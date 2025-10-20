Осінь та зима — період ризиків і водночас нових точок зростання. Форум "Енергія, що тримає Україну" стане першим у серії офлайн-дискусій РБК-Україна, які об’єднають представників влади, бізнесу, громад і лідерів думок.



Учасники разом шукатимуть відповіді на головні виклики нового сезону та обговорюватимуть можливості, які відкриваються навіть в умовах війни. Форум покликаний стати платформою для вироблення рішень, що допоможуть зміцнити енергетичну безпеку та економічну стійкість країни.

Запрошені спікери

Світлана Гринчук,

міністр енергетики Сергій Корецький,

голова НАК "Нафтогаз України"

Віталій Зайченко,

голова правління НЕК "Укренерго" Андрій Герус,

голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ Олександр Фоменко,

директор ДТЕК Енерго Юрій Ткачук,

в.о. директора "Укрнафти"

Програма заходу

Панель 1: Світло є чи нема? Як тримається енергосистема під вогнем Учасники обговорять, як енергосистема України витримує масовані атаки та які заходи вже впроваджені для стабільності. Особлива увага буде на підготовці до зими, стані теплової та атомної генерації, а також інтеграції з європейською енергомережею. Час проведення: 11:00-12:30

Модератор: Олександр Харченко, директор "Центру досліджень енергетики" • Підготовка до зими — Світлана Гринчук, міністр енергетики

• Стан енергосистеми — Віталій Зайченко, голова правління НЕК "Укренерго"

• Інтеграція в ЄС — Олексій Оржель, керівник Секретаріату Енергоспівтовариства

• Законодавчі ініціативи — Андрій Герус, голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ

• Теплова енергетика — Олександр Фоменко, директор ДТЕК Енерго

Публічне інтерв'ю з топ-спікером Час проведення: 12:30-13:00

Модератор: Ростислав Шаправський, головний редактор РБК-Україна

Панель 2: Газ на зиму. Газ, нафта і тепло: як уникнути кризи взимку?

Експерти розкажуть про стратегію накопичення газу в сховищах, можливості імпорту та перспективи власного видобутку. Також буде порушено питання співпраці з ЄС і ролі міжнародних партнерів у забезпеченні стабільності. Час проведення: 13:00-14:30

Модератор: Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент РБК-Україна • Імпорт газу на зиму — Сергій Корецький, голова НАК "Нафтогаз України"

• Власний видобуток газу — Євгеній Бондаренко, виконавчий директор ДТЕК Нафтогаз

• Європейський ринок газу — Олексій Ластовець, голова трейдингу Axpo Ukraine

• Готовність ПСГ — Роман Малютін, директор "Укртрансгазу"

• Співпраця з ЄС — Ден Йоргенсен, Єврокомісар по енергетиці (онлайн)

Панель 3: Енерго(не)залежні. Ринок палива та ціни на АЗС взимку

Дискусія зосередиться на тому, як змінилася структура паливного ринку та як реагують трейдери й АЗК на виклики воєнного часу. Учасники обговорять ціноутворення, нові податкові правила та розвиток альтернативних видів палива. Час проведення: 15:00-16:00

Модератор: Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95 • Еволюція паливного ринку — Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95

• Тенденції ринку та роль АЗК — Юрій Кучабський, віцепрезидент з закупівель, гуртових продажів і нових видів бізнесу ОККО

• Ризики та адаптація до нових реалій — Юрій Ткачук, в.о. директора "Укрнафти"

• Зміни в оподаткуванні — Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики

• Український біоетанол — Тарас Миколаєнко, голова Української асоціації виробників біоетанолу

Панель 4: Інновації в енергетиці: сторіджі та розподілена генерація

Панель присвячена новим технологіям: накопичувачам енергії, біометану та локальним рішенням для громад і бізнесу. Спікери розкажуть про інвестиційні можливості та роль банків у фінансуванні таких проєктів. Час проведення: 16:00-17:00

Модератор: Дмитро Сидоров, спеціальний кореспондент РБК-Україна • Найбільший проєкт УЗЕ — Вадим Уткін, радник гендиректора ДТЕК ВДЕ

• Управління розподіленою генерацією — Олександр Кісільов, керівник напряму розподіленої генерації АТ "ЕКУ"

• Виробництво біометану — представник МХП Еко Енерджи

• Пайові інвестиції в енергетику — Андрій Журжій, засновник Inzhur Energy

• Роль фінансових установ — Євген М’ячин, директор департаменту розвитку та підтримки бізнесу "Ощадбанку"

