Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації

Світ збирається відкриватися після пандемії, але не для всіх (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Пандемія коронавірусу незабаром ще сильніше вплине на правила подорожей по світу і відвідування громадських місць. Про туризм "тільки для багатих", "ковідні паспорти" і дискримінацію людей за ознакою наявності антитіл до COVID-19 – в матеріалі РБК-Україна.

Масова вакцинація від COVID-19 вже почалася у Великобританії. Незабаром до неї мають приєднатися й інші країни. Але в будь-якому випадку, навіть якщо програми вакцинації по всьому світу будуть набирати хід, говорити про повну перемогу над коронавірусом вже в наступному році точно не доводиться. Тим часом багаті і щеплені люди опиняться у виграші – через прийдешнє повсюдне введення медичних і "ковідних" паспортів та відкриття кордонів тільки для заможних.

Тільки для багатих

У листопаді Ісландія без особливого шуму змінила правила відвідування країни для громадян держав, що не входять в шенгенську зону, пише Bloomberg. Тепер жителі США та інших країн, яким не потрібна віза для відвідин Ісландії, зможуть перебувати там до шести місяців без перерви, при тому, що загалом кордони країни залишаються закритими.

Втім, для цього є головна умова – людина повинна заробляти не менше 88 тисяч доларів на рік. Причому джерело доходу повинно знаходитись поза Ісландією.

Суть ідеї цілком очевидна – залучити в країну іноземців, котрі добре заробляють, щоб вони своїми грошима підтримали ісландську економіку. Хоча таке тривале перебування в країні складно назвати туризмом, але відвідувачі все одно будуть сидіти в місцевих ресторанах і орендувати собі квартири.

Попутно вирішуються й інші завдання. Оскільки багатих гостей буде не так багато, стовпотворінь точно не виникне, а отже і додаткового навантаження на ісландську систему охорони здоров'я.

Ісландія пускає у країну тільки багатих туристів (фото: freepik.com)

Такий підхід застосовують й інші країни, зокрема, Бермудські та Кайманові острови, Барбадос і Естонія. Але там мова йде про значно менші суми.

Пандемія коронавірусу змусила владу популярного серед туристів Таїланду загалом переосмислити свій підхід до цієї галузі. Ще влітку країна взяла курс на перехід від масового туризму до елітного, орієнтуючись на багатих людей, які хочуть провести свій відпочинок у відносному усамітненні і з мінімальним ризиком заразитися.

"Одна людина може легко витратити стільки ж, скільки п'ятеро, за рахунок перебування в кращих готелях", – прямо заявив таїландський міністр туризму Фіфат Ратчакітпракарн. За його словами, вільні подорожі вже стали "справою минулих часів".

Безумовно, по мірі відновлення світової економіки і зростання доходів, дедалі більше людей захочуть і зможуть фінансово дозволити собі відпочинок за кордоном, необов'язково елітний. І попит стимулюватиме пропозицію. Але туристів тут чекають нові труднощі.

Великий брат

На даний момент у світі не існує єдиного підходу до збору інформації про хворих коронавірусом, результати своїх ПЛР-тестів люди отримують в різному форматі і, природно, різними мовами, вимоги щодо обов'язкової здачі тестів також відрізняються від країни до країни тощо. У таких умовах міжнародне сполучення, зокрема авіаційне, серйозно ускладнене.

Виправити це вирішили в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA). До кінця цього року запустять пілотний проект IATA Travel Pass або "паспорт мандрівника". Він буде реалізований у форматі мобільного додатка і служити в якості цифрового посвідчення особи з біометричними даними, а також містити інформацію про результати тесту на коронавірус конкретного мандрівника. А в швидкій перспективі – і про його вакцинацію проти COVID-19.

Передбачається створити цілу інформаційну екосистему, яка буде отримувати дані від державних органів, лабораторій та авіаперевізників. IATA Travel Pass надасть мандрівникам повну інформацію про те, де і як їм потрібно здати необхідні перед польотом тести. А лабораторії і центри вакцинації будуть виписувати свої довідки в єдиному для учасників програми електронному форматі. Реалізувати цей проект збираються на основі технології блокчейна, щоб не створювати єдину базу персональних даних і прибрати ризик їх можливого витоку.

У разі успішного тестування, повноцінний запуск IATA Travel Pass можливий вже в першому кварталі наступного року. Очевидно, в найближчому майбутньому літати по світу, як мінімум, в розвинуті країни, без такого "паспорта мандрівника", навряд чи буде можливо. Австралійська авіакомпанія Qantas вже заявила, що після запуску масштабної вакцинації почне пускати на борт тільки щеплених від коронавірусу пасажирів. В Qantas заявляють, що інші авіаперевізники незабаром напевно наслідуватимуть їхній приклад.

IATA Travel Pass – не єдиний проект такого роду. За підтримки Всесвітнього економічного форуму був розроблений електронний сертифікат CommonPass, в обмеженому режимі запущений ще в жовтні. З середини грудня ним зможуть скористатися клієнти ряду великих авіакомпаній, наприклад, Lufthansa. А в United Airlines сертифікати практикують ще з жовтня. Він видається у вигляді універсального QR-коду, який підтверджує, що людина щеплена від COVID-19 або отримала негативний тест на коронавірус і може бути допущена на борт літака.

