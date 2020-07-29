Антитабачное лобби: как "Слуга народа" Холодов ведет войну с табачниками

Предыстория

"Привет Артему Сытнику", - написал в своем Facebook Холодов, когда узнал об обращении НАПК в суд.

По его словам, НАПК составило против него административный протокол по жалобе НАБУ, и, как считает, Холодов, "с правовой точки зрения вся эта история – тупое политическое давление", которое "выгодно табачному картелю".

"Я чуть ли не единственный народный депутат, который вслух говорит о том, как табачники выводят из Украины миллиарды и не платят налоги на прибыль", - написал депутат.

Он также напомнил, что осенью 2019 года был принят законопроект №1049 с поправкой №8, автором которой стал еще один "слуга" - Александр Дубинский.

Суть этой правки состояла в том, чтобы установить фиксированные торговые наценки в размере 7 и 13% для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями. Мало кто сразу понял, какие последствия этой нормы могут быть. Все выглядело так, словно производители сигарет кому-то что-то не доплачивают, и вот теперь справедливость будет восстановлена.

На самом деле поправка №8 была направлена, с одной стороны, против крупнейшего дистрибутора сигарет "Тедис", с другой – в пользу более мелких дистрибуторов и торговцев. С учетом того, что, как показало расследование программы "Схемы", Холодов является бенефициаром табачных торговых сетей Т-Киоск и А8, то очевидно, что здесь он действовал в своих личных интересах. Фактически, устанавливая фиксированные наценки, Холодов законодательно обеспечивал своим сетям гарантированный доход за счет производителей.

По данным Liga.net, cогласно стенограмме заседания налогового комитета ВР от 2 октября, с предложением внести табачную правку в законопроект 1049 выступил Дубинский, который сказал буквально следующее: "Мы предлагаем внести правку в законопроект 1049 для того, чтобы ограничить маржу монополиста компании "Тедис". Эта правка позволит сузить маржу компании "Тедис", которая сейчас является монополистом, до 7%, и передать 13% маржи на торговле табачными изделиями в розничные сети".

То есть никто особо и не пытался скрыть свои мотивы – дать больше денег торговым сетям, среди которых две принадлежат Холодову. Именно это и стало поводом для журналистского расследования и последующего возбуждения уголовного дела НАБУ, которым так интересуется нардеп, демонстративно издеваясь над Сытником.

В ответ на поправку №8 главы международных компаний – Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco – провели совместную пресс-конференцию и заявили о том, что в таком случае сигареты подорожают на 40%, что приведет к падению продаж и что они свернут инвестиционную деятельность или вовсе уйдут из Украины. Вскоре некоторые компании приостановили производство и отказались покупать акцизные марки.

Фото: руководители международных табачных компаний Philip Morris, BAT, JTI, Imperial Tobacco на совместной пресс-конференции

После этого тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский встретились с руководством табачных компаний и пообещали ветировать эту поправку. Что в итоге и сделали.

А в обмен Зеленский попросил сделать все, чтобы на рынке дистрибуции была не только "Тедис". Табачные компании согласились. Был подписан Меморандум с правительством. Производители взяли на себя обязательство выписать новые так называемые "политики" дистрибуции таки образом, чтобы дистрибуторов было несколько. И они это сделали. Теперь "мяч" на стороне властей, которые и должны сделать все, чтобы не было монополии, так как ни одна из четырех табачных компаний не является совладельцем "Тедиса" и просто физически и по закону не может ни дробить ее, как монополиста, ни просить кого-то стать еще одним дистрибутором.

Более того, несмотря на то, что АМКУ обвиняет "Тедис" в монополии, производители имеют все законные права работать с теми дистрибуторами, с каким хотят, поскольку это вопрос частной предпринимательской деятельности.

С точки зрения операционного управления продажами им также удобно иметь дело с наименьшим количеством дистрибуторов, так как это сокращает издержки. Но если государство настаивает на том, что монополии быть не должно, то это его работа сделать все, чтобы возникла конкуренция.

