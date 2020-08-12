Заработки на карантине: как изменилась трудовая миграция во время эпидемии

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В Украину с началом карантина вынужденно вернулись тысячи граждан, которые работали за рубежом. Многие из них, потеряв работу в ЕС, приехали домой после заявлений руководства страны о закрытии границ.

На первых порах со стороны власти звучали заявления о планах трудоустроить сотни тысяч людей, в том числе и вернувшихся трудовых мигрантов. Но после затяжного локдауна из Украины все же начали улетать спецрейсы с сезонными работниками, которые не нашли дома хорошо оплачиваемых подработок.

Как изменилась трудовая миграция во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, и какие последствия это будет иметь для экономики – в материале РБК-Украина.

В конце апреля, спустя более месяца жесткого карантина, из Украины вылетел первый чартерный рейс с заробитчанами в Финляндию. Через неделю – еще один в Великобританию.

Перед этим было несколько скандалов, когда чиновников буквально обвиняли в препятствовании выезду граждан на работу за границу. И при чем речь шла не о нелегальных работниках, а о тех, кто имел приглашения от иностранных фирм.

Руководство страны, оправдываясь за проблемы с вылетами, объясняло это сложной эпидситуацией. Но дальнейшие заявления властей о необходимости трудоустроить людей дома еще больше раздражали, а не успокаивали оставшихся без работы украинцев.

"Мы хотим попытаться оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы", – говорил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина. Речь шла о "простой работе" – класть брусчатку или заниматься озеленением.

Но, как обратила внимание экономист Центра экономических стратегий Дария Михайлишина, люди, которые с началом карантина вернулись в Украину, дома наоборот столкнулись с проблемами трудоустройства, поскольку уровень безработицы внутри страны начал расти.

Замедление потока рабочей силы за границу создало дополнительное давление на рынок труда в Украине, где и без трудовых мигрантов отмечался высокий уровень безработицы.

"Мы видим, что и без мигрантов рынок труда был в замороженном состоянии, намного меньше стало каких-либо вакансий – в два раза меньше", – сказала Михайлишина. Кроме того, по данным Госслужбы занятости, с 12 марта по 4 августа официально безработными зарегистрировались 406 тысяч человек.

Нехватка рабочих рук

В странах Европы пандемия коронавируса больше всего ударила по той отрасли, где занятость выходцев из Восточной Европы, в частности, и украинцев, – самая высокая. Речь идет о сельское хозяйство и сезонных работах. В соседней Польше нехватка рабочей силы стала ощутима сразу. С такой проблемой столкнулись и другие государства.

Как пишет Financial Time, потребности в сезонных работниках весной 2020 года резко возросли: во Франции не хватало 200 тысяч человек, в Испании – от 70 до 80 тысяч, в Италии – около 250 тысяч, в Великобритании – от 70 до 80 тысяч, в Германии – 300 тысяч.

Карантинные ограничения приостановили поток рабочей силы в страны ЕС и ситуация пока остается неопределенной. В разговоре с РБК-Украина эксперт по кадрам компании rabota.ua Татьяна Пашкина отметила, что дальнейшее развитие событий зависит эпидемиологической ситуации за рубежом. "Если у них будет усиление карантина, то они закроются еще плотнее", – уверена она.

Эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко считает, что неопределенность на рынке труда в ЕС будет сохраняться, по крайней мере, пока не появится вакцина.

"Ситуация – неблагоприятная. Особенно это влияет на то, что пока что нет вакцин и нет никаких способов лечения. Мы видим разные тенденции относительно решения ситуации, в частности эти чартеры, но пока нет вакцины, ситуация будет таковой оставаться", – убежден Сиденко.

Карантин вносит коррективы

Татьяна Пашкина говорит, что после карантина количество вакансий уменьшилось вдвое, но интерес в украинских рабочих в ЕС сохраняется.

"Есть несколько сотен вакансий в Польшу, Чехию, Германию. Количество вакансий упало раза в два. Но здесь есть нюанс: открываешь одну вакансию, а там половина классификатора по одной профессии. Так что если это одна вакансия, не значит, что это одно рабочее место", – пояснила она.

Пашкина также указала, что сейчас некоторые посредники стараются трудоустроить людей по биометрическим паспортам, в то время, как во время карантинных ограничений в каждой стране действуют дополнительные требования, как для въезда и выезда, так и для трудоустройства.

"Как я понимаю, это не всегда и не везде законно, но все же такое есть. Обычно вакансии предусматривают рабочую визу. Есть посредники, которые предлагают рабочую визу, есть, которые пишут, что нужна только биометрика. То есть на собственный страх и риск человека, который выезжает", – говорит Пашкина.

Вакансии, которые украинцам предлагают за рубежом, по словам эксперта rabota.ua, в основном остались теми же, что и до карантина – разнорабочие, работа на конвейерах, на складах, агросектор, водители-дальнобойщики, IT-специалисты, персонал по уходу, горничные в отелях. Последняя вакансия особенно актуальна для Болгарии и Египта.

Польское направление

Заробитчане из Украины играют важную роль на рынке труда Евросоюза. И здесь самым популярным направлением для украинцев остается Польша. Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник подчеркнул, что в случае, если речь идет о Польше, биометрический паспорт может быть основанием для въезда даже при карантинных ограничениях.

"На самом деле, есть страны, куда украинцы могут заехать на работу на основании биометрического паспорта. Это, например, Польша, куда идет наибольший поток трудовых мигрантов. Если у вас есть работодатель, который хочет вас взять на работу и предоставляет вам так называемое "освящение" или приглашение на работу. Все это дает право заехать в Польшу и в течение 90 дней там легально работать", – сказал Воскобойник. Однако, по его словам, такие правила не распространяются для въезда украинцев в другие страны ЕС.

Он добавил, что для работы в Чехии уже нужна рабочая виза, но она не позволит работать в других странах ЕС. Для Германии, кроме рабочей визы, также нужно добавить сертификат о владении немецким языком хотя бы на уровне B1. Поэтому эксперт советует обращать внимание на отдельные условия, которые выдвигает каждая страна.

Последствия для экономики

По данным Национального банка, за первые 5 месяцев этого года трудовые мигранты перечислили в Украину 4,5 млрд долларов, что на 2,2% меньше, чем за такой же период предыдущего года. Но стоит понимать, что почти весь первый квартал еще не было жесткого карантина, а потому по другим периодам цифры могут "просесть" больше.

Экономист Владимир Сиденко считает, что большой поток перечисленных средств от заробитчан может иметь другое объяснение, помимо как текущих заработков украинцев.

"Украинцы, которые держали все это время деньги за рубежом, выводят их из банков и вкладывают, скажем, в недвижимость, из-за глобальной ситуации нестабильности. И эти деньги возвращаются в Украину. Поэтому это не обязательно заработки. Это могут быть другие деньги, и эта тенденция может определенным образом компенсировать", – считает Сиденко.

Он добавил, что потерять несколько миллиардов долларов поступлений вследствие ограничения трудовой мобильности – реальная перспектива, однако она не станет для Украины критической.

В правительстве ранее считали, что поступления от переводов, которые делают трудовые мигранты, компенсирует то, что большинство украинцев не поедет в этом году тратить деньги за границей во время отпусков.