Бельгийский вояж: чего ожидать Украине от саммитов ЕС и НАТО в Брюсселе

Украина хочет более активного сотрудничества и партнерства с Евросоюзом, особенно в вопросах экономического характера.

На этой неделе состоится 20-й саммит "Украина-ЕС", где, как ожидается, президент Украины Петр Порошенко обсудит с еврочиновниками ход выполнения Соглашения об ассоциации. Через несколько дней после этой встречи пройдет саммит НАТО, на котором Венгрия пообещала блокировать все решения по Украине. Несмотря на категорическую позицию венгерской стороны, мероприятия с участием украинского президента все же состоятся. Однако, по мнению народных депутатов и дипломатов, на большее, чем официальные заявления, Киеву все равно рассчитывать не стоит. Подробнее о предстоящих международных событиях и роли в них Украины – в материале РБК-Украина.

В ближайшие семь дней в Европе состоится три важных дипломатических события, которые прямо касаются интересов Украины. Сначала украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко отправится в Брюссель, где запланировано два саммита – "Украина-ЕС" и саммит НАТО. После этого весь мир будет наблюдать за встречей президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, где, возможно, будет обсуждаться и украинский вопрос.

О войне и торговле

Дипломатическая неделя стартует сегодня, 9 июля, в Брюсселе, где состоится 20-й юбилейный саммит "Украина-ЕС". Вместе с президентом Украины Петром Порошенко в саммите примут участие президент ЕС Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

За несколько дней до саммита Верховная рада приняла постановление с обращением к институциям ЕС по углублению сотрудничества между Украиной и Евросоюза. "Для нас чрезвычайно важно сделать такие призывы, чтобы Европейский Союз усилил свое давление на Российскую Федерацию по вопросам, которые касаются безопасности, выполнения Минских договоренностей, освобождения политзаключенных, предотвращения угрозы Северного потока-2", - пояснила РБК-Украина заместитель главы парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (БПП).

В Раде ожидают, что по итогам саммита будут сделаны не только политические заявления, но что также удастся договориться о каких-то конкретных вещах в рамках повестки дня саммита. Неслучайно, по словам члена профильного комитета по вопросам евроинтеграции Оксаны Юринец (БПП), в обращении к Евросоюзу также был сделан акцент по части вопросов, связанных с зоной свободной торговли. "Министерство экономики за последний период времени осуществило очень много необходимых мер для того, чтобы этот рынок был для нас приемлемым", - говорит депутат.

Как отметила Марина Ионова, кроме того, что в Соглашение об ассоциации четко определенные обязательства Украины, в нем также обозначены обязательства ЕС. По словам нардепа, Украина хочет более активного сотрудничества и партнерства с Евросоюзом, особенно в вопросах экономического характера. "Да, у нас вырос экспорт, но все равно некоторые рынки остаются для нас закрытыми, и мы бы хотели, чтобы все-таки Европейский Союз также более детально и ответственно относился и к своим обязательствам по отношению к Украине по договору об ассоциации" – подчеркнула народный депутат в комментарии РБК-Украина.

"Мы перестали быть теми, кто что-то просит, а говорим о том, что мы на уровне партнеров можем вместе существовать, думать, какой план по евроинтеграции далее реализовывать и что из этого будет полезного для Украины, учитывая национальные интересы", - уточняет народный депутат Оксана Юринец.

Похожего мнения придерживается секретарь профильного комитета Елена Сотник (фракция "Самопомич"). Как пояснила РБК-Украина нардеп, Украина впервые занимает проактивную позицию в диалоге с ЕС, предлагая направления по углублению интеграции. "Это цифровой союз, или работа в сфере IT и связи, это вопрос энергетической безопасности, то есть энергетический союз, и третье — это таможенный союз, все, что связано с углублением нашего товарооборота, экономические вопросы и стандартизация всех процедур. И все это должно привести к обоюдному взаимовыгодному сотрудничеству" – отметила Елена Сотник.

На саммите лидеры Украины и ЕС также планируют обсудить вопрос российской агрессии в Украине. Это также закреплено в принятом Радой обращении к европейским институциям. Также будет обсуждаться вопрос украинских политзаключенных в РФ. "Несмотря на все тяжелые условия, сегодня на всех фронтах также нужно привлекать внимание ко всему, что касается заложников, нарушения прав человека, незаконно удерживаемых украинцев", – говорит Оксана Юринец.

Вместе с тем, на саммите еврочиновники могут поднять вопрос о намерениях украинского парламента принять закон, позволяющий блокировку интернет-сайтов без решения суда, полагает Елена Сотник. Нардеп отметила, что Еврокомиссия уже приняла решение по поводу угроз наступления на свободу слова в Украине: "Это отдельная резолюция, и они уже приняли решение, что они будут мониторить во время избирательного процесса вообще все, что происходит в СМИ. Поэтому я думаю, что мы можем ожидать (во время саммита, - ред.), по крайней мере, каких-то выпадов и отдельных заявлений в сторону Украины".

