Архітектори нової Дніпропетровської області

Фото: архітектори Дніпропетровської області

За останні три з невеликим роки Дніпропетровська облдержадміністрація (ОДА) реалізувала кілька сотень інфраструктурних проектів, вклавши в них близько 1 мільярда євро. Це рекордна сума, як для всієї України, так і для всіх років існування області часів Незалежності.

Але принцип очільника області Валентина Резніченка полягає не тільки в кількості споруджуваних об'єктів, яких очолювана ним ОДА будує більше за всіх у країні, але і в їх якості. Принцип радника голови ОДА Юрія Голика, який є однією з головних рушійних сил у команді Резніченка, – втеча від радянського минулого і будівництво найкращих в країні садків, шкіл і лікарень.

Фото: Валентин Резніченко

Саме тому Дніпропетровська область зуміла поставити абсолютно новий тренд і реалізувати абсолютно нову концепцію реконструкції та будівництва парків, шкіл, дитячих садочків та лікарень. У двох словах ця концепція передбачає створення енергоефективних, комфортних і життєрадісних просторів для всіх – школярів, вчителів, лікарів, пацієнтів, інвалідів.

Фото: Юрій Голик

Але всі ці проекти для початку повинні були розробити архітектори. І Резніченко із Голиком запросили місцевих молодих професіоналів, яким була обіцяна довіра, підтримка і, в прямому сенсі цього слова, "проламування" застарілих будівельних норм.

Три відомих архітектора Дніпра - Андрій Шапіро, Олексій Валентиров і Сергій Дербін - розповіли, які завдання ставила перед ними Дніпропетровська ОДА, що їх надихнуло на створення вже знаменитих на всю Україну шкіл, дитячих садків і лікарень, інклюзивних парків, з якими труднощами їм довелося зіткнутися, як вони їх подолали, який вплив мала їх робота на соціальну архітектуру області і країни в цілому, а головне – як це змінило життя людей.

"Жодна фотографія не передає того враження, яке має лікарня ім. Руднєва"

Фото: Андрій Шапіро, керівник DP-INVEST

Наша компанія спроектувала багато об'єктів соцкультпобуту, і завжди основною вимогою бюджетного проекту було забезпечення функціональності, адже будь-який бюджетний об'єкт створений для виконання визначених функцій - без особливих вимог до архітектурної та естетичної складових. Тому провідними фахівцями у проектах такого роду були технологи, конструктори та інженери. Архітектура завжди виконувала допоміжну функцію.

Коли ми почали працювати з командою голови ОДА Резніченка, ситуація змінилася.

Проектувальникам було поставлено завдання створювати якісно нове за рівнем комфортності і функціональності просторове середовище бюджетних установ. Треба відзначити, що вперше робота в бюджетній сфері починалася не тільки з аналізу техніко-економічних показників проектованого об'єкта, але і з розробки та затвердження візуалізації та інтер'єрів. Принципово змінився підхід до розробки інженерних розділів проектів. Вимоги до експлуатаційних характеристик інженерних рішень стали не менш жорсткими, ніж у самих приватних замовників.

Результатом цього стала можливість будівництва у Дніпропетровській області бюджетних об'єктів нового покоління.

Перший з них - дитячий садок на 115 місць в м. Підгородне. Форма цієї будівлі (соти), на мій погляд, має кілька переваг. В першу чергу, вона забезпечує високий рівень освітленості коридорів і холів. За рахунок замкнутої форми будівлі, за рахунок меншої площі поверхні зовнішніх стін показники енергоефективності значно вище в порівнянні з прямокутними будинками аналогічних площ.

Наявність внутрішнього дворика в центрі будівлі створює особливу атмосферу. Дворик можна використовувати як відкритим, так і закритим, встановивши конструкцію скляного купола. Основне призначення дворика – прогулянка на свіжому повітрі малюків при закритому з усіх боків просторі, незважаючи на погоду.

Застосування яскравої колірної гами в екстер'єрі та інтер'єрі будівлі продумувалося для створення гарного настрою у маленьких і дорослих відвідувачів дитячого садка.

Садок в м. Підгородне вже працює, ще два такі ж будуються в Дніпропетровській області.

Ми запроектували два корпуси медичного центру ім. Руднєва – педіатрії і дитячої хірургії. Це були старі будівлі. Педіатричний корпус являв собою типовий радянський проект, палатное відділення. Будівля майбутньої хірургії була напівзруйнованою дореволюційною спорудою, яка не експлуатувалася більше 10 років.

Фото: педіатричне відділення Дніпровського Центру матері та дитини ім.Руднєва

Наші фахівці застосували в проекті найсучасніші оздоблювальні матеріали для приміщень, що потребують підвищеного ступеня чистоти і дезінфекції. Було встановлено сучасне вентиляційне обладнання з максимальним ступенем очищення повітря для операційних і реанімації, якісне медичне обладнання провідних виробників.

