Александрос Александру, владелец Glusco Energy SA: Я не знаком с Медведчуком, Glusco Energy покупал для сдачи АЗС в аренду

Весной прошлого года новым владельцем кипрской торговой компании SNEL ENERGY LTD стал гражданин Кипра Александрос Александру. Компания владеет и управляет сетью более 100 АЗС и 6 нефтебаз под брендом Glusco в Украине.

Как известно, бывший владелец компании – греческий бизнесмен Димитриос Анифантакис – приобрел Glusco у израильского бизнесмена Нисана Моисеева, которого связывают с Виктором Медведчуком.

Почти сразу после соглашения Александру с Анифантакисом правительство Украины решило передать активы группы в управление НАК "Нафтогаз". По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, причина, по которой АЗС Glusco передали "Нафтогазу", – ее вероятная связь с Россией. Новый бенефициар ожидаемо выступил против этого решения, назвав ситуацию недоразумением.

В разговоре с РБК-Украина киприот также отмечает, что лично не знает Медведчука и никогда с ним не встречался. А решение выкупить компанию сразу в начале вторжения объясняет только бизнес-интересами. С решением украинских властей Александрос не смирился, поэтому планирует иски в международные суды, чтобы вернуть актив.

О подробностях соглашения, мотивах приобретения рискованного актива, ситуации в компании и судебном иске – Александрос Александру рассказал в интервью РБК-Украина.

– Вы стали владельцем кипрской торговой компании SNEL ENERGY LTD, которой принадлежат 100% акций Glusco Energy SA, весной прошлого года – то есть уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как готовилось соглашение с бывшим владельцем компании Димитриосом Анифантакисом? Кто был инициатором?

– Димитриос Анифантакис сам стал собственником Glusco в конце 2021 года, т.е. менее чем за полгода до начала широкомасштабной войны в Украине. Анифантакиса я знаю два года, и это действительно один из ведущих менеджеров на рынке торговли нефтепродуктами, и то, что в его карьере рано или поздно произошел бы факт покупки крупного игрока на рынке, – было вопросом времени.

Я был директором Snel Energy Limited в тот момент, когда Димитриос покупал Glusco. Естественно, когда Димитриос задумался о перепродаже актива - он предложил мне, и я согласился. Сделка была завершена в течение недели. Все прошло быстро, так как Анифантакис хотел продать быстро дистресс-актив. Большая часть времени ушла на составление договоров и оформление документов. Детали переговоров и условия сделки я разглашать не могу, это конфиденциальная информация.

– Можете ли вы разглашать стоимость сделки? Если даже не называть конкретную сумму – актив был оценен в рыночную стоимость или с дисконтом из-за военных действий в Украине?

– Я покупал актив с текущими обязательствами, которые учитывались при расчете стоимости актива. По стоимости: это была оплата и дополнительные обязательства группы перед третьими лицами. Да, сделка была с дисконтом, учитывая военные действия в Украине и неопределенность в отношении актива.

– Занимались ли вы раньше трейдингом в нефтегазовой промышленности?

– Нет, не занимался. Я хочу подчеркнуть, что покупал этот бизнес как коммерческую недвижимость. Я рассчитывал получать пассивный доход от передачи АЗС в аренду крупным игрокам рынка, а не от операционной, трейдинговой деятельности.

– В чем ваш интерес? С какой целью вы покупали эту компанию? Не считаете ли такой актив слишком рискованным, учитывая нестабильную ситуацию в Украине?

– Я покупал актив для последующей сдачи в аренду его мощностей. Да, в Украине идет полномасштабная война, но и страна продолжает жить, развиваться, и топливный рынок не исключение. Я не считаю актив рисковым, так как уверен в победе Украины.

– По данным украинских контролирующих органов, во владении Greenenergo Trading SA в Украине было 172 АЗС и до 62 объектов недвижимости: складские помещения, офисы, земельные участки, нефтебазы и имущественные комплексы. Соответствует ли это действительности?

