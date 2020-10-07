Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин

Акция протеста против локдауна (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Осенью многие страны стали ужесточать карантин. Есть ли риски повторного всеукраинского локдауна, как весной этого года – в материале РБК-Украина.

Заболеваемость COVID-19 в Украине стремительно растет. Среднее количество фиксируемых за день новых случаев в течение последней недели уверенно переваливает за четыре тысячи.

Страна, за исключением лишь считанных населенных пунктов, продолжает жить привычной жизнью, с работающим бизнесом, транспортом, кафе-ресторанами, концертами и прочими массовыми мероприятиями. Хотя весной, когда заболевших было в десяток раз меньше, власти фактически остановили страну, введя жесткий локдаун.

Адаптивный подход

Прогнозы по росту числа больных довольно пессимистические. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в ближайшие месяцы Украина дойдет до показателя в 7-9 тысяч заболевших в день. По оценкам главы Минздрава Максима Степанова, уже на этой недели будет фиксироваться более пяти тысяч случаев ежедневно.

При этом собеседники РБК-Украина в различных государственных структурах подтверждают, что на данный момент предметных разговоров о повторном введении жесткого всеукраинского карантина не ведется.

В Кабмине довольны действующей моделью адаптивного карантина. В ней отдельные населенные пункты постоянно меняют "цвет", переходя между зеленой, желтой, оранжевой и красной зоной. Ограничения устанавливаются в зависимости от цвета зоны. При этом параметры, на основании которых города и районы относят к различным зонам, несколько раз менялись. Ключевыми остаются два показателя: рост заболеваемости и занятость коек в больницах.

"Вопрос о локдауне не поднимается. Будут использовать возможности адаптивного карантина. Пример показывают западные области, где начала стабилизироваться ситуация, и волна смещается в центр и на восток", – сказал изданию собеседник в правительстве, приведя в пример ситуацию в Тернополе. Город попал в красную зону в конце сентября, там ввели более жесткие ограничения, после чего количество заболевших удалось снизить с 615 до 464 человек.

Вместе с тем, по словам чиновника, правительство продолжает активную подготовку к дальнейшему росту заболеваемости: готовятся новые места в больницах, в том числе с возможностью кислородной поддержки больных, планируется вакцинация уязвимых групп населения от обычного сезонного гриппа и т.д.

Весной в стране действовали повышенные меры безопасности (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Для определения карантинных мер на данном этапе на первый план вышло даже не абсолютное количество заболевших, а готовность медицинской системы справляться с этим потоком. В количественном плане она выражается прежде всего в наличии достаточного количества мест в больницах.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, на данный момент для пациентов с COVID-19 предусмотрены 37 тысяч мест, из которых заняты почти 17 тысяч. Иными словами, процент заполняемости составляет около 45%. Если же он достигнет 60%, тогда, объясняет министр, мерами адаптивного карантина все уже не ограничится, придется вводить более жесткие карантинные ограничения по всей стране.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина также отметил, что главным фактором является именно наличие мест в больницах.

"Не санитарный врач должен допускать или не допускать возможность локдауна. Здесь вопрос ко всем нам, если каждый будет соблюдать санитарные нормы, не будет необходимости вводить жесткий карантин. Мы должны носить маску не только ради себя, но и для окружающих, это наша общая ответственность", – ответил Ляшко на вопрос о возможности введения повторного локдауна.

Экономика против вируса

Введение и ослабление жесткого карантина в любой стране мира обуславливается также и политическими факторами, сколько бы сами политики ни утверждали обратное. Учитывать приходится настроения людей, их готовность соблюдать ограничения и текущую политическую ситуацию. И, безусловно, – ситуацию в экономике, на что указывают и сами врачи.

"Если говорить с точки зрения инфекциониста, то ситуация выглядит так: если инфекция передается воздушно-капельным путем, то для ее прекращения нужно прекратить любые контакты между людьми, что и предусматривал жесткий карантин. Но последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни, потому что экономике надо жить", – сказал РБК-Украина врач-инфекционист Федор Лапий.

Введение жесткого карантина этой весной было правильным решением, уверен Лапий. "Мы встретились с вызовом, которого давно не имели, надо было выиграть время с точки зрения оборудования, моделей предоставления помощи, оснащения стационаров, надо было изучить вирус", – сказал медик. Он добавил, что на данный момент именно адаптивный карантин является оптимальным подходом, хотя эта модель нуждается в корректировке.