Фото: колектив DP-INVEST в хірургічному відділенні Центру матері та дитини ім.Руднєва

Палатні відділення корпусів запроектовані максимально затишними і комфортними для перебування маленьких пацієнтів. Ідеї та рішення приміщень полягали в тому, щоб продумані барвисті дитячі інтер'єри і дизайн дозволяли малюкам відволікатися від лікувального процесу і швидше одужувати.

Але ні одна картинка, жодна фотографія не передає того враження, яке проводиться при відвідуванні лікарні.

"Ми зрозуміли, що потрібно зробити щось яскраве, щоб у дітей не виникало суїцидальних думок"

Фото: Олексій Валентиров, головний архітектор, архітектурне бюро Valentirov & Partners

Як і багато хорошого в нашому житті, зустріч з Дніпропетровською облдержадміністрацією сталася випадково.

Був момент, коли знайомі, які відносяться до місцевої громади, мене попросили намалювати ескізи дитячого садка в сучасній архітектурі, знаючи мою любов саме до такого напрямку. Я зробив перші фор-ескізи, вони сподобалися, але виявилося, що треба ще "захистити проект" в ОДА, тому що замовником будівництва була саме ОДА.

Так було організовано знайомство з керівництвом обладміністрації. І, як це ні забавно, від першого варіанту ескізів нічого не залишилося, тому що завдання кардинально змінилася: збільшилася кількість дітей, на яких повинен бути розрахований садочок.

Отже, змінилася поверховість, хоча в першому варіанті сад був одноповерховим. Під час обговорення проектного рішення у стінах ОДА, мої аргументи, мабуть, були почуті, після чого нашій компанії довірили розробку проекту.

Наше спілкування Юрієм Голиком було прямим. Як для представника замовника, у нього досить передове мислення і розуміння архітектурних питань. Він добре чує здорові аргументи. І головне: він уміє довіряти архітектору без продавлювання ситуації під особистий смак.

Багато в чому завдяки його довірі це все реалізувалося. Команда облдержадміністрації також допомагала пробивати бюрократичні перешкоди, адже щось хороше в нашій країні поки що досить складно реалізовувати.

Спроектований нашою командою дитячий садок в смт Обухівка побудований всього за рік. В архітектурному вирішенні садок має кілька важливих особливостей.

Він має велику площу фасадного скління. Для будівель цієї типології подібні рішення в Україні поки не застосовувалися. Примітний і той факт, що вікна "в підлогу". Це навіть йде врозріз з діючими нормативними документами.

І ми з замовниками проводили спільну роботу в частині погодження відступів від норм ДБН, щоб піти з досвіду західних країн, у яких це нормальна практика, коли інтер'єр дитячого садка максимально пов'язаний з навколишнім ландшафтом.

Другою особливістю, яку я хотів би виділити, це наявність експлуатованої покрівлі. Інструкції Міністерства освіти і науки, якими регламентовано навчальний процес навіть у дитячому садку, поки не дозволяють дітям користуватися цією покрівлею. Але ми сподіваємося, що в майбутньому ситуація зміниться, адже це цілком нормально, коли дітей у гарну сонячну погоду будуть виводити після сніданку на терасу для ігор.

Поки це звучить фантастично в наших реаліях, тому що у нас у главу кута ставиться надмірна турбота про безпеку. Вона саме надмірна і іноді затьмарює здоровий глузд. Хоча і в Японії, і в Німеччині, і у Франції ситуація зовсім інша. Ми детально вивчали досвід цих країн перед тим, як робити перший садочок.

Ще один незвичайний момент - лінійна структура дитячого садка. Раніше ми частіше стикалися з радянськими проектами, в планувальній структурі вони більш квадратні, з внутрішнім двором, зациклені. А цей дитячий садок саме лінійної планувальної структури.

Це пов'язано з тим, що він повністю збудований вздовж південного фасаду, вздовж південної сторони. Цей фасад має найбільшу площу скління, і всі групові осередки орієнтовані на цю сторону. Ми спеціально так зробили, щоб дитячі ігрові кімнати були максимально наповнені природним сонячним світлом.

Крім того, у будівлі є фасадна пластика – верхній обсяг (другий поверх) виконаний у вигляді консолі по відношенню до нижнього, а площину скління другого поверху втоплена всередину. Така конфігурація з'явилася неспроста: нависають над вікнами конструкції виконують практичну функцію – захист від сонця.

Коли влітку сонце знаходиться високо, ці елементи перешкоджають прямого попадання сонячного світла і захищають приміщення від перегріву у весняно-літній період. А в осінньо-зимовий період сонце низько по відношенню до горизонту, тому у нього немає ніяких перешкод для потрапляння в приміщення.

Таким чином сонячна енергія використовується для донагрева приміщення в зимовий період. Така технологія застосовується при будівництві пасивних будинків в країнах Західної і особливо Північної Європи, таких як Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, де клімат суворіший, ніж наш. Напевно, тому садок отримав неофіційну кодова назва "Скандинавський проект", хоча ніякого відношення до Скандинавії не має.

