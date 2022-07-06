Жажда наживы или часть долгосрочной стратегии. Зачем Россия крадет украинскую продукцию

Как только последнюю крепость обороны Мариуполя, завод "Азовсталь" покинули украинские защитники – Россия заявила о полном контроле над городом и начала наводить свои порядки. Но не на улицах, а в мариупольском порту – где хранились готовые к отправке сотни тысяч тонн украинского зерна и металла, произведенного на двух металлургических гигантах города: уже упомянутой "Азовстали" и ММК им. Ильича. Эту продукцию Россия банально разграбила: вагоны и фуры, груженные украинским зерном, отправились в Крым, а оттуда – поплыли в Сирию. Что касается металла, то три корабля класса РМ-3 направились в Ростов-на-Дону.

За этим воровством – не только жажда наживы, уверены эксперты: Украина была и остается главным конкурентом РФ на мировом рынке зерна и металла. Поэтому убить эти отрасли – одна из главных задач для агрессора в долгосрочной перспективе. Впрочем, шансы наказать РФ за содеянное все-таки сохраняются.

"Мародерство на низком старте"

Первый корабль зашел в Мариупольский порт, чтобы загрузить ворованную продукцию, еще 28 мая. После он сделал минимум три таких рейса – это те, что удалось отследить с помощью программ морской локации, и которые можно будет использовать как доказательство в рамках уголовного расследования. Сколько рейсов было на самом деле, сказать сложно, ведь пиратские корабли РФ часто выключают локацию во время следования. По этой же причине невозможно отследить пути следования судов, груженых украинским зерном.

Факты вывоза металла из мариупольского порта россияне не скрывают. Скорее наоборот – гордятся своим мародерством, демонстрируя его на федеральных каналах.

"В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовы тонны металла, который предназначен предприятиям Ростова-на-дону. Сухогруз RM-3 заберет из порта 3000 тонн металлопродукции. В планах — восстановление терминала по погрузке зерна, его еще называют "хлебным". Работы должны закончиться в июле, когда на полях созреет урожай пшеницы", — рассказывали в сюжете, показанном в эфире российских новостей.

Полноценному воровству, как заявили сами российские власти, мешало отсутствие водо- и электроснабжения. Правда, факт того, что именно их войска частично разрушили инфраструктуру порта, они предпочли умолчать. Но на днях советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщил, что мародерство на государственном уровне на низком старте: "Оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта. Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал", – заявил он.

На данный момент известно о 3 тысячах тонн стали, вывезенной в Ростов. Всего же в порту Мариуполя металлопродукции на сумму свыше 100 миллионов долларов. Что касается зерна, то, по данным украинского правительства, Россия похитила уже до полумиллиона тысяч тонн зерна стоимостью более 100 млн. долларов США, и практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.

Воровство как часть стратегии

Лучше всех особенности российского менталитета описывает его же культура. "Если я усну, проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют", — эту фразу приписывают писателям Карамзину и Салтыкову-Щедрину. Впрочем, кто бы ее не сказал, суть ее за минувшие столетия ничуть не изменилась, и украденные "доблестной второй армией" чайники, стиральные машины и даже белье из домов украинцев – лучшее тому подтверждение.

Но дело не только в банальной жажде наживы, уверены эксперты: блокировка портов и воровство главных позиций в перечне украинских экспортных товаров – это в буквальном смысле удавка, которая затягивается на шее нашей экономики.

"Важность отраслей ГМК и АПК для нашей страны — очень большая. Две этих отрасли — это 35% украинской экономики. При этом их доля в экспорте страны еще больше: около 70% валютной выручки генерируется ГМК и АПК! Поэтому этот вопрос — очень серьезный. Это буквально вопрос выживания экономики Украины", — говорит вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский. И призывает власть максимально документировать для суда все факты, связанные с воровством продукции.

Согласен с Нивьевским и директор ГМК Центра Станислав Зинченко: по его словам, Россия не только крадет украинскую металлопродукцию, но и, параллельно, проводит политику агрессивного экспорта своей продукции на мировые рынки: она продает металл третьим странам, которые не поддерживают санкции, введенные против РФ цивилизованным миром, с 40%-ым дисконтом. А уже потом эти страны поставляют ее продукцию на рынок ЕС – естественно, по заниженным ценам.

