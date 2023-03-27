20 років нестримного руху. Як UPG з компанії сімейного типу стала мережею АЗК зі своїм терміналом, унікальним сервісом та найбільшим парком бензовозів в Україні

У 2003 році бізнесмен Володимир Петренко заснував компанію "Укрпалетсистем", відому сьогодні багатьом українцям мережею автозаправних комплексів UPG.

До 2010 року у власності компанії було лише 2 невеликі нафтобази у Житомирській та Київській областях. Сьогодні ж компанія оперує найбільшим парком бензовозів в країні, залізничними цистернами та морськими терміналами зі зберігання й перевалки нафтопродуктів у Європі, та займає другу позицію на ринку за обсягами постачання світлих нафтопродуктів в Україну.

Після 24 лютого, як й всі інші гравці паливного ритейлу в Україні, UPG опинилась в скрутній ситуації, але з одним вагомим нюансом — до війни національна мережа спеціалізувалась на поставках пального з Білорусі. Відмова від білоруських нафтопродуктів для компанії була тотожна повній зупинці роботи. Але в компанії не розгубилися, і вже за два місяці фактично відбудували бізнес з нуля, повністю переорієнтувавшись на нових постачальників та перебудувавши усю логістику мережі.

Криза в країні та бізнесі для Володимира Петренка стала не просто особистим викликом, а пошуком нових можливостей як для розвитку власної мережі АЗК UPG, так і для забезпечення країни стабільними поставками якісного європейського пального.

Про енергію бренду, зміни на ринку пального після 24 лютого, клієнтоорієнтований сервіс та власну мережу кафе ресторанного типу, допомогу армії та те, як попри війну UPG тримає економічний фронт — в спецпроекті РБК-Україна з нагоди 20-річчя компанії.

Історія АЗК UPG розпочалася на початку нульових з оптових продажів нафтопродуктів. Першу нафтобазу компанія придбала всього за 80 км від кордону з Білоруссю і до 24 лютого 2022 року спеціалізувалася на поставках пального з Мозирського НПЗ.

"До війни ми відчували, що потрібно диверсифікувати постачання, але хто міг подумати, що таке може трапитися? Передбачити це було неможливо", — згадує Володимир Петренко.

Криза, як новий поштовх до розвитку

З перших днів широкомасштабної війни UPG повністю відмовилася від білоруського пального. Після того, що сталось, переконаний засновник та власник мережі Володимир Петренко, наступні два-три покоління українців також не вестимуть жодних справ із білорусами.

У найкоротші терміни UPG буквально переродилася й максимально швидко перебудувала бізнес. Як згадує власник компанії, він прожив у дорозі фактично два місяці, постійно проводячи перемовини з потенційними партнерами у восьми країнах ЄС. Вже за чотири тижні після початку вторгнення бензовози компанії почали доставляти на українські АЗК мережі UPG пальне з Румунії. Пізніше – і з інших європейських країн.

Далі була ще одна знакова подія в історії компанії – придбання власного термінала з перевалки та зберігання нафтопродуктів у Польщі. Цей крок дозволив UPG оптимізувати логістичні затрати поставки пального до України та забезпечити безперебійність надходження ресурсу в країну.

АЗК UPG (фото: пресофіс компанії)

Сьогодні АЗК компанії забезпечені всіма видами пального, включаючи брендові: бензин upg100, upg95 з октановим числом не нижче позначки 97 одиниць. Клієнти UPG завжди мають вибір, ще й за кращу ціну на ринку.

Починаючи з лютого 2023 року, компанія розпочала імпорт ще й американського дизпалива в Україну. Пальне із США імпортується вперше в історії українського ринку, тож UPG стала флагманом у розвитку й цього напрямку.

Власний автопарк з понад 450 бензовозів, залізничні цистерни, а також термінал для перевалки та зберігання пального в Польщі дозволили UPG стати одним із лідерів ринку та надійним для держави й громадян постачальником якісного пального стандарту Євро-5 в Україну.

VIVO café – там, де смачно, як вдома

"Родзинкою" АЗК UPG є мережа сучасних ресторанів VIVO café – унікальне поєднання смачної та поживної їжі, що нагадує смак домашньої кухні. Тут є не лише експрес-меню, а й повноцінна кухня, здатна здивувати найвибагливіших відвідувачів. Вам запропонують широкий вибір страв, які готують одразу після замовлення, затишну атмосферу та високий рівень обслуговування.

Кухня в закладах працює по типу підприємства повного циклу, де все готується виключно зі свіжих продуктів. Кожна страва – результат роботи професійних кухарів. Один з найпопулярніших пунктів у меню – бургер, його у VIVO café не менш як 7 видів!

