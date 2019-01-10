Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: архитекторы Днепропетровской области

За последние три с небольшим года Днепропетровская облгосадминистрация (ОГА) реализовала несколько сотен инфраструктурных проектов, вложив в них около 1 миллиарда евро. Это рекордная сумма как для всей Украины, так и для всех лет существования области времен Независимости.

Но принцип главы области Валентина Резниченко состоит не только в количестве строящихся объектов, которых возглавляемая им ОГА строит больше всех в стране, но и в их качестве. Принцип советника главы ОГА Юрия Голика, являющегося одной из главных движущих сил в команде Резниченко, – бегство от советского прошлого и строительство лучших в стране садиков, школ и больниц.

Фото: Валентин Резниченко

Именно поэтому Днепропетровская область сумела задать совершенно новый тренд и реализовать совершенно новую концепцию реконструкции и строительства парков, школ, детских садиков и больниц. В двух словах эта концепция предполагает создание энергоэффективных, комфортных и жизнерадостных пространств для всех – школьников, учителей, врачей, пациентов, инвалидов.

Фото: Юрий Голик

Но все эти проекты для начала должны были разработать архитекторы. И Резниченко с Голиком пригласили местных молодых профессионалов, которым было обещано доверие, поддержка и, в прямом смысле этого слова, "проламывание" устаревших строительных норм.

Три известных архитектора Днепра - Андрей Шапиро, Алексей Валентиров и Сергей Дербин - рассказали, какие задачи перед ними ставила Днепропетровская ОГА, что их вдохновило на создание ставших уже знаменитыми на всю Украину школ, детских садиков и больниц, инклюзивных парков, с какими трудностями им пришлось столкнуться, как они их преодолели, какое влияние оказала их работа на социальную архитектуру области и страны в целом, а главное – как это изменило жизнь людей.

"Ни одна фотография не передает того впечатления, которое производит больница им. Руднева"

Фото: Андрей Шапиро, руководитель DP-INVEST

Наша компания запроектировала много объектов соцкультбыта, и всегда основным требованием бюджетного проекта было обеспечение функциональности, ведь любой бюджетный объект создан для выполнения определенных функций - без особых требований к архитектурной и эстетической составляющим. Поэтому ведущими специалистами в проектах такого рода являлись технологи, конструкторы и инженеры. Архитектура всегда выполняла вспомогательную функцию.

Когда мы начали работать с командой главы ОГА Резниченко, ситуация изменилась.

Проектировщикам была поставлена задача создавать качественно новую по уровню комфортности и функциональности пространственную среду бюджетных учреждений. Надо отметить, что впервые работа в бюджетной сфере начиналась не только с анализа технико-экономических показателей проектируемого объекта, но и с разработки и утверждения визуализации и интерьеров. Принципиально изменился подход к разработке инженерных разделов проектов. Требования к эксплуатационным характеристикам инженерных решений стали не менее жесткими, чем у самых частных заказчиков.

Результатом всего этого стала возможность строительства в Днепропетровской области бюджетных объектов нового поколения.

Первый из них - детский сад на 115 мест в г. Подгородное. Форма этого здания (соты), на мой взгляд, имеет несколько достоинств. В первую очередь, она обеспечивает высокий уровень освещённости коридоров и холлов. За счет замкнутой формы здания, за счет меньшей площади поверхности наружных стен показатели энергоэффективности значительно выше по сравнению с прямоугольными зданиями аналогичных площадей.

Наличие внутреннего дворика в центре здания создает особую атмосферу. Дворик можно использовать как открытым, так и закрытым, установив конструкцию стеклянного купола. Основное назначение дворика – прогулка на свежем воздухе малышей при закрытом со всех сторон пространстве, несмотря на погоду.

Применение яркой цветовой гаммы в экстерьере и интерьере здания продумывалось для создания хорошего настроения у маленьких и взрослых посетителей детского садика.

Садик в г. Подгородное уже работает, еще два такие же строятся в Днепропетровской области.

Мы также запроектировали два корпуса медицинского центра им. Руднева – педиатрии и детской хирургии. Это были старые здания. Педиатрический корпус представлял собой типовой советский проект, палатное отделение. Здание будущей хирургии было полуразрушенной дореволюционной постройкой, которая не эксплуатировалась более 10 лет.

Фото: педиатрическое отделение Днепровского Центра матери и ребенка им.Руднева

Наши специалисты применили в проекте самые современные отделочные материалы для помещений, требующих повышенной степени чистоты и дезинфекции. Было установлено современное вентиляционное оборудование с максимальной степенью очистки воздуха для операционных и реанимации, качественное медицинское оборудование ведущих производителей.

