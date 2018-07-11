Біг по колу і бойкот, що провалився: як Рада намагається оновити склад ЦВК

Депутати від БПП припинили свій раніше оголошений бойкот голосувань у парламенті, що виник через розбіжності навколо ЦВК. Президентська фракція віддала більшість голосів за низку аграрних законопроектів, співавторами яких є самі члени БПП.

На цьому тижні народні депутати в черговий раз можуть спробувати оновити склад Центральної виборчої комісії. Після демаршу "Блоку Петра Порошенко" і тривалих консультацій минулого тижня, питання про перезавантаження ЦВК включили до порядку денного четверга, 12 липня. В БПП розраховують на результативне голосування, і президентська фракція припинила заявлений раніше бойкот голосувань у парламенті. Проте рішення ЦВК поки все ще не узгоджено, говорять лідери коаліційних фракцій. У числі можливих сценаріїв - навіть збільшення кількості членів ЦВК шляхом внесення відповідних змін до закону. У той же час в "Народному фронті" не вірять, що до четверга фракціям вдасться знайти точки дотику. Як у Раді намагаються вийти з глухого кута - в матеріалі РБК-Україна.

Завтра, 12 липня, Верховна Рада може знову спробувати оновити склад Центральної виборчої комісії. Вранці у вівторок, 10 липня, після перерви в пленарному засіданні для консультацій, керівник фракції БПП Артур Герасимов повідомив, що "питання оновлення ЦВК повернуте до порядку денного на четвер". При цьому він не розкрив деталей переговорів, що відбулися з цього приводу, і лише зазначив, що вони тривають.

У той же день депутати від БПП припинили свій раніше оголошений бойкот голосувань у парламенті, що виник через розбіжності навколо ЦВК. Президентська фракція віддала більшість голосів за низку аграрних законопроектів, співавторами яких є самі члени БПП.

"Нам керівництво фракції повідомило, що вдалося домовитися, голосування буде в четвер, повертаємося голосувати", - розповів виданню співрозмовник у БПП. У той же час, ще одне джерело у фракції розповіло, що деякі депутати залишилися незадоволені такими маневрами. "Ми спочатку оголошуємо бойкот, потім як дурні ходимо по телевізору розповідаємо, як ми не будемо голосувати, поки не буде ЦВК, а сьогодні до нас приходять і кажуть – все відміняється, хоча чітких домовленостей з НФ немає. А Парубій поставив до порядку денного законопроекти, де члени БПП автори і доповідачі, щоб варіантів не було", - говорить він.

Коаліційна пікіровка

Переговори щодо Центрвиборчкому тривають з минулого четверга, після проваленої спроби проголосувати за обрання нових членів комісії. Нагадаємо, 5 липня, всупереч впевненості БПП в результативному завершенні голосування, "за" було лише 189 голосів. Причому "фронтовики" дали тільки 10 голосів. На це в "Блоці Петра Порошенко" відреагували демаршем: фракція відмовилася голосувати за будь-які законопроекти, за винятком питань запуску антикорупційного суду та скасування недоторканності, поки Рада не оновить склад Центрвиборчкому.

За відсутності найчисельнішої фракції, "Народний фронт" спільно з іншими фракціями, групами та позафракційними депутатами вирішили продемонструвати працездатність парламенту. Депутати 240 голосами ухвалили законопроект, що стосується офіційного оприлюднення законів та інших актів. За цей документ з БПП проголосували лише 10 осіб. Ухваливши в залі технічний законопроект, до того ж - тільки в першому читанні, парламентарії аплодували так, немов ухвалили держбюджет або зміни в Конституцію. За інформацією РБК-Україна, мобілізацію депутатів для збору цих 240 голосів забезпечували особисто Арсеній Яценюк і Арсен Аваков. За словами поінформованих співрозмовників, лідери НФ дзвінками та повідомленнями закликали парламентарів з різних фракцій і груп з'явитися в зал і проголосувати.

Група "Воля народу", що займає лояльну позицію у багатьох питаннях до Адміністрації президента, також дала 9 голосів за даний документ. Один з членів групи Євген Рибчинський з трибуни ВР назвав результативне голосування без БПП "торжеством парламентаризму". Свій голос "за" законопроект про публікації законів і актів дав і голова групи Ярослав Москаленко.

Правда, джерела в коаліції кажуть, що це вийшло ледь не випадково. "Москаленко зателефонували "фронтовики", попросили його підтримати, мовляв дуже потрібно. Він не розібрався, і сказав своїм голосувати. Так і вийшло 240", - говорить співрозмовник.

