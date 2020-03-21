Выжить или нажиться: как украинский бизнес борется с коронавирусом

Буквально в первые дни после объявления карантина по всей стране, представители большого бизнеса начали активно выделять средства на закупку оборудования для больниц, а также необходимых медикаментов и медицинских товаров. Так, глава "Новой почты" Владимир Поперешнюк через два дня после введения карантина заявил, что компания выделила 25 млн грн для больниц Полтавской области на закупку оборудования и средств личной защиты медиков. 18 марта была отправлена первая часть помощи – мобильный рентгенографический аппарат, УЗИ, биохимический анализатор, диагностические наборы, аппараты искусственной вентиляции легких.

Именно искусственная вентиляция легких (ИВЛ) критически важна для "тяжелых" пациентов с коронавирусом. Ведь затруднение дыхания – одна из "визитных карточек" этого недуга. Поэтому фармацевтическая компания "Дарница" вместе с благотворительным фондом Zagoriy Foundation передали Киевской городской клинической больнице скорой помощи три аппарата искусственной вентиляции легких Vela американской компании Viasys.

"Новый вирус COVID-19 приводит к быстрому переполнению реанимаций и больниц в странах, где фиксируется пик эпидемии. При таких условиях каждый аппарат искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях Украины – это спасенные жизни", – заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

В свою очередь, совладелец и гендиректор крупнейшего стивидорного оператора в Украине TIS Андрей Ставницер сообщил, что приобрел для Одесской инфекционной больницы четыре аппарата ИВЛ. Бизнесмен подчеркнул, за эти дни TIS уже перечислил 20,5 млн грн в национальный фонд борьбы с недугом и больше 2,5 млн грн – на нужды Одесской области.

На своей странице в Facebook он также рассказал, что 16 марта в ходе встречи президента Владимира Зеленского с 15 крупными украинскими бизнесменами было принято решение о создании специального фонда, благодаря которому больницы будут обеспечиваться всем необходимым. "Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом", – рассказал Ставницер.

Активно включился в борьбу с коронавирусом президент группы DCH Александр Ярославский, который даже возглавил первый антикризисный штаб в Харькове. Сам же бизнесмен решил выделить порядка 13 млн долларов на поддержку Харьковской области. Кроме того, бизнесмен совместно с владельцем компании Alibaba Джеком Ма привезут 21 марта в Украину тест-системы на 1 млн человек общей стоимостью $80 млн.

Генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин заявил, что компания будет ежемесячно направлять на помощь стране около 50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты. Кроме того, будет закуплено порядка 100 аппаратов ИВЛ для больниц в столице и других городах Украины.

Региональные компании также поддержали инициативу по борьбе с коронавирусом в Украине. Львовские "Энзим" и "Кормотех" в течение недели планируют закупить медикаменты и оборудование для больниц Львова на 4 млн грн, сообщил на своей странице в Facebook владелец компании "Кормотех" Ростислав Вовк.

Благотворительные фонды крупных бизнесменов также включились в помощь в борьбе с коронавирусом. Фонды Виктора и Елены Пинчук передают в больницы нашей страны 10 аппаратов ИВЛ, общей стоимостью порядка $460 тыс. В ближайшие дни по одному аппарату искусственной вентиляции легких будет установлено в больницах Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областях. Кроме того, три аппарата ИВЛ получат больницы в Киеве. Также компании Пинчука "Интерпайп" и EastOne выделили $2 млн на закупку экспресс-тестов на коронавирус.

Фонд Рината Ахметова уже передал Министерству здравоохранения Украины две партии аппаратов искусственной вентиляции легких, а также кислородные концентраторы, одноразовые костюмы биозащиты, защитные маски и очки. Всего фонд Рината Ахметова направит 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. По данным пресс-службы, фонд закупит 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для всей страны. В самые короткие сроки они будут переданы в стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.

В борьбу с коронавирусом включился и "Приватбанк". На официальном сайте банка говорится, что четыре аппарата ИВЛ, приобретенных за средства банка и пожертвования клиентов, переданы в больницы Киева, Одессы и Лисичанска.

Два аппарата вентиляции легких и все материалы для их функционирования приобрела для одной из больниц Киева и инвесткомпания Василия Хмельницкого UFuture (управляющая UNITCity).

Впрочем, есть и компании, которые во время карантина вызвали недовольство украинцев. В два последних дня перед закрытием границ Украины – 15 и 16 марта – когда у граждан был последний шанс вернуться домой регулярными рейсами, авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты практически в 10 раз. Стоимость отдельных билетов в эконом-класс составляла порядка 30 тыс. грн. В компании позже пояснили, что система рассчитывает стоимость билетов автоматически, и при растущем спросе цена на перелет повышается. Кроме того, в одну сторону самолеты вынуждены были летать пустыми, что тоже закладывалось в цену билетов.

Ажиотажем решили воспользоваться и некоторые частные клиники. К примеру, Eurolab – единственное медучреждение в Украине, которое закупило тесты на COVID-19. Стоимость экспресс-теста в этой клинике составляет 1,5 тыс. грн, а основного – 16 тыс. грн, то есть более 500 евро. Для сравнения, розничная стоимость общего теста в Германии составляет около 60 евро.

В социальных сетях появилось огромное количество "онлайн-магазинов", продающих медицинские маски в несколько раз дороже, чем в аптеках. Некоторые мошенники пошли еще дальше, предлагая "вакцины" от коронавируса, якобы разработанные в Израиле. Ну, а наиболее доверчивым гражданам продают настойки от COVID-19, колбы с которыми надо носить на шее, как кулоны. Впрочем, как утверждает ВОЗ, ограничения на поездки и защитные средства имеют более низкую эффективность, по сравнению с ответственным отношением к элементарной гигиене.