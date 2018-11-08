Юрий Голик: На своем примере мы показываем, как децентрализация меняет картину за окном

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Днепропетровская область, пожалуй, чаще других регулярно попадает в новостные ленты. Местная облгосадминистрация (ОГА) во главе с Валентином Резниченко развернула самое масштабное строительство и реконструкцию инфраструктуры. Дороги, школы, детские сады, больницы, амбулатории - все это массово приводится в порядок или возводится с ноля.

За прошедшие более трех лет с момента назначения Резниченко главой ОГА количество возводимых объектов уже давно перевалило за несколько сотен. Одной из движущих сил этих процессов является советник главы ОГА Юрий Голик. Они вместе пришли в ОГА из бизнеса. И с тех пор привыкли решать сложные задачи, строить структуры и налаживать процессы.

Но на недавнем форуме, посвященном децентрализации власти (состоялся в Днепре в конце октября), Голик совершенно серьезно заявил, что в идеале облгосадминистрация должна быть ликвидирована, ее здание превращено в хорошую гостиницу, а ее функции возьмут на себя те, кто больше всего заинтересован в развитии - местные объединенные общины. Почему Голик уверен, что это сработает, он рассказал в интервью РБК-Украина.

- Реформа децентрализации, которую три года назад начал президент Петр Порошенко, сначала мало у кого вызывала оптимизм, потому что многие считают, что у нас почти все реформы провалились. Но это не так. Передача общинам финансовых ресурсов и права им распоряжаться без оглядки на Киев и госбюджет, уже доказала, что это работает.

Практически все, что делает Днепропетровская ОГА, - это результат децентрализации. В Киеве не знают, что нужно селу Петриковка, даже мы этого можем не знать. Мы можем не знать, что нужно селам на окраинах области, потому что между ними ни много ни мало более 300 км.

Так что только тот, кто живет на этой земле и должен принимать решения, что ему делать, чтобы улучшить свою жизнь. И так уже происходит. Мы хотим чтобы каждый житель села знал своего главу и не помнил фамилий министров. За жизнь граждан города отвечает мэр. Они его для этого выбрали. А децентрализация дала каждому мэру все возможности и полномочия делать то, зачем их избрали жители.

- Сколько объединенных общин уже создано в области?

- 61 из 90 запланированных. То есть две трети. И мы в этом процессе находимся в пятерке лидеров среди областей всей Украины. Но при этом мы не спешим с этим процессом и создаем ОТО вдумчиво. Посмотрите, большинство наших общин - в числе самых успешных в стране.

- Вы ощущаете разницу в работе с объединенной общиной и районной администрацией старого типа?

- Конечно, разница очевидна. Общины уже сами решают, что им, например, нужно отремонтировать школу или дорогу. И если староста общины адекватный, мы прекрасно сотрудничаем. В той же Петриковке старую школу мы отремонтировали меньше, чем за год.

Ровно столько же времени занимает строительство нового детского сада с ноля, если община идет на сотрудничество. Но если староста, скажем так, оказался не на своем месте, то сделать что-то бывает трудно. А районные администрации должны в скором времени исчезнуть. Они не нужны там, где есть общины, они в принципе не нужны, потому что их чиновники не заинтересованы работать на людей.

- Что вас заставляет работать? Вы ведь мало чем отличаетесь в этом смысле от райадминистраций.

- Мы заставляем себя сами. Это снова относится к вопросу, адекватен ли староста или губернатор. Валентин Резниченко - тот самый человек, который принимает стратегию и делает так, чтобы она была воплощена точно в срок. Т.е. он показывает пример главам всех местных властей в области, как должны действовать они. А мотивирует нас простая история.

Каждый раз приезжая в построенную нами школу, мы видим улыбки детей и местных жителей, на глазах которых из ничего мы построили школу, стадион, садик, парк. Вот ради улыбок детей мы и пашем. Мы хотим показать всем на своем примере, что изменения в стране – это изменения в головах и подходах каждого.

Фото: Валентин Резниченко и Юрий Голик

- В чем состоит ваша стратегия?

- Мы с первого дня провели полную ревизию бюджета области, источников доходов, оценили состояние инфраструктуры и рассчитали, что мы можем за эти деньги сделать. Мы жестко резали все лишние статьи расходов. Например, до нас ОГА на освещение своей деятельности тратила по 15-20 млн еще тех гривен в год. Мы не тратим ни копейки. Мы очень жестко подходим к любым расходам бюджета каждого департамента и учреждения.

Принцип «а вот надо на следующий год 20 млн, потому что в прошлом было 18» у нас не работает. Как результат - еще пять лет назад только 5-7% собственных доходов областного бюджета шло в бюджет развития. В прошлом году мы довели этот показатель до 55%, сейчас, составляя бюджет 2019-го года, мы точно понимаем, что этот показатель будет еще больше. Ведь не надо деньги проедать. Деньги нужно пускать на развитие – новые школы, садики, парки, больницы, дороги и т.д.