Фото: коллектив DP-INVEST в хирургическом отделении Центра матери и ребенка им.Руднева

Палатные отделения корпусов запроектированы максимально уютными и комфортными для пребывания маленьких пациентов. Идеи и решения помещений заключались в том, чтобы продуманные красочные детские интерьеры и дизайн позволяли малышам отвлекаться от лечебного процесса и скорее выздоравливать.

Но ни одна картинка, ни одна фотография не передает того впечатления, которое производится при посещении больницы.

"Мы поняли, что нужно сделать что-то яркое, чтобы у детей не возникало суицидальных мыслей"

Фото: Алексей Валентиров, главный архитектор, архитектурное бюро Valentirov & Partners

Как и многое хорошее в нашей жизни, встреча с Днепропетровской облгосадминистрацией произошла случайно.

Был момент, когда знакомые, которые относятся к местной громаде, попросили меня нарисовать эскизы детского сада в современной архитектуре, зная мою любовь именно к такому направлению. Я сделал первые фор-эскизы, они понравились, но оказалось, что надо еще "защитить проект" в ОГА, потому что заказчиком строительства была именно ОГА.

Так было организовано знакомство с руководством обладминистрации. И, как это ни забавно, от первого варианта эскизов ничего не осталось, потому что задача поменялась кардинально: увеличилось количество детей, на которых должен быть рассчитан садик.

Следовательно, изменилась этажность, хотя в первом варианте сад был одноэтажным. Во время обсуждения проектного решения в стенах ОГА, мои аргументы, видимо, были услышаны, после чего нашей компании доверили разработку проекта.

Наше общение Юрием Голиком было прямым. Как для представителя заказчика, у него достаточно передовое мышление и понимание архитектурных вопросов. Он хорошо слышит здравые аргументы. И главное: он умеет доверять архитектору без продавливания ситуации под личный вкус.

Во многом благодаря его доверию это все реализовалось. Команда облгосадминистрации также помогала пробивать бюрократические препятствия, ведь что-то хорошее в нашей стране пока достаточно сложно реализовывать.

Спроектированный нашей командой детский сад в пгт Обуховка построен всего за год. В архитектурном решении садик имеет несколько важных особенностей.

Он имеет большую площадь фасадного остекления. Для зданий этой типологии подобные решения в Украине пока не применялись. Примечателен и тот факт, что окна "в пол". Это даже идет вразрез с действующими нормативными документами.

И мы с заказчиками проводили совместную работу в части согласования отступлений от норм ДБН, чтобы пойти по опыту западных стран, у которых это нормальная практика, когда интерьер детского сада максимально взаимосвязан с окружающим ландшафтом.

Второй особенностью, которую я хотел бы выделить, это наличие эксплуатируемой кровли. Инструкции Министерства образования и науки, которыми регламентирован учебный процесс даже в детском саду, пока не позволяют детям пользоваться этой кровлей. Но мы надеемся, что в будущем ситуация изменится, ведь это вполне нормально, когда детей в хорошую солнечную погоду будут выводить после завтрака на террасу для игр.

Пока это звучит фантастически в наших реалиях, потому что у нас во главу угла ставится чрезмерная забота о безопасности. Она именно чрезмерная и иногда затмевает здравый смысл. Хотя и в Японии, и в Германии, и во Франции ситуация совершенно другая. Мы детально изучали опыт этих стран перед тем, как делать первый садик.

Еще один необычный момент - линейная структура детского сада. Раньше мы чаще сталкивались с советскими проектами, в планировочной структуре они более квадратные, с внутренним двором, зацикленные. А этот детский сад именно линейной планировочной структуры.

Связано это с тем, что он полностью выстроен вдоль южного фасада, вдоль южной стороны. Этот фасад имеет самую большую площадь остекления, и все групповые ячейки ориентированы на эту сторону. Мы специально так сделали, чтобы детские игровые комнаты были максимально наполнены естественным солнечным светом.

Кроме того, у здания есть фасадная пластика – верхний объем (второй этаж) выполнен в виде консоли по отношению к нижнему, а плоскость остекления второго этажа утоплена вовнутрь. Такая конфигурация появилась неспроста: нависающие над окнами конструкции выполняют практическую функцию – защиту от солнца.

Когда летом солнце находится высоко, эти элементы препятствуют прямому попаданию солнечного света и защищают помещение от перегрева в весенне-летний период. А в осенне-зимний период солнце низко по отношению к горизонту, поэтому у него нет никаких препятствий для попадания в помещения.

Таким образом солнечная энергия используется для донагрева помещения в зимний период. Такая технология применяется при строительстве пассивных домов в странах Западной и особенно Северной Европы, таких как Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, где климат суровей, чем наш. Наверное, поэтому садик получил неофициальное кодовое название "Скандинавский проект", хотя никакого отношения к Скандинавии не имеет.

