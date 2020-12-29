Боязкі надії. За рахунок чого буде зростати світова економіка і що чекає Україну

Пандемія коронавірусу і локдаун у багатьох країнах призвели до найглибшої кризи з часів Другої світової війни. Оцінки глибини падіння світової економіки за підсумками 2020 року багаторазово змінювалися. Так само як і змінювалися карантинні заходи, якими країни намагаються стримувати поширення вірусу.

Міжнародний валютний фонд у квітні прогнозував падіння світового ВВП на 3%, а вже в червні на тлі жорсткого карантину по всьому світу МВФ погіршив прогноз до мінус 4,9%. У жовтні фонд знову переглянув цей показник, побачивши більше підстав для оптимізму – падіння мінус 4,4%.

Змінювалися прогнози й інших авторитетних інституцій. У вересні Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), що об'єднує 37 розвинених країн світу, прогнозувала, що глобальний ВВП у поточному році скоротиться на 4,5%. Тоді як грудневий звіт ОЕСР також показав більш оптимістичні цифри – падіння складе близько 4,2%.

Економісти визнають, що відновлення економіки на даному етапі найбільше залежить від суто медичних факторів – загальної вакцинації. Успішне тестування ряду вакцин проти COVID-19 поліпшило очікування зростання світового ВВП у 2021-22 роках на 0,5-1 в.п., говорить глава департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

"Як тільки вакцинація набере обертів, світова економіка може зрости дуже швидко, як це вже було у третьому кварталі 2020 року", – каже аналітик.

Ці плани з боротьби з вірусом, як уточнив Мартиненко, піддаються ризикам через обмежені можливості виробництва вакцин, їх розподілу і готовності населення проходити вакцинацію.

І, за великим рахунком, у світу є два шляхи. Якщо країни з провідними економіками у наступному році зможуть хоча б наблизитися до отримання колективного імунітету від COVID-19, це дозволить оперативно відновити порушені пандемією економічні зв'язки. І навпаки – нові спалахи коронавірусу або проблеми з вакцинацією можуть швидко поховати надії на зростання економіки.

Китайська локомотив

До кінця 2021 року світова економіка в цілому зможе повернутися до докризового рівня, прогнозують в ОЕСР. Але відновлення буде дуже нерівномірним.

"Країни і регіони з ефективними системами тестування, відстеження захворюваності та ізоляції хворих, будуть показувати досить хороші результати, проте їх зростання буде стримуватися загальною слабкістю глобального попиту", – сказано у звіті організації.

Значного зростання глобального попиту і споживання в 2021 році очікувати не варто. У грудні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз зростання попиту на нафту в майбутньому році на 170 тисяч барелів у щодобовому вимірі – до 5,7 млн барелів на добу. Це викликано скороченням попиту на авіаційний гас.

Попит на бензин і дизельне паливо, як очікується, складе приблизно 97-99% від докризового рівня. Після 2%-го падіння попиту на електроенергію в поточному році, в 2021-го він зросте на 3%, очікують в МЕА.

До речі, за різними оцінками, нафта і газ у новому році можуть найбільше подорожчати серед сировинних товарів, що не на руку Україні, яка імпортує ці енергоресурси.

Наслідки кризи у майбутньому році будуть впливати на поведінку бізнесу і споживачів на мікроекономічному рівні. "Якщо ви працюєте в бізнесі, ви, можливо, трохи більш обережно поставитеся до повторного найму персоналу і спробуєте деякий час обходитися за рахунок понаднормової роботи", – сказав The New York Times економіст британського аналітичного центру Oxford Economics Мей. Домогосподарства теж будуть вести себе більш обережно, що призведе до того, що економічні проблеми в цілому будуть продовжуватися, вважає аналітик.

Існує кілька сценаріїв, згідно з яким економіка виходитиме з кризи. Найбільш оптимістичними є V-образний: після різкого падіння у цьому році, у наступному розпочнеться настільки ж різке зростання. Такий варіант передбачають, зокрема, аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley. Згідно з їхніми прогнозами, зростання економіки у наступному році складе цілих 6,4%.

Більш консервативний сценарій – U-образний, за яким економіка буде відновлюватися повільніше. Аналітики банку Barclays у жовтні зробили W-подібний прогноз подальшого розвитку економіки, згідно з яким після певного відновлення справи знову підуть на спад у зв'язку з новими локдаунами і карантинними обмеженнями, після яких знову відновиться зростання.

Нарешті, аналітики компанії TS Lombard говорили про K-подібний сценарій. Вгору продовжать йти галузі, зав'язані на онлайн-послуги, і компанії на зразок Amazon і Netflix. Тоді як ряд інших сфер, зокрема, готельно-ресторанна, продовжать перебувати у кризі, і можуть не дотягнути до відновлення подорожей і туризму у глобальному масштабі.

Раніше широко обговорювалося і L-подібний сценарій, за яким економіка після різкого падіння довгий час не буде проявляти ознак відновлення. Але завдяки вакцинації його, очевидно, вдасться уникнути.

Який би сценарій не зіграв, аналітики сходяться у тому, що локомотивом відновлення світової економіки у майбутні роки стане Китай. Фактично, це єдина велика країна, яка в 2020 році не тільки не допустила економічного падіння, але навіть змогла вийти в плюс – близько 1,8% зростання ВВП в 2020 році, за прогнозами ОЕСР.

