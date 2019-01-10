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Архитекторы новой Днепропетровской области

Новости » Daily » Статьи 10.01.2019 - 10:00
Архитекторы новой Днепропетровской области
Фото: архитекторы Днепропетровской области
Олег Зинченко
журналист, специально для РБК-Украина

За последние три с небольшим года Днепропетровская облгосадминистрация (ОГА) реализовала несколько сотен инфраструктурных проектов, вложив в них около 1 миллиарда евро. Это рекордная сумма как для всей Украины, так и для всех лет существования области времен Независимости.

Но принцип главы области Валентина Резниченко состоит не только в количестве строящихся объектов, которых возглавляемая им ОГА строит больше всех в стране, но и в их качестве. Принцип советника главы ОГА Юрия Голика, являющегося одной из главных движущих сил в команде Резниченко, – бегство от советского прошлого и строительство лучших в стране садиков, школ и больниц.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: Валентин Резниченко

Именно поэтому Днепропетровская область сумела задать совершенно новый тренд и реализовать совершенно новую концепцию реконструкции и строительства парков, школ, детских садиков и больниц. В двух словах эта концепция предполагает создание энергоэффективных, комфортных и жизнерадостных пространств для всех – школьников, учителей, врачей, пациентов, инвалидов.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: Юрий Голик

Но все эти проекты для начала должны были разработать архитекторы. И Резниченко с Голиком пригласили местных молодых профессионалов, которым было обещано доверие, поддержка и, в прямом смысле этого слова, "проламывание" устаревших строительных норм.

Три известных архитектора Днепра -  Андрей Шапиро, Алексей Валентиров и Сергей Дербин - рассказали, какие задачи перед ними ставила Днепропетровская ОГА, что их вдохновило на создание ставших уже знаменитыми на всю Украину школ, детских садиков и больниц, инклюзивных парков, с какими трудностями им пришлось столкнуться, как они их преодолели, какое влияние оказала их работа на социальную архитектуру области и страны в целом, а главное – как это изменило жизнь людей.

"Ни одна фотография не передает того впечатления, которое производит больница им. Руднева"

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: Андрей Шапиро, руководитель DP-INVEST

Наша компания запроектировала много объектов соцкультбыта, и всегда основным требованием бюджетного проекта было обеспечение функциональности, ведь любой бюджетный объект создан для выполнения определенных функций - без особых требований к архитектурной и эстетической составляющим. Поэтому ведущими специалистами в проектах такого рода являлись технологи, конструкторы и инженеры. Архитектура всегда выполняла вспомогательную функцию.

Когда мы начали работать с командой главы ОГА Резниченко, ситуация изменилась.

Проектировщикам была поставлена задача создавать качественно новую по уровню комфортности и функциональности пространственную среду бюджетных учреждений. Надо отметить, что впервые работа в бюджетной сфере начиналась не только с анализа технико-экономических показателей проектируемого объекта, но и с разработки и утверждения визуализации и интерьеров. Принципиально изменился подход к разработке инженерных разделов проектов. Требования к эксплуатационным характеристикам инженерных решений стали не менее жесткими, чем у самых частных заказчиков.

Результатом всего этого стала возможность строительства в Днепропетровской области бюджетных объектов нового поколения.

Первый из них - детский сад на 115 мест в г. Подгородное. Форма этого здания (соты), на мой взгляд, имеет несколько достоинств. В первую очередь, она обеспечивает высокий уровень освещённости коридоров и холлов. За счет замкнутой формы здания, за счет меньшей площади поверхности наружных стен показатели энергоэффективности значительно выше по сравнению с прямоугольными зданиями аналогичных площадей.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Архитекторы новой Днепропетровской области

Наличие внутреннего дворика в центре здания создает особую атмосферу. Дворик можно использовать как открытым, так и закрытым, установив конструкцию стеклянного купола. Основное назначение дворика – прогулка на свежем воздухе малышей при закрытом со всех сторон пространстве, несмотря на погоду.

Применение яркой цветовой гаммы в экстерьере и интерьере здания продумывалось для создания хорошего настроения у маленьких и взрослых посетителей детского садика.

Садик в г. Подгородное уже работает, еще два такие же строятся в Днепропетровской области.

Мы также запроектировали два корпуса медицинского центра им. Руднева – педиатрии и детской хирургии. Это были старые здания. Педиатрический корпус представлял собой типовой советский проект, палатное отделение. Здание будущей хирургии было полуразрушенной дореволюционной постройкой, которая не эксплуатировалась более 10 лет.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: педиатрическое отделение Днепровского Центра матери и ребенка им.Руднева

Архитекторы новой Днепропетровской областиАрхитекторы новой Днепропетровской области

Наши специалисты применили в проекте самые современные отделочные материалы для помещений, требующих повышенной степени чистоты и дезинфекции. Было установлено современное вентиляционное оборудование с максимальной степенью очистки воздуха для операционных и реанимации, качественное медицинское оборудование ведущих производителей.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: коллектив DP-INVEST в хирургическом отделении Центра матери и ребенка им.Руднева

Палатные отделения корпусов запроектированы максимально уютными и комфортными для пребывания маленьких пациентов. Идеи и решения помещений заключались в том, чтобы продуманные красочные детские интерьеры и дизайн позволяли малышам отвлекаться от лечебного процесса и скорее выздоравливать.

