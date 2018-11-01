Александр Вилкул как запасной вариант Ахметова

Ринат Ахметов и Александр Вилкул (коллаж РБК-Украина)

Александр Вилкул - потомственный регионал. Несмотря на свою принадлежность и многолетнюю лояльность крылу Рината Ахметова, так и не вырос до масштабов полноценного партийного лидера. В нынешних предвыборных раскладах ему достается только скамейка запасных, с которой он будет наблюдать, как политику делают старшие и более опытные товарищи.

Молодой да папин

В Оппозиционном блоке сейчас непростое время. Три группы ведут активные переговоры о том, кто от имени экс-регионалов пойдет на президентские выборы. И самый главный вопрос, кто сможет создать самый удачный задел для конвертации президентской компании в результат на парламентских выборах.

В данный момент, Александр Вилкул выглядит из всех претендентов наиболее блекло. Хотя он и является сопредседателем фракции Оппоблока в парламенте, сейчас он скорее является формальным "держателем пакета" интересов Рината Ахметова. Как сообщали СМИ, нередко его не воспринимают всерьез даже сами экс-регионалы, позволяя высказываться о нем свысока и даже пренебрежительно.

Не воспринимают Александра Вилкула всерьез и социологи, которые практически не включают его в свои замеры общественного мнения. По всей видимости, его нынешний рейтинг настолько незначителен, что не превышает статистической погрешности. Попытки стартовать с родной Днепропетровской области пока не увенчались успехом и не дали резкого прироста голов. Судя по облитым краской билбордам, они, скорее, дали Вилкулу-младшему хороший антирейтинг, чем задел для внутрипартийной борьбы.

Начальник ГОКа и его неудачи

Карьера Александра Вилкула неразрывно связана с Ринатом Ахметовым. Сразу же после окончания учебы в вузе он отправился работать на предприятие Южный горно-обогатительный комбинат. Сразу стартовав с позиции начальника коммерческо-финансового управления в 1997 году, уже через пять лет он стал зампредом предприятия. В октябре 2003 года Вилкул уже и.о. председателя правления, генеральный директор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". А еще через год он становится гендиректором Севгока и ЦГОКа одновременно. Сейчас оба предприятия входят в группу Метинвест.

Два раза Александр Вилкул становился нардепом и оба раза по списку Партии Регионов. В 2010 году он был назначен Виктором Януковичем главой Днепропетровской ОГА. Его отец - Юрий Вилкул был председателем тамошнего облсовета с 2006 года, и покинул должность после назначения его сына главой облгосадминистрации.

Александр Вилкул был полностью ведомым и контролируемым кадром Рината Ахметова. Его назначение расценивалось как передача Ахметову на откуп и Днепропетровской области, так как только Донбасса ему уже было мало. Сам же Ахметов за этот период очень сильно укрепился в области, которая считалась вотчиной Коломойского и Пинчука.

В декабре 2012 года Виктор Янукович передвигает Александра Вилкула на пост вице-премьера. В этой должности Вилкул-младший пробыл вплоть до 27 февраля 2014 года, когда на улицах Киева уже две недели лилась кровь. Только бегство экс-президента Виктора Януковича заставило его, как и других членов правительства, уйти в отставку.

На время Александр Вилкул исчезает. В июне 2014 года, он по образцу другого одиозного беглеца Александра Клименко на время меняет вывеску и возглавляет фонд Украинская перспектива. Но в Верховную раду проходит под знаменами экс-Партии Регионов – Оппозиционного блока. Тогда же он становится вице-премьером. Но уже в "теневом" и ничего не значащем "Кабмине", который даже не ведет никакой деятельности.

После Революции достоинства карьера Александра Вилкула складывалась совсем неудачно. Он так же сделал ряд неудачных ставок на одиозных людей, хотя и на региональном уровне.

Осенью 2015 года Александр Вилкул был выдвинут экс-регионалами кандидатом на выборах городского головы Днепра. И хотя он хорошо знаком со спецификой города и местными функционерами, он не смог выиграть выборы у тогда еще креатуры Коломойского – Бориса Филатова. В свою очередь, его отец, Юрий Вилкул выиграл и очередные и повторные выборы мэра Кривого Рога.

Чуть позже летом Александр Вилкул на довыборах в Верховную раду поддержал очень сомнительного кандидата – Загида Краснова. Он даже снялся с ним для кампании наружной рекламы.

Краснов – бизнесмен с прошлым из 90-х годов уже неоднократно проигрывал выборы в различных мажоритарных округах Днепра. Кроме того, за ним числится скандал вокруг Днепропетровского стрелочного завода с последующим загадочным самоубийством его директора.

