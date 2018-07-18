Автокефалия для Украины: как проходит подготовка к созданию единой поместной церкви

Синод Вселенского патриархата не примет решение о предоставлении Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви до 1030-летия празднования Крещения Руси, как ранее ожидали власти и духовенство. Делегация Константинопольского патриархата еще не завершила информирование остальных поместных церквей по этому поводу, из-за чего решение по Томосу откладывается как минимум до конца августа.

Синод Вселенского патриархата (Константинопольская православная церковь) на прошлой неделе не рассмотрел вопрос Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви. Теперь этот вопрос откладывается как минимум до конца августа, когда должна состояться следующая сессия Синода.

И хотя точная дата предоставления Томоса не была известна, чиновники и духовенство ожидали, что это случится ближе к празднованию 1030-летия Крещения Руси, запланированного на 27-28 июля. Об этом еще несколько месяцев назад говорили президент Петр Порошенко и глава УПЦ (Киевского патриархата) Филарет.

В УПЦ (КП) поясняют задержку с Томосом тем, что Константинопольский патриархат еще не завершил официальное информирование всех поместных церквей по этому вопросу. "Заседание Синода происходит регулярно, каждый месяц. То есть, любая следующая очередная сессия Синода может принять это решение", - предположил архиепископ УПЦ КП, руководитель информационного отдела Киевской патриархии Евстратий Зоря. Он полагает, что решения о предоставлении Томоса можно ожидать уже этой осенью.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий на прошлой неделе также заявил, что решение по Томосу - это "вопрос лета-осени". Следовательно, новая церковь может быть создана уже в этом году, считает глава парламента.

Несмотря на смещение сроков, позиция Вселенского патриарха по украинскому церковному вопросу остается неизменной, заверил РБК-Украина один из дипломатов, знакомый с подробностями создания в Украине поместной православной церкви. Задержка с окончательным решением, по словам источника, обусловлена продолжительностью самой процедуры предоставления автокефалии.

На пути к Томосу

В конце апреля после обращения украинских властей и части духовенства с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине Синод Вселенского патриархата начал процедуры, необходимые для признания новой церкви. С середины мая делегация Константинопольского патриархата стала информировать все поместные церкви о том, что решение об автокефалии для новой Украинской поместной православной церкви в процессе подготовки. Всего делегация должно посетить 13 поместных церквей.

Все сведения, примечания и реакцию, полученные от поместных церквей в ходе информирования, комиссия от Константинопольского патриархата внесет в свой отчет, который представит Синоду. Именно Синод примет решение о дальнейших действиях и переходе к следующим этапам.

Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ (Московского патриархата), протоиерей Николай Данилевич утверждает, что поместные церкви в основном относятся негативно к возможному предоставлению автокефалии некой "новой структуре". По его словам, одни церкви высказываются резко и радикально негативно, другие - более деликатно и дипломатично, но все равно негативно.

"Последние дают понять делегации Константинопольского патриархата, что не поддерживают такие действия. И новую структуру, если она будет ими создана, поместные церкви признавать не будут", - сказал Данилевич РБК-Украина.

При этом источник издания, занимающийся вопросом украинской автокефалии на международном уровне, говорит, что явных противников только двое - Русская православная и Антиохийская церкви, юрисдикция которой распространяется на такие страны, как Сирия, Ливан, Ирак, Иран и другие. "Выступить против могут еще одна-две церкви, но не более того", - предположил собеседник. Украинским дипломатам уже удалось склонить некоторых противников из числа поместных церквей к более благоприятной позиции, уточнил источник, однако не сказал, о каких именно церквях идет речь.

В УПЦ (КП) также отрицают критическое настроение среди других поместных церквей в украинском вопросе. "По нашей информации, категорически против выступают только Московский патриархат (РПЦ, - ред.) и союзная с ним Антиохийская церковь. Также против выступает Сербская православная церковь. Хотя, возможно, после встречи украинского президента с Сербским патриархом их позиция будет более взвешенной в этом вопросе", - предполагает Евстратий Зоря. Позиция остальных церквей, по данным УПЦ КП, заключается либо в поддержке решения Константинопольского патриархата, либо в ожидании того, как будут развиваться события дальше.

