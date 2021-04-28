Жизнь после "цунами". Реалии Израиля после тотальной вакцинации

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в колонке для РБК-Украина рассказывает о том, как Израиль стал мировым лидером по вакцинации от коронавируса и постепенно возвращается к жизни до COVID.

Пожалуй, не найдешь более яркого признака возвращения к доковидным временам — на улицах Тель-Авива или Иерусалима впервые за долгие месяцы можно разглядывать лица прохожих. Израиль отменил обязательный масочный режим. Пока только на открытом воздухе, но и это уже огромный прогресс. Показатели заболеваемости снизились, без всякого преувеличения настолько, что большинство госпиталей рапортуют — больных коронавирусом нет, приступаем к обычной работе.

В больнице "Ихилов" закрыли последнее ковидное отделение, на пике только в одной клинике их было шесть. По сути, Израиль снял большинство карантинных запретов. Работают кафе и рестораны, клубы и парикмахерские, можно пойти в библиотеку или театр.

То, что на целый год замерло, а то и вымерло — экономически и численно по человеческим ресурсам, — начинает возрождаться, заново оживать, что и существенно заметно для всего мира, ибо население Израиля наконец может сделать уверенный глоток свежего воздуха надежды на жизнь как в доковидные времена... да, тут как раньше...

Эти успехи выглядят еще более впечатляющими на фоне того, что происходит в мире. Суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии обновляет рекорды четвертый день подряд. За прошлые сутки в стране зафиксировано 350 тысяч заболевших. Такую эпидемиологическую катастрофу даже прозвали "индийский цунами".

Европа постоянно жалуется на катастрофическую нехватку вакцин. Канада ввела жесткий локдаун с комендантским часом. Украина просто горит — в больницах не хватает мест, очень высокая смертность, снова введен карантин и почти совсем не идет кампания по вакцинации.

В Израиле еще три месяца назад все было также скверно. Отделения заполнены, смертность доходила до полутора сотен человек в сутки. Коэффициент заражаемости поднялся до критического значения — 2, то есть один больной заражал двоих здоровых. Экономика испытывала огромное давление, система здравоохранения с трудом справлялась с потоком пациентов, росли расходы страны и было ощущение полнейшей безнадежности.

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман (фото: facebook.com)

Тут надо отдать должное властям, которые быстро сообразили, что локдауны и маски, только частично спасают от эпидемии. У любых запретов есть предел эффективности. Стратегия быстрого купирования заболевания оказалась недостаточно эффективной. Почти полтора года всемирного карантина так и не привели к тому, что болезнь побеждена. Она теперь с нами надолго, если не навсегда. И карантинные мероприятия загоняют проблему внутрь, решая лишь краткосрочные задачи.

Израильские эпидемиологи еще в начале пандемии утверждали, что средство только одно — массовая вакцинация. К ним прислушались. В правительстве проявили чудеса изворотливости, но Израиль стал первой страной, которая получила вакцину в огромном количестве, достаточном для прививания всего населения. Тут сработали несколько факторов. Личные связи премьера Нетаниягу, который сделал максимальную ставку на вакцину Pfizer и кстати не прогадал. Экономический фактор — Иерусалим заплатил за каждую дозу вдвое больше, чем она стоила.

Кроме того, Pfizer нужна была история успеха. Не проверка препарата на людях, как утверждают ковид-диссиденты, это можно сделать и в условиях лаборатории. Нужно было живое доказательство, что массовая вакцинация быстро приводит к победе над пандемией. Для этого требовался "испытательный полигон" — страна с высокой плотностью населения, высокоорганизованной и полностью компьютеризированной системой здравоохранения. Способной быстро организовать, провести прививочную кампанию и поделиться данными. Лучшей площадки, чем Израиль — нельзя было и представить.

На сегодняшний день, начав вакцинацию в январе, Израиль успел полностью привить (двумя дозами) уже больше пяти миллионов граждан, а это 73% взрослого населения, в то время как Европейские страны ещё не достигли рубежа 10% вакцинированного населения.

В национальном штабе по борьбе с эпидемией осторожно говорят: появился коллективный иммунитет. Израиль начал прививать подростков с 14 лет и в ближайшие недели будет разрешение о вакцинации с 12 летнего возраста, сейчас на финальной стадии аккредитация FDA.

Специалистами отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в рамках широкомасштабного применения в Израиле. Педиатрическая ассоциация Израиля подчеркивает, что вакцинация подростков может иметь ключевое значение для борьбы с эпидемией. Через полгода планируют повторную вакцинацию взрослых.

Из многочисленных запретов в стране осталось, по сути, только ограничение авиасообщения, но и аэропорт понемногу оживает. Начинают пускать иностранцев, даже туристов. Пока только в составе групп и с обязательным тестированием. Для этого в аэропорту построили целый лабораторный комплекс.

Но самая важная категория людей, для которых эта информация важна, — многочисленные пациенты из разных стран, приезжающие лечиться в Израиль. Многие ждали этого момента, поскольку для них разговор идет о жизни и смерти. Наконец появилась возможность пройти точную диагностику, получить лечение в соответствии с международными протоколами, восстановить здоровье. Тем более что по результатам борьбы с ковидом израильская система здравоохранения в очередной раз подтвердила свой высокий уровень.

Соответственно, повысилось доверие людей. Специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива вновь начинают принимать пациентов из других стран, которые так ждут помощи. Заявок много, в том числе из Украины. Клиника готова, пусть и с некоторыми ограничениями, снова принимать и лечить всех нуждающихся в срочной помощи.

Чтобы эмпирически не проверять метафизические гипотезы о смерти, давайте предпочтём верить в то, что мир получил панацею для отсрочки её наступления — по крайней мере от самого опасного невидимого, но ощутимого оружия против человечества в XXI веке — COVID-19. И пусть Израиль станет примером для других стран, которые с миром и благоразумием уберегут своих граждан!