Андрей Стрихарский: Внеочередные выборы мэра Харькова будут назначены на ближайшем заседании Рады

В ближайшее время парламент должен назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы. Почему этот вопрос затянулся на несколько месяцев, из-за чего затягивается реформа государственного архитектурно-строительного контроля, которую планировали завершить до 2020 года, а также о важных для государства законодательных инициативах в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Стрихарский.

– Довольно длительное время Верховная рада не назначает внеочередные выборы Харьковского городского головы. В чем причина?

– Этот процесс затянулся из-за того, что секретарь городского совета Харькова не направил Верховной раде два из трех документов, которые нужны для назначения парламентом досрочных выборов. То есть он предоставил ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра Харькова, но для его рассмотрения необходимо было еще приложить копии свидетельства о смерти городского головы, заверенных печатью горсовета, а также решение Харьковского городского совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Только 24 февраля на своем заседании Харьковский городской совет лишил Геннадия Кернеса полномочий городского головы. То есть через два месяца после его смерти. И именно этого решения не хватало парламенту для назначения внеочередных выборов мэра Харькова.

– Когда теперь можно ожидать решение парламента о назначении выборов нового мэра Харькова?

– На заседании нашего комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 17 марта мы с коллегами рассмотрели решение Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий председателя Геннадия Кернеса, которое было добавлено к ходатайству секретаря городского совета Харькова. На основании предоставления парламенту всех необходимых документов наш комитет принял решение рекомендовать парламенту назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы на воскресенье, 31 октября 2021 года.

На ближайшем заседании парламента будут назначены внеочередные выборы Харьковского городского головы

– В начале марта Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о развитии института старост (№4535). Какие изменения он предполагает?

– Старосты являются должностными лицами местного самоуправления, которые находятся ближе всего к людям. Поэтому, совершенствование их деятельности на уровне соответствующих законодательных изменений осуществлялось через совместную работу депутатов с профильным министерством и органами местного самоуправления.

Полностью поддерживаю инициативу нашей фракции в совершенствовании законодательства по развитию института старост, поэтому присоединился к этой законодательной инициативы как на этапе регистрации, так и на этапе доработки во время второго чтения.

Прежде всего, законопроектом предлагается, чтобы старосты предоставляли административные услуги жителям общин. Поэтому мы должны получить профессиональных людей на должностях старост для того, чтобы они могли предоставлять качественные базовые административные услуги людям возле домов в каждом селе. Для мотивации мы предложили повысить статус старосты, как служащего местного самоуправления с шестого до пятого ранга, который нацелен на повышение заработной платы.

Еще один важный момент. Сегодня старосты назначаются по представлению главы общин. Иногда случается так, что мнение жителей общины не учитывают, а это неправильно. Ведь старосты являются главными посредниками между властью и обществом и представляют интересы жителей того или иного села. Убежден, что во время избрания старост мнение людей должно быть обязательно учтено. Поэтому мы с коллегами предусмотрели в документе, чтобы старост утверждали только после обязательного публичного обсуждения всех кандидатур в старостинском округе, минимальный порог которого снижен с 1 500 до 500 человек.

Также законопроектом предусмотрено, что вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета общины уже не будет обязательным, но староста будет иметь гарантированное ему право на участие и выступления на заседаниях совета. Уже в течение трех месяцев с момента вступления в силу этого закона совет общин должен утвердить старостинские округа.

Данный проект является результатом совместной работы депутатов с профильным министерством и органами местного самоуправления. Всецело поддерживая инициативу нашей фракции в совершенствовании законодательства по развитию института старост, присоединился к соавторству.

Убежден, что принятие этого законопроекта станет еще одним успешным шагом на пути продолжения реформы децентрализации в Украине.

– На одном из заседаний комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты избрали вас сопредседателем рабочей группы по реформированию сферы захоронения. Какие главные вопросы планируете включить во время разработки соответствующей законодательной инициативы?

– Да, в нашем комитете мы создали рабочую группу по подготовке законопроекта относительно реформирования сферы погребения и демонополизации рынка ритуальных услуг в нашей стране. И меня коллеги избрали сопредседателем этой рабочей группы.

Ситуация в сфере захоронений имеет целый ряд проблемных вопросов, которые возникли из-за несовершенства законодательства и требующие скорейшего решения. Именно поэтому нам нужно существенно доработать действующее законодательство с учетом современных вызовов.

Убежден, что в новом законопроекте необходимо решить главные проблемы в этой сфере, а именно: нехватка мест для захоронения; популяризация альтернативных видов погребения согласно европейского опыта; создание условий для здоровой конкуренции среди субъектов, которые предоставляют ритуальные услуги; обеспечение возможности для граждан в получении качественных ритуальных услуг по экономически обоснованным ценам, а также привлечения инвестиций для строительства крематориев.

