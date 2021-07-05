Антитабачный закон. Зачем в проект снова добавили строгие нормы

1 июня Верховная рада приняла в первом чтении проект закона №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака". В ходе длительных дискуссий, предшествовавших этому, решением комитета ВР по вопросам здоровья нации из проекта убрали большинство сомнительных и даже опасных для экономики и бизнеса норм, которые продвигала антитабачная общественная организация "Життя".

Спустя две недели депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина подала свои поправки к проекту. Поправки оказались теми же, которые уже были исключены из документа. По словам Стефанишиной, помощь в этом ей оказала "Життя". Не исключено, что комитету придется снова убирать строгие нормы проекта или вовсе снять его с голосования – такое тоже уже случалось.

"Каждый 5-й подросток в Украине курит электронные сигареты. Каждый второй страдает от вредного дыма в общественных местах. 233 человека в день умирает от болезней вызванных курением. Это надо прекратить", – написала Стефанишина в своем Facebook.

С полной уверенностью в том, что исправить ситуацию можно всего одним законом, она подала такие поправки с проекту №4358 (далее поправки изложены в том виде, в котором их описала сама Стефанишина):

запретить вкусы и ароматы в сигаретах и ​​устройствах типа "айкосов";

запретить рекламную выкладку сигарет везде, где ее могут видеть, в том числе и дети;

"увеличить правду" о последствиях на всех пачках сигарет, iqos, glo до 65% на пачке;

ввести "непривлекательную" упаковку – стандартную и одного цвета.

Все эти нормы законопроекта №4358 уже пыталась внести и принять один из основных инициаторов, депутат Лада Булах. Однако, против выступали бизнес-сообщества, поскольку эти и другие ограничения для табачной отрасли и торговли угрожали сворачиванию малого бизнеса, убытками для производителей и ростом нелегальной торговли, но при этом они не гарантировали улучшение ситуации со здоровьем нации.

Кроме того, обещание, что вследствие принятия законопроекта от курения будут меньше умирать, является ничем не подтвержденным утверждением. А Всемирная организация охраны здоровья и директивы Евросоюза, вопреки заверениям Булах и "Життя", ничего из перечисленного не требуют, в чем несложно убедиться, прочитав, например, Рамочную конвенцию ВООЗ о борьбе с табаком.

И по этой причине в свое время Булах была вынуждена отзывать свой законопроект №2813, чтобы внести его снова без таких радикальных норм. Такая же участь постигла и проекты законов №2820 и №4030, которые в том или ином наборе по отдельности содержали те же нормы, которые сначала предлагала Булах, а теперь и Стефанишина. Так появился клон - №4358.

Еще одна и, пожалуй, основная претензия к авторам проекта №4358 состоит в том, что они плохо разбираются в сферах производства сигарет и торговле, чем и объясняется отсутствие хотя бы минимального экономического и социологического обоснования того, что, уничтожая целую отрасль и рабочие места, действительно можно спасти много жизней.

Начнем, например, с идеи ввести "некрасивую" упаковку, то есть стандартную для всех брендов. На английском это называется branding ban – то есть запрет брендов. Сам по себе такой запрет является ущемлением прав собственников брендов и нарушением принципа равной конкуренции.

Но на самом деле бренд – это не реклама товара, как думают депутаты, а информация о товаре.

Более того, внешний вид пачки – яркий и красивый – не является причиной, по которой люди начинают курить. По данным компании ИнфоСапиенс, только для 2% опрошенных дизайн пачки имел какое-то значение при принятии решения начать курить, а для людей возрасте от 18 до 24 лет, которые решили начать курить, дизайн не значит ровным счетом ничего – люди начинают курить, потому что курит их окружение (так сказали 72% опрошенных).

Но в мире есть прецеденты, когда пачки сигарет всех брендов стали выглядеть одинаково. Привело ли это к сокращению курения, заболеваемости или смертности?

Первой страной, которая пошла этим путем, в 2012 году была Австралия. Это решение стоило ей роста нелегального рынка сигарет – контрабанды и контрафакта. Данных о том, что австралийцы стали меньше курить из-за branding ban, нет.

Украинские законодатели в этом случае только добавляют возможности развиваться нелегальному рынку, так как стандартизированные пачки существенно упрощают жизнь производителям контрафакта – это занятие станет менее затратным и более прибыльным.

По данным компании "Кантар", в начале этого года доля нелегального табачного рынка в Украине составила рекордные 12,8%, а в прошлом году этот показатель был на уровне 6,9%. То есть всего за один год нелегальный рынок почти удвоился. И новые непродуманные запреты для отрасли еще больше простимулируют контрабанду и контрафакт.

Опыт Румынии и Польши показывает, что как только нелегальный рынок сигарет переступает отметку в 10%, остановить его будет очень трудно, на этой уйдут долгие годы. Украина переступила эту черту и пошла дальше, а проект №4358 только ускорит это движение.

Запрет специфических вкусов и ароматов в табачных изделиях вполне укладывается в логику ВООЗ и ЕС, но запрета на ароматизацию для электронных сигарет в мире не существует.

И здесь мы снова видим, насколько непродуманно решение ввести такой запрет, ведь он автоматически уничтожит всю отрасль электронных сигарет, поскольку потребителям без ароматических и вкусовых добавок они не нужны. Речь идет о миллиардах гривен потерянных налогов, которые никто компенсировать, судя по всему, не собирается.

