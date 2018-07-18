Автокефалія для України: як йде підготовка до створення єдиної помісної церкви

Синод Вселенського патріархату не прийме рішення щодо надання Томосу про Єдину помісну Українську православну церкву до 1030-річчя святкування Хрещення Русі, як раніше очікували представники влади та духівництво. Делегація Константинопольського патріархату ще не завершила інформування інших помісних церков з цього приводу, через що рішення стосовно Томосу відкладається як мінімум до кінця серпня.

Синод Вселенського патріархату (Константинопольська православна церква) минулого тижня не розглянув питання Томосу про Єдину помісну Українську православну церкву. Тепер це питання відкладається як мінімум до кінця серпня, коли має відбутися наступна сесія Синоду.

І хоча точна дата надання Томосу не була відома, чиновники й духівництво очікували, що це станеться ближче до святкування 1030-річчя Хрещення Русі, запланованого на 27-28 липня. Про це ще кілька місяців тому говорили президент Петро Порошенко та глава УПЦ (Київського патріархату) Філарет.

В УПЦ (КП) пояснюють затримку з Томосом тим, що Константинопольський патріархат ще не завершив офіційне інформування всіх помісних церков з цього питання. "Засідання Синоду відбувається регулярно, кожен місяць. Тобто, будь-яка наступна чергова сесія Синоду може прийняти це рішення", - припустив архієпископ УПЦ КП, голова інформаційного відділу Київської патріархії Євстратій Зоря. Він вважає, що рішення про надання Томосу можна очікувати вже цієї осені.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій минулого тижня також заявив, що рішення з Томосом – це "питання літа-осені". Отже, нова церква може бути створена вже в цьому році, вважає голова парламенту.

Незважаючи на зміщення строків, позиція Вселенського патріарха щодо українського церковного питання залишається незмінною, запевнив РБК-України один з дипломатів, знайомий з подробицями створення в Україні помісної православної церкви. Затримка з остаточним рішенням, за словами джерела, зумовлена тривалістю самої процедури надання автокефалії.

На шляху до Томосу

У кінці квітня після звернення української влади і частини духовенства з проханням надати автокефалію православній церкві в Україні Синод Вселенського патріархату почав процедури, необхідні для визнання нової церкви. З середини травня делегація Константинопольського патріархату стала інформувати всі помісні церкви про те, що рішення про автокефалію для нової Української помісної православної церкви в процесі підготовки. Всього делегація має відвідати 13 помісних церков.

Всі відомості, примітки і реакцію, отримані від помісних церков в ході інформування, комісія від Константинопольського патріархату внесе в свій звіт, який представить Синоду. Саме Синод прийме рішення про подальші дії і перехід до наступних етапів.

Заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (Московського патріархату), протоієрей Микола Данилевич стверджує, що помісні церкви в основному негативно ставляться до можливого надання автокефалії якійсь "новій структурі". За його словами, одні церкви висловлюються різко і радикально негативно, інші - більш тонко і дипломатично, але все одно негативно.

"Останні дають зрозуміти делегації Константинопольського патріархату, що не підтримують такі дії. І нову структуру, якщо вона буде створена ними, помісні церкви визнавати не будуть", - сказав Данилевич в коментарі РБК-Україна.

При цьому джерело РБК-Україна, яке займається питанням української автокефалії на міжнародному рівні, говорить, що явних супротивників тільки двоє – Руська православна церква та Антіохійська церква, юрисдикція якої поширюється на такі країни, як Сирія, Ліван, Ірак, Іран та інші. "Виступити проти можуть ще одна-дві церкви, але не більше того", - припустив співрозмовник. В ході роботи українських дипломатів деяких супротивників з числа помісних церков вже вдалося схилити до більш сприятливої позиції, уточнило джерело, однак співрозмовник не сказав про які саме церкви йде мова.

