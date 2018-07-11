Бег по кругу и провалившийся бойкот: как Рада пытается обновить состав ЦИК

Депутаты от БПП прекратили свой ранее объявленный бойкот голосований в парламенте, возникший из-за разногласий вокруг ЦИК. Президентская фракция отдала большинство голосов за ряд аграрных законопроектов, соавторами которых являются сами члены БПП.

На этой неделе народные депутаты в очередной раз могут попытаться обновить состав Центральной избирательной комиссии. После демарша "Блока Петра Порошенко" и длительных консультаций на прошлой неделе, вопрос о перезагрузке ЦИК включили в повестку дня четверга, 12 июля. В БПП рассчитывают на результативное голосование, и президентская фракция прекратила заявленный ранее бойкот голосований в парламенте. Однако решение по ЦИК пока все еще не согласовано, говорят лидеры коалиционных фракций. В числе возможных сценариев - даже увеличение количества членов ЦИК путем внесения соответствующих изменений в закон. В то же время в "Народном фронте" не верят, что до четверга фракциям удастся найти точки соприкосновения. Как в Раде пытаются выйти из тупиковой ситуации - в материале РБК-Украина.

Завтра, 12 июля, Верховная Рада может вновь попытаться обновить состав Центральной избирательной комиссии. Утром во вторник, 10 июля, после перерыва в пленарном заседании для консультаций, руководитель фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что "вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг". При этом он не раскрыл деталей состоявшихся по этому поводу переговоров, и лишь отметил, что они продолжаются.

В тот же день депутаты от БПП прекратили свой ранее объявленный бойкот голосований в парламенте, возникший из-за разногласий вокруг ЦИК. Президентская фракция отдала большинство голосов за ряд аграрных законопроектов, соавторами которых являются сами члены БПП.

"Нам руководство фракции сообщило, что удалось договориться, голосование будет в четверг, возвращаемся голосовать", - рассказал изданию собеседник во фракции БПП. В то же время, еще один источник во фракции рассказал, что некоторые депутаты остались недовольны такими маневрами. "Мы сначала объявляем бойкот, потом как дураки ходим по телевизору рассказываем, как мы не будем голосовать пока не будет ЦИК, а сегодня к нам приходят и говорят – все отменяется, хотя четких договоренностей с НФ нет. А Парубий насовал в повестку законопроекты, где члены БПП авторы и докладчики, чтобы вариантов не было", - говорит он.

Коалиционная пикировка

Переговоры по Центризбиркому продолжаются с прошлого четверга, после провалившейся попытки проголосовать за избрание новых членов комиссии. Напомним, 5 июля, вопреки уверенности БПП в результативном исходе голосования, "за" было только 189 голосов. Причем "фронтовики" дали только 10 голосов. На это в "Блоке Петра Порошенко" отреагировали демаршем: фракция отказалась голосовать за любые законопроекты, за исключением вопросов запуска антикоррупционного суда и отмены неприкосновенности, пока Рада не обновит состав Центризбиркома.

В отсутствие самой многочисленной фракции, "Народный фронт" совместно с остальными фракциями, группами и внефракционными депутатами решили продемонстрировать работоспособность парламента. Депутаты 240 голосами приняли законопроект, касающийся официальной публикации законов и других актов. За этот документ из БПП проголосовали только 10 человек. Приняв в зале технический законопроект, к тому же - только в первом чтении, парламентарии аплодировали так, словно одобрили госбюджет или изменения в Конституцию. По информации РБК-Украина, мобилизацию депутатов для сбора этих 240 голосов обеспечивали лично Арсений Яценюк и Арсен Аваков. По словам проинформированных собеседников, лидеры НФ звонками и сообщениями призывали парламентариев из разных фракций и групп явиться в зал и проголосовать.

Группа "Воля народа", занимающая лояльную позицию по многим вопросам к Администрации президента, также дала 9 голосов за данный документ. Один из членов группы Евгений Рыбчинский с трибуны ВР и вовсе назвал результативное голосование без БПП - "торжеством парламентаризма". Свой голос "за" законопроект о публикации законов и актов дал и глава группы Ярослав Москаленко.

Правда, источники в коалиции говорят, что это вышло чуть ли не случайно. "Москаленко позвонили "фронтовики", попросили его поддержать, мол очень нужно. Он не разобрался, и сказал своим голосовать. Так и получилось 240", - говорит собеседник.

