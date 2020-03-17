Антикоррупционный вердикт: кто подыгрывает в суде экс-прокурору Кулику

Главный вопрос судебного разбирательства сегодня в отношении скандального экс-прокурора Константина Кулика - в каком суде, ВАКС или Голосеевском районном, будет рассматриваться дело о его незаконном обогащении. Точку должен поставить Апелляционный суд. По всем формальным признакам (статья о незаконном обогащении) дело должно быть распределено в ВАКС. Однако нельзя исключать, что его вернут в Голосеевский суд.

Как писало РБК-Украина, для самого Кулика Голосеевский суд — это возможность получить оправдательный приговор, а значит и возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Рассмотрение же дела в ВАКС, по всем прогнозам, принесет экс-прокурору обвинительный приговор и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах. Такое решение суда дискредитирует работу Константина Кулика на должности прокурора и поставит под сомнение объективность выдвинутых им подозрений и обвинений по ряду уголовных дел и лиц, против которых он работал.

Напомним, по данным "Украинской правды", олигарх Игорь Коломойский пытался устроить экс-прокурора Константина Кулика на работу в СБУ, чтобы тот продолжил заниматься делами против его конкурентов, но уже в другом правоохранительном органе. По стечению обстоятельств ранее в Генпрокуратуре фактически во всех производствах Кулика проходили именно враги Коломойского. Как писал журналист и бывший депутат Сергей Лещенко, Коломойский особенно обязан Кулику тем, что экс-прокурор помог ему с вопросом Вадима Шульмана.

Прокуроры "в деле"

Однако теперь стало очевидным, что и вертикаль антикоррупционных органов (НАБУ-САП) может содействовать этому. Как отмечают эксперты, неявка прокуроров на столь важный процесс не может произойти без ведома руководства и не может быть случайной. Игнорирование судебного заседания стороной обвинения – самый репутационно неприемлемый способ сорвать суд.

В комментарии РБК-Украина, политический эксперт Владимир Цыбулько называет Константина Кулика "прокурорским порученцем олигарха Коломойского" и даже прогнозирует распад этого дела в суде.

"Все чаще мы начинаем замечать, что Владимир Зеленский начал действовать как Пиночет. Друзьям все - врагам закон. Элементы выборочного правосудия были уже по отношению к бывшему президенту Петра Порошенко, абсолютно дикарская ситуация вокруг Валерии Гонтаревой. На этом фоне происходит и публичное выгораживания бывшего военного прокурора Кулика , - говорит эксперт.

По его словам, Кулик - член так называемого "клуба спонсоров" нынешней власти, поэтому в ближайшее время дело "рассыплется", а через полгода экс-прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации.

"Однако, рассмотрение дела о его незаконном обогащении - создает искаженную картину западным партнерам, которые еще полгода назад верили, что институты власти, особенно антикоррупционные - могут быть отделены от групп влияния и работать на пользу государства", - добавляет эксперт.

Стоит отметить, что подобные политические договоренности – вовсе не новость для украинских судов. Так, в августе 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Суд сослался на систематическую неявку прокуроров на дебаты. Подсудимые могли попасть за решетку на 15 лет и больше. Юристы называли решение судьи беспрецедентным, а оппозиционеры – политической договорённостью Кернеса с властью. Сторону обвинения представляли 19 прокуроров против 8 адвокатов мэра. Судебные заседания переносились 7 раз подряд из-за неявки прокуроров. Судья Антонов заявил, то неоднократно просил Генпрокуратуру Украины обеспечить присутствие любого из 19-ти прокуроров, но не получил ответа и расценил этот жест, как отказ от обвинений. И закрыл дело.

Подобную тактику, когда суд игнорируется прокурорами, общество наблюдало в процессах по делу об убийстве Павла Шереметы при избрании мер пресечения для Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, по целому набору "майдановских дел" и т.д. Все эти дела имеют серьезный оттенок "ручной" управляемости.

Показательно, что о неявке 5 марта своих прокуроров на суд в САП – не сказали вообще, а лишь 10 марта отметили на своей странице в Facebook, что в этот день (10 марта) не состоялось судебное заседание ВАКС по делу о незаконном обогащении Константина Кулика, поскольку не явился подсудимый, который "находится за границей на лечении". Однако, подобный аргумент может свидетельствовать разве, что о юридической неграммотности, ведь Кулик не обязан был появляться на заседании ВАКС, так как судьба этого дела сейчас решается в апелляции.

Антикоррупционый ход

В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о поддержке со стороны влиятельных лиц руководителя САП Назара Холодницкого. В частности, по информации "Зеркала недели", Холодницкого активно поддерживает олигарх Игорь Коломойский, поэтому даже в случае его отставки - без новой должности директор САП не останется.

Кроме того, в марте 2019 зам Холодницкого Виктор Кривенко успешно закрыл уголовное производство по факту вымогательства и получения Леонидом Кучмой и Виктором Пинчуком 110 млн долларов взятки от Игоря Коломойского, о чем сообщали "Наши гроши". Содействие оправданию Кулика может являться одним из встречных обязательств перед олигархом за сохранение в высшем эшелоне.