В УПЦ (КП) також заперечують критичний настрій серед інших помісних церков в українському питанні. "За нашою інформацією, категорично проти виступають лише Московський патріархат (РПЦ, - ред.) і союзна з ним Антіохійська церква. Також проти виступає Сербська православна церква. Хоча, можливо, після зустрічі українського президента з Сербським патріархом їх позиція буде зваженою в цьому питанні", - припускає Євстратій Зоря. Позиція інших церков, за даними УПЦ КП, полягає або у підтримці рішення Константинопольського патріархату, або в очікуванні того, як будуть розвиватися події далі.

Церковна полеміка

В РПЦ переконані, що тільки Руська церква як церква-матір може приймати рішення про автокефалію для Української православної церкви. Руська церква також наполягає на тому, що Константинопольський патріархат зобов'язаний погоджувати надання Томосу з усіма помісними церквами.

Але інформування інших помісних православних церков - процес скоріше формальний, ніж обов'язковий, говорить співрозмовник видання в дипломатичних колах. Як таке схвалення автокефалії для української церкви з їх сторони не потрібно, запевняє він.

Рішення про надання автокефалії належить виключно Вселенському патріарху та Синоду Константинопольському, як це відбувалося з усіма іншими патріархатами, заявив нещодавно один з дванадцяти членів Синоду Вселенського патріархату, митрополит Елпідофор. "Патріархат Росії, Румунії, Болгарії, Сербії, Грузії, всі ці церкви взяли власну автокефалію і патріархальний статус від Вселенського патріархату, не було спільних підписів інших церков, не було ніякого спільного ухвалення рішень", - заявив митрополит. Тим не менш, за його словами, Вселенський патріархат вирішив не ігнорувати думку інших помісних церков.

Що ж стосується тези про роль РПЦ як церкви-матері для УПЦ, то, на думку Елпідофора, це дещо спотворене затвердження. Більше того, митрополит наполягає, що Московська церква є дочкою української церкви, а українська церква, в свою чергу, є дочкою Вселенського патріархату. "Юрисдикція Вселенського патріархату - це Україна, це Київ. Отже, вона (Вселенський патріархат, - ред.) і є Мати-церква", - переконаний член Константинопольського Синоду.

Позицію самого Вселенського патріарха Варфоломія щодо українського церковного питання ілюструє один з його останніх виступів. Він підкреслив, що Україна є канонічною територією Константинопольської церкви. "Не будемо забувати, що Константинополь ніколи не поступався територію України будь-кому за допомогою будь-якого церковного акту. А лише надав патріарху Московському право на висвячення (обряд посвячення у священнослужителі, - ред.) Київського митрополита за умови його обрання соборно в Києві на Соборі і вшанувати Вселенського патріарха", - заявив Варфоломій.

В Московській патріархії це питання бачать інакше. Для Руської православної церкви можливість становлення в Україні нової канонічної помісної православної церкви може мати далеко не найвигідніші наслідки. Будучи найбільшою православною церквою в світі, РПЦ налічує майже 37 тисяч парафій по всьому світу, 11 тисяч з яких припадають на УПЦ (МП).

У разі надання автокефалії Українській помісній церкві багато парафіян і священнослужителів парафій Московського патріархату, для яких відсутність канонічності в УПЦ (КП) і УАПЦ виступає головним стримуючим чинником, можуть приєднатися до нової церкви. Як раніше повідомляло РБК-Україна, після отримання Томосу УПЦ (МП) може втратити близько половини своїх парафій, що істотно похитне кількісне першість РПЦ у православному світі.

У Київському патріархаті раніше заявляли, що Росія і проросійські сили в Україні з наближенням визнання автокефалії православної церкви намагаються перешкодити цьому. І з цією метою чинять тиск на Константинопольський патріархат і ряд інших помісних церков.

Про те, що церква в Росії також почала свою кампанію з інформування інших церков, раніше заявив митрополит Елпідофор, назвавши це "кампанією наклепів на Вселенський патріархат". На його думку, в РФ намагаються залякати і відлякати інші православні церкви", щоб ті не визнавали можливе проголошення автокефалії церкви України.