Кроме того, здесь тоже действует принцип, по которому чем больше государство вводит запретов и налогов, тем лучше себя чувствует нелегальный рынок. Украинцы все равно будут курить бездымные сигареты с добавками, которые попадут на наш рынок по теневым схемам. Контрабандный криминалитет, читая все эти проекты законов, аплодирует стоя.

Запрет на так называемую рекламную выкладку тоже несколько раз проталкивался в других проектах закона, но безуспешно. Слово "рекламная" тут немного вводит в заблуждение, так как под ним подразумевается просто запрет на выкладку сигарет на полках. Они должны быть спрятаны от глаз покупателей, а о наличии тех или иных брендов (запрещенных, кстати) они могут спросить у продавца и получить список на листе бумаги. Опыт Исландии и Канады, где был поставлен такой эксперимент, показал бесперспективность этой затеи.

Единственное, что точно произойдет в этом случае, так это закрытие тысяч мелких торговых точек, продающих сигареты. Это играет на руку крупным торговым сетям, но, чтобы выполнить такую норму закона, им тоже придется существенно потратиться на переоборудование своих торговых залов. И, опять же, операторам нелегального рынка эти запреты не указ, а подарок судьбы.

В парламенте предлагают сделать пачки сигарет всех брендов одинаковыми (фото: freepik)

Во время круглого стола "Качественное регулирование: пост-ковидная реальность", организованного Союзом украинских предпринимателей (СУП), Николай Ганул, глава Национальной организации розничной торговли (НОРТ), отметил, что розничная торговля уже испытала негативное влияние во время пандемии, малый бизнес закрывается и нуждается в поддержке и значительном времени на восстановление.

"Сейчас нужны очень взвешенные и осторожные движения по регулированию. Однако, к сожалению, появляются новые законопроекты о новых ограничениях, исполнение которых потребует значительных затрат, что несет дополнительные риски, вдобавок к рискам пандемии", - сказал он.

Ганул уверен, что проект закона №4358 несет в себе разрушительные последствия. По поводу запрета выкладки он сообщил, что его организация поставила в 2018 году эксперимент: убрала с витрин в некоторых точках сигареты. Выручка этих точек упала на 50%. По его расчетам, если закон будет принят, закроется до 30% торговых точек по всей стране, но это никак не поможет здоровью нации. Он называет такое законотворчество популизмом депутатов и лоббизмом крупных торговых сетей.

"Год назад мы имели по Украине почти 100 тысяч розничных лицензий, из них 70% - это маленькие торговые точки, которые дорого обошлись их собственникам. За один год количество лицензий уменьшилось до 80 тысяч, а доля малого бизнеса упала до 60%. То есть всего за один год 10-15% малого бизнеса или закрылись совсем, или вынуждены были искать другие виды деятельности, чтобы прокормить себя", – сказал глава НОРТ.

Причиной тому он назвал падение покупательной способности населения и благие намерения депутатов.

"Я уверен, что депутаты даже не знают, что в среднем переоборудование одной торговой точки стоит от 30 до 70 тысяч гривен, но почти половину помещений невозможно переоборудовать так, как того требуют депутаты и лоббисты", - резюмировал Ганул.

Помимо этого, Стефанишина предлагает вернуть в проект закона требование, которое уже было исключено – производить пачки сигарет исключительно кубической формы, то есть без скошенных или закругленных краев.

Как уже было сказано выше, дизайн пачки не является стимулом для потребителя. И поэтому Евросоюз, на который ориентируются в организации "Життя", не требует кубической формы. Более того, почти во всех странах запрета на закругленные края пачек не существует. И именно в ЕС украинские производители экспортируют такие пачки, что приносит Украине экспортную выручку в размере более 350 млн долларов ежегодно. Разумеется, депутаты не предлагают никакой компенсации потерь бюджета Украины, который будет недополучать налоги.

Есть еще две детали в проекте №4358, которые также вызывают вопросы.

Во-первых, в ЕС в случае столь радикальных перемен правил игры во время самой игры принято давать переходный период – два года, в течение которых целая отрасль должна переоборудовать свое производство и потратить на это значительные суммы.

Более того, как гласит статья 11 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего", изменения к маркировке табачных изделий вступает в силу не ранее чем через 24 месяца со дня опубликования закона о внесении соответствующих изменений. То есть тоже два года, как и в ЕС.

Согласно одной из поправок к проекту №4358, переходный период составляет 3 (три) месяца.

Во-вторых, в этом законопроекте была норма о том, что возраст гражданина Украины, которому можно продавать сигареты, должен быть повышен с 18 лет до 21 года. Тогда депутатам было указано на то, что такие изменения должны сопровождаться изменением множества других законов и даже самой Конституции, так как речь идет об ущемлении прав совершеннолетних граждан. На этот раз авторы законопроекта решили не рисковать и уже не требуют ввести повышенный возрастной ценз.

Но проблема с этим законом еще и в том, что общественность так до конца и не знает, что еще в нем будет изменено ко второму чтению – этот законотворческий процесс по какой-то причине проходит в закрытой форме.

В День борьбы с курением, 31 мая этого года один из политических Telegram-каналов в тот день даже сообщил, что среди блогеров, политологов и журналистов якобы был распространен "темник" о том, как надо освещать проект закона №4358.

Как бы там ни было, тот факт, что в проект №4358 вернулись спорные нормы, говорит о том, что в парламенте поддаются давлению и дезинформации извне, порой не осознавая последствий своих действий.

Впрочем, выход есть: адаптировать директивы ЕС о регулировании табачной отрасли и подать на рассмотрение парламента.