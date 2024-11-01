Редакція РБК-Україна до Дня незалежності розповідає про українські бренди, які полюбили мільйони — за якість, близькість, цінності, смак, інноваційність або підтримку під час війни. Це бренди, які стали "своїми": вони асоціюються з Україною та нашою ідентичністю.

Наша Ряба: український символ якості і турботи

"Наша Ряба" — флагман у родині брендів МХП. Історія почалася у 2001 році, коли компанія МХП вперше запропонувала українцям охолоджену курятину як альтернативу замороженій. Це започаткувало зміну культури споживання в Україні.



У 2003 році МХП разом із партнерами-франчайзі відкрила перші фірмові магазини "Наша Ряба", які швидко масштабувалися. Згодом мережа охопила всю Україну, а бренд закріпився як синонім якісного і доступного продукту.



Сьогодні "Наша Ряба" має рівень впізнаваності 97% серед українців, її продукція представлена як у власних магазинах, так і в національних торгових мережах. Асортимент постійно розширюється: від охолодженої курятини до готової продукції (сувідованих страв), а з 2025 року у “Наша Ряба” є ще й м’ясо-ковбасна лінійки. Це частина підходу МХП — створювати продукти з доданою цінністю, полегшуючи життя споживачів. Чому "Наша Ряба" стала love-маркою Основою довіри стало системне інвестування у якість та безпечність: відсутність гормонів росту, власне зерно для кормів, контроль якості на кожному етапі виробництва. Підприємства, на яких виготовляється продукція "Наша Ряба", сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів: BRCGS Food Safety, ISO 22000, FSSС 22000, Halal.



Але не менш важлива емоційна складова. Назва "Наша Ряба" від початку асоціюється з домом, затишком і сімейними цінностями. Кампанії "Завжди поруч заради майбутнього" та "Так виглядає турбота" лише підсилюють цю асоціацію, створюючи образ бренду, який дбає про своїх споживачів.



Бренд активно підтримує культурні й соціальні ініціативи. Зокрема: У 2024 році став партнером проєкту "Доставка казки до вашого міста" від "Нової пошти", який дарував дітям та їхнім батькам радість; Бренд долучився до зимового благодійного фестивалю Atlas Weekend Apres Ski, був представлений зокрема й у меню, розробленому відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. На цьому заході відвідувачі мали можливість поласувати улюбленими курячими гомілками та кручеником в авторському прочитанні Євгена; Разом із іншими брендами родини МХП "Наша Ряба" підтримала культурний проєкт "Музей Їжі", що розповідав українцям про культуру та історію їжі в Україні, важливість національної кухні.

Цікаві факти про бренд 20+ років на ринку: 97% українців знають бренд, майже половина регулярно купує його продукцію.

Щодня близько 400 вантажівок-рефрижераторів доставляють продукцію по країні. Компанія МХП налічує понад 15 брендів їжі, частина з яких не випадково має на своїх пакованнях логотип "Наша Ряба". "Апетитна" готується з тої ж курочки, але під апетитними маринадами, які не приготуєш вдома. "Супер Філео" допрацювали курочку так, щоб розвантажити споживачів і вони могли більше уваги та часу приділяли іншим цікавим заняттям: бренд пропонує філе стегна, м’ясо стегна без кісточки, медальйони з філе стегна та мариновану лінійку. РябChick – це сушені курячі слайси, виготовлені з філе "Наша Ряба" а в курячій шаурмі мережі фастфуду Doner Маркет гості також смакують курятину від улюбленого бренду. У 2025 році бренд вийшов у нову категорію — м’ясоковбасні вироби, запропонувавши українцям курячі ковбаси.

Що змінилося після 24 лютого 2022 року

З перших днів повномасштабного вторгнення компанія МХП ні на хвилину не зупинилася й продовжувала роботу, тож виробництво продукції "Наша Ряба" теж тривало безперебійно. Окрім того, компанія повністю перелаштувала свою логістику, щоб мати змогу постачати харчування у найгарячіші та найвіддаленіші точки.



У перші місяці вторгнення бренд забезпечував харчами тих, хто цього потребував найбільше. У лютому-березні 2022 року в багатьох населених пунктах можна було побачити машини, з яких працівники компанії роздавали м'ясо "Наша Ряба".



