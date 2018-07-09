Бельгійський вояж: чого чекати Україні від самітів ЄС і НАТО в Брюсселі

Україна хоче більш активного співробітництва і партнерства з Євросоюзом, особливо в питаннях економічного характеру.

На цьому тижні відбудеться 20-й саміт "Україна-ЄС", де, як очікується, президент України Петро Порошенко обговорить з єврочиновниками хід виконання Угоди про асоціацію. Через кілька днів після цієї зустрічі відбудеться саміт НАТО, на якому Угорщина пообіцяла блокувати всі рішення по Україні. Незважаючи на категоричну позицію угорської сторони, заходи за участю українського президента все ж таки відбудуться. Однак, на думку народних депутатів і дипломатів, на більше, ніж офіційні заяви, Києву все одно розраховувати не варто. Детальніше про майбутні міжнародні події і роль в них України – в матеріалі РБК-Україна.

У найближчі сім днів у Європі відбудеться три важливі дипломатичні події, які прямо стосуються інтересів України. Спочатку українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком відправиться у Брюссель, де заплановано два саміту "Україна-ЄС" і саміт НАТО. Після цього весь світ буде спостерігати за зустріччю президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, де, можливо, буде обговорюватися і українське питання.

Про війну і торгівлю

Дипломатичний тиждень стартує сьогодні, 9 липня, в Брюсселі, де відбудеться 20-й ювілейний саміт "Україна-ЄС". Разом з президентом України Петром Порошенком у саміті візьмуть участь президент ЄС Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

За кілька днів до саміту Верховна рада прийняла постанову із зверненням до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та ЄС. "Для нас надзвичайно важливо зробити такі заклики, щоб Європейський Союз посилив свій тиск на Російську Федерацію з питань, які стосуються безпеки, виконання Мінських домовленостей, звільнення політв'язнів, запобігання загрози Північного потоку-2", - пояснила РБК-Україна заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Марія Іонова (БПП).

У Раді очікують, що за підсумками саміту будуть зроблені не тільки політичні заяви, але що також вдасться домовитися про якісь конкретні речі в рамках порядку денного саміту. Невипадково, за словами члена профільного комітету з питань євроінтеграції Оксани Юринець (БПП), у зверненні до Євросоюзу також був зроблений акцент в частині питань, пов'язаних із зоною вільної торгівлі. "Міністерство економіки за останній період часу здійснило дуже багато необхідних заходів для того, щоб цей ринок був для нас прийнятним", - говорить депутат.

Як зазначила Марина Іонова, крім того, що Угода про асоціацію чітко визначені зобов'язання України, в ньому також позначені зобов'язання ЄС. За словами нардепа, Україна хоче більш активного співробітництва і партнерства з Євросоюзом, особливо в питаннях економічного характеру. "Так, у нас зріс експорт, але все одно деякі ринки залишаються для нас закритими, і ми б хотіли, щоб все-таки Європейський Союз також більш детально і відповідально ставився і до своїх зобов'язань по відношенню до України за договором про асоціацію", – підкреслила народний депутат в коментарі РБК-Україна.

"Ми перестали бути тими, хто щось просить, а говоримо про те, що ми на рівні партнерів можемо разом існувати, думати, який план євроінтеграції далі реалізовувати і що з цього буде корисного для України, враховуючи національні інтереси", - уточнює народний депутат Оксана Юринець.

Схожої думки дотримується секретар профільного комітету Олена Сотник (фракція "Самопоміч"). Як пояснила РБК-Україна нардеп, Україна вперше займає проактивну позицію в діалозі з ЄС, пропонуючи напрямки поглиблення інтеграції. "Це цифровий союз, або робота у сфері IT і зв'язку, це питання енергетичної безпеки, тобто енергетичний союз, і третє — це митний союз, все, що пов'язано з поглибленням нашого товарообігу, економічні питання і стандартизація всіх процедур. І все це повинно привести до двосторонньої взаємовигідної співпраці", – зазначила Олена Сотник.

На саміті лідери України та ЄС також планують обговорити питання російської агресії в Україні. Це також закріплено в прийнятому Радою зверненні до європейських інституцій. Також буде обговорюватися питання українських політв'язнів в РФ. "Незважаючи на всі важкі умови, сьогодні на всіх фронтах також потрібно привертати увагу до всього, що стосується заручників, порушення прав людини, незаконно утримуваних українців", – каже Оксана Юринець.

Разом з тим, на саміті єврочиновники можуть підняти питання про наміри українського парламенту ухвалити закон, що дозволяє блокування інтернет-сайтів без рішення суду, вважає Олена Сотник. Нардеп зазначила, що Єврокомісія вже прийняла рішення з приводу погроз наступу на свободу слова в Україні: "Це окрема резолюція, і вони вже прийняли рішення, що вони будуть моніторити під час виборчого процесу взагалі все, що відбувається в ЗМІ. Тому я думаю, що ми можемо очікувати (під час саміту, - ред.), принаймні, якихось випадів і окремих заяв у бік України".

Неоднозначний Альянс

Вже через день після саміту "Україна-ЄС" - 11 липня, у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на який запросили Петра Порошенка. У четвер 12 липня у нього разом з грузинським колегою запланована офіційна зустріч з представниками країн-учасниць Північноатлантичного альянсу. В цей же день передбачена спільна заява генерального секретаря НАТО і президента України.

