Хто ти серед айфонів? Спецпроєкт РБК-Україна за підтримки "Фокстрот"

Айфон - не просто ґаджет, а віддзеркалення характеру. Комусь важливий дизайн, комусь камера, а хтось просто хоче, щоб тримав заряд.
Пройди тест РБК-Україна та "Фокстрот" і дізнайся, який iPhone - це ти.

Дай відповідь на 10 запитань:

1. Як часто ти змінюєш свій телефон?

Щороку. Люблю новинки, не можу інакше.
Для таких поціновувачів нові iPhone 17 уже в продажу у Фокстрот! Твоя технологічна пристрасть не чекає.
Коли вже "помирає". Я не з тих, хто женеться за трендами.
Це допомагає дбати про довкілля. А якщо любиш вигідні покупки, скористайся пропозицією Фокстрот "Як новий, тільки відновлений".
Раз на кілька років, коли відчуваю, що настав мій апгрейд.
Ти відчуваєш момент. І, здається, він настав саме зараз.
Залежить від кольору та дизайну. Якщо вийшов гарний - беру.
А ти відчуваєш вайб! Естетика понад усе. Навіть айфон має пасувати до манікюру.

2. Що перше ти робиш після купівлі нового телефона?

Ставлю захисне скло, чохол і роблю бекап.
Ти ходячий AppleCare. Втілення порядку і відповідальності.
Налаштовую Face ID і тестую камеру на 200 селфі.
Твоя камера - головна зброя. І нехай світ побачить усі 200 ракурсів.
Завантажую всі додатки й налаштовую віджети.
Ти перетворюєш будь-який телефон у персональний штаб продуктивності.
Просто вмикаю і насолоджуюсь блиском нового екрана.
Мінімалізм - твоя релігія. Навіть у налаштуваннях.

3. Який вигляд має твоя галерея?

12 тисяч фото, половина - коти, кава і дзеркало.
У твоїй галереї - вся історія життя. І всі ці кадри шкода видаляти.
Скриншоти рецептів, квитки, меми та два однакові селфі.
Ти людина-архів. І кожен скріншот - доказ події.
Акуратно розкладено по альбомах. Навіть "Архів 2004" є.
У тебе порядок навіть у хаосі. Синхронізація - твоє друге ім’я.
Кілька фото з подорожі, бо решту зберігаю в iCloud.
Ти не тримаєш зайвого. Все зайве - у хмарі, як і проблеми.

4. Як ти ставишся до повідомлень "оновлення системи доступне"?

Відразу оновлюю. Люблю, коли все свіже.
Ти перший, хто тестує нове. І, можливо, вже знаєш усі фішки iOS 26.1.
Ігнорую, поки телефон сам не перезавантажиться.
Ти - філософ спокою. Хай світ біжить, а ти в режимі "нагадати пізніше".
Читаю, що змінилось, перед тим як погодитись.
Ти уважний до деталей. Ніхто не продасть тобі "оновлення заради оновлення".
Залежить від настрою: можу оновити, а можу піти спати.
Головне - не примушуй себе. Айфон дочекається.

5. Як виглядає твій день без телефона?

Паніка, піт, пошук розетки.
Твоя енергія заряджає навіть павербанки.
Насолоджуюсь тишею (але тільки годину).
Ти романтик цифрової епохи - без телефона сумно, але спокійно.
Використовую час продуктивно - без сповіщень, без стресу.
Ти - дзен-версія користувача Apple. Майже iPhone у режимі медитації.
Такого не буває. Він завжди поруч.
Ти та твій iPhone - тандем. І Siri вже тебе розуміє з півслова.

6. Що для тебе головне в айфоні?

Камера. Бо "контент is my profession".
Ти - природжений режисер. І тобі точно личить iPhone 15 Pro.
Швидкість і надійність: я люблю контроль.
У тебе все під контролем. Навіть автокорекція.
Стиль і дизайн, щоб гармоніював із манікюром і кавою.
Ти створений для кадрів у дзеркалі. І твій айфон має виглядати не гірше.
Якщо вже айфон - то найкращий.
и не шукаєш компромісів. І, здається, вже знаєш, який колір титану тобі личить.

7. Як ти реагуєш, коли хтось бере твій телефон?