Коли почалися блекаути, бренд запустив соціальний проєкт "Наш зв’язок" — безкоштовну лінію підтримки, де українці могли отримати консультацію психолога, допомогу з транспортом, інтернетом чи навіть швидкі рецепти з підручних продуктів.



Таким чином "Наша Ряба" підтвердила свою місію — бути не просто брендом, а символом стабільності та продовольчої безпеки країни. У найтемніші часи вона залишається поряд з українцями — якісним продуктом, турботою і підтримкою.

Епіцентр — 22 роки успіху: як український бренд став "лавмаркою" Мережа торгових центрів Епіцентр — лідер української мультисегментної економіки: від ритейлу та агробізнесу до індустрії логістики й зеленої енергетики. Створена у 2003 році родиною Олександра та Галини Герег на засадах сімейних цінностей, компанія розвинулася з невеликого магазину до корпорації з річним виторгом понад 84,4 млрд грн.



Перший Епіцентр відкрився у Києві у 2003 році. Це був початок великої історії українського ритейлу. Компанія фактично започаткувала новий формат покупок для мільйонів українців, перетворивши гіпермаркети на місце, де можна знайти все для дому, будівництва та ремонту.



За понад два десятиліття Епіцентр перетворився з одного магазину на національного лідера у сфері ритейлу, виробництва та логістики. Сьогодні це понад 70 торговельних центрів по всій Україні, виробничі підприємства, агробізнес, логістичні комплекси та десятки тисяч співробітників. Чому "Епіцентр" став love-маркою Епіцентр розвиває формат торгово-розважальних центрів з магазинами відомих брендів, фудкортами, кінотеатрами, спортивними та дитячими зонами. Компанія активно розвиває онлайн-торгівлю, логістику, виробництво кераміки та сантехніки, агросектор та енергетичні проєкти. Це не просто мережа магазинів, а економічна екосистема, яка створює додану вартість у багатьох галузях економіки.



Секрет успіху — у форматі "місто в місті". Торговельні центри Епіцентру перетворилися на простір для життя, де покупець може знайти все — від товарів для дому й саду до продуктів харчування, техніки та спортивних брендів.



Додатковими "магнітами" стали зони відпочинку та розваг: фудкорти, парк Epiland, магазини Intersport та Mon Cheri. Це змінило споживчий досвід: від "місця покупок" до місця дозвілля і комфорту для всієї родини. Саме ця трансформація допомогла бренду стати "лавмаркою" — улюбленим для мільйонів українців.



Важлива складова діяльності компанії — підтримка людей і громад. Епіцентр реалізовує освітні та спортивні ініціативи, допомагає лікарням, підтримує дитячі проєкти та ветеранів. Компанія є офіційним партнером Національного олімпійського комітету України, збірної з важкої атлетики, має свою волейбольну та футбольну команди, які виступають у професійних лігах. Цікаві факти про бренд Компанія заснована 27 серпня 2003 року, а перший гіпермаркет відкрився 6 грудня цього ж року в Києві. Сьогодні у мережі понад 70 торгових центрів і понад 35 000 співробітників, серед них 1700 людей з інвалідністю. Загальна площа усіх торгових центрів 1 млн 537 тис 700 кв.м. – це 215 футбольних полів за міжнародними стандартами. Мережа пропонує понад 900 000 найменувань товарів від більш ніж понад 5 000 постачальників, включаючи власні торгові марки. Компанія розвиває власне виробництво: сучасні заводи керамічної плитки та сантехніки, продукція яких експортується у понад 30 країн світу. На Хмельниччині створюється індустріальний еко-агропарк "Поділля-Городок" (130 га, понад 1000 робочих місць). "Епіцентр Агро" обробляє понад 160 тис. га землі, забезпечуючи повний цикл виробництва і експорту. Футбольний клуб Епіцентр вперше вийшов у Прем’єр-лігу, а волейбольна команда "Епіцентр Подоляни" у сезоні 2025 -2026 рр представлятиме Україну в єврокубках. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

З початком повномасштабної війни Епіцентр став на захист України разом із мільйонами громадян.



Транспортний парк компанії (вантажівки, екскаватори, автобуси) був залучений для потреб Сил оборони.



Створено три гуманітарні штаби, які у перші місяці війни опрацювали сотні тонн допомоги для жителів Києва, Ірпеня, Бучі та Чернігова.