Церковная полемика

В РПЦ убеждены, что только Русская церковь как церковь-мать может принимать решение об автокефалии для Украинской православной церкви. Русская церковь также настаивает на том, что Константинопольский патриархат обязан согласовывать предоставление Томоса со всеми поместными церквями.

Но информирование других поместных православных церквей - процесс скорее формальный, чем обязательный, говорит собеседник издания в дипломатических кругах. Как таковое одобрение автокефалии для новой украинской церкви с их стороны не требуется, уверяет он.

Решение о предоставлении автокефалии принадлежит исключительно Вселенскому патриарху и Синоду Константинопольскому, как это происходило со всеми другими патриархатами, заявил недавно один из двенадцати членов Синода Вселенского патриархата, митрополит Элпидофор. "Патриархат России, Румынии, Болгарии, Сербии, Грузии, все эти церкви приняли собственную автокефалию и патриархальный статус от Вселенского патриархата, не было совместных подписей других церквей, не было никакого совместного принятия решений", - заявил митрополит. Тем не менее, по его словам, Вселенский патриархат решил не игнорировать мнение других поместных церквей.

Что же касается тезиса о роли РПЦ как церкви-матери для УПЦ, то, по мнению Элпидофора, это несколько искаженное утверждение. Более того, митрополит настаивает, что Московская церковь является дочерью украинской церкви, а украинская церковь, в свою очередь, является дочерью Вселенского патриархата. "Юрисдикция Вселенского патриархата - это Украина, это Киев. Следовательно, она (Вселенский патриархат, - ред.) и есть Мать-церковь", - убежден член Константинопольского Синода.

Позицию самого Вселенского патриарха Варфоломея по украинскому церковному вопросу иллюстрирует одно из его последних выступлений. Он подчеркнул, что Украина - каноническая территория Константинопольской церкви. "Не будем забывать, что Константинополь никогда не уступал территорию Украины кому-либо посредством какого-либо церковного акта. А лишь предоставил патриарху Московскому право на рукоположение (обряд посвящения в священнослужители, - ред.) Киевского митрополита при условии его избрания в Киеве на Соборе и почтить Вселенского патриарха", - заявил Варфоломей.

В Московской патриархии этот вопрос видят иначе. Для Русской православной церкви возможность становления в Украине новой канонической поместной православной церкви может иметь далеко не самые выгодные последствия. Будучи крупнейшей православной церковью в мире, РПЦ насчитывает почти 37 тысяч приходов по всему миру, 11 тысяч из которых приходятся на УПЦ (МП).

В случае предоставления автокефалии Украинской поместной церкви многие прихожане и священнослужители прихода Московского патриархата, для которых отсутствие каноничности у УПЦ КП и УАПЦ выступает главным сдерживающим фактором, могут примкнуть к новой церкви. Как ранее писало РБК-Украина, после получения Томоса УПЦ (МП) может лишиться около половины своих приходов, что существенно пошатнет количественное первенство РПЦ в православном мире.

В Киевском патриархате ранее заявляли, что Россия и пророссийские силы в Украине с приближением признания автокефалии православной церкви пытаются помешать этому. И с этой целью оказывают давление на Константинопольский патриархат и ряд других поместных церквей.

О том, что церковь в России также начала свою кампанию по информированию других церквей, ранее заявил митрополит Элпидофор, назвав это "кампанией клеветы на Вселенский патриархат". По его мнению, в РФ пытаются "запугать и отпугнуть другие православные церкви", чтобы те не признавали возможное провозглашение автокефалии церкви Украины.

