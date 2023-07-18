Александрос Александру, власник Glusco Energy SA: Я не знайомий з Медведчуком, Glusco Energy купував для здачі АЗС в оренду

Навесні минулого року новим власником кіпрської торгової компанії SNEL ENERGY LTD став громадянин Кіпру Александрос Александру. Компанія володіє та управляє мережею понад 100 АЗС та 6 нафтобазами під брендом Glusco в Україні.

Як відомо, колишній власник компанії, грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс, придбав Glusco в ізраїльського бізнесмена Нісана Мойсеєва, якого повʼязують з Віктором Медведчуком.

Майже одразу після угоди Александру з Аніфантакісом уряд України вирішив передати активи групи в управління НАК "Нафтогаз". Зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, причина, чому АЗС Glusco передали "Нафтогазу", – її ймовірний зв'язок із Росією. Новий бенефіціар очікувано виступив проти цього рішення, назвавши ситуацією непорозумінням.

У розмові з РБК-Україна кіпріот також наголошує, що особисто не знає Медведчука і ніколи з ним не зустрічався. А рішення викупити компанію одразу на початку вторгнення пояснює лише бізнес-інтересами. З рішенням української влади Александру не змирився, тому планує позови у міжнародні суди, щоб повернути актив.

Про подробиці угоди, мотиви придбання ризикованого активу, ситуацію в компанії та судовий позов – Александрос Александру розповів в інтервʼю РБК-Україна.

– Ви стали власником кіпрської торгової компанії SNEL ENERGY LTD, якій належать 100% акцій Glusco Energy SA, навесні минулого року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як готувалася угода з колишнім власником компанії Дімітріосом Аніфантакісом? Хто був ініціатором?

– Дімітріос Аніфантакіс сам став власником Glusco наприкінці 2021 року, тобто менш ніж за півроку до початку широкомасштабної війни в Україні. Аніфантакіса я знаю два роки, і це справді один із провідних менеджерів на ринку торгівлі нафтопродуктами, і те, що в його кар'єрі рано чи пізно стався б факт купівлі великого гравця на ринку, було питанням часу.

Я був директором Snel Energy Limited у той момент, коли Дімітріос купував Glusco. Звичайно, коли Дімітріос вирішив перепродати актив - він запропонував мені, і я погодився. Угоду було завершено протягом тижня. Все пройшло швидко, оскільки Аніфантакіс хотів продати швидко дистрес-актив. Більшість часу пішла на складання договорів та оформлення документів. Деталі переговорів та умови угоди я не можу розголошувати, це конфіденційна інформація.

– Чи можете ви розголошувати вартість угоди? Якщо навіть не називати конкретну суму – актив було оцінено у ринкову вартість чи з дисконтом через воєнні дії в Україні?

– Я купував актив із поточними зобов'язаннями, які враховувалися під час розрахунку вартості активу. Щодо вартості: це була оплата та додаткові зобов'язання групи перед третіми особами. Так, угода була з дисконтом з огляду на військові дії в Україні та невизначеність щодо активу.

– Чи займалися ви раніше трейдингом у нафтогазовій промисловості?

– Ні, не займався. Я хочу наголосити, що купував цей бізнес як комерційну нерухомість. Я розраховував отримувати пасивний прибуток від передачі АЗС в оренду великим гравцям ринку, а не від операційної, трейдингової діяльності.

– У чому ваш інтерес? З якою метою ви купували цю компанію? Чи не вважаєте такий актив надто ризиковим з огляду на нестабільну ситуацію в Україні?

– Я купував актив для подальшої здачі в оренду його потужностей. Так, в Україні триває повномасштабна війна, але й країна продовжує жити, розвиватися, і паливний ринок не є винятком. Я не вважаю актив ризиковим, бо впевнений у перемозі України.

– За даними українських контролюючих органів, у володінні Greenenergo Trading SA в Україні було 172 АЗС та до 62 об'єктів нерухомості: складські приміщення, офіси, земельні ділянки, нафтобази та майнові комплекси. Чи це відповідає дійсності?