Спокійно. Головне - не відкривати галерею.
Ти довіряєш, але обережно. І це мудро.
Підозріло дивлюсь і думаю, чи стерти історію пошуку.
Ти маєш багатий внутрішній світ… і цікаві вкладки.
Не даю. Без Face ID він усе одно не відкриється.
Ти - охоронець власних даних. Apple би тобою пишався.
Жартую: "Обережно, це моє друге серце".
Ти емоційний і щирий - твій телефон відчуває це.

8. Який у тебе режим використання батареї?

Завжди на енергозбереженні.
Ти знаєш ціну енергії. І життя без павербанка - не твоє.
Заряджаю, коли залишився 1%.
Ти живеш на межі. Але й на 1% у тебе все працює.
Павербанк завжди зі мною.
Ти - стратег. Ідеальний користувач "режиму готовності".
Мій телефон завжди на зарядці.
Ти за стабільність. І, можливо, твоя розетка тебе любить.

9. Як ти вибираєш новий айфон?

Дивлюсь презентацію Apple з попкорном.
Ти – справжній фанат. Невже дивишся кожну презентацію Apple до фінального "One more thing"?
Читаю відгуки, порівнюю, думаю тиждень.
Ти аналітик. І вибір у "Фокстрот" - саме для таких раціональних мислителів.
Питаю в друга-продавця з магазину техніки.
Довіра - твоя суперсила. Але часом корисно послухати Siri.
Просто заходжу у "Фокстрот" і беру той, який на мене дивиться.
Ти дієш серцем. І воно точно вибере правильний колір.

10. Що ти робиш, коли айфон зависає?

Перезапускаю спокійно.
Ти не панікуєш. Ти - людина оновлення.
Панічно гуглю з іншого пристрою.
Ти - multitasking-легенда. І, можливо, вже маєш iPad "напохваті".
Іду пити каву - розберуся потім.
Ти не шукаєш стресу. Кава вирішує більше, ніж техпідтримка.
"Ми в цьому разом, друже", і чекаю, поки оживе.
Ти - людина з душею. Навіть айфон це відчуває.
Оціни свої результати!
iPhone 17 - Контент-мейкер по життю
Ти завжди в тренді, швидко ловиш нові формати й не боїшся камери. Ти не просто користувач - ти створюєш історії. Нова система камер iPhone 17 - саме те, що тобі потрібно, щоб кожен кадр виглядав як зйомка для блогу. Якщо телефон у тебе часто в руках, нехай це буде найкраща камера року.
iPhone Air - Баланс і комфорт
Ти цінуєш, коли все працює стабільно: великий екран, витривала батарея, ніяких зайвих рухів. Твій девіз - менше метушні, більше функцій. І саме тому тобі личить Air.
iPhone 17 Pro - Технофанат із характером
Ти не просто користуєшся технікою - ти її вивчаєш, порівнюєш і знаєш, у чому різниця між A17 Pro і попереднім чипом. Для тебе важливо, щоб усе працювало швидко, точно й красиво.
iPhone 17 Pro Max - Максималіст у всьому
Ти береш найкраще, бо можеш. Не для статусу, а щоб нічого не обмежувало: ні батарея, ні камера, ні швидкість. Якщо слово "досить" не твоє, модель Pro Max створена для тебе.
iPhone 14 Pro Max - Максималіст, який любить контроль
Якщо ти любиш бачити більше, тримати довше й робити краще - твій вибір уже в назві. Для тебе телефон - не просто гаджет, а центр всесвіту, де все має працювати бездоганно. А якщо ти цінуєш свідоме споживання, купуй смартфон як новий у "Фокстрот"!
iPhone 13 - Невмируща класика
Твій 13 уже не новачок, але й досі має найвищу популярність - стильний, потужний, надійний. Ти довіряєш перевіреному, не ведешся на кожне "революційне" оновлення й знаєш: якщо щось працює бездоганно - треба користуватися на повну.

Мережа Фокстрот є офіційним реселлером техніки Apple в Україні. Кожен покупець отримує сертифікований товар – з фіскальним чеком, гарантією від виробника і якісним сервісом.

Також, щоб оновити свій iPhone обирайте:

  • вигідний сервіс trade-in – сервіс ФоксіОбмін. Обмінюйте старий гаджет на миттєву знижку для покупки нового просто на сайті Foxtrot.ua.
  • покупку айфона з категорії як новий, тільки відновлений. Ці смартфони пройшли понад 30 етапів перевірки та технічний апгрейд перед тим, як потрапити на полицю. Головна перевага – доступна ціна, гарантія 1 рік і можливість повернення до 31 дня.

