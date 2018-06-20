Андрій Бочковський: Прийняття ліцензійних умов дасть поштовх розвитку лотерейного ринку

Генеральний директор "Української національної лотереї" (УНЛ) Андрій Бочковський в інтерв'ю РБК-Україна розповів про нові тренди в лотерейної індустрії, сценарії розвитку українського ринку лотерей, а також перешкод, які виникають на шляху розвитку цієї галузі.

- Які тренди розвитку переважають на світовому лотерейному ринку?

- Нещодавно я повернувся із Праги, де пройшла конференція під назвою "Дні лотерейної індустрії" - найбільший щорічний захід Асоціації європейських лотерей. Конференція традиційно проходить на початку червня і збігається із загальними зборами членів Асоціації, тому його відвідують керівники всіх операторів з європейських країн. Це, по суті, майданчик для обговорення перспектив розвитку галузі на наступний рік. І в цьому році, конференція була присвячена якраз цифровим технологіям і можливостям, які відкривають такі технології.

Звичайно, перспективи розвитку галузі, насамперед, полягають у впровадженні нових технологій, інновацій та розширення кількості ігор, які цікаві для гравців. Саме тому, в ході конференції, дискусії з розвитку лотерей зосередилися навколо обговорення інновацій.

Важливим моментом є участь в Асоціації провідних постачальників лотерейних технологій і обладнання. Зустрічі з представниками таких постачальників дозволяє постійно отримувати інформацію про останні технології і розробки у лотерейній галузі.

Наприклад, наш багаторічний партнер, американська корпорація IGT (International Game Technology), представила власну інноваційну ідею щодо застосування технології блокчейн у лотереї. Ця технологія забезпечує повну прозорість операцій для всіх, і завдяки їй кожна зацікавлена сторона, у тому числі державний орган або гравець, може зберігати повну базу всіх випущених квитків (ланцюжків блокчейна), які постійно оновлюються. Є й інші ідеї застосування блокчейн в операційній діяльності, наприклад, для відстеження лотерейних терміналів та миттєвих лотерей.

Перспективним напрямком розвитку лотереї, як і раніше, залишаються смартфони і мобільні додатки. Сьогодні користується смартфонами в середньому 80% населення в Західній Європі, і 65% у Центральній та Східній Європі. За допомогою смартфона можна здійснювати всі лотерейні операції самостійно. Серед новацій, на яких зосередили увагу на конференції, було застосування QR-кодів, які можна використовувати в роздрібній мережі для самостійного створення лотерейного квитка, виплати виграшів, програм лояльності тощо. Обговорювали питання платежів через смартфони, які можна через різні сервіси прив'язувати до платіжних карток і оплачувати лотереї, формувати й отримувати електронні квитки і чеки.

Крім того, предметом обговорення були різні функції і вимоги, яким повинні відповідати сучасні лотерейні платформи, серед яких на перший план сьогодні виходять безпеку зберігання персональних та ігрових даних, надійність і стійкість до різного роду збоїв, повна функціональність для задоволення, насамперед, потреб гравців, а також регуляторних вимог.

- Які переваги від членства вашої компанії в Асоціації європейських лотерей і які зобов'язання ви берете на себе?

- УНЛ створювалася європейськими інвесторами і завжди вважала себе членом родини європейських лотерейних компаній. Тому вступ в провідну європейську асоціацію відразу після створення нашої компанії в 1997 році було цілком логічним кроком.

Звичайно ж, членство в Європейській лотерейній асоціації надає багато переваг і вносить дуже важливий внесок у діяльність нашої компанії.

Європейська асоціація - це, насамперед, питання цінностей, на яких базується лотерея, і репутації. І головна з таких цінностей - це відповідальна гра. Відповідальне ставлення до гри і гравцям закладається в діяльність кожного співробітника компанії і має пріоритет перед усіма іншими інтересами. Це також чесність - всі етапи розіграшу лотереї мають бути прозорими і справедливими, має бути забезпечений захист від зловживань. Це і соціальна спрямованість - діяльність лотерей повинна приносити користь суспільству і здійснюватися заради суспільних інтересів.

Виходячи з цих ключових принципів Асоціація розробляє стандарти діяльності лотерейних компаній, виявляє й узагальнює кращі приклади і практики, а також сприяє членам асоціації у впровадженні європейських стандартів проведення лотерей. Така послідовність і принциповість забезпечують авторитет Асоціації, а разом з нею і авторитет тих, хто в неї входить.