У 2021 китайська економіка може зрости на 8%. Як раніше писало РБК-Україна, домогтися такого феноменального результату КНР змогла завдяки створенню безпрецедентно масштабної системи відстеження контактів хворих COVID-19.

Для порівняння, США, за оцінками ОЕСР, в цьому році втратять 3,7% ВВП, а в наступному році зростуть на 4%. ВВП країн єврозони скоротиться на 7,5%, а в 2021-му – зросте на 3,6%.

Що чекає Україну: курс гривні і МВФ

Ще на початку пандемії багато аналітиків як в Україні, так і за кордоном передрікали українській економіці найбільше падіння серед її сусідів і більш затяжне відновлення, ніж в інших країнах. Однак за фактом економіка України легше проходить кризу за рахунок того, що зав'язана на сировинному експорті (АПК та металургія), а також вдалих для українських компаній цін на світових ринках. У цьому році спад, за різними оцінками, буде в межах 5%.

Економічні оцінки по Україні на 2021 рік також помітно різняться. У Кабміні очікують, що зростання ВВП складе не менше 5%, про що минулого тижня заявив прем'єр Денис Шмигаль. А держбюджет розраховували виходячи з відновлення економіки на 4,6%. Тоді як МВФ, ще у жовтні передрікаючи падіння ВВП України за підсумками цього року на 7,2%, прогнозували на 2021 рік зростання близько 3%.

В інвесткомпанії Eavex Capital на 2021 рік очікують зростання в межах 3,7%. Це нижче, ніж урядовий прогноз і очікування інших українських фінансових структур. Як пояснив виданню голова аналітичного департаменту цієї ІК Дмитро Чурін, на даний момент зберігається багато пов'язаних з COVID-19 ризиків, що в свою чергу буде негативно впливати на темпи відновлення бізнесу у країні.

У ICU більш оптимістичний погляд щодо відновлення економіки. За їх оцінками, зростання ВВП у 2021 році складе 5,6%. Аналітики інвесткомпанії, серед іншого, розраховують на додатковий ефект від сільського господарства на фоні низької бази порівняння цього року через невеликий врожай зернових, олійних і цукрових буряків.

У випадку з агросектором погодний фактор – найважливіший момент, каже Дмитро Чурін з Eavex Capital. Якщо наступний рік принесе достатньо дощів у літній період, то це може дозволити Україні знову повернутися до рекордних рівнів врожаю зернових, погоджується аналітик. "Очевидно, що попит на пшеницю і кукурудзу на зовнішніх ринках буде завжди. Цінові орієнтири на продовольчий експорт поки хороші", – додав він.

Незважаючи на зростання вартості енергоносіїв, які Україна імпортує, глобальні умови торгівлі будуть сприятливими, вказують експерти ICU. Хіба що ціни на сталь і залізну руду мають змішані перспективи, каже Олександр Мартиненко.

Вартість залізної руди, як зазначив аналітик, підскочила через великий спекулятивний і промисловий попит у Китаї. Але за підсумками 2021 року ціни знизяться, оскільки китайський попит сповільниться, а пропозиція руди зросте, особливо від бразильських постачальників, впевнений експерт ICU.

Що ж стосується цін на сталь, то, за його оцінками, відновлення її вартості в 2021 році у Чорноморському регіоні має обмежитися 4% через нестійкий попит у ЄС і Туреччині та зниження цін на залізну руду.

Темпи відновлення української економіки багато в чому залежать і від продовження співпраці країни з МВФ. Багато аналітиків допускають, що Україна отримає кредит від Фонду вже у першому кварталі наступного року. Це буде сигналом і для інших інвесторів вкладати в український держборг – купувати облігації внутрішньої держпозики і єврооблігації.

Критично важливим для уряду у 2021 році буде завдання рефінансувати виплати за зовнішнім держборгом на суму близько 5,2 млрд доларів, каже Дмитро Чурін. "Очікується, що буде можливість здійснити кілька випусків єврооблігацій, а також прийдуть кошти від МВФ в рамках програми", – уточнив він.

У ICU вважають, що приплив капіталу дозволить не тільки фінансувати дефіцит поточного рахунку, але й накопичити резерви – до 31 млрд доларів на кінець 2021 року. "При таких умовах обмінний курс гривні зміцниться до 27-27,5 гривень/долар в середині 2021 року і закінчить рік у діапазоні 27,5-28 гривень/долар", –прогнозують аналітики інвесткомпанії.

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І хоча більшість прогнозів по Україні можна записати в розряд оптимістичних, будь-який новий спалах вірусу і посилення карантину можуть все різко змінити. Тим більше що у цьому році влада не раз ставила бізнес перед фактом, вводячи, здавалося б, нелогічні і непотрібні заходи, які наносять непоправний удар по діловій активності в країні.

До того ж, крім суто медичного фактора, багато чого також буде залежати від готовності уряду жити за коштами, не піддаючись на популярні ідеї на кшталт позачергового підвищення пенсій та інших бюджетних витрат, які країна собі дозволити не може.