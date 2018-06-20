Андрей Бочковский: Принятие лицензионных условий даст толчок развитию лотерейного рынка

Генеральный директор "Украинской национальной лотереи" (УНЛ) Андрей Бочковский в интервью РБК-Украина рассказал о новых трендах в лотерейной индустрии, сценариях развития украинского рынка лотерей, а также препятствиям, которые возникают на пути развития этой отрасли.

- Какие тренды развития преобладают на мировом лотерейном рынке?

- Недавно я вернулся из Праги, где прошла конференция под названием "Дни лотерейной индустрии" - крупнейшее ежегодное мероприятие Ассоциации европейских лотерей. Конференция традиционно проходит в начале июня и совпадает с общим собранием членов Ассоциации, поэтому его посещают руководители всех операторов из европейских стран. Это, по сути, площадка для обсуждения перспектив развития отрасли на следующий год. И в этом году, конференция была посвящена как раз цифровым технологиям и возможностям, которые открывают такие технологии.

Конечно, перспективы развития отрасли, прежде всего, заключаются во внедрении новых технологий, инноваций и расширении количества игр, которые интересны для игроков. Именно поэтому, в ходе конференции, дискуссии по развитию лотерей сосредоточились вокруг обсуждения инноваций.

Важным моментом является участие в Ассоциации ведущих поставщиков лотерейных технологий и оборудования. Встречи с представителями таких поставщиков позволяет постоянно получать информацию о последних технологиях и разработках в лотерейной отрасли.

Например, наш многолетний партнер, американская корпорация IGT (International Game Technology), представила собственную инновационную идею по применению технологии блокчейн в лотерее. Эта технология обеспечивает полную прозрачность операций для всех, и благодаря ей каждая заинтересованная сторона, в том числе государственный орган или игрок, может хранить полную базу всех выпущенных билетов (цепочек блокчейна), которые постоянно обновляются. Есть и другие идеи применения блокчейн в операционной деятельности, например, для отслеживания лотерейных терминалов и мгновенных лотерей.

Перспективным направлением развития лотереи по-прежнему остаются смартфоны и мобильные приложения. Сегодня смартфонами пользуется в среднем 80% населения в Западной Европе, и 65% в Центральной и Восточной Европе. С помощью смартфона можно осуществлять все лотерейные операции самостоятельно. Среди новаций, на которых сосредоточили внимание на конференции, было применение QR-кодов, которые можно использовать в розничной сети для самостоятельного создания лотерейного билета, выплаты выигрышей, программ лояльности и пр. Обсуждали вопросы платежей через смартфоны, которые можно через различные сервисы привязывать к платежным картам и оплачивать лотереи, формировать и получать электронные билеты и чеки.

Кроме того, предметом обсуждения были различные функции и требования, которым должны отвечать современные лотерейные платформы, среди которых обычно на первый план сегодня выходят безопасность хранения персональных и игровых данных, надежность и устойчивость к различного рода сбоям, полная функциональность для удовлетворения, прежде всего, потребностей игроков, а также регуляторных требований.

- Какие преимущества от членства вашей компании в Ассоциации европейских лотерей и какие обязательства вы берете на себя?

- УНЛ создавалась европейскими инвесторами и всегда считала себя членом семьи европейских лотерейных компаний. Поэтому вступление в ведущую европейскую ассоциацию сразу после создания нашей компании в 1997 году было вполне логичным шагом.

Конечно же, членство в Европейской лотерейной ассоциации предоставляет много преимуществ и вносит очень важный вклад в деятельность нашей компании.

Европейская ассоциация - это, прежде всего, вопрос ценностей, на которых базируется лотерея, и репутации. И главная из таких ценностей - это ответственная игра. Ответственное отношение к игре и игрокам закладывается в деятельность каждого сотрудника компании и имеет приоритет перед всеми другими интересами. Это также честность - все этапы розыгрыша лотереи должны быть прозрачными и справедливыми, должна быть обеспечена защита от злоупотреблений. Это и социальная направленность - деятельность лотерей должна приносить пользу обществу и осуществляться ради общественных интересов.

Исходя из этих ключевых принципов Ассоциация разрабатывает стандарты деятельности лотерейных компаний, выявляет и обобщает лучшие примеры и практики, а также способствует членам ассоциации во внедрении европейских стандартов проведения лотерей. Такая последовательность и принципиальность обеспечивают авторитет Ассоциации, а вместе с ней и авторитет тех, кто в нее входит.

