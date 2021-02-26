Аграрное лобби в Раде: кто из политиков играет на стороне крупных холдингов

Власти в разгар пандемии бросили силы на помощь крупным с/х производителям. Это не делается так очевидно, как, например, в случае с дорожной отраслью, но уровень поддержки аграриев все же впечатляет.

Кроме того, что крупные холдинги продолжают получать миллиарды дотаций из госбюджета, им под конец прошлого года снизили налоги, нарушив тем самым обязательства перед западными партнерами.

И пока прибыль аграрных бизнесменов будет расти, доходы госказны продолжат снижаться. Чем такой однобокий подход чреват для экономики, а также о том, кто помогает аграриям в Раде – в материале РБК-Украина.

Крупные финансово-промышленные группы и олигархи еще несколько созывов назад были основными лоббистами в парламенте. Смена политической обстановки в стране отразилась и на сферах влияния в Верховной раде, в которой появилось много "новых лиц". И теперь пальма первенства в плане лоббизма перешла к аграриям.

Тесные связи

Борьба лендлордов за влияние в парламенте происходит нешуточная. Чего только стоит недавняя попытка "бунта" в аграрном комитете. Несколько недель назад группа депутатов попыталась сместить главу комитета Николая Сольского, которого считают близким к экс-главе ОП Андрею Богдану. Что интересно: против нардепа было много его коллег по фракции "Слуга народа", в которой, как писало РБК-Украина, не все просто в плане монолитности.

Комитет в итоге выказал Сольскому недоверие. Формальная причина – глава должен работать более эффективно, но реальная – передел сфер влияния, о чем непублично признают собеседник в СН. И хотя этот "бунт" пока не привел к смещению Сольского с должности, он все же оголил давно непростую ситуацию в профильном комитете.

Николай Сольский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Попытка пойти против агролобби едва ли не стоила должности и главе финансового комитета Рады Даниилу Гетманцеву. Еще в сентябре прошлого года нардеп "Слуги народа" выступил против снижения ставки НДС до 14% на некоторую с/х продукцию, после чего депутаты из "Евросолидарности", а также групп "За майбутне" и "Довира" внесли проект постановления об увольнении Гетманцева с должности. Но, как и в случае с Сольским, тогда кадровых последствий удалось избежать.

Едва ли не самая "аграрная" группа в Раде – "Довира". Группа появилась еще в начале декабря 2019 года, когда 17 депутатов-мажоритарщиков объединились и избрали своим председателем полтавского агрария Олега Кулинича. Депутаты этой группы, как принято считать в политикуме, ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Многие из них пришли в парламент из аграрного бизнеса.

Сам же Кулинич – мажоритарщик из Полтавской области, создавший большой аграрный бизнес. С Веревским его связывают годы сотрудничества. Он был помощником у совладельца "Кернела" еще в бытность того депутатом пятого и шестого созывов Рады.

Еще один близкий совладельцу "Кернела" депутат прошлого созыва от БПП Алексей Мушак является родственником Андрея Веревского. Он был советником премьера Гончарука по земельным вопросам и активно выступал за открытие рынка земли.

Еще один представитель монобольшинства Марьян Заблоцкий также активен в вопросах поддержки аграриев. В финкомитете Гетманцева он возглавляет подкомитет по вопросам местных налогов и сборов. Он в свое время был помощником экс-депутата Мушака, который, как уже было сказано, является родственником Веревского.

До прихода в парламент Заблоцкий также вместе с Владимиром Макаром был одним из руководителей "Украинской аграрной ассоциации". Макар же в свою очередь был помощником Олега Кулинича, а также является руководителем еще одной "Украинской аграрной ассоциации", к созданию которой имели отношение компании из группы "Кернел".

Олег Кулинич (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Но не только у Веревского, как принято считать, среди агробизнесменов есть влияние на парламент. Нескольких депутатов связывают с владельцем МХП Юрием Косюком, которого часто критикуют в СМИ за большие суммы госдотаций, направляемые на его предприятия.

Неформально принято считать, что на Косюка ориентируются депутаты Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер. Все они из группы "За майбутне" в июне пришлого года перешли в группу "Довира". И все трое депутатов избраны в мажоритарных округах Винницкой области, где у МХП есть несколько крупных активов.

Что касается Кучера, он около десяти лет работал в структурах МХП, после чего занялся политикой. У Геннадия Вацака – выходца из кондитерского бизнеса, прямой связи с "Мироновским хлебопродуктом" нет, за исключением нескольких общих публичных заявлений. Кроме того, помощник депутата Кучера в Раде прошлого созыва Ирина Лой теперь работает с Вацаком.