Холодов утверждает, что "сейчас табачные компании давят на суды, Кабмин и президента с требованием позволить им и дальше не платить налоги в Украины и безнаказанно выводить миллиарды из страны. Ни в какой другой цивилизованной стране мира такого хамства они себе позволить не могут". Народный депутат достаточно часто говорит о неуплате производителями налогов, однако не приводит ни одного доказательства, тогда как эти четыре компании - как были, так и остаются в числе крупнейших налогоплательщиков, и со стороны государства претензий к полноте уплаты налогов еще не было.

Достаточно сказать, что около 80% в цене одной сигареты составляют налоги: акцизы, акцизный розничный налог и НДС. Себестоимость, прибыль производителя, дистрибутора и розничных продавцов – в оставшихся 20%.

Тем не менее, Холодов заявляет, что против него открыли уголовное производство из-за голосования за проект 1049, что якобы идет вразрез с его законным правом голосовать и не нести за это ответственности. Но, как уже было сказано, уголовное дело НАБУ заведено не за голосование, а за причастность к бизнесу, в интересах которого нардеп голосует и подает проекты законов.

При этом он не ограничивается только одним проектом закона – чтобы, по сути, атаковать табачные компании, по его инициативе была создана группа коллег по парламенту, который продолжают продуцировать новые законопроекты.

Антитабачная инициатива

"Украинские табачники уже много месяцев находятся под постоянной жесткой атакой группы народных депутатов от фракции "Слуга народа", - пишет издание The Page и сообщает, что во главе этой группы стоит Холодов.

По данным издания, он продвигает идею национализировать предприятия ВАТ, которая якобы "некорректно ведет хозяйственную деятельность в нашей стране". Идея была озвучена во время заседания рабочей группы по выполнению положения Меморандума о намерениях обеспечения стабильности на рынке табачных изделий.

"Национализировать за маленький размер прибыли - это ноу-хау, до которого не додумывались даже в "Партии регионов", - отмечает Олег Гаврыш.

Как результат, 10 июля заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди заявила о срыве рабочей группы относительно Меморандума правительства с табачными компаниями, который был заключен в декабре 2019 года.

По словам замминистра, ни одного вопроса из запланированных рабгруппа не смогла рассмотреть, поскольку некоторые участники, в том числе народные депутаты, не позволяли завершить ни один доклад.

Один из участников группы рассказал, что депутат Холодов обвинял компании табачной отрасли в неуплате налогов и не дал рассмотреть ни одного пункта повестки.

Фото: Светлана Панаиотиди (facebook.com)

По словам Панаиотиди, именно Холодов призвал национализировать табачные компании.

"Призывы народного депутата забрать и поделить - это прекрасные лозунги для псевдореволюций, но они всегда будут иметь негативные последствия для государства. Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет - это то, что мы можем ожидать", - сказала замминистра.

Группа компаний "Бритиш Американ Тобакко Украина" обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пояснить, как следует понимать заявление о национализации, которое прозвучало на заседании рабочей группы по выполнению Меморандума о намерениях обеспечения стабильности на рынке табачных изделий, который был подписан после принятия поправки №8.

На этом заседании Холодов утверждал, что табачные компании показывают очень скромные прибыли, что означает и скромные уплаты налога на прибыль в бюджет.

При этом Холодов не подумал о том, что тот же проект 1049, который привел бы к росту цен на сигареты, автоматически привел бы и к сокращению объемов продаж и, разумеется, к снижению прибыли производителей. А по данным фискальной службы, временная остановка табачных компаний после голосования за проект 1049 привела к потерям бюджета в размере 7 млрд грн. И это случилось еще до того, как закон был принят окончательно.

Но на самом деле логика тут никого не интересовала, главная цель – передел рынка, и на это указывают практически все факты.

Холодова называют негласным лидером группы, которая целенаправленно атакует международные табачные компании, и в эту группу входят депутаты Алексей Устенко, Александр Юрченко и Александр Качура.

О том, что Холодов и его группа ведут системную кампанию против табачных компаний и в интересах розничных сетей, к двум из которых они имеет отношение, говорит и еще одна законотворческая инициатива депутата.

В частности, нардеп публично выступает против того, чтобы уплата 5-процентного розничного акциза на табачные изделия была переведена от розницы производителям.

Как известно, международные табачные компании считаются одними из самых добросовестных плательщиков налогов. При этом статистика показывает, что 40% розницы делает все возможное, чтобы этот 5-процентный налог в местные бюджеты не попал.

