Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму

Владимир Зеленский в апреле сказал, что намерен добиться завершения войны на Донбассе в течение года. Для этого были предприняты ряд действий со стороны Украины: активизация и изменение хода "минского формата", введение перемирия в зоне ООС с 1 августа.

Появление в этот же период концепции переходного правосудия, которая также должна ускорить реинтеграцию оккупированных территорий, ее разработчик, глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич называет совпадением.

"Почему концепция нужна сейчас? Потому что мы должны быть готовы, что получим контроль над этими территориями", – уверяет он. По его словам, Украине уже сейчас нужно иметь необходимую нормативно-правовую базу, чтобы эффективно преодолеть последствия войны.

Что такое переходное правосудие? Это комплекс мер, в том числе в сфере уголовной юстиции, которые государство применяет для преодоления последствий войн и вооруженных конфликтов.

Обычно переходное правосудие включает в себя условия амнистии участников конфликтов или привлечения их к ответственности. Кроме того, в рамках переходного правосудия решаются вопросы компенсаций пострадавшим и принимаются меры для нормализации общественной жизни.

ООН беспрекословно приветствует и даже настаивает на применении переходного правосудия в постконфликтных странах, отмечая, что другой путь – создание международных трибуналов для расследования военных преступлений – требует куда больше расходов и времени.

Переходное правосудие в тех или иных формах применялось в Колумбии, Косово, Афганистане и многих африканских странах. В той же Колумбии специальным законом фактически амнистировали боевиков незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сдались властям и согласились возместить нанесенный ущерб мирным жителям.

Фото: twitter.com/osce_smm

Украинскую концепцию переходного правосудия готовила группа, созданная Зеленским еще в августе 2019 года. Руководитель группы Антон Кориневич пояснил РБК-Украина, что от обнародования полного текста концепции пока сознательно отказались, чтобы "избежать неправильного толкования". Но, по его словам, власть готовит коммуникационную стратегию, чтобы доходчиво и спокойно объяснить населению важность переходного правосудия.

Материалы концепции, подготовленные юристами рабочей группы, в середине лета были переданы в Офис президента для рассмотрения. Они оформлены в виде проекта указа главы государства, которым правительству будет поручено разработать необходимые законы и подзаконные акты переходного правосудия.

РБК-Украина пообщалось с представителями президента, правозащитниками и правоохранителями, которые были приобщены к разработке документа, выяснив их видение предложенной концепции.

Всем не простят

Антон Кориневич и его заместитель по рабочей группе, глава "Украинского Хельсинского союза по правам человека" (УХСПЧ) Александр Павличенко подчеркивают, что абсолютное большинство жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания и им не стоит бояться прихода украинской власти.

"Понятно, что большинство – около 95% населения, не столкнуться с какими-то негативными последствиями со стороны государства из-за того, что они, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие и так далее", – разъяснил изданию Павличенко.

Кориневич, в свою очередь, подчеркнул, что в концепции не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто – наказан.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", – отметил глава группы.

При этом в концепции, по его словам, четко и однозначно указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права. "Наша концепция – это не о всеобщем прощении", – подчеркнул Кориневич.

По его словам, концепция предусматривает также люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.

Это значит, что после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Прокурор АР Крым Игорь Поночовный обратил внимание РБК-Украина, что Россия сознательно "демонизирует" Украину и запугивает жителей оккупированных территорий вероятной уголовной ответственностью после деоккупации.

"Если мы будем говорить о том, что всех, кто был сторонником оккупации Крыма, будем привлекать к той или иной ответственности, то последствия вооруженного конфликта мы никогда не преодолеем и сам конфликт никогда не закончится. Потому что такие месседжи регулярно используются в Крыму пропагандой РФ как государством-оккупантом, там постоянно идет такое запугивание", – утверждает он.

Прокурор несколько иначе, чем правозащитники, видит нюансы переходного правосудия. По его мнению, действия представителей даже "мирных" профессий в период оккупации необходимо тщательно расследовать. И речь должна идти не столько о профессиях и должностях, сколько о действиях, которые совершал тот или иной человек, уверен собеседник.

"Есть, например, учителя, которые просто обучают детей, а есть те, которые пропагандируют службу в Вооруженных силах РФ. А это уже содержит признаки военного преступления. То есть однозначно должен быть субъективный подход при определении необходимости привлечения виновных к ответственности. Нельзя говорить, что учителей не трогаем, пожарных не трогаем, а полицейских – привлекаем", – рассуждает Поночовный.

Эксперты, опрошенные изданием, согласны, что преодоление последствий конфликта невозможно без расследования действий всех сторон конфликта.

