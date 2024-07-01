Захистити людей від поганих звичок та наповнити бюджет: які регуляторні рецепти знайшли розвинені країни

Уряди багатьох розвинених країн заохочують своїх громадян переходити з сигарет на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи), і ця рекомендація є не лише логічною, але й надзвичайно вигідною для всіх сторін. Стратегія зменшення шкоди, спрямована на стимулювання переходу з традиційних сигарет на менш шкідливі альтернативи, має вирішальне значення для здоров'я нації, бюджетної стабільності та економічного розвитку країни.

Менша шкода для курців

Ми всі знаємо, наскільки згубним є куріння для здоров’я. Відомо, що паління є основною причиною захворювань серця, раку легень, хронічної обструктивної хвороби легень та багатьох інших серйозних захворювань. Та ці аргументи не переконують мільйони курців позбутись своєї звички. Відтак, у багатьох країнах світу віднайдені економічні стимули, які виявляються більш дієвими. Україна, де рівень куріння залишається досить високим, може знайти кращий досвід розвинених країн для зменшення шкоди від цієї звички.

Досвід розвинених країн вказує, що надання менш шкідливих альтернатив для курців стає ефективним інструментом поступової відмови від куріння. Погляньмо на успіх інших країн у цьому напрямку:

Швеція . У цій країні використання снусу – обробленого порційного тютюну для жування – допомогло знизити рівень куріння до лише 5% серед дорослого населення. Це вражаючий показник, який демонструє, що менш шкідливі продукти можуть ефективно витіснити традиційні сигарети.

. У цій країні використання снусу – обробленого порційного тютюну для жування – допомогло знизити рівень куріння до лише 5% серед дорослого населення. Це вражаючий показник, який демонструє, що менш шкідливі продукти можуть ефективно витіснити традиційні сигарети. Японія . Впровадження ТВЕНів у Японії дозволило знизити рівень куріння серед дорослого населення з 20% у 2014 році до 13% у 2020 році. Цей результат говорить сам за себе, показуючи, що новітні технології з меншою шкодою для здоров’я можуть бути надзвичайно ефективними у боротьбі з курінням.

. Впровадження ТВЕНів у Японії дозволило знизити рівень куріння серед дорослого населення з 20% у 2014 році до 13% у 2020 році. Цей результат говорить сам за себе, показуючи, що новітні технології з меншою шкодою для здоров’я можуть бути надзвичайно ефективними у боротьбі з курінням. Британія. Завдяки послідовній стратегії зменшення шкоди, рівень куріння знизився з 19% у 2011 році до 13,3% у 2022 році. Британці вже серйозно розглядають можливість офіційно рекомендувати електронні сигарети як засіб для поступової відмови від куріння традиційних сигарет, що свідчить про високу ефективність такого підходу.

Як бачимо, ніхто у світі не має ілюзій, що курців можна директивно зобов’язати відмовитись від цієї звички і вони всі її покинуть, переймаючись рекомендаціями держави, медиків чи активістів-ЗОЖників. Протидія палінню лише шляхом підвищення порогу доступності (збільшення ціни) — до певної міри логічний підхід, але не панацея. Високе акцизне навантаження може стримати приріст нових курців. Натомість люди, які мають системну залежність від тютюнопаління, починають шукати дешевші альтернативи та, звісно, знаходять їх — на ринку контрабандного та контрафактного товару.

Саме тому куди вигідніше спонукати людей переходити до легальних, але менш шкідливих альтернатив.

Слово FDA США: Наукова основа

У світі контролю якості та безпеки продуктів і медикаментів авторитет FDA США (Food and Drug Administration) є незаперечним. У 2019 році відомство видало дозвіл на допуск ТВЕНів на ринок США, що стало важливим кроком у світовій боротьбі з курінням.

"Допуск цієї продукції на ринок США є доречним для захисту громадського здоров’я, оскільки, серед кількох ключових міркувань, така продукція виробляє менше або нижчий рівень деяких токсинів, ніж у горючих сигаретах… … за допомогою наукової оцінки FDA заявок компанії, рецензованої опублікованої літератури та інших джерел, агентство виявило, що аерозоль, вироблений системою нагрівання тютюну IQOS, містить менше токсичних хімікатів, ніж сигаретний дим, і багато з виявлених токсинів є присутній у менших рівнях, ніж у сигаретному димі", - йдеться у висновку FDA.

Це не просто слова, а результат ретельної наукової оцінки FDA, яка підтверджує, що ТВЕНи містять менше токсичних хімікатів, ніж дим класичних сигарет. Це важливий аргумент на користь іноваційних менш шкідливих способів споживання тютюну та нікотину, що дозволяє значно зменшити шкоду від куріння.

Економічні вигоди: три перемоги для держави

Реалізуючи політику стимулювання переходу на ТВЕНи, держава виграє тричі.

Стабільний бюджет

ТВЕНи – це 100% легальний ринок, де немає місця контрабанді та контрафакту. У той час як ринок сигарет більш ніж на чверть складають тінь і нелегальна торгівля, які обкрадають бюджет та потребують додаткових витрат держави на правоохоронні органи для боротьби з цими явищами. Тоді як ринок ТВЕНів — прозорий та контрольований. А це — стабільні надходження до бюджету без додаткових зусиль з боку держави.

Зменшення навантаження на систему охорони здоров’я

Перехід на менш шкідливі альтернативи дозволяє зменшити кількість хвороб, викликаних класичним курінням. Це довгостроковий ефект, який дозволяє значно знизити витрати на лікування захворювань, пов’язаних з тютюновою залежністю. Відтак, зекономлені кошти можуть бути спрямовані на інші важливі потреби, зокрема на вирішення викликів у сфері охорони здоров’я, спричинених війною та її довгостроковими наслідками. Держава зможе раціонально перерозподілити ресурси, забезпечуючи краще фінансування медицини. А в довгостроковій перспективі зменшувати чисельність курців, що надалі буде розвантажувати медичну систему.

Стимулювання переходу на менш шкідливі продукти

Україна, як і інші країни світу, має використовувати економічні важелі для стимулювання переходу з більш шкідливого класичного тютюнопаління на менш шкідливі ТВЕНи. Одним з таких важелів мають стати схвалені Верховною Радою України у першому читанні запропоновані Мінфіном диференційовані ставки акцизів: на більш шкідливі класичні сигарети вони будуть вищими, а на менш шкідливі ТВЕНи — нижчими. Як показує світовий досвід, фінансове заохочення — найбільш ефективне, аби люди обирали менш шкідливі альтернативи.

Розвинені країни світу вже демонструють успіхи в цьому напрямку, і Україна має всі шанси приєднатися до них. Впровадження державної політики зменшення шкоди та використання економічних важелів для стимулювання переходу на менш шкідливі продукти принесе користь як для громадського здоров’я, так і для економіки країни.

Україна має унікальну можливість стати прикладом для інших країн, показуючи, як розумне регулювання та підтримка новітніх технологій можуть змінити життя мільйонів людей на краще. Це не лише сприятиме збереженню здоров’я нації, але й забезпечить бюджетну і економічну стабільність, процвітання в довгостроковій перспективі.