Тест за підтримки "Фокстрот"
Тест за підтримки "Фокстрот"
Звички з гаджетами - як тест на особистість: зарядка на 1% або порядок у папках можуть сказати про тебе більше, ніж психолог.
Пройди тест РБК-Україна та "Фокстрот" і дізнайся, хто ти: майстер багатозадачності, людина-павербанк чи домашній технолог-любитель?
1. Який вигляд має твій робочий стіл на комп'ютері?
2. Як ти заряджаєш телефон?
3. Який у тебе режим сну?
4. Що для тебе ідеальний ранок?
5. Як ти дивишся фільми вдома?
6. Як ти прибираєш?
7. Що завжди є у твоїх навушниках?
8. Яке кухонне диво змінило твоє життя?
9. Який у тебе ноутбук?
10. Як поводишся з технікою?
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