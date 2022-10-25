Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви

Російське командування поставило за мету знищити українську енергосистему, щоб, як заявляє ворожа пропаганда – "занурити Україну в кам’яний вік". Для цього за останні 10 днів по електростанціям і вузловим підстанціям випущено понад 150 ракет. Більшу частину знешкодило українське ППО, однак не менш ніж третина енергосистеми була пошкоджена.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 10 жовтня росіяни вдарили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, внаслідок чого виникло понад 30 пожеж і в багатьох областях почались проблеми з електро- та водопостачанням. Схожа ситуація повторилася 11-го, 13-го, 19-го та 22-го жовтня.

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об’єкти та цивільну критичну інфраструктуру. У містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", – заявили в державній "Укренерго".

Внаслідок обстрілів були частково знеструмлені Львів, Харків, Хмельницький, Полтава, Луцьк та велика кількість інших міст. Були уражені підстранції, трансформатори, електромережі, а також теплові електростанції та теплові електроцентралі. Серед уражених об’єктів майже всі електростанції ДТЕК Ріната Ахметова.

"10 жовтня Росія здійснила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них – енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго". ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами "ДТЕК Енерго" будуть задіяні резервні енергоблоки", – повідомили в компанії.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що людям необхідно готуватись до перебоїв зі світлом та водопостачанням.

В свою чергу Генеральне управління розвідки Міноборони заявило, що окупанти готували ці обстріли ще 2 та 3 жовтня, а їх основною метою було саме пошкодження енергетичної інфраструктури, а також створення паніки серед українців і залякування європейської громадськості.

Згодом влада закликала українців ощадлива використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади під час вечірнього піка споживання.

Завдяки цьому заклику 10 жовтня ввечері мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на чверть, що допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило енергетикам збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби. Також ввечері понеділка ремонтні бригади компанії відновили енергопостачання у більшості регіонів, де воно зникло в результаті масштабного ракетного обстрілу.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна була вимушена зупинити експорт електроенергії до Європи, який завдяки різниці в ціні на українському та європейському ринках дозволяв країні отримувати значні надходження, а також допомагав Європі злізти з "газової голки" Кремля.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

11 жовтня рашисти продовжили обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема вранці окупанти вдарили по об‘єкту енергетики у Львівській області, через що у Львові почались проблеми з електропостачанням, а також двічі атакували Ладижинську ТЕС.

"Сьогодні Росія продовжила здійснювати терористичні атаки по об’єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Серед таких об’єктів - Ладижинська ТЕС, яка сьогодні зазнала подвійного удару російських терористичних військ, спочатку дронами-камікадзе, а згодом і ракетою", – повідомили в ДТЕК.

Того ж дня Герман Галущенко звернувся до міністрів енергетики держав-членів Євросоюзу для координації співпраці та надання допомоги українському енергетичному сектору, який зазнає нищівних руйнувань від російських ракетних атак.

"Постраждало до 30% енергетичної інфраструктури. Це особливо цинічно, оскільки сталося напередодні зими, буквально за лічені дні до початку опалювального сезону", – підкреслив він.

Наступного тижня обстріли продовжились. Зокрема росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Сумщині та Дніпропетротровщині, через що частина жителів цих областей залишились без світла, а також вони вдарили по підстанції "Дніпровська", в результаті чого Запорізька АЕС в черговий раз була знеструмлена. Станція була вимушена перейти на роботу на дизель-генераторах, однак росіяни почали блокувати поставки дизелю на майданчик ЗАЕС.

"Окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою", – підкреслили в НАЕК "Енергоатом".

12 жовтня в Києві НЕК "Укренерго" вперше змушена була застосувати графіки аварійних відключень.

Згодом Шмигаль знову звернувся до українців з проханням скоротити споживання електроенергії на 25%, оскільки завдяки цьому можна уникнути повторних віялових відключень.

"Звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", – підкреслив він.

19 жовтня російські терористи атакували ще дві ТЕС ДТЕК. Глава компанії Максим Тімченко повідомив, що енергетики роблять все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу всіх ТЕС, що зазнали терористичних ракетних атак Росії.

"Ми не можемо просто дивитися на ситуацію і не намагатися зробити все можливе, щоб ця потужність (пошкоджених ракетами ТЕС, - ред.) була доступна", – сказав Тімченко.

Аварійні бригади ДТЕК одразу приступають до ліквідації наслідків ракетних ударів, як тільки отримають дозвіл від ЗСУ.

За словами глави ДТЕК, ворог концентрує свої атаки на відкриті розподільчі пристрої електростанцій, які дозволяють видавати напругу в мережу.

Енергетикам вдалося стабілізувати систему і після повторних атак. Наразі мають місце лише контрольовані обмеження електропостачання за визначеним графіком. Системних аварій і блекауту українським енергетикам поки вдалося уникнути.