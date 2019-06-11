Вынужденный союз: как националисты планируют идти в Верховную раду

Украинские националисты пойдут в парламент под флагами "Свободы" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украинские националисты смогли договориться о совместном походе на парламентские выборы. Невзирая на череду неудачных переговоров и взаимных претензий, представители большинства партий из этого лагеря приняли решение баллотироваться по спискам "Свободы". Тяжелее всего это далось "Национальному корпусу", который несколько лет работал над продвижением собственного бренда. Теперь же его лидерам придется сдать партбилеты и идти на выборы под "свободовскими" флагами. Впрочем, уже осенью может появиться новая политсила, которая по-настоящему объединит националистов. Подробности – в материале РБК-Украина.

В субботу, 8 июня, в офисе главного спонсора партии “Свобода” Игоря Кривецкого в центре Киева прошел последний этап сложных переговоров. По результатам шестичасового обсуждения лидеры националистических организаций договорились выступить на досрочных выборах единым фронтом. На следующий день в КВЦ "Парковый" они публично заявили, что в парламент пойдут по списку "Свободы" и согласуют кандидатов на мажоритарных округах.

Последний пункт стал главным вопросом переговоров об объединении. Стороны договорились о выдвижении около полусотни мажоритарщиков. Собеседники в "Национальном корпусе" утверждают, что партнеры пошли на ряд уступок по спорным округам и предоставили политсиле Андрея Билецкого четверть мест в общем списке. Если "Свобода" преодолеет проходной барьер, то в Раде окажутся минимум четыре депутата от НК.

Первым номером ожидаемо стал глава партии Олег Тягнибок, вторым – лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Их политсилы пользуются наибольшей поддержкой националистического электората. Хотя данные последних соцопросов неутешительны: среди тех, кто определился с выбором, 2,3% готовы отдать свой голос за одну из партий. Участники объединения надеются, что избиратели оценят их готовность пожертвовать амбициями, и эта цифра достигнет проходного барьера.

"Вместе у нас появляется шанс зайти в парламент. Все националисты на этих выборах идут под брендом "Свободы", это наш вклад в общий котел. Но партия "Национальный корпус" продолжает свое существование. Речь идет только о включении наших представителей в "свободовский" список, потому что избирательные блоки законодательством не предусмотрены", – сказал РБК-Украина глава штаба НК Родион Кудряшов, за которым в общем списке закреплено шестое место.

Такой вариант "Свобода" считала безальтернативным еще два года назад. В "Нацкорпусе" отшучивались, что "еще не ясно, кто кого будет включать в свой список". Тогда эта политсила была на слуху из-за череды ярких уличных акций, и ее рейтинг рос. Но партия Тягнибока широко представлена в региональных органах местного самоуправления, имеет разветвленную структуру и парламентский опыт. Это сыграло не последнюю роль в объединении, хотя основная причина – у "Свободы" наивысший процент поддержки среди избирателей.

"Интеграция давно задумывалась. "Свобода" сама в 2004 году стала продуктом объединения националистов из разных организаций. У каждого была своя предварительная история. Сейчас мотив тоже понятен. Несколько лет назад мы подписали меморандум и определили, что у нас есть общие идеологические ценности. Во-вторых, у нас общая история борьбы на Майдане против Януковича и потом на московско-украинской войне", – уточнил глава фракции "Свободы" в Киевсовете Юрий Сиротюк.

Источник РБК-Украина в "Национальном корпусе" утверждает, что "свободовцы" пришли с предложением объединяться две недели назад: "У нас уже был список, готовились к съезду. За пару дней до Билецкий остановил процесс и сказал, что есть вариант пойти вместе. Мы им нужнее, чем они нам. Если бы Нацкорпус не прошел, то никто бы не удивился. А вот если Свобода в очередной раз пролетит, то уже появляются вопросы".

Хотя еще прошлой осенью объединение казалось малорелистичным. "Свобода" и НК вели напряженные переговоры о выдвижении общего кандидата на президентских выборах. В какой-то момент коммуникация между ними прекратилась. "Свободовцы" утверждают, что Билецкий просто перестал брать трубку. В итоге компромиссным кандидатом от националистов стал Руслан Кошулинский. По итогам первого тура он занял 9 место с результатом 1,62%. "Нацкорпус" в избирательной кампании не участвовал.