В УПЦ (МП) перспективу предоставления Томоса от Вселенского патриархата пока оценивают как практически нереальную, поскольку "его некому давать". "Томос как документ дается кому-то. Его на самом деле можно давать нам, то есть УПЦ (МП, - ред.), если бы мы его просили. Но мы его не просили. Томос просил президент, но президент является главой государства, а не главой церкви. Поддержали эту просьбу Киевский патриархат и Автокефальная церковь, но им, как незаконным церквям, самопровозглашенным и непризнанным, Томос не может быть предоставлен в принципе", - разъясняет позицию УПЦ (МП) Николай Данилевич.

Даже если теоретически предположить, что Томос будет предоставлен, то он будет предоставлен в пустоту, считает Данилевич. "Всегда должен быть реальный, а не виртуальный адресат", - добавил он. Позиция УПЦ МП заключается в том, что УПЦ (КП) и УАПЦ должны вернуться к Московскому патриархату, подчеркнул протоиерей Николай Данилевич. "И только тогда мы можем как единая церковь просить Томос об автокефалии. И в таком случае будет церковная структура, которая может просить Томос, и которой можно его предоставить", - считают в УПЦ (МП).

Условия для автокефалии

Константинопольскому патриархату перед предоставлением Томоса также предстоит решить вопрос о снятии анафемы с главы УПЦ (КП) Филарета, которую на него РПЦ наложила еще в 90-х. Этот шаг необходим не только для того, чтобы Филарет мог претендовать на патриарший престол, но, прежде всего, для того, чтобы снять вопросы о законности епископата новой церкви, многие из которых были посвящены в духовный сан именно Филаретом.

Вселенский патриархат, как и большинство поместных церквей, считает, что Константинопольский Синод имеет право апелляции как высшая инстанция по любым церковным вопросам, в том числе по отмене анафемы. В РПЦ же эту позицию не разделяют, считая, что только они могут снять анафему.

Филарет уже подал Вселенскому патриарху и Синоду каноническую апелляцию на решение Московского патриархата, считая "лишение сана и анафему" недействительными. "С юридически канонической стороны речь идет о рассмотрении апелляции от патриарха Филарета, которая была подана и несколько раз дополнена в соответствии с развитием событий за последние тридцать лет. Недавно в интервью один из главных митрополитов Константинопольского патриархата, член Синода митрополит Элпидофор подтвердил, что такие апелляционные документы из Украины у Константинопольского патриархата есть. Они могут быть рассмотрены в любой момент, и по ним может быть принято решение, которое уже не подлежит какому-либо пересмотру", - пояснил РБК-Украина Евстратий Зоря.

Он также отметил, что предоставление Томоса и признание недействительности анафемы - взаимосвязанные вопросы, поскольку без отмены анафемы Константинополь вряд ли сможет решить вопрос об автокефалии. "Ведь речь идет не о патриархе Филарете как личности, а о целой церкви Киевского патриархата и фактически об Автокефальной церкви. Потому что линию епископских рукоположений (обряд посвящения в священнослужители, - ред.) и епископат Киевского патриархата, и большинство архиереев УАПЦ имеют через патриарха Филарета", - разъяснил Евстратий Зоря.

Наряду со снятием анафемы для предоставления автокефалии Украинской поместной церкви необходимо признание санов всех архиереев УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), поскольку сейчас в церковных документах Константинопольского патриархата они фигурируют как "религиозная группа".

Только после прохождения всех этих процедур Синод сможет вынести свое решение о предоставлении Томоса, направив своего представителя в Украину для организации Собора новой церкви.

Уже на следующей неделе представители Вселенского патриарха могут посетить Украину для участия в государственных мероприятиях, посвященных празднованию 1030-летию Крещения Руси. Источники издания в дипломатических кругах уверяют, что делегация от Вселенского патриарха приедет в Киев с определенными новостями по поводу Томоса.

В УПЦ (МП) ожидают делегации всех поместных православных церквей на эти даты. "На данный момент почти все подтвердили свое участие и прислали нам информацию о том, кто будет представлять каждую церковь. Хочу сказать, что представители православных поместных церквей - Александрийской, Иерусалимской, Болгарской, Сербской, Румынской и других - будут с нами и будут у нас", - отметил Николай Данилевич. Однако, по его словам, от Константинопольского патриархата пока ответа нет.