Например, мы анализируем состояние дорог в области. И мы увидели, что в населенных пунктах дороги полностью убиты и их не ремонтировали десятилетиями. Мы решили, что не будем делать ямочные ремонты, потому что это пустая трата времени и денег - дороги от этого лучше не станут никогда. Наша стратегия - только капитальный ремонт.

- Сколько дорог вы сделали за три года?

- Более пятисот. Сейчас делаем 130, точнее - 116 уже сделали.

- Сколько денег это требует?

- В 2016 году мы начинали с бюджетом на дороги около 500 млн гривен, на которые сделали 150 км, в этом году расходы на дороги почти достигли миллиарда, по плану мы сделаем 190 км, включая магистрали между городами, мостами и прочим. Дорогое удовольствие. Но если раньше 70% на дороги мы получали из Госбюджета, то теперь на 100% мы обеспечиваем ремонт своими средствами и деньгами из Дорожного фонда. И крайне важно, например, что мы решили проблему многолетнего недостроя – моста на окружной дороге вокруг Днепра, а сейчас собираем всю документацию и в следующем году продолжим ее строить.

Мы сделали дорогу Днепр - Запорожье, по ней можно комфортно ездить. Мы не километры делаем, а дороги европейского уровня. Наша программа развития дорожной инфраструктуры охватывает все 22 сельских района и 12 городов области.

- Говорят, что вы "покусились на святое" - на дороги, которые находятся в ведении Укравтодора.

- Мы могли бы взять его работу на себя, потому что Укравтодор не спешит делать ее в нашей области. Более того, в этом году мы сами финансировали многие дороги Укравтодора. Мы также могли бы и уже занялись весовым контролем, хотя это зона ответственности Укртрансбезпеки.

Мы строим четыре новых габаритно-весовых комплекса на наших дорогах, потому что не хотим, чтобы их разрушил перегруженный транспорт. И это мы только начали. Но нам также пришлось честно объявить, что все дороги за год мы сделать не сможем, но мы можем планомерно каждый год делать их одна за одной и сделать в итоге все.

Мы каждый год показываем план работ на год. Каждый житель области может видеть, что мы будем делать. Более того, по каждой дороге мы отчитываемся и показываем весь процесс ее ремонта и в новостях, и на сайте ОГА, и в соцсетях. При этом мы особое внимание уделяем дорогам в селах, пгт и райцентрах – ведь здесь дороги как построили в 50-х годах прошлого века и больше ничего с ними не делали вообще.

- Это правда, что у вас в области скоро не будет столько подрядчиков, которые смогут выполнить все ваши заказы?

- Скажем так, мы очень сильно разогнали строительную отрасль у нас в области и видим, как строительные компании растут и инвестируют в свое развитие. Более того, в этом году начался процесс возвращения людей из той же Польши. И ведь, кроме дорог, мы строим и капитально ремонтируем другие объекты: школы и детские сады. Мы точно понимаем возможности, а строители точно видят, что работа есть и будет.

- Сколько школ и детских садов было сделано?

- Только в эту минуту реконструируются более 30 школ одновременно. Причем реконструкция – это когда от старого здания мы оставляем только старый юридический адрес. По сути мы разбираем здание и собираем его заново. И только две недели назад мы открыли два новых детских сада. Всего мы создали в детсадах около 4 000 мест, открыв уже 51 детский садик. 52-й и 53-й в Глееватке и Николаевке мы тоже откроем в этом году.

Вы даже не представляете себе, насколько это важно для жителей области. Они уже потеряли надежду, что появится сад и родители смогут работать. Теперь все поменялось. Мы хотим показать на своем примере, как реформа децентрализации меняет картину за окном.

Фото: детский сад «Соты»

- Откуда появилась идея строить сады и школы по новым проектам? Они действительно смотрятся нетипично, они непривычно яркие.

- Децентрализация убивает совок и совковое мышление. Если я тут живу, у меня есть дети, я не хочу своими руками строить для них барак, который называется школой. Я хочу построить такую школу, чтобы в ней было светло и уютно, мы ведь в 21 веке живем, а не в сталинскую эпоху. Я хочу, чтобы в любую сельскую школу, построенную нами, в любой детский садик, мне хотелось привести своего сына. Не должно качество школы или садика в пгт отличаться от качества в областном центре.

Поэтому мы привлекли к работе наших местных архитекторов и прогарантировали им воплощение их проектов. Так был разработан проект детского садика «Соты» и «Шведский проект» - это принципиально новые сооружения в виде пчелиных сот, с огромными окнами, зимним садом, с удобными туалетами и игровыми площадками. Так же мы поступаем и со школами.