Рост числа случаев COVID-19, по словам врача, связан не только с увеличением количества тестов, о чем нередко говорится в медиапространстве (в частности, такой тезис продвигал даже президент США Дональд Трамп). Поскольку количество тяжелых больных, требующих госпитализации, также увеличивается, дело не только в тестировании, резюмировал Лапий.

Украинцы часто скептически относятся к карантинным предписаниям правительства (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эпидемиолог и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что вместо разговоров об ужесточении карантина власти стоило бы готовиться к осенне-зимнему сезону и вводить программы инфекционной безопасности.

"Государство за последние восемь месяцев никак не подготовилось, провалило подготовку к сезону острых респираторных заболеваний, не отработало социально критические объекты: садики, школы, лечебные учреждения и т.д., хотя мы разработали соответствующие программы. А теперь все общество будет пожинать плоды", – сказал изданию Александрин.

В качестве примера он привел ситуацию с забитыми маршрутками, где люди дышат друг на друга в небольшом пространстве и очень легко могут заразиться. Эпидемиолог выступает против введения жесткого карантина, но прогнозирует, что у государства не останется другого выбора, возможно, уже в ноябре.

Вторая волна

В контексте разговоров о повторном локдауне часто упоминается "вторая волна коронавируса", с которой сейчас сталкивается мир. Но в случае Украины подобные разговоры, похоже, лишены оснований.

"Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая загрузка – до 10 тысяч и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день. Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется", – сказал РБК-Украина Виктор Ляшко.

Если посмотреть на графики количества новых случаев в Украине и сравнить их, к примеру, с Францией и Германией, различие будет очевидно. Там в марте-апреле наблюдался пик заболеваемости, который потом сменился резким проседанием, после чего кривая опять пошла вверх, примерно с начала августа, у немцев – довольно плавно, у французов – резко. Тогда как в Украине с самого начала пандемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

Серьезно отличаются и графики смертности от коронавируса. В странах Западной Европы, в тех же Франции и Германии, количество умерших весной измерялось сотнями в день, во Франции переваливая за тысячу. Тогда как сейчас речь идет максимум о десятках случаев. В Украине же смертность никогда не переваливала за сотню случаев в день. Но планомерно с весны количество летальных случаев приближается к этому показателю, в соответствии с общим ростом заболеваемости.

Перед премьер-министром Денисом Шмыгалем после выборов может стать непростой вопрос о введении повторного локдауна (Фото: kmu.gov.ua)

При этом во многих странах Запада уже постепенно вводятся новые жесткие карантинные меры, пусть и не в таком объеме, как весной. К примеру, жителей испанского Мадрида ограничили в выезде из города, пусть и с рядом исключений. В Марселе на юге Франции были закрыты рестораны, бары и фитнесс-центры. В Англии ужесточили штрафы за нарушение условий самоизоляции и запретили массовые скопления людей на свадьбах и похоронах. Массовые собрания точечно ограничивают и в Польше.

Но самые жесткие меры были приняты в Израиле, где уровень заболеваемости на миллион населения в пять с лишним раз выше, чем в Украине. Там снова закрыли учебные заведения, бары, рестораны, торговые центры и т.д., жителям разрешается удаляться от своих домов лишь на один километр.

В Украине пока что до такого дело не дойдет, по крайне мере до выборов. "Локдаун может быть после выборов. До выборов его все равно просаботируют", – сказал в разговоре с РБК-Украина собеседник в руководстве "Слуги народа". Действительно, борьба с карантинными ограничениями, которые устанавливают "из Киева", стала для местных властей во многих городах популярным инструментом предвыборной борьбы.

Другой собеседник издания в Офисе президента напротив, утверждает, что перспективы локдауна с выборами никак не связаны, а решение будет приниматься исключительно исходя из математических раскладок.

"Это (локдаун, - ред.) возможно только при реально катастрофической ситуации и при тотальной заполненности больниц. Это крайний сценарий", – сказал собеседник. По его словам, ключевым фактором опять-таки будет заполняемость мест в больницах, если она превысит 85%, тогда, вероятно, все же придется идти на крайние меры.