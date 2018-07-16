Біла ніч США і Росії: про що розмовляли Путін і Трамп в Гельсінкі

В понеділок, 16 липня, в Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона розпочалася із затримкою через запізнення російського голови держави. У відповідь американський президент також змусив себе почекати, прибувши на 20 хвилин пізніше Путіна. Близько двох годин Трамп і Путін говорили тет-а-тет, а пізніше до них приєдналися члени делегацій. Після цього президенти США і РФ вийшли на прес-конференцію.

Фінляндії не звикати ставати майданчиком для переговорів лідерів найбільших держав світу. Ця країна не є членом військових блоків, зокрема НАТО, і робить акцент на самостійну оборону.

Ще в 1975 році в Гельсінкі відбулися перемовини радянського лідера Леоніда Брежнєва і президента США Джеральда Форда. Тоді вони почали обговорювати підписаний згодом договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. А в 1990 році, на тлі вторгнення Іраку в Кувейт і подальшої війни в Перській затоці, в столиці Фінляндії зустрілися Джордж Буш-старший і Михайло Горбачов. Гельсінкі стали майданчиком для зустрічей президента США Білла Клінтона та президента РФ Бориса Єльцина в 1977 році.

Варто відзначити, що зустрічі такого рівня зазвичай довго готуються. А домовленість про нинішні переговори Трампа і Путіна була досягнута 27 червня, в ході візиту до Москви радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Для Трампа це перші прямі переговори з Путіним поза будь-яких міжнародних форумів.

"Домовитися домовлятися"

Напередодні зустрічі Трамп в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що у нього "невисокі очікування від цього саміту". "Я думаю, що просто добре зустрітися. Я вірю в особисте спілкування. Вважаю, що і з главою КНДР Кім Чен Ином вийшла хороша зустріч з керівником Китаю вона вийшла дійсно хорошою. Поганого нічого бути не може, а хто знає - може, і щось хороше вийде", - додав Трамп.

Нагадаємо, перед поїздкою у Фінляндії президент США прийняв участь у саміті НАТО і побував з візитом у Великобританії. Під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп зробив жорсткі заяви і розкритикував європейські країни за покупку в Росії енергоносіїв і назвав Німеччину "заручницею" РФ.

Як розповіли джерела РБК-Україна в дипломатичному корпусі, підтримують контакти з Адміністрацією президента США, до зустрічі в Гельсінкі Трампа готували одразу кілька центрів. Зокрема, були детально опрацьовані можливі сценарії бесіди, яку розбивали на смислові блоки по 20 хвилин. "Йому підготували різні сценарії і різні реакції на можливі позиції Путіна. Серед основних питань зустрічі - Сирія, Україна, "Північний потік-2", можливе втручання Росії у президентські вибори в США і так далі.

"Головним побоюванням американців було те, щоб Трамп дотримувався сценаріїв і витримав розмову з Путіним, який, як до нього не стався, підготовлений і досвідчений політик", - сказав виданню співрозмовник. Він також додав, що Трампу наполегливо пропонували на зустрічі згадати питання українських політв'язнів, зокрема, Олега Сенцова. Однак, за словами джерела, в США не розраховували на серйозні результати цієї зустрічі. "Вони домовляться домовлятися. Основний сенс зустрічі - призначення відповідальних з кожної сторони по проблемних питань, які будуть постійно комунікувати", - додав співрозмовник.

По-своєму готувалася і Фінляндія. За кілька днів до зустрічі уряд цієї країни прийняв рішення відновити прикордонний контроль у межах Шенгенської зони з метою підвищення рівня безпеки. Контроль дійсно був відновлений, але був більш ніж вибірковим. Наприклад, сотні пасажирів недільного порома з Талліна в морському порту Гельсінкі спокійно проходили повз фінських прикордонників. Лише кілька чоловік на очах кореспондента РБК-Україна відвели в сторону для перевірки паспортів.

У центрі Гельсінкі напередодні зустрічі Трампа і Путіна заходи безпеки були посилені додатковими патрулями, але особливих труднощів вони не створювали. Крім, звичайно, дня самої зустрічі, коли вулиці були перекриті силами армії і поліції для проїзду кортежів. Також у забезпеченні безпеки брали участь співробітники Секретної служби США, яка охороняє президента, а небо активно патрулювали вертольоти.

