Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"

Критика о пока что безрезультатных переговорах с МВФ вынуждает власть говорить о запасных вариантах, где брать деньги. И хотя в Минфине уверяют, что альтернативы не ищут, эксперты допускают, что правительству придется уже скоро выходить на внешние рынки с размещением еврооблигаций. Из-за чего возникли промедления с траншем от МВФ и почему не стоит спешить брать в долг – в материале РБК-Украина.

Переговоры Украины и МВФ зашли в тупик. Подобное впечатление у многих сложилось после работы миссии Фонда. Ее итог не принес правительству желаемого результата – договоренности о пересмотре программы stand-by. Без соглашения на уровне персонала (staff level agreement) вопрос по Украине не вынесут на совет директоров МВФ. Иными словами, денег в ближайшее время ждать не стоит.

Публично стороны избегают резких формулировок, тщательно подбирая слова для оценки прошедших переговоров. В МВФ говорят, что дискуссии продолжаются. В таком же ключе высказываются и украинские власти, уверяя в том, что страна намерена сохранить программу и выполнить взятые на себя обязательства.

Камни преткновения

Миссия МВФ начала работу в режиме онлайн в декабре. Новость о том, что правительство и Фонд начинают подготовку к пересмотру программы, добавила оптимизма инвесторам. Минфин буквально перед началом миссии сумел выгодно разместить еврооблигации. Вдобавок ЕС (также до решения о миссии) выделил 600 млн евро – половину транша, ранее отложенного, в том числе из-за проволочек с МВФ.

"Это (начало работы миссии, - ред.), конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", – говорил премьер-министр Денис Шмыгаль в конце прошлого года.

После новогодних праздников миссия продолжила работу. А спустя несколько недель постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что по итогу работы миссии не удалось договориться о пересмотре программы, подчеркнув, что для этого нужен больший прогресс в переговорах.

Что мешает пересмотру программы? В Минфине на запрос РБК-Украина указали на несколько проблемных вопросов. Ключевой – возобновление антикоррупционного законодательства. КС еще прошлой осенью признал неконституционными некоторые положения законов о Национальном антикоррупционном бюро (о том, что президент не может назначать директора НАБУ), а также отменил статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании. В декабре Верховная рада восстановила ответственность за ложь в декларациях, но без санкции о лишении свободы.

"Поскольку введение антикоррупционного законодательства было нашим обязательством не только в рамках текущей программы, но и условием предыдущих программ МВФ, решение Конституционного суда привели к нарушению условий меморандумов. Поэтому ликвидация этих нарушений является логическим условием для продолжения сотрудничества с Фондом", - пояснили в Минфине.

Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский (Фото: kmu.gov.ua)

Вдобавок власти затянули с выполнением одного из пунктов меморандума МВФ, который касался Высшего совета правосудия (ВСП). Украина взяла на себя обязательство запустить работу новой комиссии для предварительной проверки потенциальных кандидатов в ВСП и их оценки.

Проект закона о ВСП президент уже внес в Раду, напомнили в Минфине. К слову, это произошло уже после завершения работы миссии. Примерно тогда же Кабмин в свою очередь подал в парламент законопроект по отбору директора НАБУ, о чем ранее писало РБК-Украина.

Дискуссии власти и МВФ, по информации издания, среди прочего, сводятся к тому, сколько представителей в конкурсные комиссии по отбору членов ВСП и руководителя НАБУ смогут делегировать финансовые доноры. Во власти публично избегают конкретики по этому вопросу. Но полунамеками дают понять, что не видят необходимости в том, чтобы за западными партнерами оставалось решающее слово.

Владимир Зеленский, не вдаваясь в детали, на этой неделе заявил, что есть некоторые предложения международных партнеров, с которыми он как глава государства не согласен.

"Для МВФ в этой истории, например, не столько важен Артем Сытник, сколько то, как будут выбирать нового директора НАБУ, чтобы он был политически равноудаленным и независимым. Видимо, у них есть основания считать, что будет иначе", – сказал собеседник издания, знакомый с подробностями переговоров.

Еще один проблемный вопрос – цена на газ. Запуск рынка газа также был частью условий прошлых программ МВФ. И временное ограничение цены, которое власти ввели в начале года, противоречит этим условиям, признали в Минфине.

"Другой вопрос, что ситуация требовала немедленной реакции правительства и сейчас мы ищем лучший вариант, как для населения, так и для бюджета", - заявили в министерстве.

Информированный собеседник издания уверен, что если дело было бы только в цене на газ, то стороны могли найти общий язык и успешно завершить пересмотр программы. "Есть комплекс проблем, которых становится больше. И если летом казалось, что пересмотр будет пустяковым и техническим, то теперь приходится возвращаться к вопросам, о которых, как казалось, уже давно забыли", – разъяснил источник.

