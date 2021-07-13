Аграрный лоббизм: как привилегии крупных холдингов бьют по экономике

Сельское хозяйство, будучи по многим показателям драйвером украинской экономики, получает льгот и дотаций больше, чем любая другая отрасль. И распределение этих благ от государства происходит преимущественно в одном направлении – крупным холдингам. Даже сейчас, решив усилить давление на бизнес и собрать больше в госбюджет, правительство не стало трогать аграриев. Точнее – крупнейших из них. Подробнее об искаженной поддержке прибыльных холдингов за счет других отраслей – ниже в материале РБК-Украина.

Высокие цены и низкие доходы

"Ковид" и сопутствующие ему локдауны подкосили экономику Украины. Ее восстановление проходит не так быстро, как того ожидали в правительстве. В Минэкономики рассчитывают, что по итогам года ВВП вырастет на 4,1%. Пока же, по данным Госстата, в первом квартале экономика упала на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года. И если в апреле, когда рост в базовых отраслях составил 18%, появились проблески надежды на более активное восстановление, уже в мае они развеялись – рост лишь на 4%.

Из-за такой ситуации в экономике едва ли растет и финансовое благосостояние граждан. Реальный располагаемый доход украинцев поднялся лишь на 1%. И это при том, что цены с начала года вышли за целевой коридор Нацбанка – потребительская инфляция в Украине уже приближается к двузначной цифре (9,5% - июнь 2021 года к июню 2020 года).

И что интересно, продукты питания дорожают еще более быстрыми темпами, о чем ранее писало РБК-Украина. В лидерах – подсолнечное масло (рост цен на 80%), сахар (70%), хлеб (16%), хлебопродукты (14%), мясо и мясопродукты (10,5%). Если учесть, что в среднем украинские семьи тратят на продукты 40% своих доходов, из-за резкого скачка цен удар по бюджетам граждан представляется более чем ощутимым.

И хотя продуктовую инфляцию последнее время принято объяснять мировой конъюнктурой, цены на внутреннем рынке по отдельным категориям растут быстрее, чем на внешних. К примеру, то же самое подсолнечное масло в Украине в апреле стоило на 64% больше, чем годом ранее, тогда как его экспортная цена за год выросла на 43%. Иными словами, население покупает продукты украинского производства по мировым ценам, а нередко и дороже.

Власти, формально реагируя на резкий рост цен, предложили снизить ставку НДС на всю аграрную продукцию с 20% до 14%. Эта инициатива на данный момент находится на согласовании в стенах парламента. Но, даже приняв такие правки в Налоговый кодекс, вовсе нет гарантии, что производители снизят цены пропорционально полученным налоговым льготам.

Пример был – с 1 марта Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС на широкий ряд позиций агросырья. Результатом стал рост экспорта сырья, его стало меньше на внутреннем рынке, поэтому оно подорожало для переработчиков, производящих продукты питания. Что внесло свою вклад в рост цен продуктов питания. В итоге, по части позиций агросырья в июле вернули ставку 20%.

Не реагировать же на ситуацию вовсе политики не могут, поскольку на фоне едва ли растущих доходов ценовой шок может не лучшим образом сказаться и на рейтингах власти. Потому не исключено, что выходом из ситуации может стать временное госрегулирование оптовых цен агропроизводителей. Тем более что такое решение найдет отклик у граждан, поддерживающих сдерживание цен за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, и агрохолдингов в частности.

Налоги, льготы и дотации

В Украине аграрный сектор – один из китов, на котором держится экономика страны. Объемы экспортной выручки на фоне высоких цен на мировых рынках поддерживают стабильность курса гривны, в отрасли трудоустроены миллионы граждан. И хотя с/х бизнес достаточно прибыльный, от государства аграрии получают поддержку больше, чем любая другая отрасль. Имея и так высокую маржу, агробизнес традиционно первый в очереди на большие преференции в виде налоговых льгот, дотаций и прочих поблажек.

