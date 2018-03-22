Акваріум з секретами: чи піде у відставку антикорупційний прокурор Холодницький

"Там веселе прослуховування. Американці його вже слухали, і наполягають, щоб Холодницький тихо пішов. І вимагають, щоб далі них цей запис не пішов", - говорить джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

20 березня в ЗМІ з'явилася інформація про можливу відставку керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого. У самому відомстві цю інформацію не підтверджують, і запевнили РБК-Україна, що Холодницький виконує обов'язки керівника САП у звичайному режимі. Однак, за словами кількох співрозмовників видання, знайомих з ситуацією, підстави для таких розмов є, і незабаром Холодницький дійсно може залишити посаду. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

У вівторок, 20 січня, відразу кілька українських ЗМІ повідомили про те, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький може піти у відставку. Причиною називали виявлення ним прослуховуючих пристроїв у себе в кабінеті, встановлених на акваріумі.

Офіційно в САП у цей день таку інформацію РБК-Україна не підтвердили: "Назар Холодницький виконує обов'язки керівника САП у звичайному режимі. Завтра він разом з директором НАБУ (Артемом Ситником, - ред.) вирушає до Брюсселя на робочі зустрічі до кінця тижня. Заплановані зустрічі з депутатами Європарламенту, серед тем обговорення - робота антикорупційних органів в Україні, створення антикорупційного суду та законодавче забезпечення роботи НАБУ-САП".

Однак, пізніше одразу кілька поінформованих співрозмовників розповіли, що відставка антикорупційного прокурора все ж імовірна. Один з нардепів, який знайомий з ситуацією в правоохоронних відомствах, каже, що Холодницький написав заяву про відставку. "Заявы ще не дали хід. Офіційно він буде мотивувати станом здоров'я", - зазначив він, і уточнив, що, швидше за все звільнення Холодницкого, якщо і відбудеться, то не найближчим часом, оскільки спочатку керівник САП мав намір піти у відпустку до середини квітня.

Інший співрозмовник РБК-Україна в правоохоронних органах говорить, що заява ще не написана Холодницьким, але ймовірність його відставки висока. "Він спочатку відгуляє відпустки-лікарняні, отримає чергове звання і так далі. До травня, ймовірно, може піти", - говорить він.

Як пояснюють джерела, підставою для такого кроку Холодницкого стали розмови, записані за допомогою пристрою, встановленого в кабінеті керівника САП кілька тижнів тому. Запис нібито вели детективи НАБУ. "Знайшли (пристрій, - ред.) на стінці акваріума. Запис вело НАБУ", - розповів один з парламентаріїв, додавши, що сприяння детективам надавав один із заступників Холодницкого. І саме цей запис став інструментом для того, щоб Холодницький в добровільно-примусовому порядку пішов з посади, пояснив співрозмовник.

"Там весела прослушка. Американці її вже слухали, і наполягають, щоб Холодницький тихо пішов. І вимагають, щоб далі них цей запис не пішов", - говорить інше джерело в правоохоронних органах.

Інформацію про те, що детективи НАБУ кілька тижнів слухали керівника САП підтверджують і парламентарії, дружні директору НАБУ Артему Ситнику. За словами нардепів, нічого кримінального на записах не було зафіксовано, виключно висловлювання, що підпадають під дисциплінарний проступок. Тим не менш, і такий проступок, відповідно до статті 49 закону україни "Про прокуратуру", може загрожувати звільненням з посади.

За законодавством (5 п. 8 ст. закону "Про прокуратуру"), одна з функцій САП полягає у здійсненні нагляду за додержанням законів при проведенні НАБУ оперативно-розшукової діяльності. Однак у цій же статті, в пункті 7 уточнюється: "Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів в разі їх вчинення прокурором САП здійснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором з числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України"

Таким чином, розслідування у відношенні когось з САП не могло відбуватися без відома генпрокурора Юрія Луценка. І, відповідно, своє розслідування детективи проводили під наглядом когось із прокурорів - заступника генпрокурора або керівника департаменту - призначеного Луценко.

"Нещодавно Холодницький закрив одну велику справу. У НАБУ виникла підозра, що зробив він це не просто так. І вони пішли до Луценка", - повідомив виданню один з членів антикорупційного комітету, який побажав залишитися невідомим. Версію про те, що детективи нібито запідозрили Холодницкого в отриманні хабара, озвучують і інші опитані виданням поінформовані співрозмовники.