У 2023–2024 роках компанія разом із партнерами та покупцями передала 77 реанімобілів (понад 250 млн грн), 47 апаратів Ease Pulse (15 млн грн), що рятують життя поранених навіть під час евакуації, інше медичне обладнання та апаратуру.



Для мобілізованих співробітників, а це понад 3500 людей, Епіцентр забезпечує постійну підтримку. Загальна сума допомоги, разом із військовими проєктами та виплатами зарплат, склала понад 7 млрд грн.



Попри війну, компанія продовжує інвестувати у нові торгові центри, виробництво, агроіндустрію та енергетику. Епіцентр рухається вперед і робить це разом зі своїми людьми, створюючи не просто магазини, а екосистему відновлення України.



Також, попри воєнний стан компанія наростила інвестиційну активність: відкриття нових торговельних об’єктів та розширення логістики; цифровізація процесів і масштабування e-commerce; розвиток виробництва власних ТМ, що підсилює внутрішній ринок.



У 2024 році Епіцентр реалізував проєкти на мільярди гривень інвестицій, створивши нові робочі місця та підтримуючи економіку в кризовий час.



Таким чином, сьогодні Епіцентр — компанія, яка водночас забезпечує українців товарами, підтримує економіку, допомагає військовим і розвиває спорт.

ПУМБ. Банк, тільки вигідний ПУМБ — один із найбільших приватних банків України, заснований у 1991 році. Від регіонального гравця за роки незалежності України виріс до всеукраїнської фінансової установи з мільйонами клієнтів і сучасним мобільним банкінгом. Банк зберіг 100% українське коріння, входить до системно важливих банків країни та посідає лідерські позиції у фінансовому секторі. Чому "ПУМБ" став love-маркою ПУМБ, банк, тільки вигідний. Клієнти цінують установу за низькі тарифи, зручний мобільний застосунок з усіма необхідними функціями та якісний сервіс у відділеннях.



Для багатьох українців ПУМБ став "своїм" банком: зрозумілим, відкритим, готовим підтримати як у щоденних фінансових операціях, так і в складні часи. Більше 149 тисяч корпоративних клієнтів співпрацюють із ПУМБ уже десятиліттями завдяки комплексним рішенням для бізнесу.



Сьогодні ПУМБ вже більше ніж просто банк, це приклад соціально відповідального бізнесу, який реалізує важливі соціальні проєкти та підтримує Сили оборони України. Цікаві факти про бренд З початку повномасштабного вторгнення ПУМБ спрямував понад 980 млн грн на підтримку Сил оборони та соціальні проєкти. З лютого 2022 року перерахував понад 15 млрд грн до держбюджету, ставши одним із ТОП-2 платників податків у банківському секторі (станом на 2024 рік). Понад 95% операцій клієнтам доступно у застосунку, що робить ПУМБ одним із найцифровізованіших банків України. Застосунки ПУМБ для фізичних осіб і бізнесу стабільно входять до лідерів фінансових категорій на iOS та Android. ПУМБ — лідер підтримки мікро- та малого бізнесу під час війни, пропонуючи повністю цифрові рішення для підприємців. 50 зі 100 найбільших компаній Forbes є клієнтами ПУМБ. Платформа "Жити на зустріч", створена за ініціативи банку, допомагає ветеранам та їхнім сім’ям інтегруватися у цивільне життя: вже понад 55 тисяч людей стали її учасниками. Завдяки проєкту "Ми однієї крові" врятовано понад 180 тисяч життів — від закупівлі такмеду й обладнання для парамедиків до доставки крові на фронт та пошиття адаптивного одягу для поранених. За даними НБУ, ПУМБ входить у ТОП-5 найбільших банків України за кредитним портфелем і залишками клієнтів на рахунках, а також у ТОП-3 банків за строковими вкладами фізичних осіб у гривні. 92% клієнтів з депозитами у ПУМБ продовжують їх, що є одним із найвищих показників довіри в Україні. Усі 211 відділень банку облаштовані для людей з інвалідністю: пандуси, підіймачі, шрифт Брайля, QR-коди з перекладачами жестової мови. У 36 відділеннях діє внутрішній безбар’єрний простір — занижені каси, поручні, адаптовані санвузли та зони очікування для людей на візках. У 44 відділеннях банку встановлені голосові асистенти в банкоматах для клієнтів із порушеннями зору. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення банк не тільки витримав всі виклики військового часу, а й став ще активнішим. ПУМБ адаптував свої сервіси до нових умов, першим запропонував підтримку через кредити для бізнесу, запустив благодійні та соціальні ініціативи з підтримки ЗСУ, ветеранів, розвитку донорства та культурних проявів.