Снижение НДС. Кто в выигрыше

За последние месяцы, пожалуй, самым резонансным примером аграрного лоббизма стало снижение ставки НДС с 20% до 14% на с/х продукцию, о чем ранее писало РБК-Украина. Закон с соответствующими нормами парламент принял 17 декабря, а через два месяца – 22 февраля 2021 года, президент его подписал.

Нормы этого закона несут ряд рисков, как для казны, так и для сотрудничества Украины с МВФ и ЕС. Во-первых, документ приняли на следующий день после утверждения госбюджета на 2021 год, которым снижение ставки НДС и соответствующее сокращение налоговых поступлений не было предусмотрено.

И хотя инициаторы законопроекта утверждают, что он направлен на борьбу с т.н. налоговыми "скрутками" и сэкономит казне 3 млрд гривен, из-за снижения ставки НДС недобор по налогам может составить 8,5 млрд гривен. Такие расчеты представили аналитики института Аграрной экономики, оценив последствия снижения НДС в 2021 году. Это значит, что совокупно минус для бюджета может достичь 5,5 млрд гривен.

Исчезнут "скрутки" или нет – неизвестно, но потери из-за снижения ставки точно будут. Из-за этого возникнет необходимость в сбалансировании показателей казны. То есть власти придется где-то сокращать расходы или искать компенсаторы. К примеру, расходы госбюджета на поддержку молодежи и спорта предусмотрены в размере 7,76 млрд гривен. А потому потеря 5,5 млрд гривен может лишить части финансирования подобных программ.

Вместе с тем, как было сказано в пояснении к законопроекту, перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов. То есть сэкономят конкретные частные собственники, тем самым увеличив свою прибыль.

Рада снизила ставку НДС аграриям, несмотря на риски для госбюджета (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, действие этого закона может помешать Кабмину получить кредиты от МВФ и пройти пиковые выплаты по госдолгу. Ведь в меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство в течение программного периода воздержаться от введения новых освобождений от уплаты налогов или налоговых льгот. Теперь это обязательство нарушено принятым и подписанным президентом законом.

Вдобавок закон не соответствует Соглашению об ассоциации, согласно которому Украина обязуется приблизить свое законодательство к законодательству ЕС в части совместной системы НДС. Это значит, что сниженные ставки применяются только для товаров, предназначенных для непосредственного потребления, но не для производства, как в данном случае.

Закон предусматривает, что льготная ставка будет распространяться на крупный рогатый скот, свиней, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды прочих масличных культур, а также сахарную свеклу. Все это – промежуточная продукция, которая подлежит переработке в конечную товарную продукцию.

Ставка налога будет ниже, но не стоит рассчитывать на удешевление продукции для населения. Скорее наоборот – будет лишь рост прибыли агропроизводителей за счет уменьшения налогов для них. Вдобавок из-за снижения НДС экспорт зерна из Украины станет более привлекательным. А увеличение экспорта потенциально может привести к его дефициту на внутреннем рынке. А потому цены на продукты в Украине могут вырасти. Речь идет о наиболее значимых товарах – хлеб, мука, макароны.

Закон, безусловно, больше на руку экспортерам сырья, чем потребителям или госбюджету. А дополнительный налог с продаж (6%) будет переложен на людей – разницу в НДС между готовой продукцией и сырьем (20% и 14%) заплатит потребитель.

Ложная ставка

Оправданы ли те стимулы, которые получают аграрии в разгар пандемии и экономического кризиса? Едва ли, если их конечный итог – увеличение прибыли собственников бизнеса. К тому же стимулирование экспорта сельхозсырья в нынешних условиях консервирует статус Украины как аграрно-сырьевого придатка цивилизованного мира.

А ведь аграрии и без того стабильно имеют господдержку – в госбюджете на 2021 год предусмотрены дотации с/х производителям в сумме 4,5 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в 2020 году. Также заложена компенсация 0,672 млрд гривен из госбюджета на агрострахование. Тогда как, к примеру, на поддержку промышленности не выделено ничего.

Также не стоит забывать, что в прошлом году, когда экономика падала, прибыль агропредприятий росла. Отчасти этому поспособствовали хороший урожай и благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках. Для понимания: прибыль компаний агросектора Украины в 2020 году выросла на 47,7% в сравнении с 2019 годом, составив 58,4 млрд гривен. Что же касается промпредприятий, их убытки только за 9 месяцев 2020 года составили 164,5 млрд гривен.

И на фоне таких цифр государство проводит крайне нелогичную политику – выделяет прямую поддержку из госбюджета сверхприбыльной отрасли, игнорируя проблемы другой важной отрасли, испытывающей сложности. И это не говоря уже о том, что в промышленности задействовано куда больше людей, чем в сельском хозяйстве. Уровень доходов населения и активизация экономики за счет внутреннего спроса напрямую зависит от поддержки промсектора, о чем власти, кажется, забыли или не хотят обращать внимание.