Гострота моменту відчувалася в зовнішній рекламі. Одне з найбільших видань Фінляндії Helsingin Sanomat замовило рекламну кампанію на бордах і сітілайтах, яка містила текст російською та англійською мовами: "Пан президент, ласкаво просимо на землю вільної преси". А перед цим газета опублікувала звернення до президента, в якому, зокрема, говорилося про "нових, іноді несподіваних подібності" між США і Росією. "Одна така схожість - бажання лідерів цих країн видати бажане за дійсне, іноді ціною реальних фактів", - зазначалося у зверненні. Сенс рекламної кампанії зводився до боротьби з утисками свободи слова.

Ще одну "наружку" замовила міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Їх сітілайти містили перероблений гасло передвиборної кампанії Трампа в "Make human rights great again" ("Повернемо велич прав людини", - пер. ред.) і хештег #TrumpPutinHelsinki.

Власне, вранці в день зустрічі лідерів США і РФ в Гельсінкі пройшла акція протесту під гаслами боротьби за права людини. Зокрема, активісти закликали гуманно ставитися до біженцям і мігрантам, а також протестували проти расизму і дискримінації. Мітингувальники пройшли центральними вулицями до Сенатської площі - однієї з головних визначних пам'яток Хельсінкі - сфотографувалися на сходах знаменитого лютеранського собору, і розійшлися.

Частина з них перемістилася в центральний парк Еспланади - це була одна з найближчих до президентського палацу точок, не перекрита поліцією, і повз цього парку повинні були проїхати кортежі Трампа і Путіна. Там, серед протестуючих були і українці, які протестували проти політики Путіна, вимагали відпустити українських політичних в'язнів з російських в'язниць і зупинити війну в нашій країні. Протестувальники супроводжували проїзд кортежів президентів свистом і іноді нецензурними вигуками.

Лозунг на плакаті: "Президент Путін: зупини свою незаконну військову окупацію України"

Час прийшов

Зустріч президентів повинна була початися близько 13:00. Однак Путін запізнився на зустріч - на початку другого його літак щойно приземлився в аеропорту Гельсінкі. Так що в президентський палац столиці Фінляндії Путін прибув тільки близько 13:40. Але Трамп змусила Путіна почекати, приїхавши хвилин на 20 пізніше президента РФ. Обмін дипломатичними "люб'язностями" призвів до того, що графік саміту змістився більш ніж на годину.

Розмова президентів почався з протокольної зустрічі під камери, де сторони обмінялися короткими ритуальними вступними промовами. Трамп, наприклад, привітав Росію з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу-2018, а Путін заявив, що настав час обговорити питання, що накопичилися.

Після цього президенти пішли в Готичний зал президентського палацу на зустріч тет-а-тет, на якій були присутні посли США і Росії в ролі перекладачів. Розмова в такому форматі відбувалася протягом двох годин, замість запланованих півтора. На думку спостерігачів, зустріч розпочалася без радників, тому що їх позиція в питанні Росії може бути набагато жорсткіше, ніж позиція Трампа.

Потім до президентів приєдналися інші члени делегацій, зокрема, держсекретар США Майк Помпео і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Ще близько півтора годин боку розмовляли в розширеному форматі.

Після цього Трамп і Путін вийшли до журналістів. Питання ставили тільки представники пулів Кремля і Білого дому. З російської сторони прес-конференцію вів одіозний прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Перед виходом президентів у залі для прес-конференції стався конфлікт. Представники Секретної служби США разом з фінськими правоохоронцями підійшли до чоловіка середніх років і попросили його покинути зал. Він вийшов, але потім повернувся за речами в супроводі співробітника фінської служби безпеки. Після цього чоловік підняв аркуш А4, на якому від руки було написано "Nuclear Weapons Ban Treaty" (Договір про заборону ядерної зброї, - ред.). В залі почалася бійка, "безпечники" намагалися вирвати саморобний плакат у чоловіка з рук, а потім скрутили і вивели його із залу.