Бренд став більш чутливим і відповідальним до подій, які відбуваються в країні. В банку почали говорити не лише про фінанси, а й про людяність, стійкість, адаптацію після втрат. Через масштабні партнерські проєкти — як екосистему платформи "Жити назустріч" — ПУМБ формує культуру інклюзивності, підтримки ветеранів, а також працює над довгостроковим впливом та розвитком суспільства: соціальним, економічним і ментальним.



Попри воєнні виклики, банк також продовжує розвиток, інвестуючи у новітні цифрові та ШІ-рішення, які надають змогу клієнтам отримувати послуги банку швидше, зручніше, простіше

ДІЛА: медична лабораторія, якій довіряють мільйони українців Медична лабораторія ДІЛА з’явилася у 1998 році завдяки команді лікарів-однодумців, які поставили собі за мету дати українській медицині інструмент якісної лабораторної діагностики. На той час ринок лише формувався, тому ДІЛА відразу вирізнялася — сучасним обладнанням, нестандартним підходом до сервісу та високими стандартами роботи.



Починалося все з невеликої лабораторії у Києві площею всього 40 кв. м та семи співробітників. Сьогодні — це вже близько 260 відділень по всій країні, два великі лабораторні комплекси у Києві та Львові, понад 1700 фахівців у команді та охоплення всіх напрямів діагностики.



З перших днів у компанії закладені ключові цінності — повага до людей, якість і постійне вдосконалення. Саме вони визначають шлях бренду вже понад 27 років. Чому ДІЛА стала love-маркою ДІЛА — не лише лабораторія, а місце, де клієнтів зустрічають із турботою й емпатією. У центрі філософії бренду — розуміння, що більшість людей звертаються у моменти хвилювання за власне здоров’я або близьких. Тому у відділеннях завжди панує атмосфера емпатії та підтримки.



“Турботливе ставлення та емпатія — у ДНК нашого бренду. Ми розуміємо, що більшість людей звертаються до лабораторії в моменти, коли вони чекають на важливу відповідь про своє здоров’я або здоров’я своїх близьких і дітей. Тому наша комунікація завжди виважена та делікатна — як у відділеннях, так і в онлайні. Соціальна відповідальність для нас — також невід’ємна частина роботи. Ми підтримуємо медичні й соціальні ініціативи, співпрацюємо з благодійними фондами, реалізуємо просвітницькі кампанії, щоб українці мали доступ до достовірної та важливої інформації про здоров’я”, – розповідає Марина Левченко, директорка з управління бренду ДІЛА.



Щоб залишатися улюбленим брендом, ДІЛА постійно вдосконалює сервіс, акцентуючи на швидкості та зручності — адже в компанії розуміють, наскільки важливий час у житті кожного українця. Тож активно впроваджують нові послуги, розвивають цифрові рішення.



Наприклад, якщо потрібно доздати дослідження, достатньо зателефонувати — і за наявності достатнього обсягу раніше зданого біоматеріалу, клієнту виконають дослідження без повторного візиту до відділення. Якщо ж приїхати незручно — доступна послуга “Виклик медсестри” додому або в офіс у зручний час. Цікаві факти про бренд За перше півріччя 2025 року лабораторіям ДІЛА довірилися близько 800 тис. українців, яким надано понад 1,1 млн послуг забору біоматеріалу. Топ-5 найпопулярніших досліджень: Загальний розгорнутий аналіз крові, Вітамін D, Загальний аналіз сечі, Тиреотропний гормон, Феритин. У липні 2025 року Фундація ДІЛА підписала меморандум із НаУКМА та Києво-Могилянською Фундацією, щоб розвивати освіту і підтримувати студентів і молодих науковців. Уже цього року діють шість стипендій для студентів бакалаврату за спеціальностями "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" та "Біологія та біохімія". ДІЛА співпрацює з провідними ВНЗ та коледжами України, формуючи освітню платформу для студентів і випускників, такими як Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Інститут біології та медицини КНУ імені Тараса Шевченка. Лише за останні два роки понад 400 студентів пройшли практичне навчання в лабораторіях ДІЛА. ДІЛА після 24 лютого 2022 року Війна не зупинила розвиток компанії. Навпаки, ДІЛА продовжила відкривати нові відділення — як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах.