Табачные компании предложили правительству взять решение этой проблемы на себя, то есть собирать и уплачивать этот налог их силами, что автоматически лишит недобросовестную розницу, работающую без кассовых аппаратов, десятков миллионов гривен, которые пойдут в местные бюджеты. Холодов даже не пытается скрыть конфликт интересов, всячески ратует за то, чтобы этот налог остался в рознице, предлагая при этом провести "структурную реформу табачного рынка".

Для того, чтобы нанести очередной удар по производителям, Холодов написал проект закона №3016, направленный против механизма forestalling. Это такой механизм, при котором производители подакцизных товаров накануне планового повышения ставок акцизов производят продукции больше, чтобы иметь возможность заплатить в бюджет по старым, более низким ставкам.

Нардеп мотивирует ликвидацию такого механизма не только тем, что бюджет от этого якобы проигрывает, теряя 1,5-2 млрд грн, а и тем, что страдает здоровье нации (хотя сам владеет табачным бизнесом).

На самом деле этот механизм применяется практически во всех отраслях и является законным уже хотя бы потому, что, если компания хочет купить больше акцизных марок сейчас, то нелогично ей это запрещать. А между тем именно это Холодов и предлагает.

В его проекте закона сказано, что "сумма уплаченного предприятием - производителем или импортером табачных изделий месячного объема акцизного налога (исключительно в четвертом квартале каждого года) не может превышать среднемесячный объем уплаченного этим предприятием-производителем и/или импортером акцизного налога за предыдущие шесть месяцев".

Но дело в том, что ограничения для forestalling уже существуют: месячный объем закупаемых акцизных марок не может превышать 115% среднемесячного объема. Иными словами, Холодов решает уже решенную проблему. То есть не дает налогоплательщикам заплатить налогов больше, одновременно требуя, чтобы они больше платили.

Разумеется, потери бюджета от этой идеи он не считает потерями. Но зачем? Если рассматривать его антитабачную деятельность комплексно, то в этом не будет ничего удивительного.

Рекордный штраф

Точно неизвестно, какое отношение имеет Холодов к тому, что Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти", "Империал Тобакко", а также дистрибутора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за якобы согласованные антиконкурентные действия. Но народный депутат ведет активную пиар-кампанию в поддержку этого решения.

В частности, он "приветствует" тот факт, что Империал Тобакко Юкрейн и Империал Тобакко Продакшн Украина приняли решение уплатить предназначавшийся им штраф в размере 460 млн грн. По мнению Холодова, это лишь доказывает виновность всех "табачников".

Дело в том, что это решение группе Империал далось нелегко, и на уплату штрафа оно пошло не потому, что признает свою вину.

Как известно, 3 июля Верховная рада стремительно и без лишних слов и объяснений уволила главу АМК Юрия Терентьева. И после этого выяснилось, что накануне своего увольнения от имени Комитета он подал иски в суд об аресте всех счетов всех табачных компаний в обеспечение иска о штрафах.

Фото: Юрий Терентьев (РБК-Украина)

Как заявили на условиях анонимности представители некоторых табачных компаний, все они готовы были выплатить штрафы, хотя и отрицают свою вину в картельном сговоре и намерены оспаривать санкции против себя. Иск об аресте счетов, по их словам, был не только гарантией уплаты штрафов (хотя арест применяется лишь в том случае, когда виновный отказывается платить штраф), но и спецоперацией "по принуждению" к смене одного монопольного дистрибутора на другого.

Очевидно, что в этой истории речь идет не только о Холодове, а о более масштабной операции по переделу табачного рынка.

Холодов же претендует на звание той самой "инвестиционной няни", которую обещал Зеленский всем иностранным инвесторам. Только получилось все наоборот.

И пока сложно сказать, как в этой обстановке НАБУ и НАПК смогут выполнить свою работу, расследуя деятельность Холодова.

По прогнозу участников рынка, после того, как все компании вынуждены будут заплатить штрафы, все международные табачные компании по итогу 2020 года покажут отрицательную прибыль, сократив инвестиции, персонал, объемы производства. И будет наивно требовать от них больше налогов.