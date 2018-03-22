Аквариум с секретами: уйдет ли в отставку антикоррупционный прокурор Холодницкий

"Там веселая прослушка. Американцы ее уже слушали, и настаивают на тихом уходе Холодницкого. И требуют, чтобы дальше них эта запись не пошла", - говорит источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

20 марта в СМИ появилась информация о возможной отставке руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. В самом ведомстве эту информацию не подтверждают, и заверили РБК-Украина, что Холодницкий выполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Однако, по словам нескольких собеседников издания, знакомых с ситуацией, основания для таких разговоров есть, и вскоре Холодницкий действительно может покинуть должность. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Во вторник, 20 января, сразу несколько украинских СМИ сообщили о том, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий может уйти в отставку. Причиной называли обнаружение ним прослушивающих устройств у себя в кабинете, установленных на аквариуме.

Официально в САП в этот день такую информацию РБК-Украина не подтвердили: "Назар Холодницкий выполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ (Артемом Сытником, - ред.) отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели. Запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП".

Однако, позднее сразу несколько информированных собеседников рассказали, что отставка антикоррупционного прокурора все же вероятна. Один из нардепов, который знаком с ситуацией в правоохранительных ведомствах, говорит, что Холодницкий написал заявление об отставке. "Заявлению еще не дали ход. Официально он будет мотивировать состоянием здоровья", - отметил он, и уточнил, что скорее всего увольнение Холодницкого, если и состоится, то не в ближайшее время, поскольку сначала руководитель САП намеревался уйти в отпуск до середины апреля.

Другой собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах говорит, что заявление еще не написано Холодницким, но вероятность его отставки высока. "Он сначала отгуляет отпуска-больничные, получит очередное звание и так далее. К маю, вероятно, может уйти", - говорит он.

Как объясняют источники, основанием для такого шага Холодницкого стали разговоры, записанные с помощью устройства, установленного в кабинете руководителя САП несколько недель назад. Запись якобы вели детективы НАБУ. "Нашли (устройство, - ред.) на стенке аквариума. Запись вело НАБУ", - рассказал один из парламентариев, добавив, что содействие детективам оказывал один из заместителей Холодницкого. И именно эта запись стала инструментом для того, чтобы Холодницкий в добровольно-принудительном порядке ушел с должности, пояснил собеседник.

"Там веселая прослушка. Американцы ее уже слушали, и настаивают на тихом уходе Холодницкого. И требуют, чтобы дальше них эта запись не пошла", - говорит другой источник в правоохранительных органах.

Информацию о том, что детективы НАБУ несколько недель слушали руководителя САП подтверждают и парламентарии, дружественные к директору НАБУ Артему Сытнику. По словам ряда нардепов, ничего уголовного впоследствии на записях не было запечатлено, исключительно высказывания, подпадающие под дисциплинарный проступок. Тем не менее и такой проступок, согласно статье 49 закона "О прокуратуре", может грозить увольнением с должности.

По законодательству (5 п. 8 ст. закона "О прокуратуре"), одна из функций САП состоит в осуществлении надзора за соблюдением законов при проведении НАБУ оперативно-розыскной деятельности. Однако в этой же статье, в пункте 7 уточняется: "Надзор за досудебным расследованием коррупционных преступлений в случае их совершения прокурором САП осуществляет прокурор, который определяется Генеральным прокурором из числа своих заместителей (кроме руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры) или руководителей департаментов Генеральной прокуратуры Украины".

Таким образом, расследование в отношении кого-либо из САП не могло проходить без ведома генпрокурора Юрия Луценко. И, соответственно, свое расследование детективы проводили под надзором кого-то из прокуроров - заместителя генпрокурора или руководителя департамента - назначенного Луценко.

"Недавно Холодницкий закрыл одно крупное дело. У НАБУ возникло подозрение, что сделал он это не просто так. И они пошли к Луценко", - сообщил изданию один из членов антикоррупционного комитета, пожелавший остаться неизвестным. Версия о том, что детективы якобы заподозрили Холодницкого в получении взятки, озвучивают и другие опрошенные изданием информированные собеседники.

