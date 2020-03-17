Антикорупційний вердикт: хто підіграє в суді екс-прокурору Кулику

Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

19 березня в Апеляційному суді Києва буде продовжено розгляд питання про зворотну передачу справи скандального прокурора Костянтина Кулика про незаконне збагачення з Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Голосіївський суд. Наступне засідання суду буде повторним: попереднє повинно було відбутися 5 березня, однак воно тривало не більше як хвилину. На засідання не з'явилися прокурори САП, у зв'язку з чим судді змушені були перенести слухання. Як раніше повідомляло РБК-Україна, рішення Апеляційного суду здатне запустити своєрідний "принцип доміно", який спричинить зміни не тільки в українських політичних і бізнес-колах, але навіть може вплинути на хід виборів у США. Про те, хто підіграє в суді екс-прокурору і які перспективи цієї справи – в матеріалі РБК-Україна.

Головне питання судового розгляду сьогодні щодо скандального екс-прокурора Костянтина Кулика - в якому суді, ВАКС чи Голосіївському районному, буде розглядатися справа про його незаконне збагачення. Крапку має поставити Апеляційний суд. За всіма формальними ознаками (стаття про незаконне збагачення) справа має бути розподілено в ВАКС. Однак не можна виключати, що його повернуть в Голосіївський суд.

Як писало РБК-Украина, для самого Кулика Голосіївський суд — це можливість отримати виправдувальний вирок, а значить і можливість займати високі пости з широкими повноваженнями у правоохоронних структурах. Розгляд справи в ВАКС, за всіма прогнозами, принесе екс-прокурору обвинувальний вирок і закриття можливості працювати в правоохоронних структурах. Таке рішення суду дискредитує роботу Костянтина Кулика на посаді прокурора і поставить під сумнів об'єктивність висунутих їм підозр і звинувачень з ряду кримінальних справ і осіб, проти яких він працював.

Нагадаємо, за даними "Української правди", олігарх Ігор Коломойський намагався влаштувати екс-прокурора Костянтина Кулика на роботу в СБУ, щоб той продовжив займатися справами проти його конкурентів, але вже в іншому правоохоронному органі. За збігом обставин раніше в Генпрокуратурі фактично у всіх виробництвах Кулика проходили саме вороги Коломойського. Як писав журналіст і колишній депутат Сергій Лещенко, Коломойський особливо зобов'язаний Кулику тим, що екс-прокурор допоміг йому з питанням Вадима Шульмана.

Прокурори "у справі"

Однак тепер стало очевидним, що і вертикаль антикорупційних органів (НАБУ-САП) може сприяти цьому. Як відзначають експерти, неявка прокурорів на такий важливий процес не може відбутися без відома керівництва і не може бути випадковою. Ігнорування судового засідання стороною обвинувачення – найбільш неприйнятний репутаційно спосіб зірвати суд.

В коментарі РБК-Україна, політичний експерт Володимир Цибулько називає Костянтина Кулика "прокурорським порученцем олігарха Коломойського" і навіть прогнозує розпад цієї справи в суді.

"Все частіше ми починаємо помічати, що Володимир Зеленський почав діяти як Піночет. Друзям все - ворогам закон. Елементи вибіркового правосуддя були вже стосовно колишнього президента Петра Порошенка, абсолютно дикунська ситуація навколо Валерії Гонтарєвої. На цьому тлі відбувається і публічне вигороджування колишнього військового прокурора Кулика", - говорить експерт.

За його словами, Кулик - член так званого "клубу спонсорів" нинішньої влади, тому найближчим часом справа "розсиплеться", а через півроку екс-прокурор зможе додати до своїх верстатів ще кілька мільйонів компенсації.

"Однак, розгляд справи про його незаконне збагачення - створює викривлену картину західним партнерам, які ще півроку тому вірили, що інститути влади, особливо антикорупційні - можуть бути відокремлені від груп впливу і працювати на користь держави", - додає експерт.

Варто відзначити, що подібні політичні домовленості – зовсім не новина для українських судів. Так, у серпні 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника і Євгена Смицкого. Суд послався на систематичну неявку прокурорів на дебати. Підсудні могли потрапити за ґрати на 15 років і більше. Юристи називали рішення судді безпрецедентним, а опозиціонери – політичної домовленості Кернеса з владою. Сторону обвинувачення представляли 19 прокурорів проти 8 адвокатів мера. Судові засідання переносилися 7 разів поспіль через неявку прокурорів. Суддя Антонов заявив, неодноразово просив Генпрокуратуру України забезпечити присутність будь-якого з 19-ти прокурорів, але не отримав відповіді й розцінив цей жест, як відмову від звинувачень. І закрив справу.

Подібну тактику, коли суд ігнорується прокурорами, суспільство спостерігало у процесах по справі про вбивство Павла Шеремети при обранні запобіжних заходів для Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, по цілому набору "майданівських справ" і т. д. Всі ці справи мають серйозний відтінок "ручний" керованості.

Показово, що про неявку своїх прокурорів на суд в САП – не сказали, а лише зазначили, в цей день не відбулося судове засідання, оскільки не з'явився підсудний, який "перебуває за кордоном на лікуванні". Однак, Кулик не зобов'язаний з'являтися на засіданні ВАКС, адже доля цієї справи зараз вирішується в апеляції.

Антикорупційний хід

В українських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про підтримку з боку впливових осіб керівника САП Назара Холодницького. Зокрема, за інформацією "Дзеркала тижня", Холодницького активно підтримує олігарх Ігор Коломойський, тому навіть у разі його відставки - без нової посади директор САП не залишиться.

