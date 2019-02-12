Чим заробляє на життя топ-податківець Олексій Кавилін

Фото: Олексій Кавилін (zp.sfs.gov.ua)

Ще не встиг вщухнути скандал із російським громадянством родини високопосадового СБУ-шника Сергія Семочка, як можливий російський бізнес виплив у головного київського обласного податківця Олексія Кавиліна.

Виходець із російської провінції, міста Кемерово, доларовий мільйонер Олексій Кавилін є очільником Київської обласної ДФС, а донедавна одночасно виконував ще й обов’язки начальника Запорізької ДФС.

Попри відносно скромну декларацію, через найближчих членів родини – батька, брата і дружину – він активно розвиває доволі екзотичні бізнеси. Один із таких – фінансово-консалтингова компанія "Семейный капитал", через яку можуть відмиватись гроші компаніями, прямо чи опосередковано пов’язаними Кавиліним.

Піраміда під санкціями

Формально ФКК "Семейный капитал" займається лайфовим страхуванням як в Україні, так і в окупованому Криму, по суті порушуючи накладені на український фінансовий бізнес обмеження на діяльність на окупованих територіях. Компанією володіє та керує Анатолій Кавилін, батько українського топ-податківця, разом із дружиною Дарією Кавиліною (Львовою).

Остання походить з Красногорівки Донецької області і є донькою Анатолія Львова - одного з учасників ТОВ "Кітвіс".

Фінансові послуги, які надає "Семейный капитал" - більш ніж ефемерні. Офіційний сайт нічого путнього про фінансові гарантії не повідомляє, лише про MLM-заходи: суцільний відпочинок та нагороди.

How it works?

На кінець 2018 року він, згідно з даними реєстру нерухомості, був іпотекодержателем двох десятків об’єктів у Києві та Київській області, сумарна позика на котрі сягає суми лише 7,7 млн грн. При цьому ринкова вартість активу є, за самими стриманими підрахунками, майже 100 млн грн. Переважна більшість договорів іпотеки була укладена в 2017-2018 роках.

Схема працює безвідмовно: за деякий час ерзац-позичальник не повертає позику, що робить Дениса Кавиліна повноцінним власником відносно стабільного матеріального активу. При цьому алібі на момент виконання одним із Кавиліних повноважень держслужбовця залізне: фізично на руках немає ані грошей, ані нерухомості. Є лише права іпотекодавця на стягнення об’єкту нерухомості в нотаріально оговореній часовій перспективі.

Схема настільки безпечна, що спокушає до позичання під заставу одної квартири двічі, як от із квартирою Юлії Панько - власниці студії танців у Білій Церкви. Їй під одну й ту саму заставну нерухомість Денис Кавилін і Дмитро Іванов надали позики окремо.

Іванов у цих схемах – не стороння особа. Дані єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців свідчать, що він проживав разом із Олексієм Кавиліним в одній квартирі в Києві, у ЖК "Пори року". В ній Олексій Кавилін був зареєстрований як ФОП протягом 2013-2014 років.

Корозія метала

Іванов також є номінальним власником і керівником ТОВ "Клаад-Строй", яке до 2016 року належало Олексію та Денису Кавиліним за посередництвом ТОВ "ДАК-Інвест".

"Клаад-Строй" виводить нас на ще одну сімейну схему, пов’язану з "конкуренцією" з ТОВ "Кітвіс" на тендерах "Укртрансгазу" з антикорозійного обслуговування. Чому конкуренція в лапках, зрозуміти не важко - співвласником "Кітвіс" є Анатолій Львов – батько дружини Кавиліна-батька - того, що володіє "Семейным капиталом".

Зрештою, технічним директором "Клаад-Строй" протягом 2013-2014 рр. був Михайло Буймістер, який у 2015-2016 роках обіймав посаду начальника відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Запорізькій обл. У 2016 році став начальником Бердянської ОДПІ, а з 2017-го першим заступником Олексія Кавиліна в ГУ ДФС Київської області.