"Из-за этого цены в Европе тоже упали на 25-30%. И наши горнорудные и металлургические компании не могут экспортировать свою продукцию – и руду, и металл, – потому что из-за значительного снижения цен наша продукция стала нерентабельной. То есть мало того, что поезда с нашей продукцией задерживаются из-за проблем с логистикой на 90 дней, так еще и из-за агрессивного насыщения рынка российской продукцией на международном рынке начали падать цены, и даже европейские заводы начали закрываться. Так, "Арселор Миталл" Дюнкерк (Франция) объявил, что останавливает завод. Поэтому уже сегодня металл стал элементом в геополитической войне", – поясняет эксперт.

Таким образом Россия не только душит украинскую экономику, но и избавляется от главного конкурента – ведь именно по этим товарным позициям шли самые ожесточенные бои между экспортерами двух стран. Правда, раньше – только в плоскости, определенной международными торговыми соглашениями.

Есть ли шанс призвать к ответу?

Украина не сидит, сложа руки: Министерство иностранных дел проводит разъяснительную работу и призывает международных партнеров не покупать зерно, украденное в нашей стране. Благодаря этим усилиям, ряд стран, в числе которых Египет, отказались от приобретения. Но самый важный шаг в направлении борьбы со страной-мародером предприняла Турция: там таможенные органы на днях задержали российское судно, груженое ворованным украинским зерном. Сейчас продолжается следствие, и готовится экспертиза. Но эксперты сходятся во мнении, что зерно удастся вернуть, ведь украинская сторона предоставила исчерпывающий список документов, доказывающих факт принадлежности этой продукции украинской стороне.

С другой стороны активную работу ведет компания "Метинвест" – владелец мариупольских заводов, чью продукцию россияне вывозят в Ростов. Там также обратились ко всем международным партнерам и к операторам морских портов в мире, и призвали не покупать металл украинского происхождения у третьих лиц, а сразу уведомлять об этом компанию. В компании также предупредили, что обладают технической возможностью отследить путь ворованного металла, что даст в дальнейшем возможность привлечь к ответственности всех причастных к грабежу.

Параллельно ведется работа в законодательном поле. В Украине уже возбуждены уголовные дела по факту воровства Россией зерна и металла: как заявили в Офисе генерального прокурора, "по данным следствия, несколько судов под флагом РФ совершают незаконный ввоз на оккупированную территорию полуострова Крым похищенного из Херсонской и Запорожской областей зерна. В дальнейшем оккупанты переправляют его через закрытые морские порты полуострова в третьи страны". Учитывая, что Украина прекратила работу всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя в июле 2014 года, такие действия квалифицируются как такие, что подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, акционер компании "Метинвест", пошел дальше: он обратился с иском против РФ в Европейский суд по правам человека, и суд это заявление принял к рассмотрению. Ахметов просит европейский суд привлечь страну-агрессора Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, а также за мародерство и вывоз экспортных товаров. Его интересы представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

Шансы у Украины выиграть у России дело по мародерству есть, и они неплохие, указывают юристы. Согласно Римскому статуту, любое посягательство на имущество, воровство либо разрушение в рамках военных действий, которое не обусловлено военной необходимостью, является военным преступлением, которое наказуемо на уровне Международного уголовного суда. Безусловно, придется постараться и собрать максимально полную доказательную базу, но выиграть можно. И тогда Россию можно будет заставить платить – либо активами, которые уже заморожены во всем мире. Либо – как это происходило в Ираке, напоминает Иван Лищина – юрист-международник, работавший в свое время правительственным уполномоченным по Европейскому суду по правам человека.

"Наиболее близкая к нам ситуация – это оккупация Ираком Кувейта в 1990-1991 годах. Тогда, после поражения Ирака и введения эмбарго, была организована программа "нефть в обмен на продовольствие" для поставок в Ирак. А часть денег от продажи нефти уходила для уплаты компенсаций. Поэтому не исключено, что и Россию ждет программа "нефть в обмен на продовольствие" для выплат Украине", – резюмировал эксперт.