Обязывающая часть состоит в том, чтобы соответствовать целому ряду критериев, существующим среди европейских лотерей. Наша компания уже более двух десятилетий осуществляет деятельность именно по этим принципам и стандартам. И я убежден, что если бы значительная часть украинского бизнеса входила в те или иные европейские ассоциации или институции, и осуществляла деятельность по соответствующим принципам и стандартам, то Украина фактически уже была бы в Европейском экономическом пространстве, без необходимости формально вступать в Европейский союз.

- Тем не менее, у бизнеса в Украине есть своя специфика. Насколько полезен и применим опыт европейских лотерейных операторов в нашей стране?

- Европейская лотерейная ассоциация - это также и платформа для обмена опытом между специалистами различных уровней лотерейных компаний со всей Европы. Представители отрасли регулярно встречаются со своими коллегами из других стран на различных семинарах для обсуждения вопросов разработки стандартов, общих подходов, распространения лучших практик в области безопасности, законодательства, политики, ответственной игры, маркетинга и т.д. Ассоциация также поддерживает коммуникационную платформу в Интернете для обмена новостями, материалами и мыслями о проведении лотерей.

В последнее время ассоциация уделяет значительное внимание внедрению новых технологий в лотерейную отрасль. Несмотря на то, что монопольная модель организации лотереи является наиболее распространенной среди европейских стран, лотерейные компании сейчас испытывают значительную конкуренцию со стороны незаконных организаторов игр на деньги и азартных игр через интернет-платформы и мобильные приложения. В современном мире, когда цифровые технологии предлагают все больше возможностей доступа населения к лотерее, значительно увеличивается угроза со стороны нелегальных игр.

Поэтому, чтобы выполнять свои социальные функции и обеспечивать дополнительные поступления для государства, лотерейная компания должна быть современной, использовать последние технологии и присутствовать на платформах и в сетях, которыми пользуются современное поколение.

Государство не успевает реагировать, как в законодательном плане, так и в правоприменительном, на вызовы, которые создаются цифровыми технологиями, поэтому лотерейные операторы вместе со специалистами таких профильных ассоциаций как Европейская ассоциация, нарабатывают инструменты и практики для соответствующей реакции.

- В чем принципиальное отличие мирового лотерейного рынка от украинского? А в чем мы похожи?

- Лотерейный рынок Украины принципиально ничем не отличается от других европейских стран. Например, Чехия и компания SAZKA - чешский национальный лотерейный оператор, имеет много схожего с УНЛ. SAZKA также создана иностранными инвесторами, выпускает все виды лотерей, подобные нашим, использует лотерейную платформу американской корпорации IGT, имеет похожую бизнес-модель, сеть распространения и коммерческие условия с распространителями.

Однако, между нашими рынками существует глубокая пропасть в другой плоскости, из-за которой технологический разрыв между компанией SAZKA и украинскими операторами вскоре может стать десятилетним.

Как известно, на сегодняшний день операторы лотерей в Украине вынуждены работать на основании переходных положений закона "О государственных лотереях в Украине" и не могут получить лицензии, поскольку до сих пор отсутствуют лицензионные условия проведения лотерей. Такие лицензионные условия должны быть приняты Кабинетом министров еще начиная с 2012 года. То есть уже более 6 лет лотерейный рынок работает без соответствующего регулирования, а операторы без надлежащим образом оформленных лицензий.

Кто-то может сказать, что можно работать и так. Однако на практике, ни один инвестор не может инвестировать в неупорядоченный рынок, особенно если это касается лотерей. Это приводит к тому, что инвесторы УНЛ не могут инвестировать в переоснащение и реорганизацию компании, а компания не может развиваться. Соответственно возникают разного рода проблемы, начиная от перечисления инвестиций из развитых стран и заканчивая банальной интернет-кампанией в Google.

Кроме того, ни одна международная корпорация не может поставлять оборудование на неурегулированный рынок, поскольку политика той же IGT, например, предусматривает поставку технологий только на регулируемые рынки во избежание каких-либо репутационных скандалов. Репутация же Украины в сочетании с отсутствием лицензионных условий лотерейной деятельности перечеркивают привлечение международного поставщика.

Стоит отметить, что репутация лотереи среди украинского населения находится на низком уровне в том числе из-за безосновательных обвинений политиков, используемых ими ради достижения своих популистских целей. В результате процент играющего населения в Украине во много раз меньше, чем в европейских странах, где большинство населения время от времени покупает лотерейные билеты и положительно относится к лотерее.

