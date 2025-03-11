Зниження цін на ліки: маніпуляція чи допомога українцям

Зниження цін на ліки: маніпуляція чи справжня допомога українцям? В блозі для РБК-Україна розповідає політолог, голова центру "Ейдос" Віктор Таран.

Як відомо, зниження цін на ліки на 30% анонсували ще на початку 2025 року. Звісно, спершу всі пораділи – бо це потенційно несе економію сімейного бюджету. Але чи дійсно це так?

Як завжди, неприємності сховалися у деталях. Бо по факту, замість реального зниження цін відбулася гарна PR-кампанія.

Так, дійсно, на популярні позиції з ТОП-100 препаратів, опублікованого МОЗ, ціни знизилися на 30%. Але є нюанс: перед цим виробники підняли поступово їх вартість, з жовтня-листопада 2024 року, на ті ж самі 30%.

Співпадіння? – Та ні, просто сезонне зростання, яке припало на січень цього року. Але замість реального здешевлення ми отримали лише повернення до цін кінця 2024 року. Це чітко можна прослідкувати у розділі "статистика" на сайті tabletki.ua.

Наприклад, "Цитрамон", який увійшов до списку ТОП 100, здешевшав на рівень жовтня 2024 року. Однак, перед цим його ціна стрибнула вгору майже у два рази.

Схожа історія також з "Мефенамінкою", яка теж у списку. З вересня по січень її ціна зросла на 50 гривень. Зараз же, вартість препарату, після оголошеного здешевшання ліків, знизилась на ті самі 50 гривень.

Утім найгірше, що на всі інші ліки ціни не просто залишилися на високому рівні, а навіть зросли. Тобто складається враження, що "зниження" використали як привід для прихованого підвищення вартості інших медикаментів.

Невже таким чином виробники компенсували зниження цін на регульовані ліки шляхом підвищення вартості менш популярних, але критично важливих медичних засобів?

Графіки, які демонструють, як змінювалась вартість препаратів

Тож, як бачимо, все як завжди – великі гравці не програли. У споживачів склалась ілюзія зниження цін, тоді як доступність ліків для населення тільки погіршилася, і пацієнти вже почали це відчувати.

Замість зниження цін виробники використовують усі можливості для збереження власних надприбутків. Українцям розповіли про "історичне зниження цін", а по факту нічого не змінилось.

Як заощадити на ліках?

Та поки йде боротьба, пропоную українцям самотужки заощадити на ліках.

Для цього треба не вестися на рекламні акції, а шукати дешевші аналоги. Запитувати в аптеці препарати з тією ж діючою речовиною – багато відомих брендів мають дешевші, але не менш ефективні замінники.

Перевіряти ціни на онлайн-платформах, щоб знайти найвигіднішу пропозицію. Ось яскравий приклад, коли ціна двох препаратів з однією й тією ж діючою речовиною відрізняється майже вдвічі.

Також слідкуйте за ціновими трендами: якщо перед "знижкою" ціна суттєво зросла, це, швидше за все, маніпуляція. Пам’ятайте: справжня економія – це не сліпа віра в знижки, а грамотний вибір аналогів.