За їх словами, в НАБУ ведеться розслідування якоїсь справи проти Холодницкого. Процесуальне керівництво за розслідуванням НАБУ проводилося Володимиром Гуцуляком. Гуцуляк очолює Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, відомий досить напруженими стосунками з НАБУ. Так, в серпні 2016 року прямо в центрі Києва відбулася бійка між детективами і прокурорами. У НАБУ тоді заявили про незаконне викрадення своїх співробітників. Гуцуляк в свою чергу повідомив, що слідчі ГПУ виявили обладнання для прослуховування та стаціонарного стеження, встановлене у квартирі в Києві на вулиці Симона Петлюри, вікна якої виходять на приміщення одного з департаментів Генпрокуратури. Також НАБУ протягом тривалого часу проводило розслідування стосовно колишнього заступника Гуцуляка Дмитра Суса. Саме в рамках розслідування НАБУ Сус був затриманий у липні 2017 року на території аеропорту "Бориспіль". А в лютому цього року суд заарештував екс-прокурора без права застави.

"Луценко знав про прослуховування, його погоджував Гуцуляк. Зараз у генерального вирівнялися відносини з НАБУ, наші міжнародні партнери їх помирили", - говорить співрозмовник РБК-Україна в правоохоронних органах. Нагадаємо, наприкінці минулого року відбулася чергова війна правоохоронних органів після скандалу навколо чиновниці Державної міграційної служби Діни Пімахової. Луценко заявляв, що НАБУ незаконно займалося провокацією хабара, а СБУ проводила обшуки на конспіративних квартирах антикорупційного відомства. На бік НАБУ відкрито стали міжнародні партнери України, зокрема, посол США Марі Йованович. Пізніше цей конфлікт затих.

Варто відзначити, що, в разі звільнення Холодницкого, новий глава САП буде призначений шляхом відкритого конкурсу, як це прописано в законі "Про прокуратуру". Але в той же час законом ніяк не регламентується, хто виконує обов'язки керівника антикорупційної прокуратури від моменту звільнення попереднього і до моменту призначення нового, на що піде немало часу. Як звертають увагу опитані виданням парламентарії, з одного боку обов'язки можуть перейти до першого заступника голови САП Максима Грищука. Але з іншого боку, керівник САП, слідуючи букві закону, є одночасно заступником генпрокурора, а Грищук їм не є. Тому обов'язки можуть перейти і до когось із заступників Луценка, або ж самому Луценку.

"Швидше за все, обов'язки глави САП буде виконувати Луценко, поки не пройдуть всі конкурси. А значить, він буде узгоджувати дії НАБУ і так далі", - стверджує джерело. Що передбачає глибоку обізнаність генпрокурора про справи антикорупційного відомства та посилення його впливу на їх перебіг.

Джерела видання на Банковій підкилимну роль Луценка або влади в історії з Холодницким категорично заперечують, стверджуючи, що це результат внутрішніх розборок між главами САП і НАБУ. Треба сказати, що напруга у стосунках між цими відомствами дійсно мала місце, а Холодницький неодноразово був об'єктом критики лояльних до НАБУ експертів.

Ще раніше співрозмовники РБК-Україна в ГПУ розповідали про амбіції заступника глави САП Грищука замінити Холодницкого на посади і відзначали не самі довірчі відносини між керівниками відомства. При цьому, за словами джерел, у Грищука склалися досить хороша комунікація з керівництвом НАБУ. Між іншим, на першому конкурсі з відбору керівника антикорупційної прокуратури, комісія рекомендувала тодішньому генпрокурору Віктору Шокіну призначити на вибір двох: Грищука або Холодницького. Останній згодом вирішив зробити Грищука своїм заступником.

Так чи інакше, існування записів з кабінету голови САП може стати черговим внутрішньополітичним скандалом. "Холодницький ж не сам з собою розмовляв в кабінеті, і не з рибками в акваріумі. До нього хтось приходив, щось обговорювалося, давалися якісь оцінки, йшлося про якісь справи. А в кабінет голови САП заходить маса цікавих людей. Сумніваюся, що Холодницький наговорив на беззаперечний кримінал, але могло прозвучати багато цікавого у присутності різних людей", - говорить співрозмовник РБК-Україна в правлячій коаліції.