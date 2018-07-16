Белая ночь США и России: о чем говорили Путин и Трамп в Хельсинки

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Она началась с задержкой из-за опоздания российского главы государства. В ответ американский президент также заставил себя подождать, прибыв на 20 минут позже Путина. Около двух часов Трамп и Путин говорили тет-а-тет, а позднее к ним присоединились члены делегаций. После этого президенты США и РФ вышли на пресс-конференцию.

Финляндии не привыкать становиться площадкой для переговоров лидеров крупнейших государств мира. Эта страна не является членом военных блоков, в том числе НАТО, и делает упор на самостоятельную оборону.

Еще в 1975 году в Хельсинки прошли переговоры советского лидера Леонида Брежнева и президента США Джеральда Форда. Тогда они начали обсуждать подписанный впоследствии договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. А в 1990 году, на фоне вторжения Ирака в Кувейт и последующей войны в Персидском заливе, в столице Финляндии встретились Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. Хельсинки стали площадкой для встреч президента США Билла Клинтона и президента РФ Бориса Ельцина в 1977 году.

Стоит отметить, что встречи такого уровня обычно долго готовятся. А договоренность о нынешних переговорах Трампа и Путина была достигнута 27 июня, в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Для Трампа это первые прямые переговоры с Путиным вне каких-либо международных форумов.

"Договориться договариваться"

Накануне встречи Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что у него "невысокие ожидания от этого саммита". "Я думаю, что просто хорошо встретиться. Я верю в личное общение. Считаю, что и с главой КНДР Ким Чен Ыном получилась хорошая встреча, с руководителем Китая она получилась действительно хорошей. Плохого ничего быть не может, а кто знает - может, и что-то хорошее получится", - добавил Трамп.

Напомним, перед поездкой в Финляндию президент США принял участие в саммите НАТО и побывал с визитом в Великобритании. Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп сделал жесткие заявления и раскритиковал европейские страны за покупку у России энергоносителей и назвал Германию "заложницей" РФ.

Как рассказали источники РБК-Украина в дипломатическом корпусе, поддерживающие контакты с Администрацией президента США, к встрече в Хельсинки Трампа готовили сразу несколько центров. В частности, были детально проработаны возможные сценарии беседы, которую разбивали на смысловые блоки по 20 минут. "Ему подготовили разные сценарии и разные реакции на возможные позиции Путина. Среди основных вопросов встречи - Сирия, Украина, "Северный поток-2", возможное вмешательство России в президентские выборы в США и так далее.

"Главным опасением американцев было то, чтобы Трамп придерживался сценариев и выдержал разговор с Путиным, который, как к нему не относись, подготовленный и опытный политик", - сказал изданию собеседник. Он также добавил, что Трампу настойчиво предлагали на встрече упомянуть вопрос украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова. Однако, по словам источника, в США не рассчитывали на серьезные результаты этой встречи. "Они договорятся договариваться. Основной смысл встречи - назначение ответственных с каждой стороны по проблемным вопросам, которые будут постоянно коммуницировать", - добавил собеседник.

По-своему готовилась и Финляндия. За несколько дней до встречи правительство этой страны приняло решение возобновить пограничный контроль в рамках Шенгенской зоны с целью повышения уровня безопасности. Контроль действительно был возобновлен, но был более чем выборочным. Например, сотни пассажиров воскресного парома из Таллина в морском порту Хельсинки спокойно проходили мимо финских пограничников. Только нескольких человек на глазах корреспондента РБК-Украина отвели в сторону для проверки паспортов.

В центре Хельсинки накануне встречи Трампа и Путина меры безопасности также были усилены дополнительными патрулями, но особых трудностей они не создавали. Кроме, конечно, дня самой встречи, когда улицы были перекрыты силами армии и полиции для проезда кортежей. Также в обеспечении безопасности участие принимали сотрудники Секретной службы США, которая охраняет президента, а небо активно патрулировали вертолеты.

Острота момента ощущалась в наружной рекламе. Одно из крупнейших изданий Финляндии Helsingin Sanomat заказало рекламную кампанию на бордах и ситилайтах, которая содержала текст на русском и английском языках: "Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы". А перед этим газета опубликовала обращение к президенту, в котором, в частности, говорилось о "новых, иногда неожиданных сходствах" между США и Россией. "Одно такое сходство - желание лидеров этих стран выдать желаемое за действительное, иногда ценой реальных фактов", - отмечалось в обращении. Смысл рекламной кампании сводился к борьбе с притеснением свободы слова.

Еще одну "наружку" заказала международная правозащитная организация Amnesty International. Их ситилайты содержали переделанный лозунг предвыборной кампании Трампа в "Make human rights great again" ("Вернем величие правам человека", - пер. ред.) и хештег #TrumpPutinHelsinki.

Собственно, утром в день встречи лидеров США и РФ в Хельсинки прошла акция протеста под лозунгами борьбы за права человека. В частности, активисты призывали гуманно относиться к беженцам и мигрантам, а также протестовали против расизма и дискриминации. Митингующие прошли по центральным улицам к Сенатской площади - одной из главных достопримечательностей Хельсинки - сфотографировались на ступенях знаменитого лютеранского собора, и разошлись.

Часть из них переместилась в центральный парк Эспланады - это была одна из ближайших к президентскому дворцу точек, не перекрытая полицией, и мимо этого парка должны были проехать кортежи Трампа и Путина. Там, среди протестующих, были и украинцы, которые протестовали против политики Путина, требовали отпустить украинских политических заключенных из российских тюрем и остановить войну в нашей стране. Протестующие сопровождали проезд кортежей президентов свистом и иногда нецензурными криками.