– За моїми даними, інформація виглядає інакше: бізнес активи GREENENERGO TRADING S.A. складалися з паливних складів, АЗК під брендом GLUSCO. На 24 лютого 2022 року компанія мала 125 АЗС та було працевлаштовано 616 осіб.

– Що з цього компанія втратила внаслідок бойових дій?

– По-перше, сьогодні частина активів перебуває в окупації, їхня доля мені невідома. Частину активів точно знищено. По-друге, я не маю доступу до активів, оскільки вони експропрійовані державою Україна, і ними керує "Нафтогаз". По-третє, я зараз не маю контакту зі співробітниками.

Склалася така ситуація, що через війну та поточне управління активами "Нафтогазом", я втратив цінних ключових співробітників та досвідчений менеджмент, які працювали в компанії роками, знали особливості обладнання, перспективи та нюанси кожного з об'єктів компанії. Багато хто пішов, частина на фронті, дехто перебрався до інших країн, дехто перейшов до конкурентів.

Але, попри це, поки я міг контролювати компанію, мені вдалося (з початку повномасштабного вторгнення) передати українській армії понад два мільйони літрів палива та 14 із 21 бензовозів, які були моєю власністю. При цьому ще чотири з них знаходяться на окупованих територіях і тому не використовуються.

– З якими фінансовими показниками компанія завершила 2022 рік? Що було у планах на 2023 рік?

– Оскільки я не маю доступу до компанії, її фінансові показники мені невідомі. Залучені мною аудитори для підготовки консолідованої фінансової звітності групи не можуть отримати доступ до документів компанії. Всю відповідальність за поточний стан компанії несе "Нафтогаз".

– Хто керує компанією в Україні?

– Я – кінцевий бенефіціарний власник (UBO) та реальний власник групи SNEL (раніше – Glusco) в Україні. Але, держава через АРМА та КМУ усунула мене від володіння та управління активами. Ці дії мають точне формулювання – експропріація майна.

Навесні 2022 року держава Україна незаконно заарештувала корпоративні права, нерухомість групи SNEL і передала все управління НАК "Нафтогаз". Було незаконно призначено менеджерів з-поміж співробітників "Нафтогазу", а компанії перейшли під контроль держави. З того часу я не маю доступу до управління компаніями та не володію інформацією про них.

Через відкриті дані бачу, що менеджери змінюються. Але хто ці люди – мені невідомо, я з ними не знайомий.

– За кілька місяців після зміни власника, український уряд розпорядився передати майно ТОВ "Glusco Україна" та ТОВ "Glusco Рітейл" під управління НАК "Нафтогаз". Коли ви дізналися про це рішення?

– Зі ЗМІ. Українська сторона мене не повідомила. Я одразу звернувся до юридичної компанії для захисту своїх прав та інтересів.

– Чи були у вас, чи у ваших представників в Україні контакти з урядом чи іншими уповноваженими органами з цього, чи іншого питання?

– Прямих контактів із представниками української влади у мене не було, зі мною ніхто на зв'язок не виходив. Хоча неодноразово я звертався, зокрема, до Офісу президента, Кабінету міністрів України, тимчасової слідчої комісії при Верховній раді з питань роботи економічного блоку правоохоронної системи. Жодних відповідей досі я не отримав.

Александрос Александру, власник Glusco Energy SA (фото з особистого архіву)

– На вашу думку, чим спричинене рішення влади? Чи пропонували ви допомогу владі з постачанням палива? Чи були подібні запити компанії безпосередньо від Міноборони чи інших структур?

– Причини мені не відомі, я можу лише припускати, аналізуючи інформацію з відкритих джерел. Попередній керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко навесні 2022 року в інтерв'ю сказав, що "Нафтогазу" поставлене завдання стати так званим національним оператором АЗС. Вважаю, що через незаконну експропріацію приватної власності держава реалізовує це завдання. Я не пропонував допомогу владі з постачанням палива, тому що не є експертом з палива.