Существует такой распространенный миф о том, что энергосберегающие здания должны иметь маленькую площадь остекления. На самом деле это неправда, просто стекло должно быть правильно ориентированно по солнцу, на юг. Именно этот прием мы и применили.

Мы нарисовали много эскизов школ для обладминистрации - в Покрове, в Марганце. А в Желтых Водах был реализован первый проект. Эту школу называют “самой яркой школой в Украине”. Была очень интересная история с тем, как эти эскизы формировались.

Я очень люблю монохромную белую архитектуру, и первый вариант был именно таким: монохромным и значительно более сдержанным по цветовой гамме. На что в ОГА мне сказали: “Вам стоит съездить в Желтые Воды еще раз, но не в солнечную погоду”.

Мы поехали туда, провели более детальный анализ окружающей местности, увидели картину с серыми унылыми заброшенными промышленными постсоветскими объектами и вообще депрессивную архитектуру и поняли, что нужно сделать что-то такое яркое, чтобы у детей в этой среде не возникало суицидальных мыслей. Поэтому появились яркие цвета.

Эта идея родилась тогда, когда я увидел, как мой ребенок играется конструктором Lego: четыре кубика, яркие цвета. Да, это было оно! У меня в телефоне есть фотография, которую я отправил Голику, и написал: “Вот идея, можно сделать вот так!”. Она была мгновенно воспринята на ура, и этот концепт лег в основу.

Все подобные проекты - пилотные для Украины, но мы этим опытом охотно делимся с Министерством регионального строительства, и очень много наших наработок легло в основу программы “Новий освітній простір”. Поэтому такие проекты начинают внедрять и в других областях и регионах. Архитекторы на местах привносят что-то свое, и, может, новые проекты будут интересней и богаче, на новом уровне.

Любой качественно реализованный инфраструктурный проект оставляет свой большой информационный след: люди это видят, думают, это меняет их сознание и окружающую ситуацию к лучшему.

"Люди пока не могут до конца поверить, что такое может быть. Но это происходит"

Фото: Сергей Дербин, архитектор, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Днепропетровская ОГА поставила задачу - без особых подробностей - сделать инклюзивный парк. Да никаких подробностей и быть не могло, потому что до того подобного пространства в нашей стране не существовало. И по миру не так уж много таких примеров.

Если посмотреть каталоги производителей детских товаров, то там инклюзивность заканчивается на безбарьерности. Нам сильно помогла Марина Порошенко и ее наработки по подобному парку, которые у нее были, и решения, которые она привозила из других стран.

Пришли мы к идее парка путем причинно-следственной диагностики, анализа объективной реальности, консультаций с инвалидами. Синтез того, что нас окружает, привел нас к таким решениям, которые уже можно увидеть.

Я занимался и разработкой концепции реконструкции фасадов школ. Один из проектов, который имеет определенный вес, это проект школы в Магдалиновке, сейчас ее уже заканчивают делать.

Там мне удалось поработать не только с фасадом, но и решить задачи по окружающему пространству: мы разработали внутренний дворик, который сейчас начали реализовывать. Также я принял участие в реконструкции школ в Томаковке, Софиевке и Карповке.

Мне было интересно и важно поработать с социальной архитектурой. Эту типологию редко заказывают. Но она существует. Она нужна.

Я пока не могу сказать о том, как моя работа и работа моих коллег повлияет на социальную архитектуру в стране в целом, но могу сказать, что это положительно влияет на людей, для которых это делается. Я не сразу это понял, ведь пока это просто нарисованный эскиз, пока идет строительство - это одно, и совершенно другое, когда ты попадаешь на открытие садика или школы, которые находятся в отдаленном населенном пункте. Тогда все меняется.

Дети дошкольного или школьного возраста дальше своего поселка, как правило, редко куда выезжают. И вот на их глазах их школа или сад оживают: новые материалы, новые интерьеры, чистые полы, новая мебель, хорошие двери, хорошая сантехника. И дело не в том, что все это хорошее и дорогое. Дело в том, что пространство поменялось.

Они годами жили в состоянии, когда ничто никому не было нужно. Мы все до сих пор живем в такой парадигме - никому ни до чего нет дела. А тут приходят какие-то люди и организовывают стройку, и все меняется кардинально: появляются новые скверы, новые лавочки, игровые элементы, спортивное оборудование. И все это сделано профессионально, быстро и качественно.

Я думаю, что это очень влияет на людей. Они пока не могут до конца поверить, что такое может быть. Но это происходит.