Неоднозначный Альянс

Уже через день после саммита "Украина-ЕС" - 11 июля, в Брюсселе состоится саммит НАТО, на который пригласили Петра Порошенко. В четверг 12 июля у него вместе с грузинским коллегой запланирована официальная встреча с представителями стран-участниц Североатлантического альянса. В этот же день предусмотрено совместное заявление генерального секретаря НАТО и президента Украины.

Перед саммитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать любое решение НАТО в отношении Украины. Причина тому – нашумевшая норма закона об образовании, из-за которой, как считает венгерская сторона, ущемляется право национальных меньшинств Украины на использование венгерского языка. Напомним, в конце июня Венгрия была единственной страной в Совете Европы, кто проголосовал против выделения Украине пакета макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко убежден, что Украина не должна реагировать на подобного рода заявления. "Поскольку нам от НАТО нечего ожидать в ближайшее время в плане принципиальных сдвигов, соответственно, позиция и президента Украины, и всех государственных структур должна быть очень спокойной, что называется "нет - так и не надо", - полагает Грищенко.

Вместе с тем, Елена Сотник настроена менее оптимистично. "Венгрия, согласно процедурам и правилам, может наложить вето и заблокировать решения по Украине. Такие действия Венгрии отделяют Украину от нового формата партнерства в НАТО", - полагает Сотник.

По ее словам, закон о национальной безопасности парламент неслучайно, а президент подписал, незадолго до саммита НАТО. "Несмотря на множество моментов, которые президент через этот закон провел себе дополнительные полномочия, я голосовала за него только с надеждой, что эти стандарты помогут нам претендовать на новый статус сотрудничества в НАТО", - уточнила нардеп.

Но, учитывая, что Венгрия переходит на очевидный шантаж по языковому вопросу, по мнению Сотник, вряд ли по итогу саммита можно ожидать на какие-то решения по Украине. "Очень неприятно, когда вопрос коллективной безопасности Европы и мира ставится на одну карту с двусторонними отношениями между двумя странами. Причем я не думаю, что Украина относится к тем странам, которая реально обижает меньшинства или недостаточно уделяет этому внимания", - говорит народный депутат.

Впрочем, как отметила Оксана Юринец, важно, что западные партнеры высказывают слова поддержки Украине. Она напомнила о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Украина не останется один на один со своими проблемами. Депутат также отметила, что страны-соседи Украины, в частности, Польша, пытаются повлиять на ситуацию, чтобы блокирований по украинскому вопросу не было. Кроме того, активную позицию по этому вопросу занимает канадская делегация и представители НАТО. "Фактически, на чаше весов стоят не только какие-то стремления Украины, а целая безопасность Европейского Союза, и страны-соседи очень хорошо это понимают. Поэтому они включаются в эти процессы", - объясняет народный депутат.

Константин Грищенко считает, что основным во время саммита Североатлантического станет вопрос о соблюдении государствами-членами НАТО их обязательств по расходам 2% ВВП на оборону. По словам Грищенко, этот вопрос является принципиальным для президента США Дональда Трампа. "Есть еще, конечно, целый ряд других вопросов, но, думаю, главная интрига будет вокруг этого", - считает дипломат.

Грищенко также полагает, что на саммите не удастся избежать вопроса российской агрессии в Украине и Сирии. Однако он не ожидает каких-то решений по этому поводу. "В данном случае это не является основным приоритетом для НАТО или, скажем, вопросом, который есть в компетенции НАТО, напрямую. Хотя в контексте как раз угроз, которые возникают на широком европейском пространстве, и ситуация вокруг Украины, в Украине и, конечно, ситуация в Сирии, видимо, будет подниматься и будет обсуждаться", - добавил Грищенко.

Непредсказуемый Трамп

После двух саммитов в Брюсселе все внимание дипломатов будет приковано к встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что президенты проведут встречу один на один, после чего состоится расширенная часть встречи с участием делегаций двух стран. Ключевые вопросы, которые планируют обсудить Трамп и Путин, касаются ситуации в Сирии, ядерного оружия и вмешательства РФ в выборы президента США. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, вопрос аннексированного Крыма обсуждаться не будет, поскольку этого "нет в повестке дня". Однако, по информации издания Politico, Трамп и Путин планируют обсудить ситуацию на Донбассе. По крайней мере, об этом сообщают источники Politico в Вашингтоне.

Но, в любом случае, по мнению Константина Грищенко, не стоит ожидать от встречи президентов США и РФ глобальных договоренностей. "Но уровне декларации могут быть очень серьезные заявления, поскольку президент Трамп уже доказал, что он не всегда прислушивается к своим советникам и может, исходя из собственного видения той или иной ситуации, делать такие заявления, которые ставят наблюдателей, политиков, дипломатов в состояние шока. Будем надеяться, что этого не будет" – говорит дипломат.

Народный депутат Елена Сотник не берется прогнозировать, чем может завершиться эта встреча и какие по ее итогу могут быть последствия для Украины. "Президент Америки является непредсказуемым с точки зрения и его риторики, и тех позиций, предложений, которые он может на этой встрече высказывать. Единственное, что меня успокаивает– то, что на сегодняшний день Америка, по крайней мере, конгресс и другие официальные органы США – являются четкими относительно Украины и агрессии Российской Федерации", - подчеркнула народный депутат.