Кланові ГО

Іншим співзасновником "Кітвіс" є Олена Хащова. Одночасно з Олексієм та Денисом Кавиліними вона є співзасновником ГО "Молодь за віру, за європейську Україну". В 2014-2018 роках ця ГО була розташована за тою самою адресою, що й українській офіс "Сімейного капіталу" - на Кловському узвозі, 7, оф. 154, впритул до хедофісу "Укртрансгазу".

Це приміщення є власністю Андрія Скалозуба, який у VI-му скликанні був помічником депутата-регіонала Віктора Коржа. За того ж скликання іншим помічником Коржа була Оксана Гурнова – дружина Дениса Кавиліна. Коло замкнулося.

За одною адресою з "Молоддю за віру" до червня 2018 року було розташовано ще одне "кланове" ГО - "Інститут податкових реформ". Його засновниками є батько Олени Хащової Микола Васильович та Євген Рябіков. У 2016 року Рябіков був керівником ТОВ "КАД-Медіа" (абревіатура "Кавилін-Алексєй-Дєніс"), яке є видавцем журналу " АгроПРО ".

Адреса "КАД-Медіа" збігається з актуальною адресою "Сімейного капітала" - бул. Кольцова, 14д, оф. 610. Керівником і співвласником "КАД-Медіа" є Ельвіра Ткачова, яка була членом громадської ради при Міндоходів і ДФС у 2013-2014 роках. Вона також встигла засвітитися у скандалі з закупівлею тренінгових послуг для учасників АТО. Тендери в підсумку були скасовані.

Зрештою, офіс української ТОВ-ки "Сімейний капітал" належить ТОВ "Оренд-Сервіс", яке зареєстровано в Києві нам Звіринецькій, 63 – там само, де й "Інститут податкових реформ".

До речі, керівником "Інституту податкових реформ" є Олена Хотенко - голова київського обласної ради "Асоціації платників податків України". До 2017 року вона була заступником Олексія Кавиліна у ДФС Запорізької та Київської обл. Це останній ланцюжок порочного кола зв’язків всередині доволі дисциплінованого клану.

БЮТ

У Олексія Кавиліна є всі важелі посісти крісло голови ДФС у разі глобальної зміни вертикалі влади. Це нібито забезпечується сталими й довірливими зв’язками з вищім політичним керівництвом ВО "Батьківщина".

Наприклад, керівник ГО "За віру, за європейську Україну" Дмитро Моцюк був помічником нардепа-бютівця VII скликання Дмитра Шлемка, так само як і Олена Хотенко - співзасновниця іншої асоційованої з Олексієм Кавиліним ГО "Інститут податкових реформ".

Наближені до БЮТ громадські проекти активно розкручують Хотенка як нове обличчя та реформатора у сфері оподаткування. В публічній площині вона є головою оргкомітету конкурсу "Друга національна премія "Media etc." для фахових медійників".

Із БЮТ пов'язаний і стрімкій кар’єрний зріст колишнього технічного директора ТОВ "Клаад-Строй", а нині заступника Олексія Кавиліна по ДФС Київської області Михайла Бурмістра, який на 2014 рік мав лише освіту викладача фізичного виховання. Він так само починав з роботи помічника нардепа Дмитра Шлемка.

Фото: Олексій Кавилін - праворуч, під час Хрещенських заходів у Запоріжжі, 2016 рік (інтернет-портал ЗОДА)

Ложка дьогтю

Із послужним списком Олексія Кавиліна все було б більш-менш, якби не "квартирний вопрос"… Наприкінці 2017 року детективами НАБУ проти податківця було відкрито кримінальне провадження №42017000000004876 за фактом незаконного збагачення та невідповідності задекларованих ними статків.

Причиною була квартира в уже відомому нам ЖК "Пори року". У 2016 році там була продана трикімнатна квартира третій особі, у котрої Кавилін-батько у тому ж ЖК того ж дня придбав і подарував синові-податківцю 5-кімнатну квартиру.

Оборудка з цією нерухомістю з якихось причин не була відображена в офіційній декларації, хоча різниця вартості житлоплощ становила понад 2 млн грн.