- И вы используете энергоэффективные технологии и материалы, верно?

- Да, конечно, нет смысла строить с ноля объект, который пожирает кубометры газа. Более того, на крышах детских садов устанавливаются солнечные панели. В будущем это будут почти полностью автономные объекты. Те же панели покрывают потребность садика в электроэнергии на 33-36%.

Фото: Марина Порошенко на открытии инклюзивного детского парка в сквере возле Днепропетровской ОГА

- Не так давно Днепропетровская облгосадминистрация объявила, что во всех школах региона будет введено инклюзивное образование. Это действительно реально?

- Да, реально. Каждая школа в нашей области будет обеспечена всем, чтобы в ней без проблем могли учиться дети с особым потребностями. Когда мы беремся за реконструкцию старой школы, то он включает в себя и создание инклюзивных классов и ее 100%-ю доступность. Подъемники есть даже на сцену в актовом зале, двери, открывающиеся нажатием кнопкой, медиатеки, ресурсные комнаты, инклюзивно-ресурсные Центры, коррекционные педагоги - все сделано так, чтобы детям с особыми потребностями в школах было удобно.

В этом нам очень помогает супруга президента Марина Порошенко, которая занимается внедрением инклюзивного образования по всей Украине. Мы сотрудничаем с Фондом Петра Порошенко, у которого есть наработки и готовые решения для внедрения инклюзивного образования. На этапе создания проекта школ и детских садов мы уже начинаем работать вместе.

- Поэтому Марина Порошенко частый гость в Днепропетровской области?

- Да, она лично принимает участие в этих проектах и всегда проверяет, что получилось в итоге. Например, наш знаменитый на всю страну первый в Украине инклюзивный детский парк в сквере возле Днепропетровской ОГА мы делали вместе с Мариной Анатольевной, и именно ее идея и ее наработки и послужили отправной точкой создания этого парка.

- Недавно вы начали строительство огромной солнечной электростанции. Это проект ОГА?

- Нет, это проект компании ДТЭК и инвесторов из Китая. Наша роль состояла, как и обычно, в создании «зеленого коридора» для инвестора, то есть в избавлении его от всех «прелестей» общения с бюрократией. Станция уже строится, запустится в феврале следующего года и будет третьей по мощности солнечной электростанцией в Европе. Кроме того, сейчас проектируется еще несколько солнечных электростанций, суммарной мощностью порядка 400 МВт.

- Не так давно начался проект по строительству сельских амбулаторий. За чей счет?

- Это инициатива президента Украины Петра Порошенко и субвенция из госбюджета - 161 млн гривен. Мы начали строить 18 амбулаторий с ноля. Нас недавно посещал вице-премьер и министр регионального развития Геннадий Зубко, с которым у нас отличные рабочие отношения, и мы посетили одну из строительных площадок.

Новые амбулатории строятся из быстро монтируемых конструкций, но обязательно с учетом энергоэффективности. А что еще важнее - это то, что будет внутри: новое оборудование. Я считаю, что это прорыв в сельской медицине. Можете вспомнить, когда последний раз строилась новая амбулатория в селе? Вот и я не помню.

- Этим летом в городе Днепр по вашей инициативе был установлен самый высокий флаг Украины - 72 метра. Это стоило бюджету 20 млн гривен. Почему вы решили, что такие деньги нужно потратить на символику, а не на еще одну дорогу?

- На самом деле чуть меньше 20 млн грн вместе с созданием парка вокруг флага. Днепропетровская область - прифронтовая. Именно в наши больницы попадают раненые бойцы. Мы не хотели и не хотим стать частью «русского мира». Флаг – это государственный символ. Флаг - на военной форме всех наших Героев. Флаг – это то, за что мы сражаемся на фронте. Поэтому флаг, который теперь виден практически из любой точки Днепра, является напоминанием того, что мы - Украина. Я хочу, чтобы вообще флагов было больше, чтобы они были на каждом здании, на каждом частном доме. Это важно. Это наша идентичность.

- Это еще нужно кому-то напоминать, что мы Украина?

- К сожалению, да, особенно есть учесть, что у нас появилось очень много «партий мира». Но флаг - это лишь часть патриотической программы. Возле здания ОГА за свои личные средства мы сделали Аллею героев. Создали музей АТО. Более 10 000 школьников уже побывали и в Музее, и на Аллее. И мы обязательно придумаем что-нибудь еще, чтобы и дети, и взрослые запомнили раз и навсегда, что сделала Россия и кто мы на самом деле. Мы - украинцы. Да, можно было на эти деньги построить лишний километр дороги, но какой в этом смысл, если мы не построим страну?