Соціальна відповідальність стала ще важливішою. Лише за перше півріччя 2025 року компанія спрямувала понад 40 млн грн на підтримку України.



Триває партнерство з Superhumans — для допомоги військовим у реабілітації. У травні 2025 року ДІЛА підписала меморандум про партнерство з БФ Сергія Притули щодо забезпечення потреб на закупівлю медичних турнікетів. Серед інших організацій, яких підтримує ДІЛА — Патронатна служба “Янголи”, благодійні фонди “Фундація 97”, “Фріда”, а також Veteran Hub.



Таким чином, ДІЛА — бренд, який поєднує турботу, професіоналізм і соціальну відповідальність. І саме це робить його лавмаркою, якому українці довіряють контроль за своїм здоровʼям.

ІНГО: страхування, що працює навіть у часи війни Страхова компанія ІНГО була заснована 15 березня 1994 року — у час, коли український страховий ринок тільки формувався. У середині 90-х діяло понад 700 компаній, більшість із яких швидко зникали. ІНГО ж зростала й закладала стандарти прозорості та надійності.



За три десятиліття ринок пройшов шлях від строкатої маси до консолідованої структури: сьогодні в сегменті non-life діє лише 51 компанія. Це вже не випадкові гравці, а установи, що відповідають регуляторним вимогам і мають відчутний вплив на економіку.



Серед тих, хто формував цей новий ландшафт, була страхова компанія ІНГО, яка з невеликої філії до одного з найбільших страховиків країни. За обсягом премій та активів ІНГО входить до п’ятірки лідерів ринку, її фінансову стійкість підтверджує рейтинг uaAA. Держава віднесла компанію до переліку критично важливих для економіки з найвищим рівнем суспільної значущості. Ключові напрями роботии У 2000-х ІНГО активно розвивала страхові програми, зокрема автострахування та медичне страхування для приватних осіб і підприємств.



У 2010-х роках компанія інвестувала у цифровізацію сервісів: відкрила власний медичний центр у Києві, розгорнула ІТ-інфраструктуру для онлайн-продажів і створила контакт-центр нового покоління.



У 2017-му зміна акціонерів і перехід до української бізнес-групи DCH забезпечили новий імпульс розвитку.



2020 рік став роком ребрендингу: компанія скоротила назву до "ІНГО" й оновила айдентику. Пандемія COVID-19 змусила перебудувати сервіси під онлайн – від електронного документообігу до телемедицини. Цей досвід виявився особливо важливим, коли у 2022 році бізнес опинився в умовах повномасштабної війни. Цікаві факти про бренд У добровільному медичному страхуванні ІНГО приймає на обслуговування як корпоративних клієнтів, так і приватних осіб. У команді понад 150 фахівців, які щодня обробляють тисячі звернень. В агрострахуванні компанія впроваджує супутникові технології. Спільно з Syngenta реалізується програма індексного агрострахування, де погодні ризики підтверджуються дистанційним моніторингом. У 2024 році аграрії отримали за цією програмою 231 млн грн — у десять разів більше, ніж роком раніше. ІНГО здійснює одні з найбільших виплат на ринку: у 2025 році понад 81 млн грн після пожежі на підприємстві "Королівський смак", ще 10 млн грн — корпорації "Біосфера" після ракетного удару. Наприкінці 2024 року компанія групи Dragon Capital отримала 20 млн грн за пошкоджений офісний центр. Загалом за 2020–2024 роки відшкодування перевищили 5,1 млрд грн. Що змінилося після 24 лютого 2022 року

Після лютого 2022-го ІНГО однією з перших включила воєнне покриття в медичні поліси для цивільних без додаткової оплати. Згодом з’явилися продукти для житла, автомобілів і бізнесу.



Сьогодні під воєнним покриттям компанії перебувають тисячі об’єктів – від квартир і будинків до корпоративних рішень для ІТ, банківського сектору, агробізнесу, виробництва, фармацевтики, ритейлу та логістики.



У 2024 році ІНГО приєдналася до програми страхування воєнних ризиків для України від ЄБРР з гарантіями на €110 мільйонів. А вже у 2025-му компанія підписала угоду з VisionFund Ukraine, що кредитує малий і середній бізнес. За цією схемою дані про заставне майно передаються страховикові разом із заявкою на кредит, ІНГО проводить оцінку ризиків і, у разі позитивного рішення, випускає індивідуальний страховий сертифікат. Вартість покриття сплачує кредитор.



