Высокий градус. Как крупные алкогольные производители помогают Украине во время войны

Крупные алкогольные производители активно помогают государству и гражданам Украины во время войны (фото: inventure com ua)

На первый взгляд может показаться, что по сравнению с другими, алкогольная отрасль во время войны пострадала не так сильно. Но война безжалостно ударила по всем без исключения.

Кроме введенного с начала военного положения в Украине "сухого закона", подкосили отрасль и ряд других факторов: безопасность на производствах или же вовсе их потеря в зоне боевых действий, сокращение персонала из-за призыва или эвакуации, блокада Черного моря российскими оккупационными войсками и остановка экспорта ликероводочной продукции по морю, логистические проблемы при экспорте алкоголя из Украины автотранспортом, нелегальные продажи контрафактный продукции и спиртных напитков, выпущенных до начала войны.

Все это вынудило компании осуществить серьезные трансформации, а некоторым даже перенести производственные мощности на другие локации, как, например, AB InBev, которая теперь производит пиво "Чернігівське" в Бельгии, или Global Spirits, подписавшая соглашение о переносе половины производства компании во Львов и Тбилиси.

Впрочем, несмотря на все трудности и связанные с войной издержки для бизнеса, алкогольная отрасль продемонстрировала стойкость и готовность всячески помогать стране. РБК-Украина разбиралось, как именно крупные алкогольные производители помогают украинцам и государству во время войны.

Global Spirits – более 700 млн налогов и 300 тонн гуманитарной помощи

По данным Forbes, основатель Global Spirits Евгений Черняк и его семья потратили на гуманитарную помощь украинцам уже свыше $1,3 млн. С начала войны Черняк со своими детьми-подростками и другими волонтерами отправили из Польши в Запорожье более 300 тонн помощи. На местах помощь передают лично в руки, посредством развернутой сети волонтерских центров.

Стоит отметить, что на эти инициативы Черняка обратили внимание даже в международных СМИ, в частности об этом написали Bloomberg и CNN.

Помимо активного участия в решении гуманитарных проблем региона, Global Spirits также поддерживает своих контрагентов и экономику Украины в целом.

Так, весной в парламенте выразили благодарность компании за уплату налоговых отчислений раньше положенного законодательством срока в размере 170 млн гривен за апрель и 150 млн гривен за май.

По итогу июня Global Spirits уплатила еще около 185 млн гривен налогов и даже подняла зарплаты сотрудникам на 9%. В июле, по словам Черняка, предприятиям холдинга удалось перечислить в бюджет еще 226,13 млн гривен налогов (из них 190,78 млн — "Хортица", 35,35 млн — Одесский коньячный завод).

Несмотря на регулярные обстрелы оккупантами Запорожской и Одесской областей, заводы компании продолжают функционировать. Более того, свободные помещения там по-прежнему обустроены как временное жилье для переселенцев из зон боевых действий.

Bayadera Group – более 600 млн налогов и прибыль на нужны ВСУ

Несмотря на то, что из-за войны Bayadera Group (ТМ "Хлебный дар") потеряла по предварительным оценкам более 400 млн гривен в виде активов и продукции, в марте компания сообщила о срочной уплате в размере 14,3 млн гривен налогов в бюджеты.

Всего же, по сообщению компании, с 24 февраля по конец июня Bayadera Group направила в бюджет более 600 млн гривен налогов.

Также в начале войны компания перечислила 5 млн гривен на официальный счет ВСУ. В марте, когда компания не работала в связи с запретом на продажу алкоголя, было перечислено еще 300 тысяч гривен на поддержку армии. Более 2 млн гривен было перечислено на различные нужды ВСУ в апреле и мае.

В начале июня компания приобрела БПЛА за 1,2 млн гривен и дизельные генераторы для спецподразделений ВСУ. За июнь компания потратила еще более 3,7 млн гривен на разные запросы военных.

Помимо помощи армии, Bayadera Group оказывает гуманитарную поддержку Николаевской области, в частности, отправкой жителям региона питьевой воды.

В Bayadera Group также привлекают партнеров к оказанию финансовой помощи Украине. В частности, LVMH (Louis Vuitton Moet Henessy), KOSHENKORVA, Royal Wine Group перечислили более 5,5 млн евро на нужды Украины.