Кроме этого необходимо совершенствовать организацию проведения захоронения умерших и качества оказания ритуальных услуг. Также надо решать вопрос захоронения одиноких людей и предусмотреть должное финансирование благоустройства мест захоронений, а также их охраны и сохранения.

Уверен, что реформирование сферы захоронений позволит комплексно решить все обозначенные проблемы. Это обезопасит нашу страну от непредсказуемых последствий как в экономике, так и окружающей среды.

– По состоянию на сегодня, инвестируя в строительство жилой недвижимости, люди рискуют собственными средствами. Планируете ли вы как-то защитить интересы украинских граждан в этом вопросе?

– Да, конечно, мы уже имеем законодательную инициативу в этом направлении. В феврале мы с коллегами зарегистрировали важный для нашего государства и его граждан законопроект о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем (№5091).

Главной задачей этого проекта является защита прав граждан и вложенных ими в строительство жилья собственных средств.

Законопроект несет в себе три позитивных изменения для государства, для физических и юридических вкладчиков, а также для застройщика. Подразумевается, что государство получает прозрачную регистрации на начале строительства жилья, которое регистрирует застройщик во время купли-продажи. Это дает возможность отслеживать все продажи застройщика и покупки инвестора.

Такой революционный законопроект отразит в полном объеме всю ситуацию на украинском рынке застройщиков, который будет находится в единой регистрационной системе.

Народный депутат Андрей Стрихарский (фото: facebook.com / strikharskyi)

Принятие данного проекта даст возможность защитить простого украинца, который вкладывает собственные заработанные средства в покупку квартиры и позволит получить регистрационные права на приобретенное жилье, которое еще не построено. Это существенно усилит защиту прав инвесторов в случае возникновения проблем у застройщика и предоставит им государственные гарантии.

Также этот законопроект позволит отразить тех застройщиков, которые непорядочно ведут себя на рынке и обманывают людей. Те порядочные застройщики, которые четко выполняют свои обязательства перед инвесторами, смогут дальше продолжать свою деятельность, а вот непорядочным придется уйти с рынка.

Как председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, считаю этот законопроект очень важным сегодня и полностью его поддерживаю.

Убежден, что такая важная для общества законодательная инициатива будет поддержана как в профильном комитете, так и в сессионном зале.

– Вы являетесь соавтором законопроекта относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям. Какие изменения в строительной отрасли он принесет?

– Так, совместно с коллегами по парламенту зарегистрировали важный для строительной отрасли законопроект относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям (№5183). Сегодня несовершенное законодательство в вопросе присоединения к инженерным сетям новых объектов строительства в значительной степени ограничивает развитие строительной отрасли.

Этим законопроектом предлагается: установить единый порядок присоединения к инженерным сетям и единые подходы к определению цены за присоединение. Также документом предусмотрено определение порядка проведения инвентаризации существующих инженерных сетей.

Кроме этого, законодательной инициативой предусмотрено детализировать требования к планировочной документации, что позволит обеспечить отражение информации об инженерной сети в Государственном земельном кадастре, Национальном геопортале, Единой государственной электронной системы в сфере строительства, градостроительном кадастре, ГИС предприятий и согласование планов развития отдельных отраслей с пространственным планированием путем разработки отраслевых схем. И наконец, мы предлагаем отменить "технические условия" как исходные данные для проектирования с целью создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности.

Принятие этого проекта создаст условия для развития и надлежащей эксплуатации инженерных сетей. Кроме того, обеспечит внедрение прозрачных правил взаимоотношений между территориальными общинами, заказчиками строительства и операторами внешних инженерных сетей.

Также заказчик строительства будет имеет возможность получить полную информацию относительно возможностей присоединения к инженерным сетям, а владельцы построенных объектов – качественные жилищно-коммунальные услуги.

Внедрение единых подходов к определению платы за присоединение к инженерным сетям уничтожит злоупотребления и коррупцию в сфере строительства.

Работаем над этим законопроектом в профильном комитете для дальнейшего развития строительной отрасли в Украине.

– До сих пор продолжается реформа государственного архитектурно-строительного контроля, которую планировали завершить до 2020 года. Почему этот процесс так затянулся?

– Работая в составе Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, вполне очевидной является необходимость реформирования отрасли.

Процесс реформирования затянулся из-за ряда обстоятельств. Среди них несоответствие законодательной базы, огромное сопротивление старой системы, а также кадровые проблемы.

Это ни в коем случае не означает, что реформирование будет каким-то образом остановлено. Мы с коллегами шаг за шагом работаем над полным завершением этой важной реформы.

– Чего не хватает для ее завершения?

– Эта работа требует полного сотрудничества Кабинета министров Украины, Министерства развития общин и территорий с комитетом Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, общественности.

Нужен согласованный законодательный акт, который объективно учтет требования и пожелания всех субъектов, вовлеченных в процесс реформирования. Это позволит внедрить прозрачный и единый для всех участников рынка механизм государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, а также обеспечить полную имплементацию Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Очень важно, чтобы в обязательном порядке был соблюден баланс интересов поставщиков и получателей услуг в сфере строительства.