Перед самітом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що буде блокувати будь-яке рішення НАТО щодо України. Причина тому – гучна норма закону про освіту, за якої, як вважає угорська сторона, обмежує право національних меншин України на використання угорської мови. Нагадаємо, в кінці червня Угорщина була єдиною країною в Раді Європи, хто проголосував проти виділення Україні пакета макрофінансової допомоги обсягом 1 млрд євро.

Екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко переконаний, що Україна не повинна реагувати на подібного роду заяви. "Оскільки нам від НАТО нічого очікувати найближчим часом в плані принципових зрушень, відповідно, позиція і президента України, і всіх державних структур повинна бути дуже спокійною, що називається "ні - так і не треба", - вважає Грищенко.

Разом з тим, Олена Сотник налаштована менш оптимістично. "Угорщина, згідно з процедурами та правилами, може накласти вето і заблокувати рішення по Україні. Такі дії Угорщини відділяють Україну від нового формату партнерства в НАТО", - вважає Сотник.

За її словами, закон про національну безпеку парламент невипадково, а президент підписав, незадовго до саміту НАТО. "Незважаючи на безліч моментів, які президент через цей закон провів собі додаткові повноваження, я голосувала за нього тільки з надією, що ці стандарти допоможуть нам претендувати на новий статус співробітництва в НАТО", - уточнила нардеп.

Але, враховуючи, що Угорщина переходить на очевидний шантаж щодо мовного питання, на думку Сотник, навряд чи за підсумком саміту можна очікувати на якісь рішення по Україні. "Дуже неприємно, коли питання колективної безпеки Європи і світу ставиться на одну карту з двосторонніми відносинами між двома країнами. Причому я не думаю, що Україна належить до тих країн, яка реально ображає меншини або недостатньо приділяє цьому уваги", - каже народний депутат.

Втім, як зазначила Оксана Юринець, важливо, що західні партнери висловлюють слова підтримки Україні. Вона нагадала про заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який сказав, що Україна не залишиться один на один зі своїми проблемами. Депутат також зазначила, що країни-сусіди України, зокрема, Польща, намагаються вплинути на ситуацію, щоб блокувань з українського питання не було. Крім того, активну позицію з цього питання займає канадська делегація та представники НАТО. "Фактично, на чаші терезів стоять не тільки якісь прагнення України, а ціла безпеку Європейського Союзу, і країни-сусіди дуже добре це розуміють. Тому вони включаються у ці процеси", - пояснює народний депутат.

Костянтин Грищенко вважає, що основним під час саміту Північноатлантичного стане питання про дотримання державами-членами НАТО їх зобов'язань по видатках 2% ВВП на оборону. За словами Грищенка, це питання є принциповим для президента США Дональда Трампа. "Є ще, звичайно, цілий ряд інших питань, але, думаю, головна інтрига буде навколо цього", - вважає дипломат.

Грищенко також вважає, що на саміті не вдасться уникнути питання російської агресії в Україні та Сирії. Однак він не очікує якихось рішень з цього приводу. "В даному випадку це не є основним пріоритетом для НАТО або, скажімо, питанням, яке є в компетенції НАТО, безпосередньо. Хоча в контексті як раз загроз, які виникають на широкому європейському просторі, і ситуація навколо України, в Україні і, звичайно, ситуація в Сирії, мабуть, буде підніматися і буде обговорюватися", - додав Грищенко.

Непередбачуваний Трамп

Після двох самітів у Брюсселі вся увага дипломатів буде прикута до зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, яка відбудеться 16 липня в Гельсінкі. Очікується, що президенти проведуть зустріч віч-на-віч, після чого відбудеться розширена частина зустрічі за участю делегацій двох країн. Ключові питання, які планують обговорити Трамп і Путін, стосуються ситуації в Сирії, ядерної зброї і втручання росії у вибори президента США. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, питання анексованого Криму обговорюватися не буде, оскільки цього "немає в порядку денному". Однак, за інформацією видання Politico, Трамп і Путін планують обговорити ситуацію на Донбасі. Принаймні, про це повідомляють джерела Politico у Вашингтоні.

Але, в будь-якому випадку, на думку Костянтина Грищенка, не варто очікувати від зустрічі президентів США і РФ глобальних домовленостей. "Але рівні декларації можуть бути дуже серйозні заяви, оскільки президент Трамп уже довів, що він не завжди прислухається до своїх радників і може, виходячи з власного бачення тієї чи іншої ситуації, робити такі заяви, які ставлять спостерігачів, політиків, дипломатів в стан шоку. Будемо сподіватися, що цього не буде", – каже дипломат.

Народний депутат Олена Сотник не береться прогнозувати, чим може завершитися ця зустріч і які за її підсумком можуть бути наслідки для України. "Президент Америки є непередбачуваними з точки зору і його риторики, та тих позицій, пропозицій, які він може на цій зустрічі висловлювати. Єдине, що мене заспокоює, що на сьогоднішній день Америка, принаймні, конгрес та інші офіційні органи США – є чіткими щодо України і агресії Російської Федерації", - підкреслила народний депутат.