Также, начиная с июня 2022 года руководством холдинга было принято решение отчислять 2% от оборота компании. В комментарии РБК-Украина, в Bayadera Group отметили, что речь идет о 10% от прибыли в поддержку украинской армии.

"Оболонь" – питьевая вода для военных и прибыль от продажи NFT

С начала войны источники артезианской воды, которые есть в распоряжении компании "Оболонь", используются для бесплатной передачи воды военным и людям, находящимся на разоренных войной регионах Украины. Корпоративные предприятия "Оболони" уже бесплатно предоставили более 3 миллионов литров питьевой воды.

Также в мае "Оболонь" запустила оригинальный проект и выставила на продажу невзаимозаменяемые токены NFT, которые позволят заказать коллекционную бутылку пива с дизайном этикетки, которая будет содержать его NFT. Все поступления от проекта "Оболонь" намерена направлять на поддержку работы предприятия по обеспечению украинцев питьевой водой.

Кроме того, часть средств, полученных от будущих продаж NFT, будет передана фонду "Повернись живым" для поддержки военных.

Carlsberg Україна – помощь переселенцам во Львове и благотворительные проекты

С 24 февраля Carlsberg Ukraine начала производить питьевую воду и передавать ее в разные регионы Украины.

В марте фонд Carlsberg Foundation и Фонд Tuborg пожертвовали 75 млн датских крон (почти 400 тысяч гривен) на оказание общей гуманитарной помощи украинцам. Также в компании способствовали обустройству жилья во Львове для внутренне перемещенных украинцев.

В июле Carlsberg Ukraine присоединилась к датскому благотворительному проекту Bikes4Ukraine и доставила из Копенгагена во Львов партию велосипедов для украинских переселенцев.

Цель инициативы Bikes4Ukraine, которую возглавляет датский урбанист Микаэль Колвилл-Андерсен, – собрать и доставить во Львов 2000 велосипедов, а также обустроить 20 км велополос, соединяющих основные станции проката.

Также в июле в компании сообщили, что помогли в восстановлении полностью разрушенной оккупантами амбулатории в Макарове Киевской области. Carlsberg Ukraine покрыла 80% стоимости деконструкции как первого этапа обновления амбулатории.

AB InBev Efes Ukraine – помощь регионам, прибыль от продаж "Чернігівського" – на нужды Украины

С начала войны AB InBev Efes Ukraine в сотрудничестве с местными властями и благотворительными фондами обеспечивает сотрудников и людей в регионах, где у компании броварни (Николаев, Харьков, Чернигов) продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами, водой и топливом. Только за последний месяц объем помощь превысил 30 тонн.

Кроме того, AB InBev Efes Ukraine пожертвовала в благотворительные учреждения Украины уже более 1 млн долларов. Личные пожертвования сотрудников компании составили еще около 1 млн долларов.

Также, как уже упоминалось в начале статьи, AB InBev Efes Ukraine была вынуждена перенести производство пива "Черниговское" в Бельгию. В компании отмечают, что вся прибыль AB InBev Efes Ukraine от продаж напитка будет распределена между определенными неправительственными организациями, включая Caritas International, для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи Украины. AB InBev гарантирует не менее 5 миллионов долларов от этой инициативы.

Nemiroff – налоги в двойном объеме и помощь пострадавшим от войны

Как отмечают в компании, по итогу февраля Nemiroff заплатил государству вместо запланированных 72 млн грн акцизного налога – 133 млн гривен.

В марте Nemiroff передал свои складские помещения Fozzy Group ("Сильпо"). А в конце мая объединился с Oak & Still и LWC Drinks, крупнейшим в Великобритании дистрибьютором напитков, чтобы собрать средства для пострадавших от войны украинцев.

В течение всего июня Nemiroff перечисляла 1 фунт стерлингов от продажи каждой бутылки Nemiroff De Luxe в фонд Ukraine Humanitarian Appeal Disasters Emergency Committee.

В июле в компании также сообщили, что направят 100% прибыли от продаж новой лимитированной продукции компании – "Nemiroff Особлива" – на помощь в возвращении к полноценной жизни пострадавших от войны украинцев.