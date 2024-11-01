Хто ти серед айфонів? Спецпроєкт РБК-Україна за підтримки "Фокстрот"

1. Як часто ти змінюєш свій телефон?

Щороку. Люблю новинки, не можу інакше.

Коли вже "помирає". Я не з тих, хто женеться за трендами.

Раз на кілька років, коли відчуваю, що настав мій апгрейд.

Ти відчуваєш момент. І, здається, він настав саме зараз.

Залежить від кольору та дизайну. Якщо вийшов гарний - беру.

А ти відчуваєш вайб! Естетика понад усе. Навіть айфон має пасувати до манікюру.