Крім того, у березні 2019 заступник Холодницького Віктор Кривенко успішно закрила кримінальне провадження за фактом вимагання й отримання Леонідом Кучмою і Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабаря від Ігоря Коломойського, про що повідомляли "Наші гроші". Сприяння виправданню Кулика може бути одним із зустрічних зобов'язань перед олігархом за збереження у вищому ешелоні.

Але чи може ситуація розвиватися без відома антикорупційної вертикалі? Здавалося б, стільки років НАБУ боролося проти незаконного збагачення одіозного прокурора Кулика і зараз має дзвонити в усі дзвони, але по факту немає жодного подібного повідомлення.

Необхідні для олігарха і "робочі контакти" з НАБУ, адже саме в цьому органі розглядають справу по Привату. Примітно, що в НАБУ за рік нової влади не зробили нічого, що могло б вважатися ворожим кроком до Коломойського. А в інтерв'ю "Радіо НВ" директор НАБУ Артем Ситник так і не зміг відповісти на запитання журналістки Радіо НВ про те, чи приїжджав український олігарх Ігор Коломойський в НАБУ для свідчень у справі Приватбанку.

Втім, все, що стосується інтересів Ігоря Коломойського, керівник НАБУ коментує вкрай обтічно. Так, у своєму нещодавньому інтерв'ю для "Ліги" він лише акуратно позначив, що "атака на нього" ведеться в тому числі через наявні в НАБУ справи Привату. Однак, ні імені, ні інтересантів він не назвав, посилаючись на "аполітичність НАБУ".

Американська історія

Аполітичність НАБУ і САП в ситуації зі справою Костянтина Кулика – може обіцяти провалом в цій справі й навіть відновлення його на посаді, і як наслідок - скандалом з втручанням України в американські вибори. Нагадаємо, на службі в ГПУ саме Кулик розслідував справу Буризма, за активізацію якого так завзято бореться адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

"Справа відмивання, яке той самий прокурор Кулик розслідував далі, аж до мого останнього дня роботи і його останнього дня роботи. І він дійсно знайшов і вилучив комп'ютер, у якому зберігалася вся бухгалтерська документація Вигіѕма тих часів", - сказав в інтерв'ю колишній генпрокурор Юрій Луценко, протегуючий Кулика по службі.

Втім, і Артем Ситник, і Назар Холодницький вже мають відношення до втручання у вибори США, яке відбулося у 2016 році. Нагадаємо, що через НАБУ була запущена так звана "амбарна книга Партії регіонів", на підставі якої почалося судове переслідування Пола Манафорта.

Пізніше через депутата Борислава Розенблата, який є обвинуваченим по так званому "Янтарному справі", стануть надбанням громадськості записи розмов, на яких людина з голосом директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника розповідає, що допомагав кандидату у президенти США Хілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

"Я допомагав Хілларі, для нас була б вигідною її перемога", – заявляв Ситник під час відпочинку на мисливській базі в Рівненській області, за що його потім занесуть до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією. Під час цієї бесіди людина з голосом Ситника розповів, що відправив у США і дані щодо "чорної бухгалтерії". "Я колись "чорну бухгалтерію" розслідував, ми оприлюднили дані Роберта Портера, якого посадили. Але Трампу "по барабану", у нього все там чітко працює. За неділю до виборів ФБР відновило розслідування Хілларі. Тому Трамп з натяжкою, але переміг", - зазначається на записи. На брифінгу 7 лютого 2020 року Ситник ухилився від відповіді на питання журналістів про згаданих записах.

Назар Холодницький своєю чергою активно співпрацював з Юрієм Луценком у2018-2019 роках по встановленню контактів з представниками Республіканської партії, зокрема Рудольфом Джуліані. У травні 2019 повідомлялося, що Назар Холодницький провів як мінімум 3-х годинну зустріч з Джуліані в Парижі. Також Холодницький з Луценком робили вкрай різкі публічні заяви щодо діяльності екс-посла США в Києві Марі Йованович, яку відносять до "демократичної групи", яка доклала максимум зусиль до створення НАБУ і забезпечення його діяльності. За словами Луценка, особисто Йованович перешкоджала візиту групи прокурорів у Вашингтон для передачі даних про високопосадової корупції в Україні за участю американських посадових осіб".

Однак, у ситуації, що склалася, Холодницький і Кулик – фактично ситуативні союзники в справі Буризми напередодні виборів у листопаді 2020 року в США. Нагадаємо, саме Кулик готував досьє на Хантера Байдена, яке було передано в США, про що писала NYT. Крім того, журналісти NYT 4 грудня 2019 року повідомила, що Джуліані все-таки провів зустрічі з Юрієм Луценком і Костянтином Куликом, нібито для "збору матеріалів під час зйомки документального фільму" в контексті процесу імпічменту Дональда Трампа. Процедуру імпічменту йому вдалося успішно пройти. Однак Джо Байден вчасно так званого супер-вівторка переміг як мінімум у 8 штатах на праймеріз Демократичної партії. Чи варто говорити окремо про надвисокої важливості кримінальної справи про причетність фаворита Демократичної партії всього за кілька місяців до дня виборів?

Утім, 19 числа має відбутися вкрай показовий судовий процес. Адже судді, які приймають рішення, будуть знаходитися в зовсім інших обставинах. В ситуації, коли весь світ бореться з поширенням епідемії коронавірусу, створюються ідеальні умови, щоб провести не завжди законні рішення з далекосяжними негативними наслідками.