Но ни одна картинка, ни одна фотография не передает того впечатления, которое производится при посещении больницы. 

"Мы поняли, что нужно сделать что-то яркое, чтобы у детей не возникало суицидальных мыслей"

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: Алексей Валентиров, главный архитектор, архитектурное бюро Valentirov & Partners

Как и многое хорошее в нашей жизни, встреча с Днепропетровской облгосадминистрацией произошла случайно.

Был момент, когда знакомые, которые относятся к местной громаде, попросили меня нарисовать эскизы детского сада в современной архитектуре, зная мою любовь именно к такому направлению. Я сделал первые фор-эскизы, они понравились, но оказалось, что надо еще "защитить проект" в ОГА, потому что заказчиком строительства была именно ОГА.

Так было организовано знакомство с руководством обладминистрации. И, как это ни забавно, от первого варианта эскизов ничего не осталось, потому что задача поменялась кардинально: увеличилось количество детей, на которых должен быть рассчитан садик.

Следовательно, изменилась этажность, хотя в первом варианте сад был одноэтажным. Во время обсуждения проектного решения в стенах ОГА, мои аргументы, видимо, были услышаны, после чего нашей компании доверили разработку проекта.

Наше общение Юрием Голиком было прямым. Как для представителя заказчика, у него достаточно передовое мышление и понимание архитектурных вопросов. Он хорошо слышит здравые аргументы. И главное: он умеет доверять архитектору без продавливания ситуации под личный вкус.

Во многом благодаря его доверию это все реализовалось. Команда облгосадминистрации также помогала пробивать бюрократические препятствия, ведь что-то хорошее в нашей стране пока достаточно сложно реализовывать.

Спроектированный нашей командой детский сад в пгт Обуховка построен всего за год. В архитектурном решении садик имеет несколько важных особенностей.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Он имеет большую площадь фасадного остекления. Для зданий этой типологии подобные решения в Украине пока не применялись. Примечателен и тот факт, что окна "в пол". Это даже идет вразрез с действующими нормативными документами.

И мы с заказчиками проводили совместную работу в части согласования отступлений от норм ДБН, чтобы пойти по опыту западных стран, у которых это нормальная практика, когда интерьер детского сада максимально взаимосвязан с окружающим ландшафтом.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Второй особенностью, которую я хотел бы выделить, это наличие эксплуатируемой кровли. Инструкции Министерства образования и науки, которыми регламентирован учебный процесс даже в детском саду, пока не позволяют детям пользоваться этой кровлей. Но мы надеемся, что в будущем ситуация изменится, ведь это вполне нормально, когда детей в хорошую солнечную погоду будут выводить после завтрака на террасу для игр.

Пока это звучит фантастически в наших реалиях, потому что у нас во главу угла ставится чрезмерная забота о безопасности. Она именно чрезмерная и иногда затмевает здравый смысл. Хотя и в Японии, и в Германии, и во Франции ситуация совершенно другая. Мы детально изучали опыт этих стран перед тем, как делать первый садик.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Еще один необычный момент - линейная структура детского сада. Раньше мы чаще сталкивались с советскими проектами, в планировочной структуре они более квадратные, с внутренним двором, зацикленные. А этот детский сад именно линейной планировочной структуры.

Связано это с тем, что он полностью выстроен вдоль южного фасада, вдоль южной стороны. Этот фасад имеет самую большую площадь остекления, и все групповые ячейки ориентированы на эту сторону. Мы специально так сделали, чтобы детские игровые комнаты были максимально наполнены естественным солнечным светом.

Кроме того, у здания есть фасадная пластика – верхний объем (второй этаж) выполнен в виде консоли по отношению к нижнему, а плоскость остекления второго этажа утоплена вовнутрь. Такая конфигурация появилась неспроста: нависающие над окнами конструкции выполняют практическую функцию – защиту от солнца.

Когда летом солнце находится высоко, эти элементы препятствуют прямому попаданию солнечного света и защищают помещение от перегрева в весенне-летний период. А в осенне-зимний период солнце низко по отношению к горизонту, поэтому у него нет никаких препятствий для попадания в помещения.

Таким образом солнечная энергия используется для донагрева помещения в зимний период. Такая технология применяется при строительстве пассивных домов в странах Западной и особенно Северной Европы, таких как Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, где климат суровей, чем наш. Наверное, поэтому садик получил неофициальное кодовое название "Скандинавский проект", хотя никакого отношения к Скандинавии не имеет.