– По моим данным, информация выглядит иначе: в бизнес активы GREENENERGO TRADING S.A. входили топливные склады, АЗК под брендом GLUSCO. На 24 февраля 2022 года компания имела 125 АЗС и было трудоустроено 616 человек.

– Что из этого компания потеряла в результате боевых действий?

– Во-первых, на сегодняшний день часть активов находится в оккупации, их судьба мне не известна. Часть активов точно уничтожена. Во-вторых, я не имею доступ к активам, поскольку они экспроприированы государством Украина, и ними управляет "Нафтогаз". В-третьих, у меня сейчас нет контакта с сотрудниками.

Сложилась такая ситуация, что из-за войны и текущего управления активами "Нафтогазом", я потерял ценных ключевых сотрудников и опытный менеджмент, которые работали в компании годами, знали особенности устройства оборудования, перспективы и нюансы каждого из объектов компании. Многие ушли, часть на фронте, некоторые перебрались в другие страны, кое-кто перешел к конкурентам.

Но, несмотря на это, пока я мог контролировать компанию, мне удалось (с начала полномасштабного вторжения) передать украинской армии более двух миллионов литров топлива и 14 из 21 бензовозов, которые были моей собственностью. При этом еще 4 из них находятся на оккупированных территориях и потому не используются.

– С какими финансовыми показателями компания завершила 2022 год? Что было в планах на 2023 год?

– Так как у меня нет доступа к компании, ее финансовые показатели мне не известны. Привлеченные мною аудиторы для подготовки консолидированной финансовой отчетности группы не могут получить доступ к документам компании. Всю ответственность за текущее состояние компании несет "Нафтогаз".

– Кто управляет компанией в Украине?

– Я – конечный бенефициарный собственник (UBO) и реальный владелец группы SNEL (ранее – Glusco) в Украине. Но, государство через АРМА и КМУ отстранило меня от владения и управления активами. Эти действия имеют точную формулировку – экспроприация имущества.

Весной 2022 года государство Украина незаконно арестовало корпоративные права, недвижимость группы SNEL и передало все в управление НАК "Нафтогаз". Были незаконно назначены менеджеры из числа сотрудников "Нафтогаза", а компании перешли под контроль государства. С того времени я не имею доступ к управлению компаниями и не владею информацией о них.

Через открытые данные я вижу, что менеджеры меняются. Но, кто эти люди – мне неизвестно, я с ними не знаком.

– Через несколько месяцев после смены собственника, украинское правительство распорядилось передать имущество ООО "Glusco Украина" и ООО "Glusco Ритейл" под управление НАК "Нафтогаз". Когда вы узнали об этом решении?

– Из СМИ. Украинская сторона меня не уведомила. Я сразу же обратился в юридическую компанию для защиты своих прав и интересов.

– Были ли у вас или у ваших представителей в Украине контакты с правительством или другими уполномоченными органами по этому или иному вопросу?

– Прямых контактов с представителями украинских властей у меня не было, со мной никто на связь не выходил. Хотя неоднократно я обращался, в том числе, в Офис президента, Кабинет министров Украины, Временную следственную комиссию при Верховной раде Украины по вопросам работы экономического блока правоохранительной системы. Никаких ответов до сих пор я не получил.

Александрос Александру, владелец Glusco Energy SA (фото из личного архива)

– По вашему мнению, чем вызвано решение власти? Предлагали ли вы помощь властям с поставкой топлива? Возможно ли были подобные запросы компании непосредственно от Минобороны или других структур?

– Причины мне не известны, я могу только предполагать, анализируя информацию из открытых источников. Предыдущий руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко весной 2022 года в интервью сказал, что "Нафтогазу" поставлена задача стать так называемым национальным оператором АЗС. Полагаю, что через незаконную экспроприацию частной собственности государство реализовывает эту задачу. Я не предлагал помощь властям с поставками топлива, так как не являюсь экспертом по топливу.