Но может ли ситуация развиваться без ведома антикоррупционной вертикали? Казалось бы, столько лет НАБУ боролось против незаконного обогащения одиозного прокурора Кулика и сейчас должно звонить во все колокола, но по факту нет ни одного подобного сообщения.

Необходимы для олигарха и "рабочие контакты" с НАБУ, ведь именно в этом органе рассматривают дело по "Привату". Примечательно, что в НАБУ за год новой власти не сделали ровным счетом ничего, что могло бы считаться враждебным шагом к Коломойскому. А в интервью "Радио НВ" директор НАБУ Артем Сытник так и не смог ответить на вопрос журналистки Радио НВ о том, приезжал ли украинский олигарх Игорь Коломойский в НАБУ для дачи показаний по делу ПриватБанка.

Впрочем, все, что касается интересов Игоря Коломойского, руководитель НАБУ комментирует крайне обтекаемо. Так, в своем недавнем интервью "Лиге" он лишь аккуратно обозначил, что "атака на него" ведется в том числе из-за наличия в НАБУ дела Привата. Однако, ни имени, ни интересантов он не назвал, ссылаясь на "аполитичность НАБУ".

Американская история

Аполитичность НАБУ и САП в ситуации с делом Константина Кулика – может сулить провалом в этом деле и даже восстановлении его в должности, а впоследствии - скандалом по вмешательству Украины в американские выборы. Напомним, на службе в ГПУ именно Кулик расследовал дело Буризма, за активизацию которого так рьяно борется адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

"Осталось дело по отмыванию, которое тот самый прокурор Кулик расследовал дальше, вплоть до моего последнего дня работы и его последнего дня работы. И он действительно нашел и изъял компьютер, где хранилась вся бухгалтерская документация Burismа тех времен", - сказал в интервью бывший генпрокурор Юрий Луценко, протежирующий Кулика по службе.

Впрочем, и Артем Сытник, и Назар Холодницкий уже имеют отношение к вмешательству в выборы США, которое произошло в 2016 году. Напомним, что через НАБУ была запущена так называемая "амбарная книга Партии Регионов", на основании которой началось судебное преследование Пола Манафорта.

Позже через депутата Борислава Розенблата, который является обвиняемым по так называемому "Янтарному делу", достоянием общественности станут записи разговоров, на которых человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.

"Я помогал Хиллари, для нас была бы выгодной ее победа", – заявлял Сытник во время отдыха на охотничьей базе в Ровненской области, за что его потом занесут в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией. Во время этой же беседы человек с голосом Сытника рассказал, что отправил в США и данные по "черной бухгалтерии". "Я когда-то "черную бухгалтерию" расследовал, мы обнародовали данные Роберта Портера, которого посадили. Но Трампу "по барабану", у него все там четко работает. За воскресенье до выборов ФБР возобновило расследование Хиллари. Поэтому Трамп с натяжкой, но победил", - отмечается на записи. На брифинге 7 февраля 2020 года Сытник уклонился от ответа на вопрос журналистов об упомянутых записях.

Назар Холодницкий в свою очередь активно сотрудничал с Юрием Луценко в 2018-2019 годах по установлению контактов с представителями Республиканской партии, в частности Рудольфом Джулиани. В мае 2019 сообщалось, что Назар Холодницкий провел как минимум 3-х часовую встречу с Джулиани в Париже. Также Холодницкий с Луценко делали крайне резкие публичные заявления касательно деятельности экс-посла США в Киеве Мари Йованович, которую относят к "демократической группе", которая и приложила максимум усилий к созданию НАБУ и обеспечению его деятельности. По словам Луценко, лично Йованович препятствовала визиту группы прокуроров в Вашингтон для передачи "данных о высокопоставленной коррупции в Украине с участием американских должностных лиц".

Однако, в сложившейся ситуации, Холодницкий и Кулик – фактически ситуативные союзники в деле Буризмы накануне выборов в ноябре 2020 года в США. Напомним, именно Кулик готовил досье на Хантера Байдена, которое было передано в США, о чем писала NYT. Кроме того, журналисты NYT 4 декабря 2019 года сообщила, что Джулиани все-таки провел встречи с Юрием Луценко и Константином Куликом, якобы для "сбора материалов при сьемке документального фильма" в контексте процесса импичмента Дональда Трампа. Процедуру импичмента ему удалось успешно пройти. Однако Джо Байден вовремя так называемого супер-вторника победил как минимум в 8 штатах на праймериз Демократической партии. Стоит ли отдельно говорить о сверхвысокой важности уголовного дела о причастности фаворита Демократической партии всего за несколько месяцев до дня выборов?

Впрочем, 19 числа должен состояться крайне показательный судебный процесс. Ведь судьи, принимающие решение, будут находиться в совершенно иной обстановке. В ситуации, когда весь мир борется с распространением эпидемии коронавируса, создаются идеальные условия, чтобы провести не всегда законные решения с далекоидущими негативными последствиями.