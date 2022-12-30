Аварійні відключення всю зиму? Що відбувається в енергосистемі після ракетних атак

Після дев'яти масованих ракетних атак, що сталися з 10 жовтня, ситуацію в енергосистемі України вдалося трохи покращити. Але основний обсяг роботи ще попереду, загроза нових обстрілів об'єктів енергосистеми залишається досить високою. Це підтвердилося черговою, вже десятою масованою атакою за пару днів до Нового року.

29 грудня росіяни випустили Україною 69 ракет, з яких 54 було збито. На удар зазнали 10 областей. Пошкоджено 28 об'єктів, з яких 18 – приватні житлові будинки та десяток об'єктів критичної інфраструктури, повідомили у ДСНС .

Ворог робив високу ставку на цю атаку, намагаючись позбавити українців світла перед Новим роком, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності та ефективності, наголосив він.

У деяких областях через пошкодження таки довелося застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Значно обмежені потужності з подачі електроенергії були у Львівській, Одеській, Київській та Харківській областях.

До кінця 2022 року залишилося зовсім нічого, але ймовірність нових атак все ще досить висока, попередив Володимир Зеленський. "Залишилося два дні цього року. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати", - сказав президент у своєму зверненні у четвер, 29 грудня. До речі, минулої ночі росіяни атакували Київ безпілотниками, але силам ППО вдалося впоратися з ними.

Через пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів найскладніша ситуація у другій половині грудня виникла у центральній частині країни, у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні України. Подача електроенергії у деяких випадках припинялася на кілька діб. Але за тиждень ситуація покращала. Вдалося відновити роботу деяких пошкоджених блоків на електростанціях. Крім того через потепління в енергосистемі знизився дефіцит потужностей.

Відключення електроенергії ще відбуваються в аварійному режимі, але вже наближаються до графіків. А минулими вихідними в багатьох випадках вдалося взагалі не відключати споживачів. Також є можливість скоротити відключення електроенергії у нічний час до мінімуму.

"Вночі електроенергії вистачає. Вдень у більшості випадків у нас все-таки планові відключення. Режим, в якому ми працюємо зараз, на щастя, набагато краще, ніж те, що було минулого тижня”, - заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький .

Але ситуація може змінитися будь-якої миті. Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему, тому уряд перебуває у щоденній готовності до нових масованих обстрілів, уточнив Денис Шмигаль.

Як поведеться Росія – прогнозувати неможливо. Але навіть якщо нові обстріли будуть, то енергосистема загалом має встояти, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Рівень локальних проблем електропостачання після обстрілу залежатиме від ступеня руйнувань. Київ з 10 жовтня вже потрапляв у практично критичну ситуацію, але тоді вдалося налагодити електропостачання обхідними маршрутами. Однак якщо будуть пошкоджені і вони, вирішення проблем ускладниться.

"Якщо дефіцит електроенергії в Києві знову збільшиться, то навіть з урахуванням того, що у вихідні споживання знизиться і буде плюсова температура, заживити всіх не вдасться. Але все залежить від того, куди буде завдано удару. Не можна сказати однозначно, що світла не буде. Як і не можна сказати, що будь-яка атака призведе до того, що ми сидітимемо без світла, це буде неправдою", - зазначив Харченко.

Досвід фахівців, які займаються відновленням енергосистеми та пошуком альтернативних шляхів її доставки, збільшується після кожної атаки. Якщо 23 листопада лише 3 ракети створили практично ситуацію блекауту, то зараз подібного вже не сталося б, зазначив Харченко.

Основні роботи з відновлення зруйнованих об'єктів йдуть за чотирма напрямками: магістральні мережі, потужності постраждалих станцій, відновлення станційного обладнання та розбудова мереж. Саме розбудова мереж дозволяє оперативно відновлювати енергопостачання. По суті, це будівництво альтернативного, обхідного шляху доставки - за аналогією з об'їзними дорогами в системі транспорту. Це складніше та дорожче, але іншого виходу немає.

"Якщо раніше режим роботи мережі формували виходячи з того, щоб забезпечити найкращі показники якості електроенергії та мінімізувати рівень втрат, то зараз основне завдання – збільшити кількість запитаних споживачів. Втрати зараз не на першому плані”, - зазначив радник прем'єр-міністра та колишній перший заступник міністра енергетики Юрій Бойко у коментарі РБК-Україна.

Деталі з усіх напрямків відновлювальних робіт тримаються у таємниці, зокрема тому ймовірність результативних попадань російських ракет знижується. Але з іншого боку, у разі руйнувань альтернативних, нові канали постачання електроенергії шукати складніше та довше. Це може безпосередньо вплинути на терміни відновлювальних робіт, причому не тільки в обстріляних регіонах.

Електромережі пов'язані між собою і, наприклад, руйнування у Києві спричиняють проблеми з електропостачанням у Сумській та Чернігівській областях.

"Коридор гнучкості та надійності в енергетиці суттєво знизився. Пошкоджено вже значну кількість важливих елементів мережі, які використовуються для формування як основних так і резервних шляхів передачі електроенергії на міжрегіональному рівні. Швидкість відновлювальних робіт буде займати набагато більше часу порівняно з усуненням наслідків звичайної аварії", - зазначив співрозмовник видання, що безпосередньо займається пошуком альтернативних шляхів постачання електроенергії споживачам.

Але Харченко вважає, що накопичений досвід фахівців "Укренерго" та обленерго, а також прогнози теплої зими збільшують оптимізм.

"Навіть якщо і буде атака, то більша частина загалом України і Києва все-таки буде з електрикою. Їм (росіянам – ред.) зараз складніше, ніж на початку, потрапляти по цілям та шкодити", – зазначив експерт.

Проблеми з електроенергією залишаться до завершення опалювального сезону навіть за умови припинення обстрілів та теплої зими, упевнений директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Було пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередачі, що призвело до складнощів у транспортуванні навіть обмеженого обсягу виробленої електроенергії. Повністю ліквідувати зазначені проблеми до квітня 2023 року неможливо за будь-якого, в тому числі, і позитивного сценарію (припинилися обстріли інфраструктури, тепла зима)", - заявив він у коментарі РБК-Україна..

Насамперед, зазначив експерт, причина у колосальному дефіциті пошкодженого та зруйнованого унікального енергетичного обладнання, яке неможливо швидко отримати та змонтувати. Йдеться, зокрема, про автотрансформатори високого класу напруги.

Омельченко прогнозує стабільний дефіцит потужності протягом усієї зими на рівні до 2 ГВт. У період після чергової хвилі повітряних атак (протягом 2-5 діб) цей дефіцит може зростати вдвічі, а, можливо, й більше, що спричинить жорсткі аварійні відключення по всій країні.