Для подорожей по світу можуть ввести "ковідні паспорти" (фото: freepik.com)

Але, як зазначає Forbes, для загального успіху цієї ідеї було б добре, щоб в кінцевому рахунку встановився один-єдиний світовий стандарт. Інакше не уникнути плутанини з різними форматами електронних сертифікатів здоров'я і мобільними додатками.

З ініціативою створити всесвітню систему "сертифікатів здоров'я" на недавньому онлайн-саміті "великої двадцятки" виступив голова КНР Сі Цзіньпін. Вони повинні бути засновані на результатах ПЛР-тестів і реалізовані у формі універсальних QR-кодів.

Подібна система вже давно діє у Китаї, який зміг домогтися великих успіхів у боротьбі з пандемією. Зараз країна, з якої, як прийнято вважати, і почалося поширення коронавіруса, знаходиться на 78 місці у світі за загальною кількістю хворих – з початку пандемії офіційно зафіксовано менше 87 тисяч випадків.

Досягнути цього вдалося не тільки завдяки жорсткому контролю за дотриманням запобіжних заходів, на кшталт обов'язкового носіння масок, але і за рахунок масштабної системи відстеження контактів. Ще взимку її ввели на основі повсюдно поширених в Китаї додатків Alibaba і WeChat.

Кожен користувач вводить в додаток особисту інформацію, зокрема про історію своїх поїздок, симптоми та контакти з людьми, хворими коронавірусом. Після верифікації цих даних людина отримує один з трьох видів QR-кодів. Зелений – пересуватися по місту та за його межами можна без обмежень, жовтий – потрібно відправитися на семиденний карантин, червоний – на двотижневий.

На вході в громадські місця потрібно відсканувати свій QR-код, завдяки цьому у разі підтвердження коронавірусу, наприклад, у відвідувача якогось кафе, держава може оперативно відстежити всі його контакти і змінити колір QR-коду у всіх, з ким ця людина там перетиналася. Контроль за дотриманням карантину в Китаї дуже жорсткий, чому допомагає і широке впровадження системи розпізнавання облич.

Полювання за паспортом

Системи відстеження контактів в тому чи іншому вигляді були введені і в ряді інших країн, зокрема, Австралії, Сінгапурі та Японії. Але дані про їх ефективність досить суперечливі. У будь-якому випадку, повторити китайський досвід в демократичних країнах, громадяни яких чутливо ставляться до своїх персональних даних і контролю держави над їх особистим життям, навряд чи можливо.

Тим не менш ідея введення "імунних паспортів" в якомусь форматі активно обговорюється або вже апробується в європейських країнах. Зокрема, з вересня Угорщина пускає до себе тих іноземців, які можуть довести, що перехворіли коронавірусом протягом останніх шести місяців, тобто нададуть і позитивний, і негативний результати тесту на COVID-19. Схожу практику незабаром збирається ввести і Ісландія: тих, хто перехворів коронавірусом там вже звільняють від обов'язку носити маску в громадських місцях, пише CNN.

В останні дні можливість введення "імунних паспортів" активно обговорюють у Великобританії. Заступник міністра охорони здоров'я Надім Захаві заявляв, що інформацію про вакцинації можуть зафіксувати в спеціальному мобільному додатку. І її зокрема, будуть використовувати бари, ресторани, спортивні об'єкти і т. д. Таким чином, ще не щепленим британцям, очевидно, можуть відмовляти у їх відвідуванні.

Вакцинація стане умовою для повернення до звичного життя (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Проти ідеї "імунних паспортів" висувається кілька аргументів, які озвучують і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Насамперед, це збереження чутливої персональної інформації від можливого злому. Далі – небезпека появи чорного ринку фейкових документів.

Але найбільше говорять про те, що такі "паспорти" приведуть до серйозного поділу суспільства, соціального напруження та дискримінації тих, у кого ще немає імунітету від коронавірусу. Адже навіть у багатих країнах процес вакцинації займе деякий час.

Крім того, незрозуміло, як довго може діяти такий документ. Поки ще немає точних наукових даних про те, як довго вакцинована людина буде надійно захищена від COVID-19. Згідно з наявними дослідженнями, цей період суто індивідуальний і коливається в межах декількох місяців. Те ж саме стосується і імунітету, отриманого природним шляхом.

В Україні можливість введення "ковідних паспортів" не розглядається, заявив наприкінці жовтня головний санітарний лікар Віктор Ляшко. "Ми не хочемо зараз ділити людей щодо того, чи є антитіла, чи немає антитіл, тобто робити імунний паспорт", – сказав він.

Таким чином, з дискримінацією всередині країни за "ковідною" ознакою українці навряд чи стикнуться. Чого не скажеш про закордонні поїздки – адже згідно з планами уряду, в кращому випадку у 2021 році щепитися від COVID-19 зможе лише половина населення країни.