К тому же существующая система налогообложения позволяет агрохолдингам оптимизировать налоги. Крупные компании, переводя часть своих предприятий (обычно – самые прибыльные из них) на упрощенную систему налогообложения, по сути, освобождаются от налога на прибыль.

Что же касается заявлений холдингов о миллиардах уплаченных налогов, то, как правило, это касается перечисленных в госбюджет НДС, подоходного налога (НДФЛ) и ЕСВ. НДС – это налог на потребление, который платят конечные покупатели продукции. А НДФЛ И ЕСВ – налоги на зарплатный фонд. Иными словами, это налоги работников, а крупные агрохолдинги лишь выполняют функцию налоговых агентов, просто перечисляя налоги, которые вычитаются из доходов работников.

Есть несколько примеров, подтверждающих эти налоговые искажения. Скажем, МХП заявил об уплате 12 млрд гривен налогов за три года. Из которых налог на прибыль составил лишь 569 млн гривен, тогда как почти все остальное – перечисление налогов за работников и НДС, который платят потребители.

Еще один пример – компания "Кернел". За 9 месяцев недавно закончившегося маркетингового года (в сельском хозяйстве год начинается с 1 июля) холдинг получил 4 млрд долларов выручки и 0,5 млрд долларов прибыли. И при таких высоких показателях компания занимает весьма скромное 147-ое место по сумме уплаченных налогов. Вместе с тем, в прошлом году "Керел-Трейд" из бюджета возместили НДС почти на 10 млрд гривен.

К социальной ответственности аграриев также есть вопросы. В секторе с многомиллиардными оборотами, по данным Госстата, почти 1,5 млн человек заняты без официального трудоустройства. Это примерно половина от общего количества нелегально работающих в стране. Если учесть, что средняя официальная зарплата в сельском хозяйстве составляет 9,5 тысяч гривен, то эти 1,5 млн только за один месяц легальной работы принесли бы в бюджет около 2,5 млрд гривен в виде НДФЛ и 208 млн гривен военного сбора.

Но реальность такова, что неофициальное трудоустройство позволяет агрокомпаниям предлагать более конкурентные зарплаты сезонным рабочим. Изнанка этого – недоплаченные налоги в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд, дотируемый из госказны.

Решив дополнительно обложить бизнес и граждан налогами, правительство в этом вопросе откровенно проигнорировало крупные аграрные холдинги. В нашумевшем в бизнес-среде проекте закона №5600, которым среди прочего повышаются рентная плата за воду, акциз на пиво, экологические налоги, акцизы на частоты мобильных операторов и отменяется льгота по НДС на первую поставку жилья, не предусмотрено нагрузки на крупные агрохолдинги.

Наоборот, мелкие и средние фермеры могут оказаться в менее выгодном положении по сравнению с аграрными гигантами. Нормы проекта закона предполагают сокращение в 4 раза площади личного участка (с 2 га до 0,5 га), с которой выращенная продукция не облагается налогом. Кроме того, вводится минимальное налоговое обязательство, которое будут платить с каждого личного участка площадью свыше 0,5 га – сумма платежа составит 5% нормативной оценки земли.

Этим власти, по сути, принуждают фермеров к сдаче их земли в аренду крупным агрохолдингам. Т.к. налоговая нагрузка на небольшие агрохозяйства существенно возрастет, мелким фермерам будет невыгодно выращивать продукцию, остается только вариант со сдачей в аренду.

Естественно, рост предложения аренды земли крупные агрохолдинги используют для того, чтобы "сбить" стоимость аренды. Пока проект проходит подготовку ко второму чтению, у депутатов есть время, чтобы учесть это и предусмотреть более справедливое налогообложения зачастую сверхприбыльных агрохолдингов.