– Активи Glusco за клопотанням ОГПУ було передано до АРМА. Офіційною причиною називалися зв'язки власників бізнесу з країною агресором та підтримка бойових дій проти України. Як ви можете прокоментувати це?

– Мені складно сказати чому мене називають тим, хто якось пов'язаний з країною агресором і тим, хто підтримує бойові дії проти України. Я законний власник цього активу, маю всі документи, що підтверджують право власності, я вже говорив про те, скільки допомоги надав ЗСУ. І досі не розумію, чому куплений мною бізнес в мене намагаються відібрати. Я вважаю, що це помилка, і що подібне могло статися лише у країні, що воює, де всі працюють на перемогу і немає часу розбиратися. Але, я маю намір довести свої права та відстояти свій бізнес. Сподіваюся, що держава зрозуміє та виправить цю помилку.

– Чи знайомі ви з Віктором Медведчуком? Саме його в Україні вважають кінцевим бенефіціаром мережі АЗС Glusco до продажу.

– Я не знайомий із Віктором Медведчуком, ніколи з ним не зустрічався, як і з його дружиною та представниками. Я – громадянин країни Євросоюзу, Кіпру. Не живу в Україні, і мені важко коментувати внутрішню політику в Україні, а також чутки, які існують у країні. Я реальний бенефіціар компанії, тому що на законних підставах купив цей бізнес у Дімітріоса Аніфантакіса.

– Попри це, на початку травня президент Володимир Зеленський додатково ввів санкції проти компаній, що входять до групи SNEL (з них три з реєстрацією на Кіпрі та одна – у Швейцарії). Міністерство юстиції може подати позов до ВАКС щодо компанії SNEL. Враховуючи все перераховане вище, ви дійсно готові продовжувати боротьбу за володіння активом, доводити відсутність зв'язків з російськими політиками? Якщо вважаєте рішення української влади протиправними – у чому ваша мотивація?

– Я заперечую всі можливі звинувачення. Юристи вже готують звернення до суду для оскарження цього рішення президента. Також зараз вивчаємо питання звернення до інвестиційного арбітражу за фактом експропріації моїх активів.

По-перше, запровадження санкцій я розглядаю як реакцію на мою активну позицію щодо захисту своїх прав у рамках кримінальних справ. Моїми адвокатами подано понад 300 різних клопотань та скарг, які не були задоволені. Держава, щоб ускладнити цю роботу, запровадила санкції.

По-друге, навіть слідчі зібрали докази відсутності злочину. Формально, кримінальну справу було розпочато за фактами податкових порушень та незаконних операцій із паливом посадовими особами якоїсь компанії. Я навіть не впевнений, що вона входила до групи Glusco. За 4 роки розслідування жодних доказів цих порушень не виявлено. Більше того, слідство має експертні висновки, що підтверджують відсутність порушень, які стали формальним приводом для кримінальної справи. Попри це, кримінальна справа існує у замороженому вигляді вже п'ятий рік і використовується лише для експропріації активів.

За фактом експропріації активів я подав скаргу до ЄСПЛ.

Моя мотивація – це досягти справедливості: я купив актив і хочу ним користуватися, а в мене його незаконно намагаються відібрати. Усе це суперечить як закону, так і загальноприйнятим людським цінностям. Але я налаштований боротися.

– Чи зверталися ви через цю ситуацію до Міністерства закордонних справ Кіпру, посольства України на Кіпрі?

– Звичайно, на всі ці органи влади мої юристи направили звернення з проханням розібратися в ситуації, що склалася. Також надіслано скаргу до Єврокомісії.



– Що відбувається з компанією зараз? Які сценарії розвитку припускаєте ви?

– Ми стежимо за інформацією із відкритих джерел. Крім того, мої юристи "тримають руку на пульсі" та ведуть усі судові процеси.

"Нафтогаз" привласнив незаконно мої заправки, і зараз вони працюють під брендом U.GO. Я вважаю, що правосуддя в Україні відбудеться і мої права будуть відновлені.