По их словам, в НАБУ ведется расследование некоего дела против Холодницкого. Процессуальное руководство за расследованием НАБУ проводилось Владимиром Гуцуляком. Гуцуляк возглавляет Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, известный весьма напряженными отношениями с НАБУ. Так, в августе 2016 года прямо в центре Киева состоялась драка между детективами и прокурорами. В НАБУ тогда заявили о незаконном похищении своих сотрудников. Гуцуляк в свою очередь сообщил, что следователи ГПУ обнаружили оборудование для прослушки и стационарной слежки, установленное в квартире в Киеве на улице Симона Петлюры, окна которой выходят на помещение одного из департаментов Генпрокуратуры. Также НАБУ в течение продолжительного времени проводило расследование в отношение бывшего заместителя Гуцуляка Дмитрия Суса. Именно в рамках расследования НАБУ Сус был задержан в июле 2017 года на территории аэропорта "Борисполь". А в феврале этого года суд арестовал экс-прокурора без права залога.

"Луценко знал о прослушке, ее согласовывал Гуцуляк. Сейчас у генерального выровнялись отношения с НАБУ, наши международные партнеры их помирили", - говорит собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах. Напомним, в конце прошлого года состоялся очередная война правоохранительных органов после скандала вокруг чиновницы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Луценко заявлял, что НАБУ незаконно занималось провокацией взятки, а СБУ проводило обыски на конспиративных квартирах антикоррупционного ведомства. На сторону НАБУ открыто встали международные партнеры Украины, в частности, посол США Мари Йованович. Позднее этот конфликт утих.

Стоит отметить, что, в случае ухода Холодницкого, новый глава САП будет назначен путем открытого конкурса, как это прописано в законе "О прокуратуре". Но в то же время законом никак не регламентируется, кто исполняет обязанности руководителя антикоррупционной прокуратуры от момента увольнения предыдущего и до момента назначения нового, на что уйдет не мало времени. Как обращают внимание опрошенные изданием парламентарии, с одной стороны обязанности могут перейти к первому заместителю главы САП Максиму Грищуку. Но с другой стороны, руководитель САП, следуя букве закона, является одновременно заместителем генпрокурора, а Грищук им не является. Поэтому обязанности могут перейти и к кому-либо из замов Луценко, либо же самому Луценко.

"Скорее всего, обязанности главы САП будет исполнять Луценко, пока не пройдут все конкурсы. А значит, он будет согласовывать действия НАБУ и так далее", - утверждает источник. Что подразумевает глубокую информированность генпрокурора о делах антикоррупционного ведомства и усиление его влияние на их ход.

Источники издания на Банковой подковерную роль Луценко или власти в истории с Холодницким категорически отрицают, утверждая, что это результат внутренних разборок между главами САП и НАБУ. Надо сказать, что напряжение в отношениях между этими ведомствами действительно имело место, а Холодницкий неоднократно был объектом критики лояльных к НАБУ экспертов.

Еще раньше собеседники РБК-Украина в ГПУ рассказывали об амбициях замглавы САП Грищука заменить Холодницкого на должности и отмечали не самые доверительные отношения между руководителями ведомства. При этом, по словам источников, у Грищука сложились довольно хорошая коммуникация с руководством НАБУ. Между прочим, на первом конкурсе по отбору руководителя антикоррупционной прокуратуры, комиссия рекомендовала тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину назначить на выбор двоих: Грищука или Холодницкого. Последний впоследствии решил сделать Грищука своим заместителем.

Так или иначе, существование записей из кабинета главы САП может стать очередным внутриполитическим скандалом. "Холодницкий же не сам с собой разговаривал в кабинете, и не с рыбками в аквариуме. К нему кто-то приходил, что-то обсуждалось, давались какие-то оценки, шла речь о каких-то делах. А в кабинет главы САП заходит масса интересных людей. Сомневаюсь, что Холодницкий наговорил на безоговорочный криминал, но прозвучать могло много интересного в присутствии разных людей", - говорит собеседник РБК-Украина в правящей коалиции.