Аграрное лобби в Раде: кто из политиков играет на стороне крупных холдингов

Крупные финансово-промышленные группы и олигархи еще несколько созывов назад были основными лоббистами в парламенте. Смена политической обстановки в стране отразилась и на сферах влияния в Верховной раде, в которой появилось много "новых лиц". И теперь пальма первенства в плане лоббизма перешла к аграриям.

Тесные связи

Борьба лендлордов за влияние в парламенте происходит нешуточная. Чего только стоит недавняя попытка "бунта" в аграрном комитете. Несколько недель назад группа депутатов попыталась сместить главу комитета Николая Сольского, которого считают близким к экс-главе ОП Андрею Богдану. Что интересно: против нардепа было много его коллег по фракции "Слуга народа", в которой, как писало РБК-Украина, не все просто в плане монолитности.

Комитет в итоге выказал Сольскому недоверие. Формальная причина – глава должен работать более эффективно, но реальная – передел сфер влияния, о чем непублично признают собеседник в СН. И хотя этот "бунт" пока не привел к смещению Сольского с должности, он все же оголил давно непростую ситуацию в профильном комитете.

Николай Сольский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Попытка пойти против агролобби едва ли не стоила должности и главе финансового комитета Рады Даниилу Гетманцеву. Еще в сентябре прошлого года нардеп "Слуги народа" выступил против снижения ставки НДС до 14% на некоторую с/х продукцию, после чего депутаты из "Евросолидарности", а также групп "За майбутне" и "Довира" внесли проект постановления об увольнении Гетманцева с должности. Но, как и в случае с Сольским, тогда кадровых последствий удалось избежать.

Едва ли не самая "аграрная" группа в Раде – "Довира". Группа появилась еще в начале декабря 2019 года, когда 17 депутатов-мажоритарщиков объединились и избрали своим председателем полтавского агрария Олега Кулинича. Депутаты этой группы, как принято считать в политикуме, ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Многие из них пришли в парламент из аграрного бизнеса.

Сам же Кулинич – мажоритарщик из Полтавской области, создавший большой аграрный бизнес. С Веревским его связывают годы сотрудничества. Он был помощником у совладельца "Кернела" еще в бытность того депутатом пятого и шестого созывов Рады.

Еще один близкий совладельцу "Кернела" депутат прошлого созыва от БПП Алексей Мушак является родственником Андрея Веревского. Он был советником премьера Гончарука по земельным вопросам и активно выступал за открытие рынка земли.

Еще один представитель монобольшинства Марьян Заблоцкий также активен в вопросах поддержки аграриев. В финкомитете Гетманцева он возглавляет подкомитет по вопросам местных налогов и сборов. Он в свое время был помощником экс-депутата Мушака, который, как уже было сказано, является родственником Веревского.

До прихода в парламент Заблоцкий также вместе с Владимиром Макаром был одним из руководителей "Украинской аграрной ассоциации". Макар же в свою очередь был помощником Олега Кулинича, а также является руководителем еще одной "Украинской аграрной ассоциации", к созданию которой имели отношение компании из группы "Кернел".

Олег Кулинич (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Но не только у Веревского, как принято считать, среди агробизнесменов есть влияние на парламент. Нескольких депутатов связывают с владельцем МХП Юрием Косюком, которого часто критикуют в СМИ за большие суммы госдотаций, направляемые на его предприятия.

Неформально принято считать, что на Косюка ориентируются депутаты Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер. Все они из группы "За майбутне" в июне пришлого года перешли в группу "Довира". И все трое депутатов избраны в мажоритарных округах Винницкой области, где у МХП есть несколько крупных активов.

Что касается Кучера, он около десяти лет работал в структурах МХП, после чего занялся политикой. У Геннадия Вацака – выходца из кондитерского бизнеса, прямой связи с "Мироновским хлебопродуктом" нет, за исключением нескольких общих публичных заявлений. Кроме того, помощник депутата Кучера в Раде прошлого созыва Ирина Лой теперь работает с Вацаком.

Снижение НДС. Кто в выигрыше

За последние месяцы, пожалуй, самым резонансным примером аграрного лоббизма стало снижение ставки НДС с 20% до 14% на с/х продукцию, о чем ранее писало РБК-Украина. Закон с соответствующими нормами парламент принял 17 декабря, а через два месяца – 22 февраля 2021 года, президент его подписал.