Зобов'язуюча частина полягає в тому, щоб відповідати цілому ряду критеріїв, існуючим серед європейських лотерей. Наша компанія вже більше двох десятиліть здійснює діяльність саме за цими принципами і стандартами. І я переконаний, що якби значна частина українського бізнесу входила в ті чи інші європейські асоціації або інституції, здійснювала діяльність з відповідним принципам і стандартам, то Україна фактично вже була б у Європейському економічному просторі, без необхідності формально вступати в Європейський союз.

- Тим не менш, у бізнесу в Україні є своя специфіка. Наскільки корисний і можливий для застосування досвід європейських лотерейних операторів в нашій країні?

- Європейська лотерейна асоціація - це також і платформа для обміну досвідом між фахівцями різних рівнів лотерейних компаній з усієї Європи. Представники галузі регулярно зустрічаються зі своїми колегами з інших країн на різних семінарах для обговорення питань розробки стандартів, загальних підходів, поширення кращих практик у галузі безпеки, законодавства, політики, відповідальної гри, маркетингу і т. д. Асоціація також підтримує комунікаційну платформу в Інтернеті для обміну новинами, матеріалами і думками про проведення лотерей.

Останнім часом асоціація приділяє значну увагу впровадженню нових технологій в лотерейну галузь. Незважаючи на те, що монопольна модель організації лотереї є найбільш поширеною серед європейських країн, лотерейні компанії зараз відчувають значну конкуренцію з боку незаконних організаторів ігор на гроші і азартних ігор через інтернет-платформу і мобільні додатки. У сучасному світі, коли цифрові технології пропонують все більше можливостей доступу населення до лотереї, значно збільшується загроза з боку нелегальних ігор.

Тому, щоб виконувати свої соціальні функції та забезпечувати додаткові надходження для держави, лотерейна компанія повинна бути сучасною, використовувати останні технології і бути присутнім на платформах і в мережах, якими користуються сучасне покоління.

Держава не встигає реагувати, як в законодавчому плані, так і в правовому, на виклики, які створюються цифровими технологіями, тому лотерейні оператори разом з фахівцями таких профільних асоціацій як Європейська асоціація, напрацьовують інструменти і практики для відповідної реакції.

- У чому принципова відмінність світового лотерейного ринку від українського? А в чому ми схожі?

- Лотерейний ринок України принципово нічим не відрізняється від інших європейських країн. Наприклад, Чехія і компанія SAZKA - чеський національний лотерейний оператор, має багато схожого з УНЛ. SAZKA також створена іноземними інвесторами, випускає всі види лотерей, подібні нашим, використовує лотерейну платформу американської корпорації IGT, має схожу бізнес-модель, мережа розповсюдження і комерційні умови з розповсюджувачами.

Проте, між нашими ринками існує глибока прірва в іншій площині, через яку технологічний розрив між компанією SAZKA та українськими операторами незабаром може стати десятирічним.

Як відомо, на сьогоднішній день оператори лотерей в Україні змушені працювати на підставі перехідних положень закону "Про державні лотереї в Україні" і не можуть отримати ліцензії, оскільки досі відсутні ліцензійні умови проведення лотерей. Такі ліцензійні умови повинні бути прийняті Кабінетом міністрів ще починаючи з 2012 року. Тобто вже більше 6 років лотерейний ринок працює без відповідного регулювання, а оператори без належним чином оформлених ліцензій.

Хтось може сказати, що можна працювати і так. Однак на практиці, жоден інвестор не може інвестувати в невпорядкований ринок, особливо якщо це стосується лотерей. Це призводить до того, що інвестори УНЛ не можуть інвестувати в переобладнання та реорганізацію компанії, а компанія не може розвиватися. Відповідно виникають різного роду проблеми, починаючи від перерахування інвестицій з розвинених країн і закінчуючи банальною інтернет-кампанією в Google.

Крім того, жодна міжнародна корпорація не може поставляти устаткування на неврегульований ринок, оскільки політика тієї ж IGT, наприклад, передбачає поставку технологій тільки на регульовані ринки, щоб уникнути будь-яких репутаційних скандалів. Репутація України у поєднанні з відсутністю ліцензійних умов лотерейної діяльності перекреслюють залучення міжнародного постачальника.

Варто відзначити, що репутація лотереї серед українського населення знаходиться на низькому рівні в тому числі через безпідставні звинувачення політиків, використовуваних ними заради досягнення своїх популістських цілей. В результаті відсоток грає населення в Україні у багато разів менше, ніж у європейських країнах, де більшість населення час від часу купує лотерейні квитки і позитивно ставиться до лотереї.