Как писало РБК-Украина, формальным основанием для раздора внутри коалиции стало то, что на 13 вакантных мест в ЦИК президент Петр Порошенко подал 14 кандидатур, без кандидата от "Оппозиционного блока". "Народный фронт", как и "Батькивщина", и "Оппоблок" потребовали, чтобы президент внес новое представление - с 13 претендентами, отталкиваясь от количества вакантных должностей, в том числе с кандидатурой от ОБ. То есть для этого в текущем списке кандидатов необходимо убрать две фамилии. У президента убирать из списка кого-либо из внесенных кандидатур отказываются.

Источники РБК-Украина в руководстве БПП связывают категоричную позицию "Народного фронта" с опасениями по поводу возможности досрочных парламентских выборов. "В "Народном фронте" осознают, что идти на досрочные выборы со старым ЦИК - нам же в минус. Тогда будут вопросы к легитимности такого парламента. Тем более сейчас, когда столько противников досрочных выборов. Поэтому они пытаются обезопасить себя и отсрочить вопрос ЦИК к тому времени, когда уже будет невозможно распустить Раду", - объяснял проинформированный источник издания.

Собеседники издания в "Народном фронте" это отрицают, и говорят, что президент хочет сформировать лояльное себе большинство в ЦИК для принятия нужных ему решений.

Изменить ЦИК не меняя список

Среди вариантов выхода из тупиковой ситуации в вопросе обновления Центризбиркома, теперь рассматривается увеличение состава комиссии. "Одно из предложений, которое звучало, касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить количественный состав ЦИК. Таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения, поданные фракциями и президентом без дилеммы 14 и 13, а фактически голосуя за то количество кандидатов, которое может быть предусмотрено законом, - рассказал во время брифинга в понедельник, 9 июля, спикер Андрей Парубий. - И соответственно появляется квота для 14 кандидатов. То есть, для всех тех кандидатов, которые были представлены президентом в Верховную Раду".

При этом, насколько планируется увеличить численность ЦИК, спикер не уточнил. "Учитывая то, что состав ЦИК и количество членов ЦИК - это исключительно норма закона, то, соответственно, законодатель может изменить эту численность и таким образом снять политическое напряжение", - добавил Парубий.

Наличия такое инициативы подтвердила также представитель президента в ВР Ирина Луценко. При этом она подчеркнула, что президент уменьшать количество кандидатов в представлении не собирается, "ведь представление законное и все кандидаты соответствуют критериям". "Мы будем готовы рассматривать вопрос ЦИК в четверг. Я думаю, что наверняка будут вноситься изменения в закон о ЦИК для того, чтобы не начинать этот процесс сначала. Все кандидаты прошли проверки. Единственное, что надо поработать - это внести изменения в закон о ЦИК. Об этом сейчас все и говорят. Скорее всего, что такие предложения будут рассматриваться. Рассматривается возможный вариант - изменить закон и увеличить количество членов ЦИК. Пока я не говорю о какой-то цифре членов, поскольку продолжаются переговоры", - уточнила представитель президента в парламенте.

Теоретически депутаты могут успеть к четвергу наработать изменения о количестве членов комиссии в закон о ЦИК. По информации издания, обсуждалось предложение по увеличению состава Центризбиркома до 16 членов. Так как глава государства не намерен убирать кого-либо из списка кандидатур в текущем представлении, то такой сценарий не предполагает включения в представление представителя от "Оппоблока". Ведь на сегодня в комиссии остается два полномочных члена.

Соответствующий законопроект об увеличении состава ЦИК до 16 человек можно принять в четверг, после чего обновить состав ЦИК. Если же включить в представление кандидатуру от "Оппоблока", то нужно увеличивать состав Центризбиркома до 17 человек. На спецпроверку по дополнительному кандидату уйдет время. То есть, в любом случае в четверг кандидатура от Оппоблока, если ее довнесет президент, не будет вынесена на голосование. К тому же несколько собеседников РБК-Украина в БПП говорят, что в четверг на голосование будут поставлены 14 кандидатур.

Впрочем, их уверенность не разделяют в "Народном фронте". Руководитель фракции НФ Максим Бурбак на вопрос о голосовании ответил РБК-Украина: "Пока вопрос включен в повестку дня. Дальше посмотрим". Его коллеги по фракции высказываются более пессимистически. Несколько собеседников издания во "Фронте" прогнозируют, что голосование по ЦИК в четверг не состоится, а текущие консультации абсолютно ни к чему не привели. "С большой долей вероятности голосования не будет и все перейдет на осень", - сказал РБК-Украина один из собеседников в НФ.