– Активы Glusco по ходатайству ОГПУ были переданы в АРМА. Официальной причиной назывались связи владельцев бизнеса со страной агрессором и поддержка боевых действий против Украины. Как вы можете прокомментировать это?

– Мне сложно сказать по какой причине меня называют тем, кто как-то связан со страной агрессором и тем, кто поддерживает боевые действия против Украины. Я законный владелец данного актива, у меня есть все документы, подтверждающие право собственности, я уже говорил о том, сколько помощи предоставил ВСУ. И до сих пор не понимаю, почему купленный мною бизнес у меня пытаются отобрать. Я считаю, что это ошибка, и что подобное могло случиться только в воюющей стране, где все работают на победу и некогда разбираться. Но, я намерен доказать свои права и отстоять свой бизнес. Надеюсь, что государство осознает и исправит допущенную ошибку.

– Знакомы ли вы с Виктором Медведчуком? Именно его в Украине считают конечным бенефициаром сети АЗС Glusco до ее продажи.

– Я не знаком с Виктором Медведчуком, никогда с ним не встречался, как и с его женой и представителями. Я гражданин страны Евросоюза, Кипра. Не живу в Украине, и мне сложно комментировать внутреннюю политику в Украине, а также слухи, которые существуют в стране. Я реальный бенефициар компании, так как законно купил этот бизнес у Димитриоса Анифантакиса.

– Несмотря на это, в начале мая президент Владимир Зеленский дополнительно ввел санкции против компаний, входящих в группу SNEL (из них три с регистрацией на Кипре и одна – в Швейцарии). Министерство юстиции может подать иск в ВАКС в отношении компании SNEL. Учитывая все вышеперечисленное, вы действительно готовы продолжать борьбу за обладание активом, доказывать отсутствие связей с российскими политиками? Если считаете решение украинской власти противоправными – в чем ваша мотивация?

– Я отрицаю все возможные обвинения. Юристы уже готовят обращения в суд для обжалования этого решения президента. Также, сейчас изучаем вопрос обращения в инвестиционный арбитраж по факту экспроприации моих активов.

Во-первых, введение санкций я рассматриваю, как реакцию на мою активную позицию по защите своих прав в рамках уголовных дел. Моими адвокатами подано более 300 различных ходатайств и жалоб, которые не были удовлетворены. Государство, чтобы усложнить эту работу, ввело санкции.

Во-вторых, даже следователи собрали доказательства отсутствия преступления. Формально, уголовное дело было начато по фактам налоговых нарушений и незаконных операций с топливом должностными лицами какой-то компании. Я даже не уверен, что она входила в группу Glusco. За 4 года расследования никаких доказательств этих нарушений не выявлено. Более того, следствие имеет экспертные заключения, которые подтверждают отсутствие нарушений, которые стали формальным поводом для уголовного дела. Несмотря на это, уголовное дело существует в замороженном виде уже пятый год и используется только для экспроприации моих активов.

По факту экспроприации активов я подал жалобу в ЕСПЧ.

Моя мотивация – это добиться справедливости: я купил актив и хочу ним пользоваться, а у меня его незаконно пытаются отобрать. Все это противоречит как закону, так и общепринятым человеческим ценностям. Но, я настроен бороться.

– Обращались ли вы из-за сложившейся ситуации в Министерство иностранных дел Кипра, посольство Украины на Кипре?

– Конечно, на все эти органы власти мои юристы направили обращения с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Также отправлена жалоба в Еврокомиссию.

– Что происходит с компанией сейчас? Какие вы предполагаете сценарии развития?

– Мы следим за информацией из открытых источников. Кроме того, мои юристы "держат руку на пульсе" и ведут все судебные процессы.

"Нафтогаз" присвоил незаконно мои заправки, и сейчас они работают под брендом U.GO. Я считаю, что правосудие в Украине состоится, и мои права будут восстановлены.