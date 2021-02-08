Банк "Надра" обанкротился еще шесть лет назад, но его история не закончилась и по сегодня. Только в конце января 2021 года НБУ отчитался об успешной продаже залогов "Надры" на сумму 187,4 млн гривен.

Кроме того, продолжают выплывать новые подробности вывода из банка денег. РБК-Украина разбиралось, кто выводил деньги из банка "Надра" и чем закончится история сделок, которые годами проводились в этом финучреждении.

Как правило, комбинации по выводу денег из банков сводятся к простой "схеме": набрать денег у предприятий и населения, вывести их, раздав своим людям кредиты, получить от НБУ деньги на докапитализацию, снова раздать своему окружению кредиты и в конце концов, обанкротить банк.

Ко дну "Надру" отправила команда членов правления, собранная Дмитрием Фирташом в 2012 году. Однако, стоит отметить, что проблемы начались еще до них.

Сначала банком владели Игорь Гиленко, братья Сегаль, Вадим Пятов и группа "Континиум" Игоря Еремеева (ее представитель Сергей Лагур входил в наблюдательный совет банка).

Мошеннические действия работников банка в 2005-2008 годах нанесли банку ущерб на 0,6 млрд грн, например, путем предоставления ипотечных кредитов на 483 млн грн. Работники банка стали фигурантами уголовных производств за фальсификацию подписей и манипуляции с платежными картами на сумму 88 млн грн.

Ущерб еще на 17 млрд грн банк "Надра" получил за выдачу валютных кредитов физическим лицам, которые не имели достаточных доходов в валюте и после 2008 года не смогли обслуживать долг. Но с этой проблемой столкнулись после 2008-го все банки, что свидетельствует, вероятно, не о мошенничестве, а о низкой оценке рисков менеджментом и отсутствии должного контроля со стороны НБУ.

В июле 2011 года банк был продан Дмитрию Фирташу. К этому моменту в "Надре" работало 9 тысяч человек, его сеть из более 700 филиалов и отделений обслуживала около миллиона клиентов.

Фирташ назначил в правление Дмитрия Зинкова, Елену Домуз, Сергея Козлова, Татьяну Кононову, Константина Сердунича и Наталию Шелько. Но, судя по всему, при новой команде методы работы остались те же: банк получал помощь от НБУ, которая неизвестно куда пропадала.

Так, "темная" история случилась и со стабилизационным кредитом НБУ.

По данным американского FinCEN якобы за счет него была профинансирована покупка акций Запорожского титано-магниевого комбината. Журналисты проекта утверждают, что после получения рефинансирования от НБУ банк "Надра" выдал кредит ООО "Синтез Ресурс", которое затем вывело эти средства на одну из кипрских компаний. И они впоследствии якобы были использованы в ходе приобретения миноритарного пакета акций ЗТМК. Сами участники сделки это отрицают.

Кроме того, из материалов расследования аудиторов KPMG следует, что банк "Надра" активно занимался предоставлением потребительских кредитов под брендом Eurocredit через компанию "Догмат Украина", которая принадлежала тем же бывшим владельцам банка.

На конец 2014 года банк выдал таких необеспеченных потребительских кредитов на 2,4 млрд гривен. Эти деньги в банк так и не вернулись. И подобных случаев было немало.

Как следствие, 5 июня 2015 года НБУ отозвал лицензию у банка и решил ликвидировать его.

"Отнесение банка "Надра" к категории неплатежеспособных стало следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году, назначение которой было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента во главе с Гиленко И.В., который не обеспечил качественного управления банком и фактически довел его до банкротства", - говорилось в заявлении НБУ.

Регулятор также отметил, что последний владелец Дмитрий Фирташ, который надеялся спасти учреждение в 2011 году и влил в капитал 3,5 млрд грн, в условиях рецессии экономики Украины в 2014-2015 годах "не смог достаточно капитализировать банк".

Уволено было и правление банка, но пути банкиров еще не раз пересеклись.

Где сейчас топ-менеджмент банка

Так, в прошлом году бывший топ-менеджеры банка стали соответчиками по иску предпринимателей Елены и Евгения Диских. Через Сосновский райсуд г. Черкассы (дело № 712/6224/17) они пытались вернуть свои 400 000 долларов, сгоревшие в "Надре". Но судья Светлана Токова отклонила иск к банкирам по формальным признакам.

Позже бывший предправления Дмитрий Зинков решил возглавить "Платинум банк" Григория Гуртового. При этом и.о. предправления банка Екатерина Рожкова ушла на должность зампреда НБУ. Занять этот пост в результате ему так и не удалось, однако он стал руководить банком в качестве главы PT Platinum Public Limited (Кипр) – формального акционера "Платинума".

Стоит отметить, что за время руководства "Платинумом" Зинков успел засветиться еще в скандале с "Михайловским" банком. Насколько известно, его бывший владелец Виктор Полищук обвинял Зинкова в попытках забрать у него банк и вывести активы.

Как бы там ни было, в январе 2017 года "Платинум" был обанкрочен. Он стал третьим банкротом в биографии Зинкова, если считать банк "ИНКО", закрывшимся еще в 1997 г. (и четвертым, если считать "Михайловский").

В том же 2017 году Дмитрий попытался пройти процедуру восстановления деловой репутации в НБУ, однако дело не дошло до рассмотрения. Тем не менее в прошлом году Зинков попал в новости как претендент на руководство "Ощадбанком".

В свою очередь, директор по операционной деятельности и информационным технологиям Наталья Шелько до "Надры" успела поработать в VAB банке. В 2005-2009 годах по данным Генпрокуратуры, из него было выведено более 1 млрд гривен. Оправиться после этого удара банк не смог и в 2015 г. был обанкрочен.

Шелько ушла из VAB банка в 2011 году и перешла в OTP банк. Там она познакомилась с Дмитрием Зинковым, с которым с 2012-го уже работала в "Надре". Пока из "Надры" утекали деньги, она рассказывала, как нужно беречь бумагу, спасать деревья, поддерживать молодых ученых и о прочих вещах.

После "Надры" она возглавила департамент операционной финансовой деятельности "Укрпошты". На этой должности ей пришлось больше объясняться за задержки с выплатой пенсий и пособий. Через два года она оттуда ушла.

Главный рисковик "Надры" Елена Домуз после "Надры" ушла работать зампредом в "Банк Кредит Днепр". После ее понизили до директора. Затем она начала бороться с рисками в "Юнекс Банке". Известно, что за 9 месяцев прошлого года убытки компании составили 22,97 млн гривен. Накануне Нового года стало известно, что Вадим Новинский продаст "Юнекс" инвестгруппе "Драгон Кэпитал".

Бывшая глава департамента корпоративного блока Татьяна Кононова тоже оказалась в "Юнекс банке". Она советует руководству, как сотрудничать малым и средним бизнесом. Наверняка у нее большой опыт финансовой работы с небольшими компаниями: еще в 2019 году Фонд гарантирования вкладов физлиц пытался взыскать с нее и ряда других топ-менеджеров "Надры" 10 млрд гривен ущерба.

Финансовый директор банка Константин Сердунич после ухода с "Надра" банка успел поучаствовать лишь в ликвидации "Актив банка". Другой информации о нем не известно.

Бывший директор по рознице Сергей Козлов после увольнения занялся раскруткой криптовалют. Пытался продавать собственные устройства для майнинга. Давал советы по торговле Ethereum. В последние годы его платежная система Monopay.com.ua за проценты переводит деньги и в ней зарегистрировано уже 2000 пользователей.