Ж/д тарифы – почему аграрии платят меньше

Еще один пример того, как крупные с/х компании получают преференции за счет других секторов экономики – перевозка грузов. А точнее то, во сколько эта услуга им обходится. Аграрии используют ж/д инфраструктуру по максимуму, но платят меньше других. Тогда, как, скажем, при перевозке железной руды используется 3 тысячи км путей и 25 станций, а при перевозке зерновых – 18 тысяч км путей и 500 станций. Очевидно, что расходы "Укрзализныци" при обслуживании аграриев несопоставимо выше, чем при обслуживании тех же металлургов.

Министерство инфраструктуры в начале июля опубликовало проект приказа о повышении ж/д тарифов, закамулированный под изменение тарифных коэффициентов классов грузов. И далеко не весь бизнес согласен с тем, как это предлагается сделать. Мининфраструктуры предлагает в два этапа повысить тарифы на грузоперевозки 1 и 2 тарифных классов с сентября на 8%, а с января 2022 года – на 20,4% и 6,5% соответственно.

Для чего это делается? Изменив тарифы на перевозку грузов и порожних вагонов, как указывают в министерстве, якобы удастся уменьшить перекрестное субсидирование между грузами. Только загвоздка в том, что "Укрзализныця" не раскрывает себестоимость ж/д перевозок по классам и видам грузов. И самое интересное, что вместо уменьшения перекрестного субсидирование, его усугубят – платящим мало тариф совсем немного повысят, обслуживающимся сейчас по высокому тарифу его взвинтят кардинально.

Претензии бизнеса сводятся к тому, что ведомство хаотично и бессистемно тасует тарифные классы грузов и экономически безосновательно меняет тарифы. Но самое главное в том, что вместо реформы "Укрзализныци" предлагают очередное повышение тарифов. До тех пор, пока "Укрзализныця" будет представлять собой "черную дыру" с перемешанными доходными и убыточными бизнесами, деньги от любого повышения тарифов утонут в едином котле коррупции и бесхозяйственности. Что, судя по всему, устраивает руководителей госмонополиста.

Тарифы могут быть экономически обоснованными только после разделения на грузовые перевозки, инфраструктуру, управление локомотивным и вагонным хозяйствами, пассажирские перевозки и реального прояснения эффективности каждого из этих сегментов. Собственно, в этом и состоит первый этап реформы "Укрзализныци".

Аграрии используют малодеятельные станции (МДС), которые, как правило, только их и обслуживают. МДС расположены возле зерновых элеваторов, работают сезонно, а объем погрузки и выгрузки на них составляет в среднем всего 2,3 вагона в сутки. Это в сотни раз меньше, чем на средних и крупных станциях. Затраты на содержание МДС достаточно высокие – 450-480 млн гривен в год. Тогда доходы с них – низкие. Эти станции к тому же отвлекают значительный объем дефицитных локомотивов и вагонов, создавая дополнительные логистические сложности.

Учитывая объем задействованной инфраструктуры для перевозки агропродукции, экономически логично, чтобы аграрии платили больший тариф. Но, вопреки этим аргументам, Министерство инфраструктуры предлагает больше повысить тариф на перевозку как раз внеклассовых грузов и грузов 1 класса. Иными словами, за аграриев доплатят, например, перевозчики песка и щебня. С ростом их расходов на логистику будет увеличиваться и стоимость промышленной продукции, что наверняка удорожит строительство дорог в рамках того же президентского проекта "Большое строительство". Не говоря уже о том, что на фоне и так дорожающих стройматериалов продолжит увеличиваться и себестоимость нового жилья.

Как и предполагал бывший посол США в Украине Дж.Пайетт, Украина уже стала аграрной сверхдержавой, заняв одно из ведущих мест на международном сельхозрынке. Вот только львиная доля продаваемых в мире агротоваров – сырье с невысокой долей добавленной стоимости. Да и большое количество льгот, которые частные украинские аграрные компании получают за счет государства (т.е., за счет граждан-налогоплательщиков) вызывает все больше обоснованных вопросов, лежащих в плоскости социальной и экономической справедливости.