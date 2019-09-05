10 правил успеха Украины

№1. Государственные инвестиции в стратегические, экспортно ориентированные отрасли.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах за несколько лет увеличить в 4 раза количество занятых в IT-отрасли. Для этого государство планирует создать отраслевой Фонд развития человеческого капитала, который бы управлялся самой отраслью. В частности, речь идет о развитии сферы образования – стипендиях, помощи студентам.

Инфраструктура. Посмотрите на агро – эта отрасль, что называется, самоорганизовалась. Но ей не хватает инфраструктурных возможностей – дорог, речного судоходства, развития портов.

Возможно, также стоит говорить о субсидировании ипотечной ставки для молодых семей. И не только.

№2. Снижение налогов.

Мы привычно обсуждаем налогообложение в контексте детенизации экономики. Однако посмотрите на Польшу - недавно там отменили подоходный налог для граждан моложе 26 лет. Это конкуренция за человеческий капитал. Люди уезжают не только из Украины. Я не призываю копировать опыт Польши. Однако нешаблонный подход к налогообложению расширяет возможности страны. И позволяет привлекать инвестиции. Бизнес идет в юрисдикции, где тебя не обдерут как липку. Особенно инновационная индустрия.

№3. Открытие рынка земли.

40-43 млн га пахотных земель. В собственности государства находится около 11 млн га. Остальные площади обрабатываются приватным сектором. Стоимость гектара будет колебаться от минимальных тысячи долларов за гектар – и до 5 тыс. долл. Украина может привлечь от 50 до 150 млрд долларов оборотных средств. Это огромная сумма для внутреннего рынка.

№4. Продажа государственной собственности.

Неэффективный собственник должен уйти. Госсобственность – причина "большой" коррупции. Продать нужно от условного Одесского припортового завода и до локальных предприятий. Задача государства – сохранить влияние только на стратегические отрасли.

№5. Защита частной собственности от рейдерства.

Первые шаги сделаны. На днях министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет объявил о двух мини-победах. Во-первых, теперь открытые данные о юрлицах (ЕГР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно. Во-вторых, появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov.

№6. Диджитализация.

Цифровая трансформация Украины – это уход от бюрократизма. Минимизация фактора чиновника в жизни гражданина.

№7. Реформы здравоохранения и образования.

Население стареет. Давление на медицину точно будет усиливаться. А на инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики можно рассчитывать только в случае наличия соответствующих специалистов.

№8. Легализация игорного бизнеса и медицинской марихуаны.

Цель – создать развлекательный кластер для привлечения иностранцев. Игорный бизнес потянет за собой как минимум гостиничную сферу и транспортную инфраструктуру.

В Украине сложилась критическая ситуация с распространением наркотиков. Либерализация запретов позитивно отображается на обществе. Последний яркий тому пример – Канада.

№9. Демократические ценности – соблюдение прав и свобод граждан.

Украина кардинально отличается от всех постсовестских стран беспрецедентным уровнем демократии. И каждый раз попытка узурпации власти приводила к Майдану. Однако сегодня перед обществами (не только украинским) – новый вызов. Диджитализация широкого круга сфер и возможное сужение приватности. Свободная Украина в будущем - магнит для креативных людей из других стран.

№10. Право на самовыражение.

Мы на рубеже эпох. Нетерпимое общество всегда сложнее воспринимает инновации. Будущее за креативом – это однозначно.

И главное. Для перечисленных мною 10 пунктов требуется прочный фундамент – осписание и реструктуризация долгов Украины перед внешними кредиторами.

Без этого нельзя вводить рынок земли. Потому что все вырученные деньги мы просто отдадим кредиторам.

Стране нужно хотя бы 20 лет запаса: не отдавать заработанное, а реинвестировать в развитие.