Существует такой распространенный миф о том, что энергосберегающие здания должны иметь маленькую площадь остекления. На самом деле это неправда, просто стекло должно быть правильно ориентированно по солнцу, на юг. Именно этот прием мы и применили.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Мы нарисовали много эскизов школ для обладминистрации - в Покрове, в Марганце. А в Желтых Водах был реализован первый проект. Эту школу называют “самой яркой школой в Украине”. Была очень интересная история с тем, как эти эскизы формировались.

Я очень люблю монохромную белую архитектуру, и первый вариант был именно таким: монохромным и значительно более сдержанным по цветовой гамме. На что в ОГА мне сказали: “Вам стоит съездить в Желтые Воды еще раз, но не в солнечную погоду”.

Мы поехали туда, провели более детальный анализ окружающей местности, увидели картину с серыми унылыми заброшенными промышленными постсоветскими объектами и вообще депрессивную архитектуру и поняли, что нужно сделать что-то такое яркое, чтобы у детей в этой среде не возникало суицидальных мыслей. Поэтому появились яркие цвета.

Эта идея родилась тогда, когда я увидел, как мой ребенок играется конструктором Lego: четыре кубика, яркие цвета. Да, это было оно! У меня в телефоне есть фотография, которую я отправил Голику, и написал: “Вот идея, можно сделать вот так!”. Она была мгновенно воспринята на ура, и этот концепт лег в основу.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Все подобные проекты - пилотные для Украины, но мы этим опытом охотно делимся с Министерством регионального строительства, и очень много наших наработок легло в основу программы “Новий освітній простір”. Поэтому такие проекты начинают внедрять и в других областях и регионах. Архитекторы на местах привносят что-то свое, и, может, новые проекты будут интересней и богаче, на новом уровне.

Любой качественно реализованный инфраструктурный проект оставляет свой большой информационный след: люди это видят, думают, это меняет их сознание и окружающую ситуацию к лучшему. 

"Люди пока не могут до конца поверить, что такое может быть. Но это происходит"

Архитекторы новой Днепропетровской области

Фото: Сергей Дербин, архитектор, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Днепропетровская ОГА поставила задачу -  без особых подробностей - сделать инклюзивный парк. Да никаких подробностей и быть не могло, потому что до того подобного пространства в нашей стране не существовало. И по миру не так уж много таких примеров.

Если посмотреть каталоги производителей детских товаров, то там инклюзивность заканчивается на безбарьерности. Нам сильно помогла Марина Порошенко и ее наработки по подобному парку, которые у нее были, и решения, которые она привозила из других стран.

Пришли мы к идее парка путем причинно-следственной диагностики, анализа объективной реальности, консультаций с инвалидами. Синтез того, что нас окружает, привел нас к таким решениям, которые уже можно увидеть.

Архитекторы новой Днепропетровской областиАрхитекторы новой Днепропетровской области

Я занимался и разработкой концепции реконструкции фасадов школ. Один из проектов, который имеет определенный вес, это проект школы в Магдалиновке, сейчас ее уже заканчивают делать.

Там мне удалось поработать не только с фасадом, но и решить задачи по окружающему пространству: мы разработали внутренний дворик, который сейчас начали реализовывать. Также я принял участие в реконструкции школ в Томаковке, Софиевке и Карповке.

Мне было интересно и важно поработать с социальной архитектурой. Эту типологию редко заказывают. Но она существует. Она нужна.

Я пока не могу сказать о том, как моя работа и работа моих коллег повлияет на социальную архитектуру в стране в целом, но могу сказать, что это положительно влияет на людей, для которых это делается. Я не сразу это понял, ведь пока это просто нарисованный эскиз, пока идет строительство - это одно, и совершенно другое, когда ты попадаешь на открытие садика или школы, которые находятся в отдаленном населенном пункте. Тогда все меняется.

Архитекторы новой Днепропетровской области

Дети дошкольного или школьного возраста дальше своего поселка, как правило, редко куда выезжают. И вот на их глазах их школа или сад оживают: новые материалы, новые интерьеры, чистые полы, новая мебель, хорошие двери, хорошая сантехника. И дело не в том, что все это хорошее и дорогое. Дело в том, что пространство поменялось.

Они годами жили в состоянии, когда ничто никому не было нужно. Мы все до сих пор живем в такой парадигме - никому ни до чего нет дела. А тут приходят какие-то люди и организовывают стройку, и все меняется кардинально: появляются новые скверы, новые лавочки, игровые элементы, спортивное оборудование. И все это сделано профессионально, быстро и качественно.

Я думаю, что это очень влияет на людей. Они пока не могут до конца поверить, что такое может быть. Но это происходит.

Good year Днепропетровской ОГА
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