"Если мы говорим о наиболее тяжких преступлениях, таких как военные преступления и преступления против человечности, то любой человек, их совершивший, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Независимо от стороны, за которую он воевал", – подчеркнул представитель Зеленского Антон Кориневич.

В то же время глава УХСПЧ Павличенко отметил, что, например, работая на линии разграничения, он тщательно исследовал проблему незаконных задержаний граждан обеими сторонами конфликта. По его словам, с украинской стороны были зафиксированы единичные случаи таких правонарушений, в отличие от пророссийских боевиков.

При разработке концепции также рассматривался вариант привлечения иностранных судей для расследования преступлений, совершенных в ходе конфликта. Но в итоге решили оставить возможность привлечения не судей, а иностранных экспертов.

Неким предвестником переходного правосудия можно считать программу Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", начатую в августе 2015 года. Воспользовавшись этой программой, боевики ОРДЛО могли сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. На запрос РБК-Украина в СБУ сообщили, что за пять лет программой воспользовались только 390 боевиков.

Восстановление правды и возмещение ущерба

Переходное правосудие сосредоточено не только на юридических процессах и уголовном праве, но и на восстановлении исторической справедливости после окончания конфликта.

В концепции предусмотрено создание Комиссии правды – структуры, которая бы беспристрастно собирала информацию о войне, ее перипетиях, рассказывала бы о реальном положении дел на начало конфликта, о его героях и антигероях.

"Это должен быть либо новосозданный орган или, учитывая проблему траты бюджетных средств на создание новой институции, эти функции можно возложить на уже существующий госорган", – рассуждает Кориневич. Он не исключает, что Комиссия правды может быть создана, например, при Институте национальной памяти.

Работа Комиссии должна будет пользоваться доверием всех сторон, говорит глава представительства президента в АР Крым. Это означает, что в ее состав могут войти представители оккупированных территорий.

"Но это точно не будет Пушилин или Аксенов (руководители оккупационных администраций в т.н. "ДНР" и "Республике Крым", - ред.). И точно ни о каких памятниках "Мотороле", "Гиви" или Захарченко речь не может идти", – подчеркнул собеседник.

Он обращает внимание, что ОРДЛО и Крым для украинской власти имеют один и тот же статус – временно оккупированные территории. Соответственно, концепция переходного правосудия в одинаковой мере распространяется на оба неподконтрольные региона. При этом Кориневич уверяет, что ответственности крымчан за принятие российского гражданства не будет.

"Мы не признаем это гражданство, у РФ нет такого права его давать. Мы называем это "принудительным гражданством", – сказал он.

Прокурор Поночовный также утверждает, что Украина даже после окончания конфликта не признает документы, изданные российской оккупационной администрацией в Крыму.

"Если мы сейчас скажем, что признаем документы или решения, связанные с правом собственности, то начнется просто бардак, поскольку много объектов недвижимости в Крыму были незаконно присвоены оккупантами, но при этом юридически они принадлежат гражданам Украины. Именно не признание каких-либо юридических документов и решений, изданных оккупационными властями, является залогом того, что процесс аннексии Крыма Россией никогда не завершится", – объясняет он.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Важным элементом переходного правосудия является также вопрос выплаты компенсаций гражданскому населению за нанесенный в ходе войны ущерб. Украинская концепция предполагает, что будет создан некий фонд, который будет заниматься этими выплатами.

Кориневич отметил, что на данный момент взыскать эти деньги со страны-агрессора достаточно проблематично. При этом он уверен, что в дальнейшем эти средства можно будет взыскать с РФ в порядке регресса. Иными словами, лицо, возместившее ущерб взамен лица, его причинившего, будет иметь право требовать вернуть свои деньги.

"Пока мы не можем взыскать эти деньги с России, Украина может осуществлять эти выплаты при участии международных партнеров", – предположил представитель президента в АР Крым.

Другой вопрос, что с оцениванием масштабов нанесенного ущерба могут быть проблемы, считает правозащитник Павличенко. К примеру, недвижимость на линии разграничения на данный имеет крайне низкую стоимость и вряд ли может быть объективно оценена.

"Эти дома (на линии разграничения, - ред.) никто не будет покупать, их стоимость нулевая. Это означает, что если произошло какое-то повреждение, например, снесло крышу, разбилось окно, то можно только оценить стоимость ремонта", – объясняет он.

Именно поэтому, как считает глава УХСПЧ Александр Павличенко, необходимо разработать специальную методологию оценки ущерба, нанесенного в ходе войны на Донбассе.