Лозунг на плакате: "Президент Путин: останови свою незаконную военную оккупацию Украины"

Время пришло

Встреча президентов должна была начаться около 13:00. Однако Путин на встречу опоздал - в начале второго его самолет только приземлился в аэропорту Хельсинки. Так что в президентский дворец столицы Финляндии Путин прибыл только около 13:40. Но Трамп заставил Путина подождать, приехав минут на 20 позднее президента РФ. Обмен дипломатическими "любезностями" привел к тому, что график саммита сместился более чем на час.

Разговор президентов начался с протокольной встречи под камеры, где стороны обменялись короткими ритуальными вступительными речами. Трамп, например, поздравил Россию с успешным проведением Чемпионата мира по футболу-2018, а Путин заявил, что пришло время обсудить накопившиеся вопросы.

После этого президенты ушли в Готический зал президентского дворца на встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только послы США и России в роли переводчиков. Беседа в таком формате проходила в течении двух часов, вместо полутора запланированных. По мнению наблюдателей, встреча началась без советников, потому что их позиция в вопросе России может быть гораздо жёстче, чем позиция Трампа.

Потом к президентам присоединились другие члены делегаций, в частности, госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров. Еще около полутора часов стороны разговаривали в расширенном формате.

После этого Трамп и Путин вышли к журналистам. Вопросы задавали только представители пулов Кремля и Белого дома. С российской стороны пресс-конференцию вел одиозный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перед выходом президентов в зале для пресс-конференции произошел конфликт. Представители Секретной службы США вместе с финскими правоохранителями подошли к мужчине средних лет и попросили его покинуть зал. Он вышел, но потом вернулся за вещами в сопровождении сотрудника финской службы безопасности. После этого мужчина поднял лист А4, на котором от руки было написано "Nuclear Weapons Ban Treaty" (Договор о запрете ядерного оружия, - ред.). В зале началась потасовка, "безопасники" пытались вырвать самодельный плакат у мужчины из рук, а потом скрутили и вывели его из зала.

Путин и Трамп поочередно выступили с итоговым заявлением по результатам переговоров. Путин назвал эту встречу "успешной и полезной". Трамп же посчитал, что переговоры стали "хорошим стартом для всех". По словам президента США, в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, ядерная программа Ирана и нераспространение оружия массового поражения в целом, а также возможное вмешательство России в американские выборы. Об Украине на пресс-конференции почти не говорили.

Путин сделал обычное для российского руководства заявление по поводу того, что США могли бы посодействовать в выполнении Киевом "Минских соглашений". Также президент РФ сообщил, что Трамп не изменил своей позиции по Крыму: "Он (Трамп, - ред.) говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации". После чего прозвучали другие обычные для Кремля слова о законности так называемого референдума на полуострове в 2014-м году и о том, что "этот вопрос закрыт". Вопрос Донбасса президенты США и РФ не комментировали.

Единственное громкое заявление в контексте Украины: Путин сказал, что РФ готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года и строительства "Северного потока-2". "Президент (Трамп, - ред.) высказывал озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил его в том, что Россия готова транзит сохранить. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже", - сказал Путин.

Как известно, в феврале Стокгольмский арбитраж принял решение по иску украинской стороны, что российский "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" 2,6 миллиарда долларов США за недопоставку газа по транзитному договору. Впрочем, заявления о сохранении транзита по территории Украины Россия делала и ранее. В частности, в апреле глава российской газовой монополии "Газпром" Алексей Миллер заявлял, что после 2019 года объем транзита газа в Европу через украинскую ГТС может сократиться в 10 раз. "Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины… Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 миллиардов кубометров газа в год", - заявил Миллер в интервью одного из российских телеканалов.

Трамп же заявил о том, что США будут конкурировать с Россией за европейский рынок энергоносителей. "Думаю, мы будем конкурировать, когда речь идет о трубопроводе. Я не уверен, в интересах ли он Германии или нет, но это было решение, которое они приняли. Мы будем конкурировать", - сказал президент США.

Американские журналисты активно интересовались, обсуждался ли вопрос вмешательства России в президентские выборы в США. "Назовите хотя бы один факт, который говорит о сговоре в ходе выборов в США. Это - полный бред. Мы не были знакомы", - заявил Трамп. Он также утверждал, что обсуждение этого вопроса на встрече заняло немало времени.

Путин также опроверг вмешательство России и заявил, что не был знаком с Трампом до его президентства. Один из журналистов спросил Трампа, верит ли он президенту РФ, в частности, в этом вопросе. На этот вопрос отреагировал сам Путин: "Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы США, я защищаю интересы РФ. У нас есть совпадающие интересы, и мы ищем точки соприкосновения. У нас есть вопросы, в которых мы пока расходимся. И мы ищем варианты, как примирить эти расхождения".

Под конец пресс-конференции, отвечая на вопрос, на чьей половине поля мяч по сирийскому вопросу, Путин подарил Трампу футбольный мяч с Чемпионата мира. "Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии. Теперь этот мяч на его стороне", - сказал Путин.​ Президент США мяч принял, сначала положил на свою трибуну, а потом бросил своей жене Мелании Трамп, сидящей в зале первом ряду, пообещав отдать его своему младшему сыну Бэррону.

В целом, у наблюдателей сложилось впечатление, что никакой конкретики встреча не принесла и четких договоренностей по проблемным вопросам у США и РФ пока нет. Во время своего выступления Трамп сказал о том, что коммуникацию будут продолжать ответственные люди из советов по национальной безопасности США и РФ. Что подтвердило предположения дипломатов перед встречей - стороны "договорились договариваться".