Считаю, что наиболее удачной концепцией является переход архитектурно-строительного контроля, надзора и регистрационных функций к трем учреждениям: Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, созданной в декабре прошлого года; органов местного самоуправления; юридических лиц, то есть профессиональных организаций, которые получат аккредитацию Министерства развития общин и территорий

Думаю, что уже в ближайшее время в Верховную раду будет подана окончательная версия законопроекта по реформированию государственного архитектурно-строительного контроля.

– Один из актуальных вопросов, на которых настаивает ваша фракция – приведение украинского законодательства к современным требованиям, так называемая десоветизация. Что изменится в случае принятия соответствующего законопроекта?

– Этот проект разрабатывался почти год большой группой экспертов и народных депутатов под председательством Руслана Стефанчука. Абсолютно поддерживаю инициативу нашей фракции в приведении украинского законодательства к европейским нормам, поэтому присоединился к соавторству этой законодательной инициативы. Он уже зарегистрирован и на заседании нашего комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект в первом чтении.

Сегодня в Украине существует значительный массив законодательства Союза ССР и Украинской ССР, применение которых не соответствует уровню общественной жизни, а также тем реалиям, по которым живет современное украинское общество. Такая ситуация создает значительные правовые коллизии.

Предложенный нами законопроект предусматривает разработку и утверждение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно-правовых актов. Так, например, определено обязательным Кабинету министров Украины в установленные сроки разработать и внести на рассмотрение Верховной рады проекты Жилищного кодекса, Трудового кодекса и Административного деликтного кодекса Украины.

Как соавтор законопроекта, убежден, что принятие этого документа является первым шагом на пути к систематизации, кодификации и дальнейшей десоветизации законодательства Украины.

– Вы были избраны в парламент по 196 избирательному округу Черкасской области. Проблемные вопросы вашего округа сейчас обрабатываются?

– Работая на благо развития моего 196 избирательного округа, который в Черкаской области, знаю о проблемах этого края лично и делаю все возможное для их решения. Ко мне поступает много обращений от моих избирателей с просьбой посодействовать в улучшении состояния образовательных учреждений и спортивных площадок.

Убежден, что дети должны учиться и развиваться в хороших условиях.

Именно поэтому обратился к Министру финансов Украины и председателя бюджетного комитета парламента с просьбой включить ряд важных объектов моего округа для финансирования в этом году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие области.

К этим объектам вошли: строительство стадиона в пгт Стеблев Черкасской области (2,5 млн грн); капитальный ремонт спортивных площадок и легкоатлетических дорожек стадиона ФОСК "Колос" по вул. 1-го Мая, 25а, г. Городище, Черкасской области (3,6 млн грн); капитальный ремонт комплекса зданий и сооружений "Заведения дошкольного образования №3 "Звездочка" Шполянской городского совета объединенной территориальной общины Черкасской области с заменой дверей и кровли, а также утеплением фасада в г. Шпола, Черкасской области (2,7 млн грн); капитальный ремонт спортивного зала Матусовского учебно-воспитательного комплекса №1 (834 тыс. грн).

Конечно, это лишь небольшая часть от всех потребностей моего округа. Над решением проблем с другими объектами продолжаю работать дальше. О результатах и следующих объектах обязательно буду информировать.

– Вы являетесь президентом Ассоциации детского и юношеского спорта. Какие виды спорта поддерживает ваша организация?

– Наша Ассоциация детского и юношеского спорта Украины, которую я возглавляю, месяц назад была партнером-организатором финальных соревнований шестого традиционного турнира памяти легендарного футболиста Андрея Михайловича Баля. В футбольном турнире приняли участие более 200 спортсменов 2013 года рождения из Киева и Киевской области. Мы предоставили необходимый инвентарь и поощрительные призы победителям соревнований, а также вместе с легендарными футболистами Владимиром Бессоновым и Анатолием Демьяненко вручили кубки и наградили медалями победителей турнира.

Ассоциация детско-юношеского спорта Украины была создана для того, чтобы популяризировать новые виды спорта, а также поддерживать развитие популярных видов спорта среди детско-юношеского направления. Ведь очень важно именно на раннем этапе развития заложить у детей спортивный стержень, который так нужен нашей молодежи.

Из собственного опыта знаю, что спортивный человек имеет правильное воспитание и сможет максимально эффективно реализовать себя в жизни, поскольку с самого детства занимался спортом.

Наша Ассоциация поддерживает все виды спорта и призывает к здоровому образу жизни. Мы сотрудничаем со многими федерациями разных видов спорта, а также совместно проводим спортивные мероприятия. Искренне благодарен тренерам, которые занимаются с детьми и вкладывают в них свою душу ради достижения наилучших результатов и будущих побед на благо нашего государства.