Існує такий поширений міф про те, що енергозберігаючі будівлі повинні мати маленьку площу скління. Насправді це неправда, просто скло повинне бути правильно орієнтовано по сонцю, на південь. Саме цей прийом ми застосували.

Ми намалювали багато ескізів шкіл для обладміністрації - у Покриві, в Марганці. А в Жовтих Водах був реалізований перший проект. Цю школу називають "найяскравішою школою в Україні". Була дуже цікава історія з тим, як ці ескізи формувалися.

Я дуже люблю монохромну білу архітектуру, і перший варіант був саме таким: монохромним і значно більш стриманим по колірній гамі. На що в ОДА мені сказали: "Вам варто з'їздити в Жовті Води ще раз, але не в сонячну погоду".

Ми поїхали туди, провели більш детальний аналіз навколишньої місцевості, побачили картину з сірими похмурими покинутими промисловими пострадянськими об'єктами і взагалі депресивну архітектуру і зрозуміли, що потрібно зробити щось таке яскраве, щоб у дітей в цьому середовищі не виникало суїцидальних думок. Тому з'явилися яскраві кольори.

Ця ідея народилася тоді, коли я побачив, як моя дитина грається конструктором Lego: чотири кубика, яскраві кольори. Так, це було воно! У мене в телефоні є фотографія, яку я відправив Голику, і написав: "Ось ідея, можна зробити ось так!". Вона була миттєво сприйнята на ура, і цей концепт ліг в основу.

Всі подібні проекти - пілотні для України, але ми цим досвідом охоче ділимося з Міністерством регіонального будівництва, і дуже багато наших напрацювань лягло в основу програми "Новий освітній простір". Тому такі проекти починають впроваджувати і в інших областях і регіонах. Архітектори на місцях привносять щось своє, і, може, нові проекти будуть цікавіше і багатше, на новому рівні.

Будь якісно реалізований інфраструктурний проект залишає свій великий інформаційний слід: люди це бачать, думають, це змінює їх свідомість і навколишню ситуацію на краще.

"Люди поки що не можуть до кінця повірити, що таке може бути. Але це відбувається"

Фото: Сергій Дербін, архітектор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Дніпропетровська ОДА поставила завдання - без особливих подробиць - зробити інклюзивний парк. Та ніяких подробиць і бути не могло, тому що до того подібного простору в нашій країні не існувало. І по світу не так вже багато таких прикладів.

Якщо подивитися каталоги виробників дитячих товарів, то там інклюзивність закінчується на безбар'єрності. Нам дуже допомогла Марина Порошенко і її напрацювання такого парку, які у неї були, і рішення, які вона привозила з інших країн.

Ми прийшли до ідеї парку шляхом причинно-наслідкового діагностики, аналізу об'єктивної реальності, консультацій з інвалідами. Синтез того, що нас оточує, привів нас до таких рішень, які вже можна побачити.

Я займався і розробкою концепції реконструкції фасадів шкіл. Один з проектів, який має певну вагу, це проект школи в Магдалинівці, зараз її вже закінчують робити.

Там мені вдалося попрацювати не тільки з фасадом, але і вирішити завдання з навколишнього простору: ми розробили внутрішній дворик, який зараз почали реалізовувати. Також я взяв участь у реконструкції шкіл в Томаківці, Софіївці та Карпівці.

Мені було цікаво і важливо попрацювати з соціальною архітектурою. Цю типологію рідко замовляють. Але вона існує. Вона потрібна.

Я поки не можу сказати про те, як моя робота і робота моїх колег вплине на соціальну архітектуру в країні в цілому, але можу сказати, що це позитивно впливає на людей, для яких це робиться. Я не відразу це зрозумів, адже поки що це просто намальований ескіз, поки йде будівництво - це одне, і зовсім інше, коли ти потрапляєш на відкриття садочка або школи, які знаходяться у віддаленому населеному пункті. Тоді все змінюється.

Діти дошкільного або шкільного віку далі свого селища, як правило, рідко куди виїжджають. І ось на їх очах їх школа чи садок оживають: нові матеріали, нові інтер'єри, чисті підлоги, нові меблі, хороші двері, хороша сантехніка. І справа не в тому, що все це хороше і дороге. Справа в тому, що простір змінився.

Вони роками жили в стані, коли ніщо нікому не було потрібно. Ми всі досі живемо в такій парадигмі - нікому ні до чого немає справи. А тут приходять якісь люди і організовують будівництво, і все кардинально змінюється: з'являються нові сквери, нові лавочки, ігрові елементи, спортивне обладнання. І все це зроблено професійно, швидко та якісно.

Я думаю, що це дуже впливає на людей. Вони поки не можуть до кінця повірити, що таке може бути. Але це відбувається.