Соціальна діяльність ІНГО не обмежується бізнесом. У 2022-2024 роках компанія спрямувала понад 31 мільйон гривень на благодійність: закуповувала дрони, тепловізори й генератори для армії, допомагала лікарням, зокрема 1 млн грн було спрямовано для «Охматдиту». ІНГО також зберігає зарплати мобілізованим співробітникам. Окремо компанія долучається до молодіжних проєктів – підтримує учасників скаутських таборів та юніорських спортивних команд.



Сьогодні ІНГО – це вже не просто назва. Це бренд, який асоціюється з відчуттям захищеності у щоденному житті – від медичних полісів до воєнного страхування, від корпоративних програм до соціальних ініціатив.

AZNAURI: Бренд, що завоював серця українців Бренд AZNAURI, що з’явився на українському ринку 10 років тому, у 2025 році святкує свій перший ювілей. За цей час він не просто завоював свою нішу, а став беззаперечним лідером у своїй категорії. Сьогодні кожна друга пляшка коньяку в Україні — це AZNAURI, що є свідченням абсолютної довіри та любові українських споживачів.



За десятиліття бренд продемонстрував шалені темпи зростання. Популярність AZNAURI щороку збільшується, а сам бренд перетворився на справжню love-марку, бо головне голосування відбувається не на конкурсах чи рейтингах, а біля полиці магазину — і тут вибір українців однозначний. Чому українці обирають AZNAURI Формула любові до бренду складається з трьох ключових елементів: асортимент, якість та емоції. Широкий асортимент. У портфелі бренду — класичні коньяки, подарункова серія Special Edition, а також смілива Flavored Collection зі смаками Wild Cherry, Espresso та Chocolate De Luxe. Саме ця серія продуктів задала нові тренди в категорії та відкрила споживачам можливість експериментувати з коктейлями. Бездоганна якість, що підтверджена міжнародними конкурсами. У 2025 році AZNAURI VVSOP Black Barrel здобув золото на Berlin International Spirits Competition із результатом 95/100. На The Brandy Masters у Лондоні бренд отримав три відзнаки: золото за Black Barrel, срібло за Gold Reserve і золото у категорії Flavored Brandy Spirit за Espresso. Крім того, на IWSC у Лондоні AZNAURI додав ще дві бронзові нагороди. Визнання в Україні. За результатами незалежного опитування IPSOS бренд отримав титул "Коньяк року 2024" у бізнес-премії Вибір року. Але головна причина любові — це цінності, які транслює AZNAURI. Він став символом мужності, відваги й жаги до звершень. Його меседж "Сила Лева в тобі" особливо відгукується українцям у часи випробувань, надихаючи на рух уперед і надаючи впевненості.



AZNAURI підтримує тих, хто веде за собою — підприємців, бізнес-лідерів, професіоналів. Бренд активно долучається до галузевих форумів, конференцій, об’єднує людей дії.



Ще один прояв любові до бренду — це користувацький контент (UGC). Тисячі людей діляться фото й історіями з AZNAURI, роблячи його частиною своїх святкувань, важливих зустрічей і теплих вечорів.



"Люди не просто купують наш продукт, вони діляться з ним своїми емоціями та моментами життя. Це і є найвища нагорода для нас", — зазначає маркетинг-директорка бренду Ольга Оширова. Цікаві факти про бренд 82% українців знають бренд AZNAURI, а його NPS (показник готовності рекомендувати) становить 30% — найвищий у категорії. Другий рік поспіль AZNAURI очолює міжнародні рейтинги Drinks International та The Spirits Business як найшвидше зростаючий бренді у світі. У 2024 році бренд увійшов до престижного рейтингу Brand Champion, перевищивши позначку 1 млн проданих дев’ятилітрових кейсів, ставши єдиним брендом у категорії коньяку з таким результатом. AZNAURI здобув десятки міжнародних відзнак на конкурсах у Лондоні, Берліні та інших столицях світу. Сьогодні AZNAURI — це більше, ніж просто коньяк. Це історія про силу, стійкість і натхнення. Він став символом успіху і справжнім маркером нового стилю життя, де цінується не тільки якість продукту, а й емоції, що він дарує.