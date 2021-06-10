150 млрд долларов инвестиций в Украину - это реально

Бизнесмен и владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк считает, что ситуация на мировых рынках сейчас очень благоприятна для Украины. В колонке для РБК-Украина он рассказывает, как благодаря этому Украина может привлечь 150 млрд долларов инвестиций.

Благодаря благоприятным для нас тенденциям на мировых рынках Украина как крупный поставщик сырья уже в этом году получит позитивный торговый баланс.

По моим оценкам, где-то 10-15 млрд грн в плюс. Это означает, что мы не будем жить хуже. Но будем ли мы жить лучше? Будем, если не просто проедим эти деньги, а привлечем инвестиции из стран Ближнего Востока и Азии и уйдем в перспективе от сырьевой модели экономики.

Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Нам крупно повезло: мы развиваем экономику, мы не занимаемся здоровым протекционизмом национального производителя. Но уже к концу года Украина будет иметь профицитный платежный баланс, как минимум 10-15 миллиардов долларов у нас будет "лишних". Что же происходит?

А происходит вот что: глобальная эмиссия, которая “подогревает” экономики развитых стран. И конъюнктура на повышение цен на сырье на 10-15% ежегодно становится реальностью.

Сколько будет стоить руда или кукуруза через три года? Для богатых стран Азии, чьи суверенные фонды заполнены громадными деньгами, это не важно.

Важна стабильность поставок сырья: руды для экономики Китая, продовольствия для всех стран ВРЕП, крупнейшего экономического сообщества, которое объединило экономическими и логистическими связями 32% мировой экономики.

В ближайшие несколько лет тренд сохранится: мы можем зарабатывать много. Эти страны готовы брать у Украины руды, зерна, подсолнечного масла в год на 15-20 миллиардов долларов. Но тренды рано или поздно сменяются, а возможности очень легко упускаются. Согласитесь, всегда проще ничего не делать, чем прилагать усилия. Но такие усилия окупятся, и вот почему.

Под контракты поставок сырья этим странам Украина может вести переговоры об инвестициях этих стран в экономику Украины. Потому что эти страны на самом деле заинтересованы в инвестициях в Украины для обеспечения стабильности поставок. Они заинтересованы в качественной логистике. В стабильности правовой системы. В понятных правилах игры, в конце концов. И именно об этом должны говорить эмиссары Украины представителям суверенных фондов стран-покупателей нашей продукции.

И вот тут возникает проблема. То есть это может быть проблемой, если не рассматривать ее как задачу. Посольство США в любой стране является промоутером американских товаропроизводителей для местного рынка.

Грузия, когда проводила реформы, послала специальных представителей в ряд стран, которых рассматривала как ключевых партнеров, для презентации грузинских товаропроизводителей. Государство не должно давать деньги бизнесу: государство должно рекламировать украинский бизнес. Продвигать украинское зерно, украинскую руду, украинскую готовую продукцию.

Что мы можем просить под стабильные поставки в течение 10 лет? Я оцениваю возможные инвестиции в 150 миллиардов долларов. Мы можем предложить приобрести облигации украинского займа на 50 миллиардов долларов. Фактически для нас это кредит под 2% годовых.

Мы можем просить несколько миллиардов долларов на инфраструктуру: на дороги, грубо говоря, по которым будет ездить зерно и руда. Предложить инвестировать в украинские порты, из которых сырье будет отправляться покупателям. Это будет гарантией бесперебойности поставок для импортера. А главное, мы можем предложить инвестировать не в поставки сырья, а в поставки готовой продукции. Продукции с добавленной стоимостью. И вот почему.

Продукция с добавленной стоимостью для нас - это гарантия независимости от сырьевых трендов. Это создание производственных и логистических цепочек, на всех этапах которых создаются новые рабочие места, генерируются налоги, наполняется экономическим смыслом конкретная территория, где расположены производственные объекты и инфраструктура. Мы скажем: не покупайте у нас просто зерно: покупайте у нас говядину. Покупайте куриное яйцо. Покупайте мясо птицы. Вкладывайте в это деньги, входите с нами в кооперацию - это выгодно и вам, и нам. Возможно ли это? Конечно. Я это уже делал на примере своей компании.

Сырье начнет дешеветь рано или поздно. Дефицита сырья на самом деле и сейчас нет. Но есть, например, дефицит протеина. 2,2 млрд людей из стран только экономического сообщества, о котором я говорил, ВРЕП, нуждаются в продуктах питания. Мы вполне можем их такой продукцией обеспечить.

Нам для собственного продовольственного баланса достаточно 20% производимой продукции. Остальное мы можем и должны экспортировать. Богатая страна, развитая украинская экономика, достойные зарплаты, экономическая и социальная стабильность. Возможно? Вполне возможно.