И хотя Краснов не имеет никакого отношения в партии экс-регионалов, Александр Вилкул, фактически дал тому напрокат авторитет Оппоблока, который был запятнан поражением на довыборах в Верховную раду.

Распасовка для человека Ахметова

За последние годы Александр Вилкул предпринял ряд не особо удачных шагов в политике. На региональном уровне он умудрился проиграть местные выборы в своем "базовом" регионе. Ведь "регионалы" до сих пор воспринимаются в Днепре как пособники сепаратистов, а побоище под обладминистрацией в январе 2015 года им, пожалуй, не простят никогда.

Кануть в политическое небытие ему не дают только усилия Генпрокуратуры и других приближенных нынешнему президенту людей. В июле 2017 года против Александра Вилкула было возбуждено уголовное дело. Подзабытого лидера второго эшелона заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

Днепропетровская ГФС провела внеплановую проверку на предмет достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора. Как утверждали днепропетровские налоговики в электронной декларации за 2015-й год, установлено превышение активов над общей суммой полученных лицом доходов на сумму 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн.

В результате, орган ГФС обратился в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения лица и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Тогда ГПУ внесла в парламент прошение о снятии неприкосновенности с Александра Вилкула в первый раз. До голосования в стенах парламента дело так и не дошло. Но нужно сказать, что эта распасовка проверок и возбуждений уголовных сделана людьми президента.

Внеплановую проверку провела Днепропетровская ГФС. Ее возглавляет Оксана Томчук. Она же была кандидатом в депутаты на довыборах в Верховную Раду в одном из мажоритарных округов Днепра в 2016 году. Однако в ходе гонки она сняла свою кандидатуру, чтобы дать БПП возможность добрать в городе еще один депутатский штык для фракции.

Летом 2016 года переговоры о снятии ее кандидатуры от имени президента вел Сергей Березенко, а финальное соглашение принималось на Банковой. В обмен на досрочную капитуляцию Оксана Томчук получила место главы областной ГФС, которое она и занимает с тех пор в статусе и.о. Близость же Юрия Луценко к действующему президенту не требует излишних доказательств.

Следующий пас от команды президента последовал в июне этого года, когда НАБУ совместно с САП ГПУ подозревали Вилкула в том, что он в 2015-2016 годах фактически пользовался домами и земельными участками в Козине Киевской области, но не внес их в декларацию.

В частности, депутат пользовался домом площадью 378,7 кв. м. и двумя земельными участками площадью 0,34 га и 0,15 га. Недвижимость зарегистрирована на бывшую тещу Вилкула - Марию Кондратюк. 25 мая в Раду направлено представление на снятие неприкосновенности с Вилкула. Но тогдашний "подкоп" под него был отбит достаточно легко – еще в регламентном комитете.

Последнее же представление Генпрокуратуры касается нового дела. Прокуроры считают, что Александр Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения, а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Но в Верховной раде не хватило голосов за снятие неприкосновенности.

Каждое новое возбужденное уголовное дело становится для Александра Вилкула прекрасным поводом стряхнуть пыль с поизносившегося образа оппозиционера и пламенного борца с режимом с подачи самой Банковой. Проигравший все в родной области экс-регионал, внезапно становится преследуемым лидером едва ли не всеукраинского масштаба. А каждый новый внос представления о снятии депутатской неприкосновенности становится для Александра Вилкула очередным поводом для новой волны его медийной активности во всех массовых СМИ и таблоидах.

Не меньшим счастливым совпадением является то, что «обострение» по линии Генпрокуратуры происходит в момент, когда в кругу экс-регионалов идет активная партийная дискуссия на тему, кто же будет представлять партию на выборах. То есть прокуратура, фактически, помогает Александру Вилкулу в процессе внутривидовой борьбы за звание лучшего кандидата.

Еще интереснее поддержка Александра Вилкула выглядит на фоне явного консенсуса с президентом его патрона и куратора – Рината Ахметова. Ему удалось успешно свернуть громкую "деолигархизацию" в 2015 году и, вероятно, достичь взаимовыгодного компромисса с президентом. Тогда, глава комиссии НКРЭКУ Дмитрий Вовк утвердил выгодную для тепловой генерации Рината Ахметова формулу "Роттердам+".

Поэтому любое "преследование" Александра Вилкула по линии Генпрокуратуры не может вызывать ничего, кроме умиления. Судя по всему, команда действующего президента активно подыгрывает протеже Рината Ахметова, стремясь внести в ряды экс-регионалов как можно больше раздоров и бесплодных дискусиий.