Нормы этого закона несут ряд рисков, как для казны, так и для сотрудничества Украины с МВФ и ЕС. Во-первых, документ приняли на следующий день после утверждения госбюджета на 2021 год, которым снижение ставки НДС и соответствующее сокращение налоговых поступлений не было предусмотрено.

И хотя инициаторы законопроекта утверждают, что он направлен на борьбу с т.н. налоговыми "скрутками" и сэкономит казне 3 млрд гривен, из-за снижения ставки НДС недобор по налогам может составить 8,5 млрд гривен. Такие расчеты представили аналитики института Аграрной экономики, оценив последствия снижения НДС в 2021 году. Это значит, что совокупно минус для бюджета может достичь 5,5 млрд гривен.

Исчезнут "скрутки" или нет – неизвестно, но потери из-за снижения ставки точно будут. Из-за этого возникнет необходимость в сбалансировании показателей казны. То есть власти придется где-то сокращать расходы или искать компенсаторы. К примеру, расходы госбюджета на поддержку молодежи и спорта предусмотрены в размере 7,76 млрд гривен. А потому потеря 5,5 млрд гривен может лишить части финансирования подобных программ.

Вместе с тем, как было сказано в пояснении к законопроекту, перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов. То есть сэкономят конкретные частные собственники, тем самым увеличив свою прибыль.

Рада снизила ставку НДС аграриям, несмотря на риски для госбюджета (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, действие этого закона может помешать Кабмину получить кредиты от МВФ и пройти пиковые выплаты по госдолгу. Ведь в меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство в течение программного периода воздержаться от введения новых освобождений от уплаты налогов или налоговых льгот. Теперь это обязательство нарушено принятым и подписанным президентом законом.

Вдобавок закон не соответствует Соглашению об ассоциации, согласно которому Украина обязуется приблизить свое законодательство к законодательству ЕС в части совместной системы НДС. Это значит, что сниженные ставки применяются только для товаров, предназначенных для непосредственного потребления, но не для производства, как в данном случае.

Закон предусматривает, что льготная ставка будет распространяться на крупный рогатый скот, свиней, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды прочих масличных культур, а также сахарную свеклу. Все это – промежуточная продукция, которая подлежит переработке в конечную товарную продукцию.

Ставка налога будет ниже, но не стоит рассчитывать на удешевление продукции для населения. Скорее наоборот – будет лишь рост прибыли агропроизводителей за счет уменьшения налогов для них. Вдобавок из-за снижения НДС экспорт зерна из Украины станет более привлекательным. А увеличение экспорта потенциально может привести к его дефициту на внутреннем рынке. А потому цены на продукты в Украине могут вырасти. Речь идет о наиболее значимых товарах – хлеб, мука, макароны.

Закон, безусловно, больше на руку экспортерам сырья, чем потребителям или госбюджету. А дополнительный налог с продаж (6%) будет переложен на людей – разницу в НДС между готовой продукцией и сырьем (20% и 14%) заплатит потребитель.

Самые читаемые новости Потепление до +16 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Ложная ставка

Оправданы ли те стимулы, которые получают аграрии в разгар пандемии и экономического кризиса? Едва ли, если их конечный итог – увеличение прибыли собственников бизнеса. К тому же стимулирование экспорта сельхозсырья в нынешних условиях консервирует статус Украины как аграрно-сырьевого придатка цивилизованного мира.

А ведь аграрии и без того стабильно имеют господдержку – в госбюджете на 2021 год предусмотрены дотации с/х производителям в сумме 4,5 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в 2020 году. Также заложена компенсация 0,672 млрд гривен из госбюджета на агрострахование. Тогда как, к примеру, на поддержку промышленности не выделено ничего.

Также не стоит забывать, что в прошлом году, когда экономика падала, прибыль агропредприятий росла. Отчасти этому поспособствовали хороший урожай и благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках. Для понимания: прибыль компаний агросектора Украины в 2020 году выросла на 47,7% в сравнении с 2019 годом, составив 58,4 млрд гривен. Что же касается промпредприятий, их убытки только за 9 месяцев 2020 года составили 164,5 млрд гривен.

И на фоне таких цифр государство проводит крайне нелогичную политику – выделяет прямую поддержку из госбюджета сверхприбыльной отрасли, игнорируя проблемы другой важной отрасли, испытывающей сложности. И это не говоря уже о том, что в промышленности задействовано куда больше людей, чем в сельском хозяйстве. Уровень доходов населения и активизация экономики за счет внутреннего спроса напрямую зависит от поддержки промсектора, о чем власти, кажется, забыли или не хотят обращать внимание.