В УПЦ (МП) перспективу надання Томосу від Вселенського патріархату поки оцінюють як практично нереальну, оскільки "його нікому давати". "Томос як документ дається комусь. Його насправді можна давати нам, тобто УПЦ (МП - ред.), якщо б ми його просили. Але ми його не просили. Томос просив президент, але президент є главою держави, а не главою церкви. Підтримали це прохання Київський патріархат і Автокефальна церква, але їм, як незаконним церквам, самопроголошеним і невизнаним, Томос не може бути наданий в принципі", - роз'яснює позицію УПЦ (МП) Микола Данилевич.

Навіть якщо теоретично припустити, що Томос буде наданий, то він буде наданий в порожнечу, вважає Данилевич. "Завжди повинен бути реальний, а не віртуальний адресат", - додав він. Позиція УПЦ МП полягає в тому, що УПЦ (КП) і УАПЦ повинні повернутися до Московського патріархату, підкреслив протоієрей Микола Данилевич. "І тільки тоді ми можемо як єдина церква просити Томос про автокефалію. І в такому випадку буде церковна структура, яка може просити Томос, і якій можна його надати", - вважають в УПЦ (МП).

Умови для автокефалії

Константинопольському патріархату перед наданням Томосу також належить вирішити питання щодо зняття анафеми з глави УПЦ (КП) Філарета, яку на нього наклала РПЦ ще в 90-х. Цей крок необхідний не тільки для того, щоб Філарет міг претендувати на патріарший престол, але, насамперед, для того, щоб зняти питання про законність єпископату нової церкви, багатьох з яких посвятив в духовний сан саме Філарет.

Вселенський патріархат, як і більшість помісних церков, вважає, що Константинопольський Синод має право апеляції як вища інстанція з будь-яких церковних питань, в тому числі щодо скасування анафеми. У РПЦ цю позицію не поділяють, вважаючи, що тільки вони можуть зняти анафему.

Філарет вже подав Вселенському патріарху та Синоду канонічну апеляцію на рішення Московського патріархату, вважаючи "позбавлення сану і анафему" недійсними. "З юридично канонічної сторони мова йде про розгляд апеляції від патріарха Філарета, яка була подана та кілька разів доповнена згідно з розвитком подій за останні тридцять років. Нещодавно в інтерв'ю один з головних митрополитів Константинопольського патріархату, член Синоду митрополит Елпідофор підтвердив, що такі апеляційні документи з України у Константинопольського патріархату є, вони можуть бути розглянуті в будь-який момент і за них може бути прийнято рішення, яке вже не підлягає будь-якому перегляду", - пояснив РБК-Україна Євстратій Зоря

Він також зазначив, що надання Томосу і визнання недійсності анафеми - взаємопов'язані питання, оскільки без скасування анафеми Константинополь навряд чи зможе вирішити питання про автокефалію. "Адже мова йде не про патріарха Філарета як особистості, а про цілу церкву Київського патріархату і фактично про Автокефальну церкву. Бо лінію єпископських свячень (обряд посвячення у священнослужителі, - ред.) і єпископат Київського патріархату, і більшість архієреїв УАПЦ мають через патріарха Філарета", - роз'яснив Євстратій Зоря.

Поряд зі зняттям анафеми для надання автокефалії Української помісної церкви необхідно визнання санів всіх архієреїв УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), оскільки зараз в церковних документах Константинопольського патріархату вони фігурують як "релігійна група".

І тільки після проходження всіх цих процедур Синод зможе винести своє рішення про надання Томосу, спрямувавши свого представника в Україну для організації Собору нової церкви.

Вже наступного тижня представники Вселенського патріарха можуть відвідати Україну для участі в державних заходах, присвячених святкуванню 1030-літтю Хрещення Русі. Джерела видання в дипломатичних колах запевняють, що делегація від Вселенського патріарха приїде в Київ з певними новинами з приводу Томосу.

В УПЦ (МП) очікують делегації всіх помісних православних церков на ці дати. "На даний момент майже всі підтвердили свою участь і прислали нам інформацію про те, хто буде представляти кожну церкву. Хочу сказати, що представники помісних православних церков - Олександрійської, Єрусалимської, Болгарської, Сербської, Румунської та інших, будуть з нами і будуть у нас", - зазначив Микола Данилевич. Однак, за його словами, від Константинопольського патріархату поки відповіді немає.