А ведь лотерейный бизнес строится именно на базе репутации и доверия людей, поскольку люди ожидают честность и гарантированность лотерейных розыгрышей. Соответственно, вместо обвинений, гораздо полезнее для всех, включая государство, принять необходимое законодательство, утвердить процедуру контроля и установить лицензионные платежи. УНЛ неоднократно подтверждала, что согласна выполнять все цивилизованные правила деятельности, и в дальнейшем будем придерживаться этой позиции.

Таким образом, лотерейный рынок Украины нуждается в привлечении инвестиций, внедрении и разработке новых лотерейных платформ, обновлении ассортимента лотерей, замене оборудования, внедрении новых механизмов контроля и отчетности для государственных органов. И начинать нужно с того, чтобы прекратить безосновательные обвинения лотерейных операторов, которые звучат от разных политиков и чиновников, утвердить лицензионные условия, изменения в законодательство - если это необходимо, и выдать лицензии операторам. И тогда ситуация на рынке качественно изменится.

- Когда ситуация с выдачей лицензий прояснится, вы можете спрогнозировать?

- Честно говоря, для меня непонятна ситуация, которая сложилась с утверждением лицензионных условий и выдачей лицензий. Выдать лицензию Министерство финансов может после утверждением Кабинетом министров лицензионных условий проведения лотерейной деятельности в Украине. Лицензионные условия были разработаны и обнародованы Минфином еще год назад, в мае 2017 года. Насколько мне известно, соответствующий проект постановления Кабмина был согласован заинтересованными органами и прошел экспертизу Минюста.

На сегодняшний день проект лицензионных условий находится в Кабмине и ожидает рассмотрения. И сейчас, соответствующее решение должно принять правительство. Мне трудно делать прогнозы относительно сроков и возможности принятия этого документа, поскольку мы не являемся непосредственными участниками этого процесса, а, как и другие, только участвуем в обсуждении, когда приглашают.

В то же время, хочу отметить, что наша компания готова выполнить все условия для получения лицензии и начать внедрение своей стратегии развития. Надеюсь, что этот вопрос таки будет решен в ближайшей перспективе.

- Как, по вашему мнению, должен развиваться украинский рынок? И как на самом деле будет? От чего это зависит?

- Возможный сценарий развития рынка лотерей в Украине выглядит довольно простым и понятным. Он будет аналогичен тем, которые прошли соседние европейские страны.

В Украине есть все предпосылки как с точки зрения людей, так и инфраструктуры для внедрения технологий, у нас значительный процент проникновения интернета и смартфонов среди населения, хорошо развиваются современные платежные сервисы. В 2017 году социологическая служба "Рейтинг" провела исследование, которое показало, что 58% населения поддерживают лотереи. При наличии определенных возможностей, мы за год-два преодолеем технологический разрыв, который сегодня существует относительно европейских стран.

Со своей стороны, УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую мы сможем после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства.

Соответствующая стратегия предполагает фокусирование на ряде ключевых направлений. Инвестирование в развитие сети, как наземной, так и цифровой. Сеть распространителей лотереи - это предприниматели-партнеры лотерейного оператора, которые составляют основу деятельности лотереи. Построение сети предусматривает привлечение тысяч предпринимателей к сотрудничеству, создание рабочих мест, генерацию дополнительного дохода предпринимателям, построение партнерских отношений с местным населением.

Необходимо развивать коммуникацию и предложение лотереи через интернет и мобильные каналы, поскольку потенциальными игроками в лотерею является все население страны. Нужно понимать, что для нас идеальным игроком является человек, который играет один раз в неделю на небольшую сумму, чтобы получить шанс на огромный приз и удовлетворить свою мечту. Мы не поддерживаем расходования значительных сумм и постоянное участие в лотерее, а поэтому инвестирование в ответственную игру является одним из приоритетов стратегии развития.

Важным приоритетом также является расширение портфеля лотерейных игр, которые могут быть интересными и одновременно безопасными. В этом мы можем положиться на наших международных партнеров, имеющих большой выбор игр, которые можно адаптировать под требования украинского рынка.

Одна из ключевых частей нашей стратегии - программа корпоративной социальной ответственности, которая предусматривает направление части прибыли на поддержку общественно важных проектов в области культуры, спорта, музыки и т.д. В этом мы видим миссию лотереи, как средства привлечения людей к участию в благотворительности ради блага всего общества.