Прошлой весной соратники Андрея Билецкого были заняты проведением акций против ближайшего окружения Петра Порошенко по мотивам коррупционного скандала в "Укроборонпроме". На встречах президента с избирателями в регионах регулярно появлялись "Национальные дружины" с плакатами "Где отрубленные руки?". Иногда доходило до стычек с полицией, а в Черкассах активисты чуть не добрались до самого президента. Накануне выборов в окружении Порошенко убеждали журналистов, что "Нацкорпус" играет на стороне Юлии Тимошенко и намерен штурмовать Верховную раду между первым и вторым туром.

Президентская кампания завершилась победой Владимира Зеленского. Прямо во время инаугурации он отправил парламент на досрочные выборы. Перед националистами встал вопрос: как за два месяца нарастить электоральный вес и провести в Раду хотя бы одну фракцию. Ответом на него и стало объединение в списке "Свободы", хотя в неформальных беседах обе стороны отмечают, что отношения между ними теплее не стали.

"Сейчас решаем как это будет работать технически. У многих готовы собственные агитационные материалы и палатки. Судя по всему, теперь ребята в анораках (легкие ветрозащитные куртки, - ред.) "Нацдружин" будут раздавать агитацию в палатках "Свободы" или наши палатки просто будут стоять рядом. Пока ничего непонятно. Только в понедельник началась работа над созданием координационного совета, который займется избирательным процессом”, – объяснил собеседник издания в НК.

Сиротюк говорит, что избирательная кампания у националистов также будет разношерстной. "Свобода" делает ставку на личное общение с избирателями и подомовой обход, в то время как "Нацкорпус" планирует активную работу в соцсетях и яркие уличные акции.

"Запрещать им этого никто не будет, но не очень понятно, как люди сейчас это будут видеть. Летом нужно разве что ходить маршем по пляжах и по дачным участкам. Летняя кампания – это очень серьезный вызов для всех. У "Правого сектора" будут свои фишки. Ярош сам по себе раскручен как мем, у него стопроцентная узнаваемость. Хотя опять-таки сейчас очень обострилась ситуация на фронте и мы значительные усилия отправляем туда", – добавил "свободовец".

Формирование общего списка разрешило еще одну конфликтную ситуацию. Третьим и четвертым номером идут командир "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош и лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко. В конце 2015 года возглавлявший ПС Ярош покинул организацию, заявив, что "не приемлет псевдореволюционной деятельности, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов". Теперь он будет бороться за мандат вместе с бывшими однопартийцами.

"Мы стали единой командой, чтобы стать эффективной частью Верховной рады. Угрозы для Украины становятся все более отчетливыми. А политических сил, которые ставят в приоритет благо украинской нации и государства, в парламенте нет. Одни партии ориентированы на сближение с российским оккупантом. Другие – не брезгуют угождать ЕС и МВФ за счет национальных интересов (я не говорю о взаимовыгодном сотрудничестве, сторонниками которого мы являемся). Бесхребетность убивает Украину. Со слабыми не считаются. Парламент объективно требует национализма", – заявил Тарасенко, уточнив, что "Правый сектор" сохраняет свою субъектность.

Хотя речь и идет об объединении усилий шести националистических организаций, законодательство не предусматривает формирования избирательных блоков. Потому все желающие баллотироваться по списку "Свободы" обязаны сдать партийные билеты своих политических сил. В то же время собеседники РБК-Украина в объединении говорят, что это – ситуативное решение, и уже осенью может быть создана новая партия.

"Есть договоренность о создании новой платформы правых сил сразу после прохода в парламент. Координатором этого процесса будет Андрей Билецкий. Это будет национал-патриотическая партия. Ее создание займет буквально два месяца", – сообщил источник.

На данный момент наиболее реалистично выглядит вариант, при котором националисты заведут в Раду десяток мажоритарщиков. Об этом свидетельствуют соцопросы и не особо отрицают сами участники объединения, хотя все же надеются на собственную фракцию.

"Наш избиратель самый дисциплинированный. Это говорят все социологи. В тех местах, где он живёт, он придет на выборы в жару. На либеральном поле будет очень жестокая конкуренция, а нам объединение существенно добавляет шансов. У нас с ними одни базовые регионы, но избирателю теперь будет легче выбрать один националистический блок, чем между десятью либеральными", – резюмирует Сиротюк.