VIVO café на АЗК UPG (фото: пресофіс компанії)

Крім бургерів, тут можна також спробувати томлені яловичі щічки, мексиканський буріто з куркою, італійський сніданок, шоколадні вареники та багато іншого. Для поціновувачів традиційних страв є борщ із салом та чорним хлібом, деруни з беконом.

Крім основного меню, в ресторанах регулярно тішать гостей сезонними новинками. Наразі це пісне меню – борщ з печерицями, пісні котлети з пене й овочами та, навіть, пісні чебуреки.

Якісний сервіс, як головна енергія бренду

В сучасних мегаполісах АЗК давно перестали бути місцем, куди приїжджають тільки для того, щоби заправити авто. Нові АЗК – це також місце, де можна відпочити, смачно перекусити та придбати необхідні у дорозі або додому речі, продукти.

У воєнний час автозаправні комплекси, як обʼєкти критичної інфраструктури, стали ще й справжнім місцем сили для багатьох українців. Під час тривалих відключень електроенергії тут можна було без проблем підзарядити телефон, замовити улюблений напій або просто зігрітись.

Саме з думкою про комфорт клієнтів, територія заправок UPG спроектована таким чином, щоб гостям завжди було, де припаркувати своє авто, а достатньо колонок – дозволили мінімізувати час у черзі на заправку.

Сервіс на АЗК UPG (фото: пресофіс компанії)

Концепція ж самих автозаправних комплексів продумана так, щоб зупинитися тут було зручно всій сім'ї. Наприклад, спеціально для комфорту найменших гостей у санвузлах передбачені дитячі умивальники, а у залах АЗК є інтерактивні куточки для розваг.

Заряджені на перемогу

Як і багато українців, компанія також зазнала втрат через дії РФ. На початку війни окупанти пошкодили АЗК компанії в Бучі, Милі та Загальцях Київської області. Усі вони мали різний ступінь пошкоджень, але вже відновлені й працюють.

Більш драматичною виявилась ситуація з АЗК компанії в Запорізькій області. Там декілька заправок UPG перебувають на тимчасово окупованій території. "Ми не знаємо, що там з ними, мабуть, одні руїни. Але ми все відновимо. Так само як відбудували наші об’єкти на територіях, деокупованих навесні минулого року", — говорить Володимир Петренко.

Попри ці та інші складнощі, спричинені війною та економічною турбулентністю в країні, UPG вдалося зберегти понад 4000 тисячі робочих місць.

В компанії беззаперечно вірять в перемогу, тож активно продовжують будівництво нових автозаправних комплексів. Наразі UPG представлена у 19 областях України, маючи 80 АЗК.

АЗК UPG (фото: пресофіс компанії)

Зараз в процесі будівництва – три нові комплекси. Звісно, це не ті об'єми, які компанія планувала до війни, але мережа продовжує розвиватися та нарощувати свою присутність в усіх областях країни.

Допомога армії та кава, яка зігріває серця

В компанії переконані: в момент, коли країна виборює свою незалежність, єдність українців – визначальна. Тільки підтримуючи економіку та один одного ми наближаємо перемогу. Тому протягом найважчого року в історії незалежної України UPG також зробила свій внесок у підтримку економіку, сплативши до держбюджету 3,5 млрд гривень.

Крім того, з перших днів широкомасштабного вторгнення UPG спрямовує кошти на зміцнення оборони та відбудову країни. Позиція власника компанії не робити піар на цьому, тому про всі свої ініціативи UPG розповість після перемоги. Утім наразі відомо, що протягом минулого року національна мережа АЗК UPG надала допомогу на понад 150 000 000 грн. Зокрема, Збройним силам України передано 75 авто Mitsubishi L200 та понад 650 000 л пального. Також компанія передає військовим – квадрокоптери, радіостанції, тепловізори, генератори, сонячні батареї, зимовий одяг, комп'ютерна техніка, харчі, інше спорядження.

Авто для ЗСУ від АЗК UPG (фото: пресофіс компанії)

Крім того, з минулого року на АЗК UPG триває безстрокова благодійна ініціатива "Енергія добра". Частину коштів від кожного проданого гарячого напою компанія спрямовує на адресну допомогу українцям, які постраждали через дії країни-агресора.

Відтак кожен, хто купує на UPG улюблений зігріваючий напій, разом з компанією забезпечує медикаментами бригади швидкої допомоги, доставляє харчі та засоби обігріву туди, де їх гостро потребують, відновлює покрівлі будинків, які потрапили під ворожі обстріли.

З нагоди 20-річчя компанія передає ЗСУ 20 авто Mitsubishi L200 та пригощає всіх військових і працівників екстрених служб країни безкоштовним гарячим напоєм. Обов'язково завітайте на АЗК зарядитись енергією добра.