Путін і Трамп по черзі виступили з підсумковим заявою за результатами переговорів. Путін назвав цю зустріч "успішної і корисною". Трамп ж вважав, що переговори стали "хорошим стартом для всіх". За словами президента США, в ході переговорів обговорювалася ситуація в Сирії, ядерна програма Ірану та нерозповсюдження зброї масового ураження в цілому, а також можливе втручання Росії в американські вибори. Про Україну на прес-конференції майже не говорили.

Путін зробив звичайне для російського керівництва заяву з приводу того, що США могли б посприяти у виконанні Києвом "Мінських угод". Також президент РФ повідомив, що Трамп не змінив своєї позиції щодо Криму: "Він (Трамп, - ред.) говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації". Після чого пролунали інші звичайні для Кремля слова про законність так званого референдуму на півострові в 2014-му році і про те, що "це питання закрите". Питання Донбасу президенти США і РФ не коментували.

Єдине гучну заяву в контексті України: Путін сказав, що РФ готова зберегти транзит газу через українську газотранспортну систему після 2019 року і будівництва "Північного потоку-2". "Президент (Трамп, - ред.) висловлював стурбованість у зв'язку з можливим зникненням транзиту через Україну. Я запевнив його в тому, що Росія готова транзит зберегти. Більше того, ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується у наступному році, в разі врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражі", - сказав Путін.

Як відомо, в лютому Стокгольмський арбітраж прийняв рішення за позовом української сторони, що російський "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу України" 2,6 мільярда доларів США за недопоставку газу з транзитного договором. Втім, заяви про збереження транзиту по території України Росія робила і раніше. Зокрема, у квітні глава російської газової монополії "Газпром" Олексій Міллер заявляв, що після 2019 року обсяг транзиту газу в Європу через українську ГТС може скоротитися в 10 разів. "Ми не говоримо про те, що ми повністю перекриємо транзит через територію України... Інша справа, що це обсяги, які будуть без сумніву менш значні. Мабуть, мова може йти про 10-15 мільярдів кубометрів газу в рік", - заявив Міллер в інтерв'ю одного з російських телеканалів.

Трамп заявив про те, що США будуть конкурувати з Росією за європейський ринок енергоносіїв. "Думаю, ми будемо конкурувати, коли мова йде про трубопроводі. Я не впевнений, чи в інтересах він Німеччині чи ні, але це було рішення, яке вони прийняли. Ми будемо конкурувати", - сказав президент США.

Американські журналісти активно цікавилися, чи обговорювалося питання втручання Росії у президентські вибори в США. "Назвіть хоча б один факт, який говорить про змову в ході виборів у США. Це - повна маячня. Ми не були знайомі", - заявив Трамп. Він також стверджував, що обговорення цього питання на зустрічі зайняло чимало часу.

Путін також спростував втручання Росії і заявив, що не був знайомий з Трампом до його президентства. Один з журналістів запитав Трампа, чи вірить він президенту РФ, зокрема, у цьому питанні. На це питання відреагував сам Путін: "Нікому не можна вірити. З чого ви взяли, що президент Трамп мені довіряє, а я йому повною мірою довіряю? Він захищає інтереси США, я захищаю інтереси РФ. У нас є спільні інтереси, і ми шукаємо точки дотику. У нас є питання, в яких ми поки розходимося. І ми шукаємо варіанти, як примирити ці розбіжності".

Під кінець прес-конференції, відповідаючи на питання, на чиїй половині поля м'яч по сирійському питанню, Путін подарував Трампу футбольний м'яч з Чемпіонату світу. "Що стосується того, що м'яч на нашій стороні по Сирії. Тепер цей м'яч на її боці", - сказав Путін. Президент США прийняв м'яч, спочатку поклав на свою трибуну, а потім кинув своєї дружини Меланії Трамп, що сидить в залі першому ряду, пообіцявши віддати його своєму молодшому синові Бэррону.

У цілому, у спостерігачів склалося враження, що ніякої конкретики зустріч не принесла і чітких домовленостей з проблемних питань у США і РФ поки немає. Під час свого виступу Трамп сказав про те, що комунікацію будуть продовжувати відповідальні люди з рад з національної безпеки США і РФ. Що підтвердило припущення дипломатів перед зустріччю - сторони "домовилися домовлятися".