Як повідомляло РБК-Україна, формальною підставою для розбрату всередині коаліції стало те, що на 13 вакантних місць у ЦВК президент Петро Порошенко подав 14 кандидатур, без кандидата від "Опозиційного блоку". "Народний фронт", як і "Батьківщина", і "Оппоблок" вимагали, щоб президент вніс нове подання - з 13 претендентами, відштовхуючись від кількості вакантних посад, у тому числі з кандидатурою від ОБ. Тобто для цього в поточному списку кандидатів необхідно прибрати два прізвища. У президента прибирати зі списку когось з внесених кандидатур відмовляються.

Джерела РБК-Україна в керівництві БПП пов'язують категоричну позицію "Народного фронту" з побоюваннями з приводу можливості дострокових парламентських виборів. "В "Народному фронті" усвідомлюють, що йти на дострокові вибори зі старим ЦВК - нам же в мінус. Тоді будуть питання до легітимності такого парламенту. Тим більше зараз, коли стільки супротивників дострокових виборів. Тому вони намагаються убезпечити себе і відстрочити питання ЦВК до того часу, коли вже буде неможливо розпустити Раду", - пояснювало поінформоване джерело видання.

Співрозмовники видання в "Народному фронті" це заперечують і кажуть, що президент хоче сформувати лояльну більшість у ЦВК для прийняття потрібних йому рішень.

Змінити ЦВК не змінюючи список

Серед варіантів виходу з тупикової ситуації в питанні оновлення Центрвиборчкому, тепер розглядається збільшення складу комісії. "Одна з пропозицій, яка звучала, стосується того, щоб у законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад ЦВК. Таким чином ми зможемо розглядати в залі всі пропозиції, подані фракціями і президентом без дилеми 14 і 13, а фактично голосуючи за ту кількість кандидатів, яка може бути передбачено законом, - розповів під час брифінгу у понеділок, 9 липня, спікер Андрій Парубій. - І відповідно з'являється квота для 14 кандидатів. Тобто, для всіх тих кандидатів, які були представлені президентом у Верховну Раду".

При цьому, наскільки планується збільшити чисельність ЦВК, спікер не уточнив. "Враховуючи те, що склад ЦВК і кількість членів ЦВК - це виключно норма закону, то, відповідно, законодавець може змінити цю чисельність і таким чином зняти політичне напруження", - додав Парубій.

Наявність такої ініціативи підтвердила також представник президента у ВР Ірина Луценко. При цьому вона підкреслила, що президент зменшувати кількість кандидатів у поданні не збирається, "адже подання законне і всі кандидати відповідають критеріям". "Ми будемо готові розглядати питання ЦВК у четвер. Я думаю, що напевно будуть вноситися зміни до закону про ЦВК для того, щоб не починати цей процес спочатку. Усі кандидати пройшли перевірки. Єдине, що треба попрацювати - це внести зміни до закону про ЦВК. Про це зараз всі і говорять. Швидше всього, що такі пропозиції будуть розглядатися. Розглядається можливий варіант - змінити закон і збільшити кількість членів ЦВК. Поки я не кажу про якусь цифру членів, оскільки тривають переговори", - уточнила представник президента в парламенті.

Теоретично депутати можуть встигнути до четверга напрацювати зміни про кількість членів комісії до закону про ЦВК. За інформацією видання, обговорювалася пропозиція щодо збільшення складу Центрвиборчкому до 16 членів. Так як глава держави не має наміру прибирати когось зі списку кандидатур в поточному поданні, то такий сценарій не передбачає включення до подання представника від "Опоблоку". Адже на сьогодні в комісії залишається два повноважних члена.

Відповідний законопроект про збільшення складу ЦВК до 16 осіб можна прийняти в четвер, після чого оновити склад ЦВК. Якщо ж включити до подання кандидатуру від "Опоблоку", то потрібно збільшувати склад Центрвиборчкому до 17 осіб. На спецперевірку щодо додаткового кандидату піде час. Тобто, в будь-якому випадку в четвер кандидатура від Опоблоку, якщо її довнесе президент, не буде винесена на голосування. До того ж декілька співрозмовників РБК-Україна в БПП кажуть, що в четвер на голосування буде поставлено 14 кандидатур.

Утім, їхню впевненість не поділяють в "Народному фронті". Керівник фракції НФ Максим Бурбак на питання про голосування відповів РБК-Україна: "Поки питання включено до порядку денного. Далі подивимося". Його колеги по фракції висловлюються більш песимістично. Кілька співрозмовників видання у "Фронті" прогнозують, що голосування по ЦВК в четвер не відбудеться, а поточні консультації абсолютно ні до чого не привели. "З великою ймовірністю голосування не буде і все перейде на осінь", - сказав РБК-Україна один із співрозмовників у НФ.