Где брать деньги

И хотя очевидного прогресса в переговорах нет, власти не видят повода посыпать голову пеплом. В Минфине пояснили РБК-Украина, что переговоры с МВФ по пересмотру программы не прекращались. Консультации с экспертами Фонда проходят по несколько раз в неделю в режиме видеосвязи. В министерстве также уверяют, что речь о досрочном завершении программы не идет, равно как и не было попыток договориться о новом соглашении.

"Программа действительна, и мы продолжаем обеспечивать выполнение взятых в рамках текущей программы обязательств", - заверили издание в Минфине. Там напомнили, что госбюджет принимали из расчета, что страна будет выполнять программу и получать по ней транши. "Других сценариев пока что не рассматриваем", - уточнили в министерстве.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина настроена продолжать программу и получить в этом году деньги. Если же этого не случится (но Зеленский уверен, что транш будет), то, по словам президента, у власти всегда есть и план "Б", и план "В".

Запасной план, о котором упомянул президент, вполне логичен, даже несмотря на то, что в базовом сценарии власть рассчитывает на сотрудничество с МВФ, сказал РБК-Украина советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко. Под планом имеется ввиду выход на рынки заимствований с выпуском гособлигаций.

"Внутренний рынок сейчас более предпочтителен. Во-первых, потому что это гривна. Во-вторых, это относительно недорогой ресурс. Реальные процентные ставки, по которым Минфин одалживает деньги, не так уж высоки. Если предположить, что инфляция по итогу года будет около 7% – а они на внутреннем рынке размещаются под 11% – реальная ставка будет около 4%. Это даже дешевле, чем то, что можно было бы получить на внешних рынках", – сказал Устенко.

Нерезиденты продолжают вкладывать средства в гривневые облигации, несмотря на отсутствие положительных сдвигов в сотрудничестве страны с МВФ, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Кроме того, по его словам, задержка в сезонном укреплении курса гривны оставляет очень привлекательной "точку входа" для этой категории инвесторов.

"И хотя мы и ожидаем, что и в феврале прирост портфеля иностранцев снова составит около 10 млрд гривен в месяц, как это было два предыдущих месяца, это не значит, что такая активность будет сохраняться и в дальнейшем", – отметил Котович.

Владимир Зеленский с главой МВФ Кристалиной Георгиевой (Фото: president.gov.ua)

Если потребности бюджета в финансировании дефицита и можно попробовать перекрыть внутренними заимствованиями, то потребность в валюте для выплат по внешнему долгу не сможет покрыть внутренний рынок, уверен эксперт.

"И именно для пополнения валютных счетов и обеспечения своевременных выплат необходимо получить официальное финансирование (МВФ, ЕС, Всемирный банк) и коммерческое финансирование (еврооблигации и прочие займы вроде займов Cargill F.S.I.)", – разъяснил аналитик.

Выход на внешние рынки на фоне продолжающихся консультаций с МВФ обойдется правительству дороже, чем после достижения соглашения по пересмотру программы, уверен Олег Устенко. По его оценкам, ставка купона сейчас может составить до 7% годовых.

"Выйти на рынок заимствования капитала можно. Но стоит ли это делать сейчас, если мы находимся в высокой степени уверенности, что наше сотрудничество будет продолжено? Если мы выйдем сейчас и одолжим на внешнем рынке, значит мы должны будем заплатить на один процентный пункт дороже, чем после того, как Украина выйдет на совет директоров МВФ", – добавил советник президента.

Устенко обратил внимание, что сейчас нет жесткой нагрузки на правительство по части внешних выплат. Пиковые платежи по госдолгу наступают в марте и сентябре. Но на март запас прочности уже сформирован. "До сентября с высокой долей вероятности вопрос по Украине будет вынесен на заседание совета директоров МВФ и после этого мы сможем выходить и занимать под более низкий процент", – рассуждает экономист.

Тарас Котович соглашается, что соглашение с МВФ для инвесторов является своеобразным и достаточно важным индикатором, чтобы получить оптимальные цены при выпуске еврооблигаций. Пока, по словам аналитика, отсутствие соглашения на уровне персонала по пересмотру программы не имело значительного влияния на стоимость займов для Украины.

В то же время доходности по еврооблигациям достаточно существенно выросли из-за повышения ставок по казначейским обязательствам США, говорит Котович. А потому новый выпуск евробондов сейчас уже будет более дорогим для бюджета, чем довыпуск еврооблигаций в декабре 2020 года.

"Нужно искать окно возможностей и осуществлять выпуск на текущих условиях. Ведь не факт, что после пересмотра программы с МВФ рыночные условия будут лучшими для Украины, чем сейчас", – отметил он.