А адже лотерейний бізнес будується саме на базі репутації та довіри людей, оскільки люди чекають чесність і гарантованість лотерейних розіграшів. Відповідно, замість звинувачень, набагато корисніше для всіх, включаючи державу, прийняти необхідне законодавство, затвердити процедуру контролю і встановити ліцензійні платежі. УНЛ неодноразово підтверджувала, що згодна виконувати всі цивілізовані правила діяльності, і надалі будемо дотримуватися цієї позиції.

Таким чином, лотерейний ринок України потребує залучення інвестицій, впровадження і розробки нових лотерейних платформ, оновлення асортименту лотерей, заміні обладнання, впровадження нових механізмів контролю та звітності для державних органів. І починати потрібно з того, щоб припинити безпідставні звинувачення лотерейних операторів, які лунають від різних політиків і чиновників, затвердити ліцензійні умови, зміни в законодавство, якщо це необхідно, і видати ліцензії операторам. І тоді ситуація на ринку якісно зміниться.

- Коли ситуація з видачею ліцензій проясниться, ви можете спрогнозувати?

- Чесно кажучи, для мене незрозуміла ситуація, яка склалася з твердженням ліцензійних умов та видачею ліцензій. Видати ліцензію Міністерство фінансів може після затвердженням Кабінетом міністрів ліцензійних умов проведення лотерейної діяльності в Україні. Ліцензійні умови були розроблені і оприлюднені Мінфіном ще рік тому, в травні 2017 року. Наскільки мені відомо, відповідний проект постанови Кабміну був погоджений заінтересованими органами та пройшов експертизу Мін'юсту.

На сьогоднішній день проект ліцензійних умов знаходиться в Кабміні і очікує розгляду. І зараз, відповідне рішення має прийняти уряд. Мені важко робити прогнози щодо строків та можливості прийняття цього документа, оскільки ми не є безпосередніми учасниками цього процесу, а, як і інші, тільки беремо участь в обговоренні, коли запрошують.

У той же час, хочу відзначити, що наша компанія готова виконати всі умови для отримання ліцензії та почати впровадження стратегії розвитку. Сподіваюся, що це питання таки буде вирішено в найближчій перспективі.

- Як, на вашу думку, має розвиватися український ринок? І як насправді буде? Від чого це залежить?

- Можливий сценарій розвитку ринку лотерей в Україні виглядає досить простим і зрозумілим. Він буде аналогічний тим, які пройшли сусідні європейські країни.

В Україні є всі передумови як з точки зору людей, так і інфраструктури для впровадження технологій, у нас значний відсоток проникнення інтернету і смартфонів серед населення, добре розвиваються сучасні платіжні сервіси. У 2017 році соціологічна служба "Рейтинг" провела дослідження, яке показало, що 58% населення підтримують лотереї. При наявності певних можливостей, ми за рік-два подолаємо технологічний розрив, який сьогодні існує відносно європейських країн.

Зі свого боку, УНЛ має чітку стратегію розвитку, втілити яку ми зможемо після прийняття необхідних регуляторних актів з боку уряду.

Відповідна стратегія передбачає фокусування на ряді ключових напрямків. Інвестування в розвиток мережі, як наземної, так і цифрової. Мережа розповсюджувачів лотереї - це підприємці-партнери лотерейного оператора, які складають основу діяльності лотереї. Побудова мережі передбачає залучення тисяч підприємців до співпраці, створення робочих місць, генерацію додаткового доходу підприємцям, побудова партнерських відносин з місцевим населенням.

Необхідно розвивати комунікацію і пропозицію лотереї через інтернет і мобільні канали, оскільки потенційними гравцями в лотерею є все населення країни. Потрібно розуміти, що для нас ідеальним гравцем є людина, яка грає один раз в тиждень на невелику суму, щоб отримати шанс на величезний приз і задовольнити свою мрію. Ми не підтримуємо витрачання значних сум і постійну участь в лотереї, а тому інвестування у відповідальну гру є одним із пріоритетів стратегії розвитку.

Важливим пріоритетом є також розширення портфеля лотерейних ігор, які можуть бути цікавими і водночас безпечними. В цьому ми можемо покластися на наших міжнародних партнерів, що мають великий вибір ігор, які можна адаптувати під вимоги українського ринку.

Одна з ключових частин нашої стратегії - програма корпоративної соціальної відповідальності, яка передбачає спрямування частини прибутку на підтримку суспільно важливих проектів в галузі культури, спорту, музики і т. д. В цьому ми бачимо місію лотереї, як засобу залучення людей до участі у благодійності заради блага всього суспільства.